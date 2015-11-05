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Microsoft 299,42
Microsoft — мировой лидер в области ПО и ИТ-услуг
сегодня в 18:11

Connect(); 2017: прямая трансляция

    Хабр, привет! Приглашаем вас посмотреть прямую трансляцию Connect(); 2017, которая будет проходить на русском языке. В рамках неё Скотт Гатри и Скотт Хансельман представят самые крутые новости про Azure, Data, AI, DevOps, Visual Studio, Xamarin, и не только. Плеер можно найти под катом.



    Прямая трансляция Connect(); 2017 на русском языке


    Прямая трансляция из Нью-Йорка.



    Ключевые анонсы Microsoft Connect 2017


    Здесь мы разместим ссылку на публикацию с ключевыми анонсами по итогам мероприятия.
    Метки:
    Microsoft 299,42
    Microsoft — мировой лидер в области ПО и ИТ-услуг
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    Информация
    • Дата основания 04 апреля 1975
    • Локация США
    • Сайт microsoft.com
    • Численность Неизвестно
    • Дата регистрации 09 августа 2008
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