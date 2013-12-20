Новый выпуск Oh, My Code — Облако, Perl и хорошие программисты

Несколько месяцев назад мы запустили серию интервью Oh, My Code на канале Технострим. Пришло время нового выпуска. На этот раз мы расскажем о том, как сделано Облако Mail.Ru, почему Perl не умер и что такое хороший программист.

Ведущий программы — технический директор медиапроектов Павел Щербинин, гость — архитектор Облака Mail.Ru Владимир Перепелица. Ниже перечислены ключевые вопросы, ответы на которые вы найдете в очередном выпуске Oh, My Code:

Умер ли Perl?

Как написать крутое резюме?

Каких программистов берут в Облако?

Как пройти собеседование, чтобы получать 200 000 рублей?

Зачем становиться техническим директором и снова уходить в разработку?

Для максимально продуктивного просмотра прилагаем тайминг выпуска:

00:44. Кто такой Владимир Перепелица

01:20. На каком языке написано Облако Mail.Ru и почему именно на нем

02:10. Какие проекты созданы на Perl и есть ли спрос на перловиков

02:38. Каким должен быть хороший программист и почему так сложно его найти

05:00. Программирование начало схлопываться. Так ли это?

05:48. Как успевать осваивать все тренды в программировании?

06:12. Кодим в реалтайме (сортировка)

11:33. Распорядок дня программиста в Mail.Ru Group

12:42. Дауншифтинг в ИТ. Зачем становиться техническим директором и уходить обратно в разработку

16:46. Архитектура Облака (пишем на доске)

19:34. Как появился псевдоним автора Mons Anderson

20:14. Как попасть на работу в Облако

20:32. Разбор резюме

21:47. Самый главный совет по написанию хорошего резюме

22:54. Как программисту получать 200 000 рублей?

24:13. Какие задания дают на собеседовании в Облако

26:55. Разыгрываем ТЕРАБАЙТ В ОБЛАКЕ

27:22. Блиц-опрос

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Кроме того, скоро мы запускаем онлайн-курс «Введение в Perl», один из авторов которого — Владимир Перепелица. Следите за анонсами курсов и новых выпусков Oh, My Code.