Стартап дня (ноябрь 2017-го)

Продолжая серию дайджестов «Стартап дня», сегодня я представляю самые интересные проекты за ноябрь. Если хотите ознакомиться с остальными, то прошу в мой блог. Записи доступны в Facebook, ICQ и Телеграм.

Ycloset

Стартаперы во всём мире пытаются запустить сервис по аренде одежды, я видел такие презентации десятки раз, идея лежит на поверхности. Китайский YCloset её реализовал и довёл до значимых масштабов.

Механика — классическая подписка: девушка платит 500 юаней (75 долларов) и держит у себя одновременно три вещи. Перебирать гардероб можно неограниченно, хоть каждый день курьера вызывай, пока она платит подписку, это бесплатно. Выбор одежды — 60 тысяч наименований, в Ламоде, для сравнения, чуть больше, но масштаб такой же. Из известных мне брендов с YCloset работает Zara, а журналисты пишут, что средняя розничная цена вещи в сервисе составляет 1500 юаней — на дилетантский взгляд сумма кажется завышенной, но спорить не буду.

Для тех, кто уже тратит много на одежду, сделка выглядит отлично. Подписчица платит за год цену четырёх предметов, держит дома три и меняет их хоть к каждому выходу в свет — это явно эффективнее, чем обычный магазин. Стартап пока берёт вещи у брендов бесплатно — для них это способ рекламы, но, допустим, будет когда-нибудь покупать с трёхкратной скидкой от розницы. Предположим также, что платья живут год, а потом мода меняется. При таких условиях и идеальной утилизации ассортимента YCloset будет тратить на саму одежду ровно четверть выручки, в реальности, наверное, половину. Оставшиеся 37,5 доллара в месяц с запасом окупят две-три-четыре поездки курьера и столько же стирок, да и на больших объёмах менять будут реже, наиграются и надоест, экономика в масштабе выглядит рабочей.

Любопытно, что самые большие операционные сложности возникли именно со стиркой и чисткой, в типовой презентации стартапера-идеалиста о них не было ни слова. YCloset полностью берет эти хлопоты на себя, и ему это организационно тяжело, в итоге они даже слились с одной из специализированных компаний.

Стартапу два года, инвестиций получил 70 миллионов долларов, 50 из них в недавнем раунде. О планах расширения на мужскую аудиторию пока не говорит.

Braavo

Бизнес-планы мобильных игр строятся по одной схеме: стоимость привлечения, конверсия в платящего, средний чек и возвращаемость комбинируются друг с другом по нехитрой формуле и уверенно предсказывают успех или его отсутствие. Braavo Capital автоматизировал такой анализ для предложения финансирования.

Игровая компания дает BC доступ к учётным записям в аналитике и кабинетам рекламодателя, алгоритмы Braavo прикидывают, что маркетинг отбивается, и немедленно одобряют кредитную линию. Как только CTR или ретеншен переползают красную черту — всё, стоп машина, больше денег не даём. Выплаты по кредиту автоматически списываются из денег, перечисляемых сторами, бизнес клиента Braavo понимает обычно лучше, чем сам владелец, — риски минимальны. Как результат уверенности — условия финансирования предлагаются лучше, чем у банка, который в экономике мобильной игры не разбирается и всего боится. Тем более BC дешевле, чем традиционный венчурный фонд — тот-то в конечном итоге хочет возврат 3x, а то и 10x, как это ни оформляй. Ещё одно преимущество нового подхода — скорость принятия решений, в рекламе Braavo обещает 24 часа от получения данных до одобрения кредита.

Автоматического финансирования стартапов по автоматическому финансированию пока не изобрели, сам BC инвестиции поднимал традиционно. Последний раунд составил 70 миллионов долларов, но это число не так велико, как кажется: большая часть суммы — это коммерческий кредит в рабочий капитал, а не инвестиции в развитие компании.

Matroid

Повесить камеру сейчас стоит копейки, гораздо дороже в неё постоянно смотреть, чтобы не пропустить интересующий момент. Много лет напрашивался стартап с наблюдателями из условного Бангладеш, смотрящих за порядком в США. Местный дорогой сотрудник безопасности выбегал бы только при проблемах, т. е. почти никогда, из десятерых девятерых бы спокойно уволили. Не знаю, запустили ли такой в реальности, а Matroid сделал уже более прогрессивное решение.

В его модели вместо живого человека на видеопоток смотрит AI. Универсальных настроек не существует, каждый клиент ищет свои собственные интересности, кому-то важны любые люди около запретной двери, кому-то чьё-то конкретное лицо. В Matroid покупатель загружает собственные образцы для тренировки своей уникальной нейронной сети и включает её для своей камеры. Удачными настройками сеток можно делиться с миром, пока вроде бы на чистом альтруизме, но в будущем, наверное, и заработать можно будет.

Прайс стартапа выглядит по-современному, с открытыми тарифами, бесплатным минимумом на пробу и оплатой по карте. Оптом 1000 секунд распознавания стоит 40 центов, в переводе на восьмичасовой рабочий день выходит 250 долларов. Сейчас это сравнимо с конечной ценой живого человека в Бангладеш, но куда лучше масштабируется и со временем будет дешеветь, а не дорожать. Со стоимостью аренды сервера эти числа можно даже и не сравнивать, unit-маржинальность у Matroid отличная.

Хотя клиенты приходят с улицы с произвольными задачами, сам Matroid целенаправленно ищет потребителей в определённых секторах. Кроме очевидной безопасности, сейчас он активно предлагает мониторинг телевидения для крупных компаний в поисках показов их логотипов и первых лиц.

Любопытно, что стартап выглядит очень круто и современно, но прорывных технологий внутри нет, библиотеки используются чужие, веб-интерфейс с биллингом каждый повторить может. Продукт уже готов, а инвестиций пока потрачено всего 3,5 миллиона долларов, в последнем раунде поднято 10, но это на будущий маркетинг, а не на разработку.

Телемедицина с трудом находит себе B2C-ниши с реальным лечением пациентов, зато отлично борется со странной бюрократией. Американские правила разрешают покупку контактных линз только по рецепту, причём с ограниченным сроком действия. Близорукие и дальнозоркие люди даже со стабильным зрением регулярно ходят к врачу, тратят на это своё время и деньги лишь затем, чтобы получить каждый раз совершенно идентичную бумажку.

Simple Contacts переносит визит в онлайн: пациент ставит множество галочек об отсутствии у него осложнений и жалоб, после чего на экране смартфона или компьютера появляются английские аналоги ШБ и МНК. Результаты автоматического теста подписывает лицензированный врач, если всё ок, то старый рецепт подтверждается, пользователь покупает любимую марку линз прямо в Simple Contacts.

За проверку зрения стартап берет 30 долларов. Если считать, что окулист расписывается за 5 минут, то долларов 20 из них — маржа. Интернет-магазин работает с рыночными ценами и комиссией, но потенциально зарабатывает больше конкурентов — лояльность покупателей у него должна быть выше, они деньги и, главное, время на визит к офлайн-врачу сэкономили.

Инвестиций Simple Contacts поднял 10 миллионов долларов; кроме маркетинга, много денег съедает расширение лицензии на тест — сокращение списка противопоказаний и т. п.

Onyx

Тренд последнего десятилетия — объединение всего и вся в смартфоне. Раньше такси вызывали рукой, в магазине платили карточкой, а еду вообще не фотографировали — теперь всё это делают приложения в смартфоне. Onyx идет против течения и материализует одно из стандартных приложений — общение в режиме рации, воки-токи.

Устройство выглядит как круглый диск размером с ладонь, пользователи цепляют его на одежду, обычно на грудь, но можно и на плечо или ещё куда-то. Аналогичный форм-фактор мы видели в десятках фантастических и фэнтези-фильмов, у Captain Power от похожей кнопки костюм выключался, например. Сигнал Onyx идёт до смартфона по Bluetooth, а дальше к собеседнику через интернет.

Выигрыш по сравнению с приложением — количество кликов. Чтобы что-то сказать, достаточно коснуться рукой груди — и можно говорить, сравните это с «вытащить телефон из кармана, разблокировать, найти нужное приложение, запустить, нажать кнопку внутри него». С другой стороны, тренд на объединение всего в смартфоне не на пустом месте появился, минусы Onyx тоже очевидны: отдельное устройство и отдельная зарядка, да и цена больше 100 долларов за штуку вместо рекламной модели или пары баксов.

Окупаются такие неудобства только при постоянном использовании, среди частных лиц на них идёт разве что какая-то суперромантичная пара или очень тревожная мама, для 99,9 % населения достаточно обычного мессенджера. Основной рынок стартапа — B2B. Компании покупают Onyx для линейных сотрудников, работающих руками, типичный разговор — это что-то типа «Эй, кто-нибудь, на складе остались ещё красные трубки?» Экономия секунд может быть оправдана даже прямо экономически, выигранное время грузчика — действительно деньги. Кроме того, если речь идёт, например, о кассирах, то использование ими Onyx выглядит куда выигрышнее для глаз людей из очереди.

Развиваться стартап хочет в сторону автоматического перевода для общения испаноязычных сотрудников с англоязычными и ботов с ответами на стандартные вопросы. Выглядит это как попытка примазаться к AI-хайпу, но раунд в 18 миллионов долларов под эти планы компания получила.