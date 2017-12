Открытый веб-интерфейс для .NET (OWIN)

Выполнение связующего ПО в процессе ASP.NET

Microsoft.AspNetCore.Owin

project.json

"dependencies": { "Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration": "1.0.0", "Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel": "1.0.0", "Microsoft.AspNetCore.Owin": "1.0.0" },

Func<IDictionary<string, object>, Task>

owin.ResponseBody

public Task OwinHello(IDictionary<string, object> environment) { string responseText = "Hello World via OWIN"; byte[] responseBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(responseText); // OWIN Environment Keys: http://owin.org/spec/spec/owin-1.0.0.html var responseStream = (Stream)environment["owin.ResponseBody"]; var responseHeaders = (IDictionary<string, string[]>)environment["owin.ResponseHeaders"]; responseHeaders["Content-Length"] = new string[] { responseBytes.Length.ToString(CultureInfo.InvariantCulture) }; responseHeaders["Content-Type"] = new string[] { "text/plain" }; return responseStream.WriteAsync(responseBytes, 0, responseBytes.Length); }

Task

IDictionary<string, object>

OwinHello

UseOwin

public void Configure(IApplicationBuilder app) { app.UseOwin(pipeline => { pipeline(next => OwinHello); }); }

UseOwi

app.UseOwin(pipeline => { pipeline(next => { // do something before return OwinHello; // do something after }); });

Хостинг ASP.NET на OWIN-сервере

IServer

using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Threading.Tasks; using Microsoft.AspNetCore.Hosting; namespace NowinSample { public class Program { public static void Main(string[] args) { var host = new WebHostBuilder() .UseNowin() .UseContentRoot(Directory.GetCurrentDirectory()) .UseIISIntegration() .UseStartup<Startup>() .Build(); host.Run(); } } }

IServer

Features

Start

Start

_builder

appFunc

IWebHostBuilder

using System; using Microsoft.AspNetCore.Hosting.Server; using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; using Nowin; using NowinSample; namespace Microsoft.AspNetCore.Hosting { public static class NowinWebHostBuilderExtensions { public static IWebHostBuilder UseNowin(this IWebHostBuilder builder) { return builder.ConfigureServices(services => { services.AddSingleton<IServer, NowinServer>(); }); } public static IWebHostBuilder UseNowin(this IWebHostBuilder builder, Action<ServerBuilder> configure) { builder.ConfigureServices(services => { services.Configure(configure); }); return builder.UseNowin(); } } }

using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Threading.Tasks; using Microsoft.AspNetCore.Hosting; namespace NowinSample { public class Program { public static void Main(string[] args) { var host = new WebHostBuilder() .UseNowin() .UseContentRoot(Directory.GetCurrentDirectory()) .UseIISIntegration() .UseStartup<Startup>() .Build(); host.Run(); } } }

Выполните ASP.NET Core на OWIN-сервере и воспользуйтесь поддержкой WebSockets

public class Startup { public void Configure(IApplicationBuilder app) { app.Use(async (context, next) => { if (context.WebSockets.IsWebSocketRequest) { WebSocket webSocket = await context.WebSockets.AcceptWebSocketAsync(); await EchoWebSocket(webSocket); } else { await next(); } }); app.Run(context => { return context.Response.WriteAsync("Hello World"); }); } private async Task EchoWebSocket(WebSocket webSocket) { byte[] buffer = new byte[1024]; WebSocketReceiveResult received = await webSocket.ReceiveAsync( new ArraySegment<byte>(buffer), CancellationToken.None); while (!webSocket.CloseStatus.HasValue) { // Echo anything we receive await webSocket.SendAsync(new ArraySegment<byte>(buffer, 0, received.Count), received.MessageType, received.EndOfMessage, CancellationToken.None); received = await webSocket.ReceiveAsync(new ArraySegment<byte>(buffer), CancellationToken.None); } await webSocket.CloseAsync(webSocket.CloseStatus.Value, webSocket.CloseStatusDescription, CancellationToken.None); } }

NowinServer

Configure

Среда OWIN

HttpContext

var environment = new OwinEnvironment(HttpContext); var features = new OwinFeatureCollection(environment);

Ключи OWIN

IDictionary<string,object>

Запрос данных (OWIN v1.0.0)

Ключ Значение (тип) Описание owin.RequestScheme Строка owin.RequestMethod Строка owin.RequestPathBase Строка owin.RequestPath Строка owin.RequestQueryString Строка owin.RequestProtocol Строка owin.RequestHeaders IDictionary<string,string[]> owin.RequestBody Поток

Запрос данных (OWIN v1.1.0)

Ключ Значение (тип) Описание owin.RequestId Строка Необязательно

Ответные данные (OWIN v1.0.0)

Ключ Значение (тип) Описание owin.ResponseStatusCode int Необязательно owin.ResponseReasonPhrase Строка Необязательно owin.ResponseHeaders IDictionary<string,string[]> owin.ResponseBody Поток

Другие данные (OWIN v1.0.0)

Ключ Значение (тип) Описание owin.CallCancelled CancellationToken owin.Version Строка

Общие ключи

Ключ Значение (тип) Описание ssl.ClientCertificate X509Certificate ssl.LoadClientCertAsync FuncTask server.RemoteIpAddress Строка server.RemotePort Строка server.LocalIpAddress Строка server.LocalPort Строка server.IsLocal bool server.OnSendingHeaders ActionActionobject,object

SendFiles v0.3.0

Ключ Значение (тип) Описание sendfile.SendAsync См. Передача подписи По запросу

Opaque v0.3.0

Ключ Значение (тип) Описание opaque.Version Строка opaque.Upgrade OpaqueUpgrade См. Передача подписи opaque.Stream Поток opaque.CallCancelled CancellationToken

WebSocket v0.3.0

Привет, Хабр! ASP.NET Core поддерживает открытый веб-интерфейс для .NET (OWIN), а OWIN позволяет отвязывать веб-приложения от веб-серверов. Он определяет стандартный способ использования связующего ПО при обработке запросов и соответствующих ответов. Приложения ASP.NET Core и связующее ПО совместимы с приложениями, серверами и связующим ПО на базе OWIN. Подробнее об этой паре читайте под катом.Поддержка OWIN со стороны ASP.NET Core развертывается в рамках пакета. Чтобы импортировать поддержку OWIN в свой проект, добавьте пакет в виде зависимости в файлСвязующее ПО OWIN соответствует спецификации OWIN , которая требует использовать интерфейси настроить определенные ключи (например,). Ниже приведен пример связующего ПО OWIN, которое отображает текст Hello World:Образец подписи выдаети принимаетв соответствии с требованиями OWIN.В следующем коде показано, как добавить связующее ПО(см. выше) в процесс ASP.NET с помощью метода расширенияВы можете настроить и другие действия для процесса OWIN.Заголовки ответов следует менять только перед первой записью в поток ответов.Не нужно выполнять много вызовов кn: это снижает производительность. Компоненты OWIN работают лучше, если их объединить.На OWIN-серверах можно размещать приложения ASP.NET. Один из таких серверов — Nowin, веб-сервер .NET OWIN. В пример для этой статьи мы добавили проект, который ссылается на Nowin и использует его для создания, способного самостоятельно размещать ASP.NET Core.— это интерфейс, который требует свойствои методотвечает за настройку и запуск сервера. Для этого используется серия вызовов API, настраивающих адреса, которые были проанализированы из IServerAddressesFeature. Обратите внимание: конфигурация переменнойуказывает, что запросы будет обрабатывать параметр, ранее настроенный в методе. Эта функция вызывается по каждому запросу для обработки входящих запросов.Также мы добавим расширение, чтобы упростить добавление и настройку сервера Nowin.Затем необходимо вызвать расширение в Program.cs, чтобы выполнить приложение ASP.NET с помощью этого пользовательского сервера: Подробнее о серверах ASP.NET.Еще один способ использовать OWIN-серверы в ASP.NET Core — получить доступ к функциям типа WebSockets. Веб-сервер .NET OWIN из предыдущего примера поддерживает встроенные веб-сокеты, которые можно использовать в приложении ASP.NET Core. В примере ниже показано простое веб-приложение, которое поддерживает веб-сокеты и возвращает отправителю все данные, отправленные на серверы через веб-сокеты. Этот образец настраивается с помощью того же, что и предыдущий; единственное различие заключается в способе настройки приложения в методе Тест с помощью простого клиента веб-сокета демонстрирует приложение:Среду OWIN можно создать с помощьюДля передачи информации через обмен данными HTTP-запрос/ответ OWIN необходим объект. ASP.NET Core реализует ключи, указанные ниже. См. основную спецификацию , расширения и Основные правила работы с OWIN.