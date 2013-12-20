Новый выпуск Oh, My Code — Облако, Perl и хорошие программисты
Несколько месяцев назад мы запустили серию интервью Oh, My Code на канале Технострим. Пришло время нового выпуска. На этот раз мы расскажем о том, как сделано Облако Mail.Ru, почему Perl не умер и что такое хороший программист.
Ведущий программы — технический директор медиапроектов Павел Щербинин, гость — архитектор Облака Mail.Ru Владимир Перепелица. Ниже перечислены ключевые вопросы, ответы на которые вы найдете в очередном выпуске Oh, My Code:
- Умер ли Perl?
- Как написать крутое резюме?
- Каких программистов берут в Облако?
- Как пройти собеседование, чтобы получать 200 000 рублей?
- Зачем становиться техническим директором и снова уходить в разработку?
Для максимально продуктивного просмотра прилагаем тайминг выпуска:
00:44. Кто такой Владимир Перепелица
01:20. На каком языке написано Облако Mail.Ru и почему именно на нем
02:10. Какие проекты созданы на Perl и есть ли спрос на перловиков
02:38. Каким должен быть хороший программист и почему так сложно его найти
05:00. Программирование начало схлопываться. Так ли это?
05:48. Как успевать осваивать все тренды в программировании?
06:12. Кодим в реалтайме (сортировка)
11:33. Распорядок дня программиста в Mail.Ru Group
12:42. Дауншифтинг в ИТ. Зачем становиться техническим директором и уходить обратно в разработку
16:46. Архитектура Облака (пишем на доске)
19:34. Как появился псевдоним автора Mons Anderson
20:14. Как попасть на работу в Облако
20:32. Разбор резюме
21:47. Самый главный совет по написанию хорошего резюме
22:54. Как программисту получать 200 000 рублей?
24:13. Какие задания дают на собеседовании в Облако
26:55. Разыгрываем ТЕРАБАЙТ В ОБЛАКЕ
27:22. Блиц-опрос
Другие видео по теме на канале Технострим:
- MySQL Meetup: MySQL в облаке;
- Курс Программирование на Perl от Mail.Ru Group;
- Видео о курсе Программирование на Perl.
Кроме того, скоро мы запускаем онлайн-курс «Введение в Perl», один из авторов которого — Владимир Перепелица. Следите за анонсами курсов и новых выпусков Oh, My Code.
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