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сегодня в 15:16

Подборка полезных материалов: Микросервисы на .NET Core

    Хабр, привет! Сегодня хотим поделиться полезным контентом по разработке микросервисов на .NET Core: доклады с конференции .NET Conf 2017, Net Core microservices on Service Fabric, курс Microsoft Virtual Academy для новичков, список обучающих материалов, а также пламенная сибирская конференция D2D DevPRO’17. Обо всем этом читайте после ката.



    .NET Conf-2017


    В сентябре 2017 года прошла ежегодная крупнейшая конференция .NET Conf-2017. Одним из интересных докладов, посвященных микросервисам был доклад .NET Core microservices on Service Fabric. В этом видео Максим Руйлер (Maxime Rouiller), являющийся Azure Cloud Developer Advocate II, рассказывает о том, что такое микросервисная архитектура и Azure Service Fabric, как начать использовать .NET Core совместно с Azure Service Fabric. Так же из этого видео вы узнаете, как сделать ваш микросервис стабильным, быстрым и надежным.



    Еще одним интересным докладом, посвященным микросервисам и контейнеризации, стал доклад Developer Advocate, Google – Мета Атамеля (Met Atamel) «Containerized ASP.NET Core Apps with Kubernetes»

    В своем докладе Мет рассказывает о Kubernetes – open-source платформе управления контейнерами, которая была доступна для Linux, но с появлением ASP.NET Core теперь доступна и для .NET разработчиков. Помимо этого, он рассказал о том, как Kubernetes может помочь с запуском и деплоем контейнерезированных ASP.NET Core приложений.



    Introducing Microservices


    Для тех, кто только начинает знакомство с микросервисной архитектурой и хочет узнать фундаментальные основы построения микросервисных приложений, на Microsoft Virtual Academy есть курс, посвященный микросервисной архитектуре, который ведут такие известные люди, как Джеффри Рихтер и Борис Шоль.


    Eсли у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.

    В эпизоде Джеффри Рихтер и Борис Шоль рассказывают, о том, что такое микросервисные приложение и почему их популярность растет.

    Defining Services and Pitfalls


    Какие подводные камни таят в себе сервисы? Как сделать сервис масштабируемым, как в большую, так и меньшую сторону? Какие есть плюсы и минусы использования сервисов? На эти и другие вопросы отвечает Джеффри Рихтер в следующем эпизоде.


    Eсли у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.

    12-Factor Apps


    В этом эпизоде Джеффри и Борис расскажут Вам о такой методологии построения сервисов, как 12-Factor Apps. Они подробно объяснят, почему соблюдая эти правила Ваш сервис будет готов:
    К горизонтальному масштабированию;
    Непрерывному развертыванию;
    К любым современным облачным хостингам;


    Если у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.

    С остальным курсом вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке

    Полезные материалы


    • Azure Service Fabric и микросервисная архитектура.
    • Дизайн микросервисной архитектуры
    • Книга NET Microservices. Architecture for Containerized .NET Applications. – гайд по созданию микросервисных приложений и управлению ими, используя контейнеры, написанный разработчиками из Microsoft.
    • Гитхаб репозиторий, содержащий примеры из книги NET Microservices. Architecture for Containerized .NET Applications.
    • Официальный гитхаб репозиторий Azure – содержит большое количество темплейтов для быстрого запуска.
    • Официальный гитхаб репозиторий ASP.NET – самые свежие примеры кода, темплейты, документация и многое другое от разработчиков команды ASP.NET.

    D2D DevPRO’17


    25 ноября в Красноярске пройдет конференция разработчиков D2D DevPRO’17, посвященная, в том числе, микросервисной архитектуре на .NET Core и разработке на .NET

    Ключевые темы:
    • Опыт перехода на микросервисы в .NET проекте для экономии времени
    • Внедрение автоматической сборки приложений для платформ JS и .NET?

    Эксперты:

    Денис Завершинский — Руководитель отдела разработки, Аспирити, г. Красноярск

    Александр Петров — .NET team lead, Аспирити, г. Красноярск

    Чтобы принять участие, необходимо приобрести билет на официальном сайте конференции.

    Не забывайте делиться в комментариях интересными материалами по микросервисной архитектуре на .NET Core, которые не вошли в эту подборку.
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    Microsoft — мировой лидер в области ПО и ИТ-услуг
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    Комментарии 1
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      Когда вы уже почините ldap в net core 2?

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      • Дата основания 04 апреля 1975
      • Локация США
      • Сайт microsoft.com
      • Численность Неизвестно
      • Дата регистрации 09 августа 2008
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