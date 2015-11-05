Connect(); 2017: прямая трансляция
Хабр, привет! Приглашаем вас посмотреть прямую трансляцию Connect(); 2017, которая будет проходить на русском языке. В рамках неё Скотт Гатри и Скотт Хансельман представят самые крутые новости про Azure, Data, AI, DevOps, Visual Studio, Xamarin, и не только. Плеер можно найти под катом.
Прямая трансляция из Нью-Йорка.
Здесь мы разместим ссылку на публикацию с ключевыми анонсами по итогам мероприятия.
Прямая трансляция Connect(); 2017 на русском языке
Прямая трансляция из Нью-Йорка.
Ключевые анонсы Microsoft Connect 2017
Здесь мы разместим ссылку на публикацию с ключевыми анонсами по итогам мероприятия.
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