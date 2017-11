Подборка полезных материалов: Микросервисы на .NET Core

.NET Conf-2017

Хабр, привет! Сегодня хотим поделиться полезным контентом по разработке микросервисов на .NET Core: доклады с конференции .NET Conf 2017, Net Core microservices on Service Fabric, курс Microsoft Virtual Academy для новичков, список обучающих материалов, а также пламенная сибирская конференция D2D DevPRO’17 . Обо всем этом читайте после ката.В сентябре 2017 года прошла ежегодная крупнейшая конференция .NET Conf-2017. Одним из интересных докладов, посвященных микросервисам был доклад .NET Core microservices on Service Fabric. В этом видео Максим Руйлер (Maxime Rouiller), являющийся Azure Cloud Developer Advocate II, рассказывает о том, что такое микросервисная архитектура и Azure Service Fabric, как начать использовать .NET Core совместно с Azure Service Fabric. Так же из этого видео вы узнаете, как сделать ваш микросервис стабильным, быстрым и надежным.Еще одним интересным докладом, посвященным микросервисам и контейнеризации, стал доклад Developer Advocate, Google – Мета Атамеля (Met Atamel) «Containerized ASP.NET Core Apps with Kubernetes»В своем докладе Мет рассказывает о Kubernetes – open-source платформе управления контейнерами, которая была доступна для Linux, но с появлением ASP.NET Core теперь доступна и для .NET разработчиков. Помимо этого, он рассказал о том, как Kubernetes может помочь с запуском и деплоем контейнерезированных ASP.NET Core приложений.Для тех, кто только начинает знакомство с микросервисной архитектурой и хочет узнать фундаментальные основы построения микросервисных приложений, на Microsoft Virtual Academy есть курс, посвященный микросервисной архитектуре, который ведут такие известные люди, как Джеффри Рихтер и Борис Шоль.Eсли у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь В эпизоде Джеффри Рихтер и Борис Шоль рассказывают, о том, что такое микросервисные приложение и почему их популярность растет.Какие подводные камни таят в себе сервисы? Как сделать сервис масштабируемым, как в большую, так и меньшую сторону? Какие есть плюсы и минусы использования сервисов? На эти и другие вопросы отвечает Джеффри Рихтер в следующем эпизоде.Eсли у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь В этом эпизоде Джеффри и Борис расскажут Вам о такой методологии построения сервисов, как 12-Factor Apps. Они подробно объяснят, почему соблюдая эти правила Ваш сервис будет готов:К горизонтальному масштабированию;Непрерывному развертыванию;К любым современным облачным хостингам;Если у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь С остальным курсом вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке 25 ноября в Красноярске пройдет конференция разработчиков D2D DevPRO’17 , посвященная, в том числе, микросервисной архитектуре на .NET Core и разработке на .NETДенис Завершинский — Руководитель отдела разработки, Аспирити , г. КрасноярскАлександр Петров — .NET team lead, Аспирити , г. КрасноярскЧтобы принять участие, необходимо приобрести билет на официальном сайте конференции.Не забывайте делиться в комментариях интересными материалами по микросервисной архитектуре на .NET Core, которые не вошли в эту подборку.