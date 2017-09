Напомню: мы закончили на том, что наш классификатор считал идею пойти в итальянский ресторан в 5 раз лучше, чем в мексиканский.

Проводим количественный анализ проблемы

ConceptNet

conceptnet5.vectors.evaluation.bias

Вот списки. NAMES_BY_ETHNICITY = { # The first two lists are from the Caliskan et al. appendix describing the # Word Embedding Association Test. 'White': [ 'Adam', 'Chip', 'Harry', 'Josh', 'Roger', 'Alan', 'Frank', 'Ian', 'Justin', 'Ryan', 'Andrew', 'Fred', 'Jack', 'Matthew', 'Stephen', 'Brad', 'Greg', 'Jed', 'Paul', 'Todd', 'Brandon', 'Hank', 'Jonathan', 'Peter', 'Wilbur', 'Amanda', 'Courtney', 'Heather', 'Melanie', 'Sara', 'Amber', 'Crystal', 'Katie', 'Meredith', 'Shannon', 'Betsy', 'Donna', 'Kristin', 'Nancy', 'Stephanie', 'Bobbie-Sue', 'Ellen', 'Lauren', 'Peggy', 'Sue-Ellen', 'Colleen', 'Emily', 'Megan', 'Rachel', 'Wendy' ], 'Black': [ 'Alonzo', 'Jamel', 'Lerone', 'Percell', 'Theo', 'Alphonse', 'Jerome', 'Leroy', 'Rasaan', 'Torrance', 'Darnell', 'Lamar', 'Lionel', 'Rashaun', 'Tyree', 'Deion', 'Lamont', 'Malik', 'Terrence', 'Tyrone', 'Everol', 'Lavon', 'Marcellus', 'Terryl', 'Wardell', 'Aiesha', 'Lashelle', 'Nichelle', 'Shereen', 'Temeka', 'Ebony', 'Latisha', 'Shaniqua', 'Tameisha', 'Teretha', 'Jasmine', 'Latonya', 'Shanise', 'Tanisha', 'Tia', 'Lakisha', 'Latoya', 'Sharise', 'Tashika', 'Yolanda', 'Lashandra', 'Malika', 'Shavonn', 'Tawanda', 'Yvette' ], # This list comes from statistics about common Hispanic-origin names in the US. 'Hispanic': [ 'Juan', 'José', 'Miguel', 'Luís', 'Jorge', 'Santiago', 'Matías', 'Sebastián', 'Mateo', 'Nicolás', 'Alejandro', 'Samuel', 'Diego', 'Daniel', 'Tomás', 'Juana', 'Ana', 'Luisa', 'María', 'Elena', 'Sofía', 'Isabella', 'Valentina', 'Camila', 'Valeria', 'Ximena', 'Luciana', 'Mariana', 'Victoria', 'Martina' ], # The following list conflates religion and ethnicity, I'm aware. So do given names. # # This list was cobbled together from searching baby-name sites for common Muslim names, # as spelled in English. I did not ultimately distinguish whether the origin of the name # is Arabic or Urdu or another language. # # I'd be happy to replace it with something more authoritative, given a source. 'Arab/Muslim': [ 'Mohammed', 'Omar', 'Ahmed', 'Ali', 'Youssef', 'Abdullah', 'Yasin', 'Hamza', 'Ayaan', 'Syed', 'Rishaan', 'Samar', 'Ahmad', 'Zikri', 'Rayyan', 'Mariam', 'Jana', 'Malak', 'Salma', 'Nour', 'Lian', 'Fatima', 'Ayesha', 'Zahra', 'Sana', 'Zara', 'Alya', 'Shaista', 'Zoya', 'Yasmin' ] }



def name_sentiment_table(): frames = [] for group, name_list in sorted(NAMES_BY_ETHNICITY.items()): lower_names = [name.lower() for name in name_list] sentiments = words_to_sentiment(lower_names) sentiments['group'] = group frames.append(sentiments) # Put together the data we got from each ethnic group into one big table return pd.concat(frames) name_sentiments = name_sentiment_table()

plot = seaborn.swarmplot(x='group', y='sentiment', data=name_sentiments) plot.set_ylim([-10, 10])

plot = seaborn.barplot(x='group', y='sentiment', data=name_sentiments, capsize=.1)

statsmodels

ols_model = statsmodels.formula.api.ols('sentiment ~ group', data=name_sentiments).fit() ols_model.fvalue # 13.041597745167659

Исправляем данные

model

embeddings

def retrain_model(new_embs): """ Repeat the steps above with a new set of word embeddings. """ global model, embeddings, name_sentiments embeddings = new_embs pos_vectors = embeddings.loc[pos_words].dropna() neg_vectors = embeddings.loc[neg_words].dropna() vectors = pd.concat([pos_vectors, neg_vectors]) targets = np.array([1 for entry in pos_vectors.index] + [-1 for entry in neg_vectors.index]) labels = list(pos_vectors.index) + list(neg_vectors.index) train_vectors, test_vectors, train_targets, test_targets, train_labels, test_labels = \ train_test_split(vectors, targets, labels, test_size=0.1, random_state=0) model = SGDClassifier(loss='log', random_state=0, n_iter=100) model.fit(train_vectors, train_targets) accuracy = accuracy_score(model.predict(test_vectors), test_targets) print("Accuracy of sentiment: {:.2%}".format(accuracy)) name_sentiments = name_sentiment_table() ols_model = statsmodels.formula.api.ols('sentiment ~ group', data=name_sentiments).fit() print("F-value of bias: {:.3f}".format(ols_model.fvalue)) print("Probability given null hypothesis: {:.3}".format(ols_model.f_pvalue)) # Show the results on a swarm plot, with a consistent Y-axis plot = seaborn.swarmplot(x='group', y='sentiment', data=name_sentiments) plot.set_ylim([-10, 10])

Проверка word2vec

GloVe

word2vec

word2vec

data/word2vec-googlenews-300.bin.gz

# Use a ConceptNet function to load word2vec into a Pandas frame from its binary format from conceptnet5.vectors.formats import load_word2vec_bin w2v = load_word2vec_bin('data/word2vec-googlenews-300.bin.gz', nrows=2000000) # word2vec is case-sensitive, so case-fold its labels w2v.index = [label.casefold() for label in w2v.index] # Now we have duplicate labels, so drop the later (lower-frequency) occurrences of the same label w2v = w2v.reset_index().drop_duplicates(subset='index', keep='first').set_index('index') retrain_model(w2v) # Accuracy of sentiment: 94.30% # F-value of bias: 15.573 # Probability given null hypothesis: 7.43e-09

word2vec

Пробуем ConceptNet Numberbatch

ConceptNet

ConceptNet

numberbatch-en-17.04b.txt.gz

data/

retrain_model(load_embeddings('data/numberbatch-en-17.04b.txt')) # Accuracy of sentiment: 97.46% # F-value of bias: 3.805 # Probability given null hypothesis: 0.0118

GloVe

word2vec

GloVe

word2vec

ConceptNet

Плюсы без минусов

ConceptNet Numberbatch

word2vec

GloVe

Другие подходы

Итог (от переводчика)