Подборка полезных материалов: Микросервисы на .NET Core
Хабр, привет! Сегодня хотим поделиться полезным контентом по разработке микросервисов на .NET Core: доклады с конференции .NET Conf 2017, Net Core microservices on Service Fabric, курс Microsoft Virtual Academy для новичков, список обучающих материалов, а также пламенная сибирская конференция D2D DevPRO’17. Обо всем этом читайте после ката.
В сентябре 2017 года прошла ежегодная крупнейшая конференция .NET Conf-2017. Одним из интересных докладов, посвященных микросервисам был доклад .NET Core microservices on Service Fabric. В этом видео Максим Руйлер (Maxime Rouiller), являющийся Azure Cloud Developer Advocate II, рассказывает о том, что такое микросервисная архитектура и Azure Service Fabric, как начать использовать .NET Core совместно с Azure Service Fabric. Так же из этого видео вы узнаете, как сделать ваш микросервис стабильным, быстрым и надежным.
Еще одним интересным докладом, посвященным микросервисам и контейнеризации, стал доклад Developer Advocate, Google – Мета Атамеля (Met Atamel) «Containerized ASP.NET Core Apps with Kubernetes»
В своем докладе Мет рассказывает о Kubernetes – open-source платформе управления контейнерами, которая была доступна для Linux, но с появлением ASP.NET Core теперь доступна и для .NET разработчиков. Помимо этого, он рассказал о том, как Kubernetes может помочь с запуском и деплоем контейнерезированных ASP.NET Core приложений.
Для тех, кто только начинает знакомство с микросервисной архитектурой и хочет узнать фундаментальные основы построения микросервисных приложений, на Microsoft Virtual Academy есть курс, посвященный микросервисной архитектуре, который ведут такие известные люди, как Джеффри Рихтер и Борис Шоль.
Eсли у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.
В эпизоде Джеффри Рихтер и Борис Шоль рассказывают, о том, что такое микросервисные приложение и почему их популярность растет.
Какие подводные камни таят в себе сервисы? Как сделать сервис масштабируемым, как в большую, так и меньшую сторону? Какие есть плюсы и минусы использования сервисов? На эти и другие вопросы отвечает Джеффри Рихтер в следующем эпизоде.
Eсли у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.
В этом эпизоде Джеффри и Борис расскажут Вам о такой методологии построения сервисов, как 12-Factor Apps. Они подробно объяснят, почему соблюдая эти правила Ваш сервис будет готов:
К горизонтальному масштабированию;
Непрерывному развертыванию;
К любым современным облачным хостингам;
Если у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.
С остальным курсом вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке
25 ноября в Красноярске пройдет конференция разработчиков D2D DevPRO’17, посвященная, в том числе, микросервисной архитектуре на .NET Core и разработке на .NET
Ключевые темы:
Эксперты:
Денис Завершинский — Руководитель отдела разработки, Аспирити, г. Красноярск
Александр Петров — .NET team lead, Аспирити, г. Красноярск
Чтобы принять участие, необходимо приобрести билет на официальном сайте конференции.
Не забывайте делиться в комментариях интересными материалами по микросервисной архитектуре на .NET Core, которые не вошли в эту подборку.
.NET Conf-2017
В сентябре 2017 года прошла ежегодная крупнейшая конференция .NET Conf-2017. Одним из интересных докладов, посвященных микросервисам был доклад .NET Core microservices on Service Fabric. В этом видео Максим Руйлер (Maxime Rouiller), являющийся Azure Cloud Developer Advocate II, рассказывает о том, что такое микросервисная архитектура и Azure Service Fabric, как начать использовать .NET Core совместно с Azure Service Fabric. Так же из этого видео вы узнаете, как сделать ваш микросервис стабильным, быстрым и надежным.
Еще одним интересным докладом, посвященным микросервисам и контейнеризации, стал доклад Developer Advocate, Google – Мета Атамеля (Met Atamel) «Containerized ASP.NET Core Apps with Kubernetes»
В своем докладе Мет рассказывает о Kubernetes – open-source платформе управления контейнерами, которая была доступна для Linux, но с появлением ASP.NET Core теперь доступна и для .NET разработчиков. Помимо этого, он рассказал о том, как Kubernetes может помочь с запуском и деплоем контейнерезированных ASP.NET Core приложений.
Introducing Microservices
Для тех, кто только начинает знакомство с микросервисной архитектурой и хочет узнать фундаментальные основы построения микросервисных приложений, на Microsoft Virtual Academy есть курс, посвященный микросервисной архитектуре, который ведут такие известные люди, как Джеффри Рихтер и Борис Шоль.
Eсли у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.
В эпизоде Джеффри Рихтер и Борис Шоль рассказывают, о том, что такое микросервисные приложение и почему их популярность растет.
Defining Services and Pitfalls
Какие подводные камни таят в себе сервисы? Как сделать сервис масштабируемым, как в большую, так и меньшую сторону? Какие есть плюсы и минусы использования сервисов? На эти и другие вопросы отвечает Джеффри Рихтер в следующем эпизоде.
Eсли у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.
12-Factor Apps
В этом эпизоде Джеффри и Борис расскажут Вам о такой методологии построения сервисов, как 12-Factor Apps. Они подробно объяснят, почему соблюдая эти правила Ваш сервис будет готов:
К горизонтальному масштабированию;
Непрерывному развертыванию;
К любым современным облачным хостингам;
Если у вас не отображается эпизод, его можно посмотреть здесь.
С остальным курсом вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке
Полезные материалы
- Azure Service Fabric и микросервисная архитектура.
- Дизайн микросервисной архитектуры
- Книга NET Microservices. Architecture for Containerized .NET Applications. – гайд по созданию микросервисных приложений и управлению ими, используя контейнеры, написанный разработчиками из Microsoft.
- Гитхаб репозиторий, содержащий примеры из книги NET Microservices. Architecture for Containerized .NET Applications.
- Официальный гитхаб репозиторий Azure – содержит большое количество темплейтов для быстрого запуска.
- Официальный гитхаб репозиторий ASP.NET – самые свежие примеры кода, темплейты, документация и многое другое от разработчиков команды ASP.NET.
D2D DevPRO’17
25 ноября в Красноярске пройдет конференция разработчиков D2D DevPRO’17, посвященная, в том числе, микросервисной архитектуре на .NET Core и разработке на .NET
Ключевые темы:
- Опыт перехода на микросервисы в .NET проекте для экономии времени
- Внедрение автоматической сборки приложений для платформ JS и .NET?
Эксперты:
Денис Завершинский — Руководитель отдела разработки, Аспирити, г. Красноярск
Александр Петров — .NET team lead, Аспирити, г. Красноярск
Чтобы принять участие, необходимо приобрести билет на официальном сайте конференции.
Не забывайте делиться в комментариях интересными материалами по микросервисной архитектуре на .NET Core, которые не вошли в эту подборку.
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