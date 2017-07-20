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сегодня в 16:08

Приглашаем на Atlassian Meetup 12 декабря



    Друзья, приглашаем всех неравнодушных на очередную встречу Atlassian Meetup, которая пройдёт 12 декабря в московском офисе Mail.Ru Group. Как всегда, в программе интересные доклады о способах и особенностях использования продуктов линейки Atlassian.

    Итак, на встрече выступят:

    «Jython: Уменьшаем потребность в платных плагинах», Петр Слободчук, Одноклассники

    Представьте ситуацию: поставили JIRA, наладили бизнес-процессы, укомплектовали плагинами. Приходит время обновления, и тут… Один, два, а то и все установленные плагины внезапно стали платными, сорвав долгожданное обновление. И ладно, если бы они делали что-то грандиозное, но порой денег просят даже, казалось бы, пустяковые решения. В докладе мы расскажем, как своими руками заменить ряд подобных плагинов, тем самым обезопасив себя от внезапных потрясений.

    «ScriptRunner — ценный компаньон JIRA-администратора», Александр Чуйко, Mail.Ru Group

    Александр продемонстрирует примерами и кодом, как с помощью Groovy решать нетривиальные задачи. На что способен workflow, как готовить динамические поля, кастомизировать периодические задачи. И вообще, как мы жили без Groovy?

    «Отделяем эксплуатацию от администрирования сервисов», Евгений Захарочкин, Mail.Ru Group

    Доклад о том, почему разделять разработку и эксплуатацию необходимо. И как сделать так, чтобы взаимодействие этих отделов было эффективным. Речь пойдет об инструментах дистрибьюции и анализа логов, мониторинге и многом другом.

    Сбор участников и регистрация: 18:30.
    Начало докладов: 19:00.
    Примерное окончание мероприятия: 22:00.

    Адрес: г. Москва, м. Аэропорт, Ленинградский пр-т, д. 39, стр.79.

    Для участия необходимо зарегистрироваться. Не забудьте взять документы, паспорт или водительские права.
    Метки:
    Mail.Ru Group 775,61
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    • Дата основания 15 октября 1998
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт corp.mail.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 09 августа 2008
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