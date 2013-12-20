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сегодня в 14:22

Новый выпуск Oh, My Code — Облако, Perl и хорошие программисты

    Несколько месяцев назад мы запустили серию интервью Oh, My Code на канале Технострим. Пришло время нового выпуска. На этот раз мы расскажем о том, как сделано Облако Mail.Ru, почему Perl не умер и что такое хороший программист.



    Ведущий программы — технический директор медиапроектов Павел Щербинин, гость — архитектор Облака Mail.Ru Владимир Перепелица. Ниже перечислены ключевые вопросы, ответы на которые вы найдете в очередном выпуске Oh, My Code:


    • Умер ли Perl?
    • Как написать крутое резюме?
    • Каких программистов берут в Облако?
    • Как пройти собеседование, чтобы получать 200 000 рублей?
    • Зачем становиться техническим директором и снова уходить в разработку?

    Для максимально продуктивного просмотра прилагаем тайминг выпуска:


    00:44. Кто такой Владимир Перепелица
    01:20. На каком языке написано Облако Mail.Ru и почему именно на нем
    02:10. Какие проекты созданы на Perl и есть ли спрос на перловиков
    02:38. Каким должен быть хороший программист и почему так сложно его найти
    05:00. Программирование начало схлопываться. Так ли это?
    05:48. Как успевать осваивать все тренды в программировании?
    06:12. Кодим в реалтайме (сортировка)
    11:33. Распорядок дня программиста в Mail.Ru Group
    12:42. Дауншифтинг в ИТ. Зачем становиться техническим директором и уходить обратно в разработку
    16:46. Архитектура Облака (пишем на доске)
    19:34. Как появился псевдоним автора Mons Anderson
    20:14. Как попасть на работу в Облако
    20:32. Разбор резюме
    21:47. Самый главный совет по написанию хорошего резюме
    22:54. Как программисту получать 200 000 рублей?
    24:13. Какие задания дают на собеседовании в Облако
    26:55. Разыгрываем ТЕРАБАЙТ В ОБЛАКЕ
    27:22. Блиц-опрос


    Другие видео по теме на канале Технострим:



    Кроме того, скоро мы запускаем онлайн-курс «Введение в Perl», один из авторов которого — Владимир Перепелица. Следите за анонсами курсов и новых выпусков Oh, My Code.

    Метки:
    Mail.Ru Group 867,82
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