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Microsoft — мировой лидер в области ПО и ИТ-услуг
сегодня в 15:41 Разработка

Моя любимая конференция по встраиваемым технологиям и интернету вещей

    Я проработал в компании Кварта Технологии около 10 лет, стоял у истоков технологической части работы с заказчиками и партнёрами по встраиваемым решениям на технологиях Microsoft. Даже написал несколько книг про разработку с использованием Windows Embedded платформы.

    Я всегда сам стараюсь постетить конференцию EDAY, которую проводит Кварта, чтобы быстро обновить свои знания во встриваемых решениях, пообщаться с партнёрами и т.д. Я считаю, что это одна из лучших профильных конференций по встраиваемым технологиям и инетрнету вещей, поэтому с радостью хочу вас всех туда пригласить.

    10 октября в Москва в ИнфоПространстве пройдёт 10 конференция «Встраиваемые технологии и Интернет вещей», которую организует компания Кварта Технологии. Участие бесплатное, необходима регистрация.



    Ключевые темы конференции: перспективы, технологии и продукты для создания решений в области промышленного Интернета Вещей (IIoT) и готовые решения российских производителей в сфере IoT и встраиваемых систем.

    После нескольких лет существования понятия «Интернет Вещей» в России мы видим, что развитие идет несколько иначе, чем на Западе и в США, есть свои особенности, своя специфика. За прошедшие несколько лет есть и успехи, и неудачи, стало несколько понятнее как мировые тренды «приземляются» в России, какие бизнес-модели лучше работают, а какие пока остаются только красивыми словами, какие отрасли активно внедряют IoT, а какие пока даже не планируют. Стало понятнее, какие факторы влияют на развитие высокотехнологичного бизнеса в России.

    Об этом мы и планируем поговорить в рамках юбилейной конференции. Своим видением и опытом поделятся российские и зарубежные эксперты и участники рынка.

    Разумеется, мы не оставим без внимания и технологии, которые продолжают активно развиваться и достигать зрелости. Приглашены ведущие вендоры, предлагающие свои решения для построения Интернета Вещей.

    С предварительной программой конференции можно познакомиться по ссылке.

    Из того, что я точно планирую послушать:

    • Глобальная угроза встраиваемых систем – миф или реальность?
      Яков Шипилов, Лаборатория Касперского
    • IoT-революция производителя: смена бизнес-модели, типовые сценарии, реализация
      Patrick Ward, Microsoft
    • Типовая архитектура и вопросы безопасности Интернета Вещей
      Patrick Ward, Microsoft
    • LogicMachine IoT — промышленный контроллер использующий Windows 10 IoT
      Алексей Коржебин, Embedded Systems
    • Промышленный интернет вещей в России — Текущее положение, перспективы
      Дмитрий Марченко, Microsoft RUS

    И, как обычно, для обнвления своих знаний по работе с Windows IoT схожу на доклады Кварты по этим технологиям.

    Посмотрите, как это было в 2016 году, и регистрируйтесь на E.Day 2017!
    Метки:
    Microsoft 442,65
    Microsoft — мировой лидер в области ПО и ИТ-услуг
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    • Дата основания 04 апреля 1975
    • Локация США
    • Сайт microsoft.com
    • Численность Неизвестно
    • Дата регистрации 09 августа 2008
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