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Отчет со встречи Android Devs Meetup 22 сентября



    22 сентября в нашем офисе прошла очередная встреча Android Devs Meetup. Для одного вечера программа была насыщенная, целых четыре доклада. Публикуем видеозаписи для тех, кто не смог приехать на встречу лично.

    — «Dagger 2.11 с новым пакетом dagger.android и новые возможности по инъекции Activity»
    Андрей Макаров, «Домклик​»

    Dagger — это библиотека от Google, которая позиционируется компанией как необходимая для использования при разработке качественных Android-приложений. Но до недавнего времени, с точки зрения Android-разработчика, у неё был один существенный недостаток: она была dependency injection библиотекой в «чистом виде», без какой-либо привязки к Android. Неслучайно многие разработчики отказывались от использования Dagger из-за отсутствия удобного взаимодействия её с Android. Однако в dagger 2.10 появились специальные возможности для Android, а в 2.11 они стали действительно удобными. Версия 2.11 вышла относительно недавно, и в докладе сделаем обзор новых возможностей библиотеки для разработки Android-приложений.



    — «Android Architecture Components: имба или нет»
    Александр Плотников, Mail.Ru Group

    Доклад посвящен библиотекам Android Architecture Component: как их использовать, как они работают и с какими подводными камнями можно столкнуться при их использовании.



    — «Внесите Котлин в свой рабочий день» (англ.яз.)
    Guillermo Orellana, Badoo

    Все мы это проходили. Вы попробовали Котлин, очень им воодушевились и хотите использовать в работе. Но ваша команда не покупает его. Или, может быть, руководство видит в нем риски. Я здесь, чтобы рассказать вам историю о том, как открыл для себя Котлин, как мне удалось использовать его каждый день на работе и обо всем хорошем, что он повлек за собой. Мы также рассмотрим все вопросы и трудности, с которыми пришлось столкнуться в процессе его внедрения



    — «Кодогенерация своими руками»
    Артём Дроздов, Mail.Ru Group

    Речь пойдет об основах кодогенерации: зачем, как и когда генерировать код? Попробуем решить самую тривиальную задачу, с которой сталкиваемся каждый день. Увидим копипасту, которая не решается переиспользованием. Поговорим о java.lang.reflection.Proxy для генерации кода в Run-time. Задумаемся об ограничениях и спустимся в жерло вулкана APT для Compile-time генерации.

    Метки:
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