Приглашаем на Atlassian Meetup 12 декабря
Друзья, приглашаем всех неравнодушных на очередную встречу Atlassian Meetup, которая пройдёт 12 декабря в московском офисе Mail.Ru Group. Как всегда, в программе интересные доклады о способах и особенностях использования продуктов линейки Atlassian.
Итак, на встрече выступят:
«Jython: Уменьшаем потребность в платных плагинах», Петр Слободчук, Одноклассники
Представьте ситуацию: поставили JIRA, наладили бизнес-процессы, укомплектовали плагинами. Приходит время обновления, и тут… Один, два, а то и все установленные плагины внезапно стали платными, сорвав долгожданное обновление. И ладно, если бы они делали что-то грандиозное, но порой денег просят даже, казалось бы, пустяковые решения. В докладе мы расскажем, как своими руками заменить ряд подобных плагинов, тем самым обезопасив себя от внезапных потрясений.
«ScriptRunner — ценный компаньон JIRA-администратора», Александр Чуйко, Mail.Ru Group
Александр продемонстрирует примерами и кодом, как с помощью Groovy решать нетривиальные задачи. На что способен workflow, как готовить динамические поля, кастомизировать периодические задачи. И вообще, как мы жили без Groovy?
«Отделяем эксплуатацию от администрирования сервисов», Евгений Захарочкин, Mail.Ru Group
Доклад о том, почему разделять разработку и эксплуатацию необходимо. И как сделать так, чтобы взаимодействие этих отделов было эффективным. Речь пойдет об инструментах дистрибьюции и анализа логов, мониторинге и многом другом.
Сбор участников и регистрация: 18:30.
Начало докладов: 19:00.
Примерное окончание мероприятия: 22:00.
Адрес: г. Москва, м. Аэропорт, Ленинградский пр-т, д. 39, стр.79.
Для участия необходимо зарегистрироваться. Не забудьте взять документы, паспорт или водительские права.
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