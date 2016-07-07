Финалисты МЕГА Accelerator: пять новых идей для торговых центров
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По итогам предакселератора в финальную часть пробились девять проектов. На примере некоторых из них расскажем о новых технологиях и решениях для торговых центров.
На отборочный тур МЕГА Accellerator 2 заявились 700 человек, которые объединились в 275 команд. Города-лидеры — Москва и Санкт-Петербург. Мы принимали проекты в трех направлениях: МЕГА-пространство для встреч, МЕГА — взаимодействие с посетителями и МЕГА — автоматизированный бэк-офис, и второе оказалось самым популярным. Девять финалистов показали перспективные проекты и получили допуск к очному акселератору: это три недели интенсивной доработки и тестирования решения под руководством менторов и экспертов и — как финал — запуск пилота в МЕГЕ и главный приз в 2 млн рублей.
Проекты финалистов укладываются в концепцию торговых центров МЕГА — пространство для встреч и общения, место, куда можно выбраться всей семьей, на целый день, с коллегами и друзьями, отдохнуть и с пользой провести время. Мы хотим познакомить вас с пятью из них.
VR в торговом центре: мастерская 3D-контента Hexa
Hexa — решение для создания 3D-контента с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Применительно к торговле оно позволяет делать 3D-модели для различных e-commerce площадок.
Сервис Hexa разработан одноименной компанией. За счет внедрения алгоритмов AI создателям удалось автоматизировать и персонализировать создание контента:
- Увеличивать ценность каждой 3D-модели, кастомизируя ее для каждого пользователя и улучшая монетизацию.
- Автоматизировать создание 3D-контента, заменяя людей машинами и уменьшая количество времени, денег и набора навыков, необходимых для создания каждой 3D-модели.
В некоторых подкатегориях нам требуется всего 2 фотографии, чтобы сделать 3D-модель и снизить затраты на создание контента на 99%.
Зачем это МЕГЕ
Hexa дает возможность создавать, масштабировать и интегрировать 3D-контент как онлайн, так и оффлайн, на любых платформах. Это потенциально позволит повысить продажи и привлечь новых покупателей в физическое и цифровое пространства торговых центров.
МЕГА Акселератор – это возможность для нашей компании получить признание на российском рынке и заинтересовать новые площадки онлайн-торговли в возможности качественного улучшения визуализации их контента.
Hexa — не новичок на рынке электронной коммерции. Среди ее заказчиков — крупные игроки отрасли, в том числе Alibaba, Walmart, JD, Rakuten.
Сейчас компания развивается за счет собственных средств. За время существования бизнеса владельцы несколько раз привлекали инвесторов: в апреле 2016 года — Samurai Incubate (Israel) (сумма — 100 тыс. долларов), в марте 2017 года — HTC (сумма 50 тыс. долларов), в августе 2017 года — Seed UK angel (сумма 1 млн долларов).
Эффективный и незатратный тренинг: чат-бот Beesender
Beesender – программа для автоматизации общения с сотрудниками и клиентами с помощью мессенджеров, соцсетей и чатботов. У программы есть три пакета: Customer Center, Marketing, HR Bot.
Автор продукта — белорусская IT-компания «Альтарас», которая специализируется на автоматизации процессов работы с клиентами в больших компаниях.
Beesender встраивает коммуникации (например, работу с обращениями, лидогенерацию, проведение микро-тренингов, опросов или рекламных игр) в бизнес-процессы компании. Встроенный конструктор позволяет создавать боты без программирования, поэтому чат-бота может сделать любой сотрудник компании.
Зачем это МЕГЕ
На этапе пилотного проекта стартаперы внедрят Beesender HR Bot. Этот продукт предназначен для настройки чат-ботов для проведения обучения, тестирования и опросов сотрудников.
В каждой компании есть тренинги, на которых все хотят учиться, и есть тренинги, на которые людей приходится буквально силой загонять. Последние обычно связаны с вопросами техники безопасности, внутренних регламентов и нормативных актов. Один из таких тренингов МЕГИ мы и перенесем в мессенджеры.
Чат-бот принесет пользу и сотрудникам, и бизнесу. Первые смогут получать новые знания и сдавать тесты в удобном для них формате — в мессенджерах, которыми и так пользуются десятки раз в день. Компания же сможет эффективно управлять учебным процессов тысяч сотрудников: и своих, и арендаторов.
Участие в программах, подобных МЕГА Акселератор, с одной стороны, помогает лучше понять, как развивать и продвигать свой продукт. Организатор программы, компания GVA, дает крутых менторов и экспертов, попасть к которым просто так практически нереально. С другой стороны, это отличная возможность для выхода на российский рынок. По большому счету, и сами торговые центры МЕГА, и их арендаторы являются нашими целевыми клиентами.
Продажи Beesender только начались. Среди потенциальных клиентов стартапа — большие финансовые, ритейл- и телеком-компании. Целевой регион на 2017-2018 годы – русскоязычные страны. Beesender уже пользуются несколько банков, розничных сетей, сеть автосалонов и интернет-магазин.
Проект с момента открытия все это время финансируется за счет собственных средств его владельцев.
Автоматизируем HR: Робот-рекрутер Вера
Робот Вера — автоматизированный кадровик. Проект появился в результате пивота первого стартапа команды — Stafory, который представлял собой маркетплейс с комиссионной схемой монетизации, где компании-работодатели размещают вакансии, а рекрутеры-фрилансеры подбирают персонал. В мае 2016 года один крупный ритейлер разместил заказ на подбор 100 кладовщиков — но за него никто не взялся, поскольку он выглядел слишком времезатратным. Тогда у основателей стартапа возникла идея автоматизировать базовые и рутинные задачи: поиск резюме и прозвон кандидатов, чтобы сэкономить время рекрутеров. Итогом стала робот Вера.
Вера обрабатывает новые вакансии с сервиса: ищет резюме на работных сайтах, звонит кандидатам и проводит с ними первичное интервью. Если необходимо – Вера может провести видеоинтервью. Таким образом hr-менеджер компании получает отклики только целевых и заинтересованных кандидатов, значительно сокращая время и издержки компании на первичном отборе.
Зачем это МЕГЕ
В рамках теста Вера будет искать персонал на работных сайтах с исходящими звонками, как она делает это стандартно. После первых результатов теста будет принято решение о том, чем в итоге станет заниматься робот.
МЕГА и ИКЕА – крупные игроки, у которых выражена потребность в подборе персонала: сейчас на карьерном портале размещены порядка 100 актуальных вакансий. Для Робота Веры МЕГА Акселератор – это возможность запустить пилотный проект и оперативно помочь компании в поиске персонала. Нехватка сотрудников – это острая проблема для бизнеса, которая заставляет его нести операционные убытки.
Сейчас основные клиенты Робота Веры – это крупные компании, которым постоянно нужны сотрудники, — такие как МТС, Ростелеком, Burger King, PepsiCo и другие. Помимо них Вера успешно работает и на стороне среднего бизнеса: она искала и программистов, и мастеров по наращиванию ресниц, и бухгалтеров.
Создатели Робота Веры привлекали сторонние инвестиции: Фонд развития интернет инициатив вложил в проект 67 млн рублей.
Цифровая вместо игровой: детский центр «Лигренок»
Цифровая «Лигрёнок» — это новый современный детский центр, в котором используются разнообразные формы деятельности с цифровыми устройствами. В «Лигренке» каждый ребенок может познакомиться в элементарных формах с технологией компьютерного дизайна и моделирования, проектирования и программирования. Все эти технологии осваиваются в игровом формате с помощью мобильных устройств.
Разработчик цифровой — компания «Абспантера». Еще прежняя разработка — LigroGame — развивает исследовательские компетенции дошкольников и детей младшего школьного возраста на основе положений теории решения изобретательских задач. Навыки и опыт, полученные во время работы над LigroGame, пригодятся в «Лигренке».
Зачем это МЕГЕ
Первый пилот в МЕГЕ будет поддерживать формат детского центра с различными тематическими мастер-классами и программами, а также свободной игровой деятельностью в центрах активности, где главным инструментом обучения и деятельности будет планшет или ноутбук.
Наш проект рассматривает МЕГУ как современное пространство не только досуга горожан, но и развития, где с малых лет мы предлагаем подрастающему поколению определенный уровень культуры и технологий, позволяющих детям открыть для себя новый уровень возможностей – тех, которые предлагает нам мир цифровых технологий и экономики. Мы не планируем делать детей зависимыми от виртуального мира и цифровых технологий — мы предлагаем им конструктивные способы деятельности с технологиями, которые позволят «управлять» этим миром и создавать эти миры.
Как правило, специалисты и родители навязывают детям ограничения, которые в большей степени связаны с низкой осведомленностью о ресурсах использования современных технологий в практике детской деятельности. Это так называемый разрыв поколений, который необходимо компенсировать другими проектами, где создаются условия для конструктивной деятельности с цифровыми устройствами.
Нам интересна концепция развития МЕГИ как культурного пространства в городе. В акселераторе мы впервые принимаем участие и надеемся получить продуктивный опыт и навыки работы в больших проектах.
В настоящее время команда проекта вместе со своим бадди – Александром Томкевичем, Анастасией Крепошиной и коучем Юлией Бровкиной планирует первый профиль стартапа в условиях МЕГИ.
Для пилота цифровой Лигрёнок в качестве тренеров мастер-классов и дополнительных программ мы привлекаем студентов педагогических специальностей — будущих специалистов современного образования. Для них это будет хороший профессиональный опыт по использованию современных технологий в практической деятельности с детьми.
Проект существует на собственные средства.
Куда пойти: виртуальный планетарий Altair VR
Виртуальный планетарий Altair VR в VR-очках позволяет не только погрузиться в виртуальное космическое пространство, но и воссоздать любые декорации в цифровой реальности. По сути это новый способ обучения в привлекательно-развлекательной форме.
Его разработчик специализируется на передвижных планетариях и долгое время искал способ повысить качество сеансов. Так появился Altair VR.
Виртуальный планетарий – это эволюция рынка передвижных планетариев. Он объединил в себе качество стационарных, мобильность передвижных и ощущение полного присутствия технологии виртуальной реальности.
Зачем это МЕГЕ
Виртуальный планетарий поможет превратить МЕГУ в единое пространство для встреч и общения.
Участие в акселераторе — это возможность погрузиться в экосистему крупных интересных торговых центров и поработать с различными сегментами посетителей в высококонкурентной среде. И с экспертами МЕГА и GVA.
Что дальше?
Команды-финалисты уже вовсю дорабатывают свои проекты в рамках акселератора. В декабре лучший из них получит главный приз — 2 млн рублей.
Акселератор - это возможность не только протестировать проект — но и шанс получить всесторонюю экспертную оценку и консультации, завести друзей, которые «в теме», обрасти полезными связями, проверить работоспособность проекта и переосмыслить бизнес. Дальнейшая судьба проектов зависит от их создателей. О том, как сложился бизнес финалистов прошлого года, можно прочитать тут. А мы уже думаем о том, как преобразится торговый центр после запуска новых проектов.
Запуская МЕГА Accelerator в 2015 году, мы обратились духу предпринимательства, с которым неразрывно связана деятельность нашей компании, и мы верим, что сфера стартапов – прекрасный источник революционных идей.
Милен Генчев, генеральный директор IKEA Centres Russia.
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