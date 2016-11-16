Digital Transformation: Начало
Привет, Хабр! Сегодня мы поговорим с вами о цифровой трансформации (digital transformation), том самом buzzword, про который все говорят, но никто не знает как это делать. Это первая статья из цикла, в которой будет больше теории. Под катом вы узнаете о том, чем трансформация отличается от автоматизации на примере бизнеса бабушки, найдёте топ-10 кейсов от Microsoft, а также расскажем немного о новой программе Tech Acceleration.
1. Начало.
2. Loading…
Чаще всего возникает путаница в терминах автоматизации и цифровой трансформации, а следовательно, и в понимании сути. Поэтому предлагаем начать именно с этого.
Как вы могли заметить, пример выше — это типичный пример бизнеса в основе которого лежит ручной труд. Попробуем его автоматизировать.
Автоматизация — процессы, которые ранее требовали вовлечения «ручного» труда, по-разному автоматизировались, в зависимости от вида и типа процесса.
Итак, идём дальше.
Цифровая трансформация — изменение бизнес-процесса с помощью современных цифровых технологий, data-driven походов, происходящее под воздействием конкуренции.
Конечно, в реальном мире переход от автоматизации к трансформации проходит значительно сложнее и включает в себя намного больше деталей, но тем не менее, надеемся, что общую суть процесса вы поняли. Идём дальше.
Кажется, мы ещё ни разу не рассказывали на Хабре, про миссию Microsoft: To empower every person and every organization on the planet to achieve more (помочь каждому человеку и каждой компании на планете достигать большего).
Звучит грандиозно и мы действительно пропитаны этой идеей. Можно сказать, что она входит в основу digital transformation и описывает стремление помочь самым разным компаниям трансформироваться с помощью последних технологий. Не будем останавливаться подробно на ценностях компании, так как при желании можно найти много материалов по этой теме. Например, месяц назад вышло замечательное интервью на Forbes с Сатьей Наделлой, в котором он рассказывает о трёх технологиях, которые изменят мир и немного о том, как поменялась корпорация за несколько лет (к слову, это всё абсолютная правда).
Значительно интереснее будет рассказать о кейсах, про которые вы могли уже слышать:
Решение, позволившее модным брендам открывать виртуальные 3D-бутики кастомизированной обуви. Уникальность проекта заключается в том, что покупатели могут самостоятельно создать для себя идеальную пару с учётом своих потребностей: вкуса, особенностей стопы и других предпочтений. Подробнее о решении компании ELSE Corp и его реализации с помощью технологий Azure можно прочесть здесь и здесь.
А в этом видео можно посмотреть на реализацию совместного проекта FaceShoes с кутюрье Андреа Падованом.
В этом проекте, созданном со всемирно известным дизайнером полей для гольфа, Гилбертом Хансом, Microsoft показывает новый взгляд на работу с данными в спортивной индустрии. Информация собирается из разных источников источников (начиная от анализа ландшафта и скорости ветра, и заканчивая данными о погоде в разные времена года), в том числе, с помощью дронов и аэрофотосъёмки, и обрабатываются с помощью инструментов машинного обучения Azure (для более чем 13 тыс. полей для гольфа). Это позволяет дизайнерам эффективно оценить выбранный ландшафт для будущих полей, а гольфистам оценить лучшие позиции для игры на уже существующих полях. К слову сказать, этот проект стал бронзовым призёром фестиваля Каннские львы 2017. Подробнее про него можно узнать в статье WSJ.
Если вы смотрите трансляции ключевых конференций Microsoft, наверняка в вашей памяти должна была остаться демонстрация Сатьи Наделлы на ключевом докладе Ignite, который проходил год назад. На ней мы увидели, как с помощью технологий смешанной реальности и HoloLens можно создавать кастомный дизайн для своей кухни. Пилотный проект был запущен в двух магазинах: находясь в демонстрационном зале, клиенты могут содбирать собственный дизайн кухни из всех доступных товаров в магазинах Lowe, с помощью простых жестов. Больше подробностей можно почитать здесь.
Не все проекты, которые можно отнести к цифровой трансформации, являются коммерческими. В прошлом году мы вам уже рассказывали про некоммерческий проект, в котором с помощью Xamarin и Azure, было создано решение для быстрого сбора информации о пропавшем ребёнке, и автоматической отправки данных в правоохранительные органы. Подробнее можно прочитать здесь.
Этот сервис анализирует качество обслуживания и удовлетворённость клиента в режиме реального времени с помощью нейронной сети в области машинного зрения и распознавания речи, используя только информацию с веб-камеры сотрудника фронт-линии. Он создан на основе Microsoft Cognitive Services и уже сейчас работает в подмосковных МФЦ и на Почте России. Также, интересная техническая деталь, ребята ушли от монолитной архитектуры и сейчас их система построена на микросервисах. Подробнее про это можно почитать здесь.
Отличный пример трансформации агро-бизнеса, в рамках которого с помощью IoT была разработана платформа, позволяющая экономить воду и электроэнергию. Но это ещё не всё, SE разработали сервис на базе облачных технологий Azure, который объединяет в себе управление датчиками, системы сбора и анализа данных, а также цифровые интерфейсы. В него встроена система мониторинга, которая помогает оптимизировать работу солнечных электростанций и другая система мониторинга, которая в режиме реального времени отслеживает температуру в отдельных помещениях работу систем подачи электроэнергии. Больше про это решение можно узнать здесь.
Это международная сеть пиццерий, главным продуктом которой является… франшиза, с ядром в виде собственной информационной системы Dodo IS на базе облачных технологий Azure. Она реализована в виде веб-сайта. Партнеры-франчайзи работают с ней как с SaaS-сервисом. В 2015 году их выручка превысила 1 миллиард рублей. Больше технических подробностей вы можете найти в нашей статье на Хабре.
Помимо недавнего кейса с Ford о демонстрации автомобиля в музее с помощью технологий смешанной реальности и HoloLens, будет интересно прочитать про несколько совместных кейсов с музеями в Сиэтле, Нью-Йорке и Лондоне. В них вы увидите примеры, как с помощью оцифровки существующих произведений искусства и обработка данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, музеи получают новые способы взаимодействия с посетителями.
Это система для анализа действий хоккеистов, работающая с уникальными алгоритмами на основе нейросетей и машинного обучения в режиме реального времени, с использованием аналитических сервисов Microsoft Azure. Она помогает оптимизировать расходования бюджета, повышать эффективность тренировок и вероятность победы команды в каждой отдельной игре и в чемпионате. Подробнее про этот проект можно почитать здесь.
Цифровая трансформация затрагивает различные сферы нашей жизни, в том числе творческую индустрию. В Microsoft это происходит в рамках Music x Technology, программы коллаборации между музыкантами и техническими специалистами, в которой с помощью новых технологий создаются решения, позволяющее музыкантам по-новому общаться с аудиторией. В ней уже приняли участие M83, Phantogram, Childish Gambino, Broods, Grimes и другие. Подробнее про эти кейсы можно почитать здесь.
Сегодня мы поделились с вами теорией. Этот материал станет основой для серии статей, в которых мы будем делиться своим опытом и техническими кейсами, чтобы вместе разобраться на примерах, как происходит цифровая трансформация в разных индустриях.
Ключевой акцент в этой серии будет на 5 приоритетных направлениях: ML и Big Data, IoT, AI и боты, контейнеры и микросервисы, а также Serverless.
Минутка рекламы. Если вы хотите попробовать новые технологии в своих проектах, но никак не доходят руки, оставляйте заявки в программе Tech Acceleration от Microsoft. Её основная особенность в том, что мы вместе с вами подберём необходимый стек, поможем реализовать пилот и в случае успешной реализации, потратим максимум усилий, чтобы весь рынок узнал о вас.
Спасибо Стасу Павлову и Косте Кичинскому за вдохновение и помощь. :) И, конечно, Quantum Quintum за иллюстрацию к статье.
Цикл статей «Digital Transformation»
1. Начало.
2. Loading…
Цифровая трансформация на примере бизнеса бабушки
Чаще всего возникает путаница в терминах автоматизации и цифровой трансформации, а следовательно, и в понимании сути. Поэтому предлагаем начать именно с этого.
Для простоты понимания, будем проводить аналогию с бизнесом бабушки, которая вяжет носки. Представим, что её зовут Лидия Петровна, ей 73 года, она из России и вяжет по 1 паре шерстяных носков в неделю, а потом продаёт их на рынке, недалеко от дома.
Как вы могли заметить, пример выше — это типичный пример бизнеса в основе которого лежит ручной труд. Попробуем его автоматизировать.
У Лидии Петровны есть замечательный внук, Василий. Он переживает, что у бабушки слишком много работы, она устаёт, да и с 4 пар носков в месяц не сильно много заработаешь. Поэтому он предлагает сделать оцифровку дизайна бабушкиных носков, купить робота «Супер Вязальщик 2000», который может вязать по 100 пар шерстяных носков в неделю. Да и зачем ходить на рынок, когда можно создать сайт, через который можно продавать носки. Бабушке нужно будет всего лишь контролировать процесс производства и наполнять сайт новыми товарами.
Автоматизация — процессы, которые ранее требовали вовлечения «ручного» труда, по-разному автоматизировались, в зависимости от вида и типа процесса.
Итак, идём дальше.
Шло время, бабушкин вязальный бизнес рос и процветал. С наступлением весны Лидия Петровна поняла, что ей нужно искать новые рынки сбыта, договорилась с горнолыжными курортами по всему миру и добавила в ассортимент более тонкие носки специально для австралийских покупателей. Нововведения Василия очень облегчили её работу и она стала зарабатывать значительно больше. Лидия Петровная стала выглядеть моложе и подумывала перебраться на ближайшую зиму в тёплую страну.
Но, как всегда бывает, не все были рады её успеху. Соседка по площадке, Мария Ивановна, смекнула, что дела у нашей бабушки идут в гору, и попросила внука купить ей такого же робота и оцифровать её идеи носков. В то же время, бабушка Фернанда из Бразилии, уже демпинговала цены на носки Лидии Петровны в некоторых горнолыжных курортах. А на форумах говорили о таинственной бабушке Атаро из Порт-Элизабет, которая собиралась предложить инновационный дизайн.
Казалось бы, бабушкин бизнес начал сдавать позиции буквально на глазах. Но, Василий не стал унывать и предложил поменять модель бизнеса: создать глобальный ресурс с доставкой дронами, в который бабушки со всего мира могли бы загружать свои дизайны носков и продавать их во всех уголках планеты. Лидия Петровна не была уверена, что кто-то согласится на это. Но Василий объяснил, что благодаря сбору данных и использованию алгоритмов машинного обучения, другие бабушки смогут получать более точную аналитику, а значит с помощью data-driven подхода будут совершенствовать свои модели носков. И, конечно, вполне очевидно, что это позволит им продавать носки в гораздо больших объёмах. Не говоря о том, что их перестанут волновать вопросы логистики, закупки шерсти и покупки новой модели «Супер Вязальщик X».
Так возник ресурс super-knit-socks.lp, который стал самым крупным в мире сервисом по продаже носков.
Цифровая трансформация — изменение бизнес-процесса с помощью современных цифровых технологий, data-driven походов, происходящее под воздействием конкуренции.
Конечно, в реальном мире переход от автоматизации к трансформации проходит значительно сложнее и включает в себя намного больше деталей, но тем не менее, надеемся, что общую суть процесса вы поняли. Идём дальше.
10 кейсов цифровой трансформации от Microsoft
Кажется, мы ещё ни разу не рассказывали на Хабре, про миссию Microsoft: To empower every person and every organization on the planet to achieve more (помочь каждому человеку и каждой компании на планете достигать большего).
Звучит грандиозно и мы действительно пропитаны этой идеей. Можно сказать, что она входит в основу digital transformation и описывает стремление помочь самым разным компаниям трансформироваться с помощью последних технологий. Не будем останавливаться подробно на ценностях компании, так как при желании можно найти много материалов по этой теме. Например, месяц назад вышло замечательное интервью на Forbes с Сатьей Наделлой, в котором он рассказывает о трёх технологиях, которые изменят мир и немного о том, как поменялась корпорация за несколько лет (к слову, это всё абсолютная правда).
Значительно интереснее будет рассказать о кейсах, про которые вы могли уже слышать:
1. ELSE.shoes
Решение, позволившее модным брендам открывать виртуальные 3D-бутики кастомизированной обуви. Уникальность проекта заключается в том, что покупатели могут самостоятельно создать для себя идеальную пару с учётом своих потребностей: вкуса, особенностей стопы и других предпочтений. Подробнее о решении компании ELSE Corp и его реализации с помощью технологий Azure можно прочесть здесь и здесь.
А в этом видео можно посмотреть на реализацию совместного проекта FaceShoes с кутюрье Андреа Падованом.
2. Microsoft Course IQ
В этом проекте, созданном со всемирно известным дизайнером полей для гольфа, Гилбертом Хансом, Microsoft показывает новый взгляд на работу с данными в спортивной индустрии. Информация собирается из разных источников источников (начиная от анализа ландшафта и скорости ветра, и заканчивая данными о погоде в разные времена года), в том числе, с помощью дронов и аэрофотосъёмки, и обрабатываются с помощью инструментов машинного обучения Azure (для более чем 13 тыс. полей для гольфа). Это позволяет дизайнерам эффективно оценить выбранный ландшафт для будущих полей, а гольфистам оценить лучшие позиции для игры на уже существующих полях. К слову сказать, этот проект стал бронзовым призёром фестиваля Каннские львы 2017. Подробнее про него можно узнать в статье WSJ.
3. Lowe
Если вы смотрите трансляции ключевых конференций Microsoft, наверняка в вашей памяти должна была остаться демонстрация Сатьи Наделлы на ключевом докладе Ignite, который проходил год назад. На ней мы увидели, как с помощью технологий смешанной реальности и HoloLens можно создавать кастомный дизайн для своей кухни. Пилотный проект был запущен в двух магазинах: находясь в демонстрационном зале, клиенты могут содбирать собственный дизайн кухни из всех доступных товаров в магазинах Lowe, с помощью простых жестов. Больше подробностей можно почитать здесь.
4. MCSC (Общество по поиску пропавших детей Канады)
Не все проекты, которые можно отнести к цифровой трансформации, являются коммерческими. В прошлом году мы вам уже рассказывали про некоммерческий проект, в котором с помощью Xamarin и Azure, было создано решение для быстрого сбора информации о пропавшем ребёнке, и автоматической отправки данных в правоохранительные органы. Подробнее можно прочитать здесь.
5. HeedBook
Этот сервис анализирует качество обслуживания и удовлетворённость клиента в режиме реального времени с помощью нейронной сети в области машинного зрения и распознавания речи, используя только информацию с веб-камеры сотрудника фронт-линии. Он создан на основе Microsoft Cognitive Services и уже сейчас работает в подмосковных МФЦ и на Почте России. Также, интересная техническая деталь, ребята ушли от монолитной архитектуры и сейчас их система построена на микросервисах. Подробнее про это можно почитать здесь.
6. Schneider Electric
Отличный пример трансформации агро-бизнеса, в рамках которого с помощью IoT была разработана платформа, позволяющая экономить воду и электроэнергию. Но это ещё не всё, SE разработали сервис на базе облачных технологий Azure, который объединяет в себе управление датчиками, системы сбора и анализа данных, а также цифровые интерфейсы. В него встроена система мониторинга, которая помогает оптимизировать работу солнечных электростанций и другая система мониторинга, которая в режиме реального времени отслеживает температуру в отдельных помещениях работу систем подачи электроэнергии. Больше про это решение можно узнать здесь.
7. ДодоПицца
Это международная сеть пиццерий, главным продуктом которой является… франшиза, с ядром в виде собственной информационной системы Dodo IS на базе облачных технологий Azure. Она реализована в виде веб-сайта. Партнеры-франчайзи работают с ней как с SaaS-сервисом. В 2015 году их выручка превысила 1 миллиард рублей. Больше технических подробностей вы можете найти в нашей статье на Хабре.
8. Трансформация музейного пространства
Помимо недавнего кейса с Ford о демонстрации автомобиля в музее с помощью технологий смешанной реальности и HoloLens, будет интересно прочитать про несколько совместных кейсов с музеями в Сиэтле, Нью-Йорке и Лондоне. В них вы увидите примеры, как с помощью оцифровки существующих произведений искусства и обработка данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, музеи получают новые способы взаимодействия с посетителями.
9. ICEBERG
Это система для анализа действий хоккеистов, работающая с уникальными алгоритмами на основе нейросетей и машинного обучения в режиме реального времени, с использованием аналитических сервисов Microsoft Azure. Она помогает оптимизировать расходования бюджета, повышать эффективность тренировок и вероятность победы команды в каждой отдельной игре и в чемпионате. Подробнее про этот проект можно почитать здесь.
10. Music x Technology
Цифровая трансформация затрагивает различные сферы нашей жизни, в том числе творческую индустрию. В Microsoft это происходит в рамках Music x Technology, программы коллаборации между музыкантами и техническими специалистами, в которой с помощью новых технологий создаются решения, позволяющее музыкантам по-новому общаться с аудиторией. В ней уже приняли участие M83, Phantogram, Childish Gambino, Broods, Grimes и другие. Подробнее про эти кейсы можно почитать здесь.
Next steps
Сегодня мы поделились с вами теорией. Этот материал станет основой для серии статей, в которых мы будем делиться своим опытом и техническими кейсами, чтобы вместе разобраться на примерах, как происходит цифровая трансформация в разных индустриях.
Ключевой акцент в этой серии будет на 5 приоритетных направлениях: ML и Big Data, IoT, AI и боты, контейнеры и микросервисы, а также Serverless.
Минутка рекламы. Если вы хотите попробовать новые технологии в своих проектах, но никак не доходят руки, оставляйте заявки в программе Tech Acceleration от Microsoft. Её основная особенность в том, что мы вместе с вами подберём необходимый стек, поможем реализовать пилот и в случае успешной реализации, потратим максимум усилий, чтобы весь рынок узнал о вас.
Спасибо Стасу Павлову и Косте Кичинскому за вдохновение и помощь. :) И, конечно, Quantum Quintum за иллюстрацию к статье.
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