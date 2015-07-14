Регистрация
company_banner
Microsoft 300,51
Microsoft — мировой лидер в области ПО и ИТ-услуг
сегодня в 17:58

Ключевые анонсы Connect(); 2017

    Привет, Хабр! В Нью-Йорке в эти дни проходит ежегодная конференция Microsoft Connect 2017. На ней уже анонсировали множество обновлений существующих продуктов и большое количество новых инструментов. Под катом читайте о самых интересных из них.



    Visual Studio App Center


    App Center — это комплексное решение для организации цикла разработки мобильных приложений на Objective-C, Swift, Java, Xamarin и React Native. Раньше Mobile Center (название тоже поменялось) мог проводить автоматические сборку и тестирование приложения, расположенного в указанном VSTS- или GitHub-репозитории. Теперь инструмент умеет тестировать ПО на реальных устройствах под iOS и Android в облаке, распространять его бета-тестировщикам и визуализировать данные по сбоям и аналитику использования.



    Visual Studio Live Share


    Скоро станет доступна предварительная версия сервиса Visual Studio Live Share. Он позволяет, по заверениям Microsoft, бесшовно и безопасно поделиться своим проектом: разработчики могут совместно редактировать или отлаживать проект в удобном для себя окружении или IDE без необходимости находиться рядом. Visual Studio Live Share позволяет поделиться всем контекстом проекта, а не просто изображением с экрана, и это даёт новый подход к парному программированию.



    Azure DevOps Projects


    Стала доступна предварительная версия Azure DevOps Projects, новой возможности на портале управления Azure. Она позволяет создать базовые DevOps-процессы на базе VSTS и сервисов Azure, включая CI/CD-пайплайн. Сервис интегрирован со многими популярными фреймворками и конечными сервисами Azure. Использование DevOps Projects поможет изначально заложить в проект DevOps-подходы, а не откладывать их внедрение в долгий ящик.



    Visual Studio Connected Environment for AKS


    Скоро будет доступна предварительная версия Connected Environment for AKS для Visual Studio и Visual Studio Code. Это окружение позволит разрабатывать и отлаживать приложения для Kubernetes и AKS (управляемого кластера Kubernetes в Azure).


    Visual Studio Tools for AI


    Microsoft представила предварительную версию нового расширения Visual Studio Tools for AI, позволяющего использовать сервисы ИИ прямо в Visual Studio. Оно сочетает возможности Visual Studio с поддержкой таких фреймворков для глубокого обучения, как Cognitive Toolkit, TensorFlow или Caffe. Кроме того, расширение можно полностью интегрировать с облачными сервисами Azure для машинного обучения. Например, после редактирования и тестирования скриптов на локальной машине можно отправить изменённый код модели на обучение в Azure.



    Azure IoT Edge


    Ранее анонсированный на Build 2017, сервис IoT Edge теперь публично доступен в виде предварительной версии для разработчиков. Он позволяет развернуть созданную в облаке логику IoT в виде контейнеров на устройства Интернета вещей. На умных устройствах можно запускать задачи Azure Machine Learning, Azure Functions и Azure Stream Analytics. Azure IoT Edge даёт возможность создавать свои контейнеризированые приложения на C, Java, .NET, Node.js и Python и упрощает их развёртывание и управление ими.

    Azure Databricks


    Databricks — это один из самых популярных коммерческих сервисов для анализа данных, созданный на платформе Apache Spark. Теперь он будет доступен и в облаке Azure, пока в виде предварительной версии. Azure Databricks имеет встроенную интеграцию с Azure SQL Data Warehouse, Azure Storage, Azure Cosmos DB, Azure Active Directory и Power BI.



    Поддержка GVFS в GitHub


    Microsoft и GitHub объединились, чтобы добавить поддержку Git Virtual File System (GVFS) на GitHub. GVFS — это расширение для Git с открытым исходным кодом, разработанное Microsoft для работы с репозиториями большого размера. VSTS уже поддерживает GVFS, а после того, как расширение появится в GitHub, оно фактически станет стандартом для поддержки больших репозиториев.


    Microsoft и MariaDB


    Microsoft присоединилась к фонду Maria DB Foundation в качестве платинового спонсора. MariaDB — это ответвление системы управления реляционными базами данных MySQL, развиваемое Open Source сообществом.


    В дополнение к этому Microsoft также запускает превью-версию MariaDB для сервиса Azure Database. MariaDB станет третьим по счёту сервисом баз данных, поддерживаемых сервисом Azure, наряду с MySQL и PostgreSQL. Внедрение MariaDB предоставит разработчикам большую свободу выбора сервисов баз данных облачных технологий Azure.

    C# 7.2 и C# 8.0


    В C# 7.2 добавлены новые фичи для .NET-разработчиков: структуры в режиме readonly, режим readonly в модификаторе ref, Span, незаданные параметры в аргументах, а также приватный защищённый доступ в модификаторах.

    Кроме того, в общем доступе появилась предварительная версия C# 8.0. Она включает в себя новые фичи для тестирования и получения обратной связи, а также обнуляемые ссылочные типы (nullable reference types), которые могут существенно сократить время выполнения исключения.

    Тип Tensor в .NET


    Для добавления элементов машинного обучения в C#-приложения есть множество инструментов, но их использование привносит лишние зависимости. Чтобы упростить портирование фреймворков машинного обучения вроде CNTK, Tensorflow, Caffe и Scikit-Learn на .NET, был разработан тензорный тип Tensor. Для желающих попробовать новый тип в деле доступен репозиторий с примером использования.



    Анонсы Xamarin


    Подразделение Xamarin также сделало несколько анонсов. Стоит отметить возможность встраивания C#-кода в мобильные приложения на Objective-C, Swift и Java. Обновление Xamarin.Forms 2.5 привнесло в инструмент новую функциональность, упрощающую перенос XAML-страниц между разными платформами. Xamarin Live Player теперь умеет отображать XAML в эмуляторе Android или iOS, мгновенно учитывая внесённые в код изменения. Интерактивное пространство для знакомства с технологией, Xamarin Workbooks, теперь стало открытым проектом с репозиторием на GitHub.

    Visual Studio Team Foundation Server 2018


    Team Foundation Server — это решение для совместной разработки ПО, объединяющее в себе систему управления версиями и инструменты для сбора данных, построения отчётов и отслеживания статусов и изменений проекта. TFS 2018 получил несколько важных изменений, узнать о которых можно в этом обзоре.



    SQL Operations Studio


    SQL Operations Studio — это бесплатный легкий инструмент для управления SQL Server, Azure SQL Database и Azure SQL Data Warehouse. Фактически, это редактор T-SQL-кода с поддержкой IntelliSense, автодополнений и других фич, к которым привыкли пользователи Visual Studio. Предварительная версия редактора уже доступна для Windows, Linux и macOS.

    Windows Compatibility Pack для .NET Core


    Windows Compatibility Pack — это NuGet-пакет, который дополняет .NET Standard и .NET Core специфичными для Windows API. Он позволяет упростить портирование существующих .NET-приложений на .NET Core и Windows.

    macOS как целевая ОС в CI/CD-пайплайне VSTS


    Пользователям VSTS теперь доступна возможность использовать развёрнутую в облаке виртуальную машину под управлением macOS для задач CI/CD (непрерывной интеграции и поставки). Ранее в качестве целевых ОС были доступны только Linux и Windows.

    Другие анонсы конференции:


    1. Обновления сервисов машинного обучения Azure, в том числе поддержка Core ML на устройствах iOS.
    2. Анонс поддержки в Cosmos DB нового Cassandra API.
    3. Коммерческая доступность Azure Cosmos DB Table.
    4. Storage API и анонс коммерческой доступности Graph API до конца 2017 года.
    5. Коммерческая доступность Spark connector for Azure Cosmos DB.
    6. Cosmos DB анонсирует SLA update — 99.999% read availability.
    7. Предварительная доступность сервиса Azure Database Migration Service.
    8. Release Management Gates для Application Insights в VSTS.
    9. Коммерческая доступность сервиса импорта с TFS в VSTS.
    10. Предварительная версия инструментов командной строки для VSTS.
    11. Новые преимущества подписчиков Visual Studio Subscriptions.
    12. Новые преимущества подписчиков Visual Studio Dev Essentials.
    13. Выпуск предварительной версии Visual Studio 2017 Version 15.5 — Preview 4.
    14. Инструментарий Azure Functions on IoT Edge.
    15. Инструментарий Azure Stream Analytics on IoT Edge.
    16. Steeltoe by Pivotal присоединяется к .NET Foundation.
    17. Xamarin Workbooks выпущены с открытым кодом.
    18. Выпущены расширения для Python для Visual Studio Code.

    Если вы не смогли подключиться к онлайн-трансляции, мы организовали для вас вебинар на русском языке re:Connect(), где мы расскажем все анонсы конференции Microsoft Connect();, продемонстрируем ключевые технологии, а также ответим на все интересующие вас вопросы. Не пропустите!

    Спасибо за внимание! Делитесь своим мнением в комментариях.

    На основе статьи проекта Tproger.
    Метки:
    Microsoft 300,51
    Microsoft — мировой лидер в области ПО и ИТ-услуг
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 1
    • 0

      С этими микрооптимизациями Шарп скоро превратится в плюсы. Останется только delete добавить.

      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

      Информация
      • Дата основания 04 апреля 1975
      • Локация США
      • Сайт microsoft.com
      • Численность Неизвестно
      • Дата регистрации 09 августа 2008
      Виджет
      Facebook
      Twitter
        Читать @msdevru
        ВКонтакте
        Виджет
        https://telegram.me/msdnru
        Канал Microsoft Developer в Telegram
        Виджет
        Новости
        Виджет
        Ссылки
        Виджет
        Блог на Хабрахабре
        Самое читаемое
        Интересные публикации

        Аккаунт

        Разделы

        Информация

        Услуги

        Приложения

        © 2006 – 2017 «TM»
        Служба поддержки
        Мобильная версия