Эта чёрная-чёрная пятница

Немного об истории черной пятницы

Мини-интервью с IT-директором blackfridaysale.ru

Хабр, хотим напомнить, что начались скидки Black Friday в России. Как раз к этому событию мы подготовили для вас статью: история появления Black Friday и немного технического материала о том, как официальный сервис онлайн-распродаж blackfridaysale.ru справляется с пиковыми нагрузками. Заглядывайте под кат. И не забудьте воспользоваться скидками!В начале мая в статье «Облако Microsoft Azure в реальных проектах» мы рассказывали о некоторых компаниях, выбравших Azure в качестве своего облачного сервиса. Одной из этих компаний является Black Friday.Впервые фраза «Black Friday» была применена к финансовому кризису: 24 сентября 1869, падение рынка золота в США. Тогда два печально-известных финансиста пытались скупить всё золото штатов, надеясь поднять цену на него и позднее получить большую прибыль.Наиболее известной версией возникновения сегодняшнего значения Черной пятницы является некая игра слов и фразеологизмов. Предполагается, что после года убыточной работы («in the red» – в долгу, прим. ред.) магазины получат прибыль («went into the black» – станут финансово успешными, прим.ред.) в день после Дня Благодарения, потому что люди потратят много денег на покупку подарков к Рождеству.Существует еще одна менее известная версия , связанная со скидками на рабов после дня благодарения в еще рабовладельческой Америке.Однако, на самом деле, история значения термина связана с Филадельфией 1950-х. Ежегодно на следующий день после Дня Благодарения город был переполнен людьми, в основном туристами, собравшимися в преддверии большой футбольной игры. В городе процветало воровство из магазинов, что увеличивало головную боль полиции. Только в конце 1980-х розничные магазины нашли способ превратить черную пятницу в нечто положительное — в то, что сегодня называется Черной пятницей.Если у вас есть своя теория — делитесь в комментариях.В этом разделе хотим поделиться с вами небольшим интервью с Александром Усуновым.В обычные дни throughput прыгает от 0.5-3Mbps, в обеденные часы может подниматься до 15-20Mbps. За два-три дня до акции показатели подрастают до 600Mbps и за несколько минут до старта увеличиваются до 1.2-1.5Gbps. Во время старта throughput около 7-8Gbps, максимум 14Gbps. Примерно через 4 часа значение опускается до 3-4Gbps и находится в этих границах до конца акции.Мы использовали AWS: OpsWorks, API Gateway, scale группы, Cache кластер, Aurora СУБД и CloudFront.В первую очередь трудностью оплаты крупных счетов Amazon для юр. лиц из России. Также мы переходили на новую версию фреймворка, искали наиболее подходящие SaaS решения, и специалисты Azure подсказали нам хорошие варианты. Ну и, конечно, экономия средств.Невозможность ассоциировать webapp или cdn с доменом, не внеся соответствующих записей в DNS, сильно затруднило гладкий переход. Изначально всё работало ощутимо медленнее, нам пришлось пересмотреть некоторые решения, сейчас никаких проблем с производительностью нет.У нас было разделение по регионам и группам для России, Австрии и Германии. На каждую группу приходилось около 7-8Gbps в первые часы после старта. В первые минуты был небольшой лаг на Application Gateway, которые отдавали SSL трафик, их не «прогрели» перед стартом. Но глобально это не сказалось на доступности ресурса.Мы не использовали собственные сервера, разворачивание дополнительных виртуальных машин в Azure занимает у нас немного больше времени, чем это было в AWS, если разворачиваем из темплейта. Порядка 10-15 минут с софтом и нашими приложениями. Если сравнивать разворачивание из образа, то значительно больше времени. Но мы максимально снизили прямое использование виртуальных машин за счет SaaS решений, а те места, где они остались, не требовательны ко времени.Подробнее про переезд читайте тут