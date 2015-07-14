Ключевые анонсы Connect(); 2017
Привет, Хабр! В Нью-Йорке в эти дни проходит ежегодная конференция Microsoft Connect 2017. На ней уже анонсировали множество обновлений существующих продуктов и большое количество новых инструментов. Под катом читайте о самых интересных из них.
App Center — это комплексное решение для организации цикла разработки мобильных приложений на Objective-C, Swift, Java, Xamarin и React Native. Раньше Mobile Center (название тоже поменялось) мог проводить автоматические сборку и тестирование приложения, расположенного в указанном VSTS- или GitHub-репозитории. Теперь инструмент умеет тестировать ПО на реальных устройствах под iOS и Android в облаке, распространять его бета-тестировщикам и визуализировать данные по сбоям и аналитику использования.
Скоро станет доступна предварительная версия сервиса Visual Studio Live Share. Он позволяет, по заверениям Microsoft, бесшовно и безопасно поделиться своим проектом: разработчики могут совместно редактировать или отлаживать проект в удобном для себя окружении или IDE без необходимости находиться рядом. Visual Studio Live Share позволяет поделиться всем контекстом проекта, а не просто изображением с экрана, и это даёт новый подход к парному программированию.
Стала доступна предварительная версия Azure DevOps Projects, новой возможности на портале управления Azure. Она позволяет создать базовые DevOps-процессы на базе VSTS и сервисов Azure, включая CI/CD-пайплайн. Сервис интегрирован со многими популярными фреймворками и конечными сервисами Azure. Использование DevOps Projects поможет изначально заложить в проект DevOps-подходы, а не откладывать их внедрение в долгий ящик.
Скоро будет доступна предварительная версия Connected Environment for AKS для Visual Studio и Visual Studio Code. Это окружение позволит разрабатывать и отлаживать приложения для Kubernetes и AKS (управляемого кластера Kubernetes в Azure).
Microsoft представила предварительную версию нового расширения Visual Studio Tools for AI, позволяющего использовать сервисы ИИ прямо в Visual Studio. Оно сочетает возможности Visual Studio с поддержкой таких фреймворков для глубокого обучения, как Cognitive Toolkit, TensorFlow или Caffe. Кроме того, расширение можно полностью интегрировать с облачными сервисами Azure для машинного обучения. Например, после редактирования и тестирования скриптов на локальной машине можно отправить изменённый код модели на обучение в Azure.
Ранее анонсированный на Build 2017, сервис IoT Edge теперь публично доступен в виде предварительной версии для разработчиков. Он позволяет развернуть созданную в облаке логику IoT в виде контейнеров на устройства Интернета вещей. На умных устройствах можно запускать задачи Azure Machine Learning, Azure Functions и Azure Stream Analytics. Azure IoT Edge даёт возможность создавать свои контейнеризированые приложения на C, Java, .NET, Node.js и Python и упрощает их развёртывание и управление ими.
Databricks — это один из самых популярных коммерческих сервисов для анализа данных, созданный на платформе Apache Spark. Теперь он будет доступен и в облаке Azure, пока в виде предварительной версии. Azure Databricks имеет встроенную интеграцию с Azure SQL Data Warehouse, Azure Storage, Azure Cosmos DB, Azure Active Directory и Power BI.
Microsoft и GitHub объединились, чтобы добавить поддержку Git Virtual File System (GVFS) на GitHub. GVFS — это расширение для Git с открытым исходным кодом, разработанное Microsoft для работы с репозиториями большого размера. VSTS уже поддерживает GVFS, а после того, как расширение появится в GitHub, оно фактически станет стандартом для поддержки больших репозиториев.
Microsoft присоединилась к фонду Maria DB Foundation в качестве платинового спонсора. MariaDB — это ответвление системы управления реляционными базами данных MySQL, развиваемое Open Source сообществом.
В дополнение к этому Microsoft также запускает превью-версию MariaDB для сервиса Azure Database. MariaDB станет третьим по счёту сервисом баз данных, поддерживаемых сервисом Azure, наряду с MySQL и PostgreSQL. Внедрение MariaDB предоставит разработчикам большую свободу выбора сервисов баз данных облачных технологий Azure.
В C# 7.2 добавлены новые фичи для .NET-разработчиков: структуры в режиме readonly, режим readonly в модификаторе ref, Span, незаданные параметры в аргументах, а также приватный защищённый доступ в модификаторах.
Кроме того, в общем доступе появилась предварительная версия C# 8.0. Она включает в себя новые фичи для тестирования и получения обратной связи, а также обнуляемые ссылочные типы (nullable reference types), которые могут существенно сократить время выполнения исключения.
Для добавления элементов машинного обучения в C#-приложения есть множество инструментов, но их использование привносит лишние зависимости. Чтобы упростить портирование фреймворков машинного обучения вроде CNTK, Tensorflow, Caffe и Scikit-Learn на .NET, был разработан тензорный тип Tensor. Для желающих попробовать новый тип в деле доступен репозиторий с примером использования.
Подразделение Xamarin также сделало несколько анонсов. Стоит отметить возможность встраивания C#-кода в мобильные приложения на Objective-C, Swift и Java. Обновление Xamarin.Forms 2.5 привнесло в инструмент новую функциональность, упрощающую перенос XAML-страниц между разными платформами. Xamarin Live Player теперь умеет отображать XAML в эмуляторе Android или iOS, мгновенно учитывая внесённые в код изменения. Интерактивное пространство для знакомства с технологией, Xamarin Workbooks, теперь стало открытым проектом с репозиторием на GitHub.
Team Foundation Server — это решение для совместной разработки ПО, объединяющее в себе систему управления версиями и инструменты для сбора данных, построения отчётов и отслеживания статусов и изменений проекта. TFS 2018 получил несколько важных изменений, узнать о которых можно в этом обзоре.
SQL Operations Studio — это бесплатный легкий инструмент для управления SQL Server, Azure SQL Database и Azure SQL Data Warehouse. Фактически, это редактор T-SQL-кода с поддержкой IntelliSense, автодополнений и других фич, к которым привыкли пользователи Visual Studio. Предварительная версия редактора уже доступна для Windows, Linux и macOS.
Windows Compatibility Pack — это NuGet-пакет, который дополняет .NET Standard и .NET Core специфичными для Windows API. Он позволяет упростить портирование существующих .NET-приложений на .NET Core и Windows.
Пользователям VSTS теперь доступна возможность использовать развёрнутую в облаке виртуальную машину под управлением macOS для задач CI/CD (непрерывной интеграции и поставки). Ранее в качестве целевых ОС были доступны только Linux и Windows.
Если вы не смогли подключиться к онлайн-трансляции, мы организовали для вас вебинар на русском языке re:Connect(), где мы расскажем все анонсы конференции Microsoft Connect();, продемонстрируем ключевые технологии, а также ответим на все интересующие вас вопросы. Не пропустите!
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На основе статьи проекта Tproger.
Visual Studio App Center
App Center — это комплексное решение для организации цикла разработки мобильных приложений на Objective-C, Swift, Java, Xamarin и React Native. Раньше Mobile Center (название тоже поменялось) мог проводить автоматические сборку и тестирование приложения, расположенного в указанном VSTS- или GitHub-репозитории. Теперь инструмент умеет тестировать ПО на реальных устройствах под iOS и Android в облаке, распространять его бета-тестировщикам и визуализировать данные по сбоям и аналитику использования.
Visual Studio Live Share
Скоро станет доступна предварительная версия сервиса Visual Studio Live Share. Он позволяет, по заверениям Microsoft, бесшовно и безопасно поделиться своим проектом: разработчики могут совместно редактировать или отлаживать проект в удобном для себя окружении или IDE без необходимости находиться рядом. Visual Studio Live Share позволяет поделиться всем контекстом проекта, а не просто изображением с экрана, и это даёт новый подход к парному программированию.
Azure DevOps Projects
Стала доступна предварительная версия Azure DevOps Projects, новой возможности на портале управления Azure. Она позволяет создать базовые DevOps-процессы на базе VSTS и сервисов Azure, включая CI/CD-пайплайн. Сервис интегрирован со многими популярными фреймворками и конечными сервисами Azure. Использование DevOps Projects поможет изначально заложить в проект DevOps-подходы, а не откладывать их внедрение в долгий ящик.
Visual Studio Connected Environment for AKS
Скоро будет доступна предварительная версия Connected Environment for AKS для Visual Studio и Visual Studio Code. Это окружение позволит разрабатывать и отлаживать приложения для Kubernetes и AKS (управляемого кластера Kubernetes в Azure).
Visual Studio Tools for AI
Microsoft представила предварительную версию нового расширения Visual Studio Tools for AI, позволяющего использовать сервисы ИИ прямо в Visual Studio. Оно сочетает возможности Visual Studio с поддержкой таких фреймворков для глубокого обучения, как Cognitive Toolkit, TensorFlow или Caffe. Кроме того, расширение можно полностью интегрировать с облачными сервисами Azure для машинного обучения. Например, после редактирования и тестирования скриптов на локальной машине можно отправить изменённый код модели на обучение в Azure.
Azure IoT Edge
Ранее анонсированный на Build 2017, сервис IoT Edge теперь публично доступен в виде предварительной версии для разработчиков. Он позволяет развернуть созданную в облаке логику IoT в виде контейнеров на устройства Интернета вещей. На умных устройствах можно запускать задачи Azure Machine Learning, Azure Functions и Azure Stream Analytics. Azure IoT Edge даёт возможность создавать свои контейнеризированые приложения на C, Java, .NET, Node.js и Python и упрощает их развёртывание и управление ими.
Azure Databricks
Databricks — это один из самых популярных коммерческих сервисов для анализа данных, созданный на платформе Apache Spark. Теперь он будет доступен и в облаке Azure, пока в виде предварительной версии. Azure Databricks имеет встроенную интеграцию с Azure SQL Data Warehouse, Azure Storage, Azure Cosmos DB, Azure Active Directory и Power BI.
Поддержка GVFS в GitHub
Microsoft и GitHub объединились, чтобы добавить поддержку Git Virtual File System (GVFS) на GitHub. GVFS — это расширение для Git с открытым исходным кодом, разработанное Microsoft для работы с репозиториями большого размера. VSTS уже поддерживает GVFS, а после того, как расширение появится в GitHub, оно фактически станет стандартом для поддержки больших репозиториев.
Microsoft и MariaDB
Microsoft присоединилась к фонду Maria DB Foundation в качестве платинового спонсора. MariaDB — это ответвление системы управления реляционными базами данных MySQL, развиваемое Open Source сообществом.
В дополнение к этому Microsoft также запускает превью-версию MariaDB для сервиса Azure Database. MariaDB станет третьим по счёту сервисом баз данных, поддерживаемых сервисом Azure, наряду с MySQL и PostgreSQL. Внедрение MariaDB предоставит разработчикам большую свободу выбора сервисов баз данных облачных технологий Azure.
C# 7.2 и C# 8.0
В C# 7.2 добавлены новые фичи для .NET-разработчиков: структуры в режиме readonly, режим readonly в модификаторе ref, Span, незаданные параметры в аргументах, а также приватный защищённый доступ в модификаторах.
Кроме того, в общем доступе появилась предварительная версия C# 8.0. Она включает в себя новые фичи для тестирования и получения обратной связи, а также обнуляемые ссылочные типы (nullable reference types), которые могут существенно сократить время выполнения исключения.
Тип Tensor в .NET
Для добавления элементов машинного обучения в C#-приложения есть множество инструментов, но их использование привносит лишние зависимости. Чтобы упростить портирование фреймворков машинного обучения вроде CNTK, Tensorflow, Caffe и Scikit-Learn на .NET, был разработан тензорный тип Tensor. Для желающих попробовать новый тип в деле доступен репозиторий с примером использования.
Анонсы Xamarin
Подразделение Xamarin также сделало несколько анонсов. Стоит отметить возможность встраивания C#-кода в мобильные приложения на Objective-C, Swift и Java. Обновление Xamarin.Forms 2.5 привнесло в инструмент новую функциональность, упрощающую перенос XAML-страниц между разными платформами. Xamarin Live Player теперь умеет отображать XAML в эмуляторе Android или iOS, мгновенно учитывая внесённые в код изменения. Интерактивное пространство для знакомства с технологией, Xamarin Workbooks, теперь стало открытым проектом с репозиторием на GitHub.
Visual Studio Team Foundation Server 2018
Team Foundation Server — это решение для совместной разработки ПО, объединяющее в себе систему управления версиями и инструменты для сбора данных, построения отчётов и отслеживания статусов и изменений проекта. TFS 2018 получил несколько важных изменений, узнать о которых можно в этом обзоре.
SQL Operations Studio
SQL Operations Studio — это бесплатный легкий инструмент для управления SQL Server, Azure SQL Database и Azure SQL Data Warehouse. Фактически, это редактор T-SQL-кода с поддержкой IntelliSense, автодополнений и других фич, к которым привыкли пользователи Visual Studio. Предварительная версия редактора уже доступна для Windows, Linux и macOS.
Windows Compatibility Pack для .NET Core
Windows Compatibility Pack — это NuGet-пакет, который дополняет .NET Standard и .NET Core специфичными для Windows API. Он позволяет упростить портирование существующих .NET-приложений на .NET Core и Windows.
macOS как целевая ОС в CI/CD-пайплайне VSTS
Пользователям VSTS теперь доступна возможность использовать развёрнутую в облаке виртуальную машину под управлением macOS для задач CI/CD (непрерывной интеграции и поставки). Ранее в качестве целевых ОС были доступны только Linux и Windows.
Другие анонсы конференции:
- Обновления сервисов машинного обучения Azure, в том числе поддержка Core ML на устройствах iOS.
- Анонс поддержки в Cosmos DB нового Cassandra API.
- Коммерческая доступность Azure Cosmos DB Table.
- Storage API и анонс коммерческой доступности Graph API до конца 2017 года.
- Коммерческая доступность Spark connector for Azure Cosmos DB.
- Cosmos DB анонсирует SLA update — 99.999% read availability.
- Предварительная доступность сервиса Azure Database Migration Service.
- Release Management Gates для Application Insights в VSTS.
- Коммерческая доступность сервиса импорта с TFS в VSTS.
- Предварительная версия инструментов командной строки для VSTS.
- Новые преимущества подписчиков Visual Studio Subscriptions.
- Новые преимущества подписчиков Visual Studio Dev Essentials.
- Выпуск предварительной версии Visual Studio 2017 Version 15.5 — Preview 4.
- Инструментарий Azure Functions on IoT Edge.
- Инструментарий Azure Stream Analytics on IoT Edge.
- Steeltoe by Pivotal присоединяется к .NET Foundation.
- Xamarin Workbooks выпущены с открытым кодом.
- Выпущены расширения для Python для Visual Studio Code.
Если вы не смогли подключиться к онлайн-трансляции, мы организовали для вас вебинар на русском языке re:Connect(), где мы расскажем все анонсы конференции Microsoft Connect();, продемонстрируем ключевые технологии, а также ответим на все интересующие вас вопросы. Не пропустите!
Спасибо за внимание! Делитесь своим мнением в комментариях.
На основе статьи проекта Tproger.
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