Fall Creators Update: важное для программиста

Navigation View

<NavigationView x:Name="NavView" IsSettingsVisible="True" ItemInvoked="NavView_ItemInvoked"> <NavigationView.MenuItems> <NavigationViewItem Content="Начальная страница" Tag="home"> <NavigationViewItem.Icon> <FontIcon Glyph=""/> </NavigationViewItem.Icon> </NavigationViewItem> <NavigationViewItemSeparator/> <NavigationViewItemHeader Content="Новые возможности"/> <NavigationViewItem Icon="AllApps" Content="Автозагрузка" Tag="автозагрузка"/> <NavigationViewItem Icon="AllApps" Content="Перезапуск" Tag="перезапуск"/> <NavigationViewItem Icon="Video" Content="Color picker" Tag="color picker"/> <NavigationViewItem Icon="Audio" Content="Parallax" Tag="parallax"/> <NavigationViewItem Icon="Audio" Content="Другие контролы" Tag="другие"/> </NavigationView.MenuItems> <NavigationView.HeaderTemplate> <DataTemplate> <Grid Background="LightGray"> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="Auto"/> <ColumnDefinition/> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Style="{StaticResource TitleTextBlockStyle}" FontSize="28" VerticalAlignment="Center" Margin="12,0" Text="Это Header"/> <CommandBar Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Right" DefaultLabelPosition="Right"> <AppBarButton Label="Дополнителная кнопка" Icon="Refresh"/> </CommandBar> </Grid> </DataTemplate> </NavigationView.HeaderTemplate> <NavigationView.PaneFooter> <Image Source="Assets/logo.png" Width="50" Height="50" /> </NavigationView.PaneFooter> <Frame x:Name="ContentFrame"> <Frame.ContentTransitions> <TransitionCollection> <NavigationThemeTransition/> </TransitionCollection> </Frame.ContentTransitions> </Frame> </NavigationView>

if (args.IsSettingsInvoked) { ContentFrame.Navigate(typeof(SettingsPage)); }

if (args.InvokedItem==”Начальная страница”) { ContentFrame.Navigate(typeof(HomePage)); }

Person Picture Control

<PersonPicture DisplayName="John Doe" Foreground="Black" ProfilePicture="Assets\johndoe.jpg" Initials="JD" />

Rating Control

<RatingControl x:Name="MyRatings" />

Color Picker

<Grid> <Grid.Background> <SolidColorBrush Color="{x:Bind myColorPicker.Color, Mode=OneWay}"/> </Grid.Background> <ColorPicker x:Name="myColorPicker" /> </Grid>

Parallax

<Grid> <ParallaxView Source="{x:Bind ForegroundElement}" VerticalShift="50"> <!-- Фон --> <Image x:Name="BackgroundImage" Source="Assets/background.jpg" Stretch="UniformToFill"/> </ParallaxView> <ListView x:Name="ForegroundElement"> <x:String>Item 1</x:String> <x:String>Item 2</x:String> <x:String>Item 3</x:String> <x:String>Item 4</x:String> <x:String>Item 5</x:String> <x:String>Item 6</x:String> <x:String>Item 7</x:String> <x:String>Item 8</x:String> <x:String>Item 9</x:String> <x:String>Item 10</x:String> <x:String>Item 11</x:String> <x:String>Item 13</x:String> <x:String>Item 14</x:String> <x:String>Item 15</x:String> <x:String>Item 16</x:String> <x:String>Item 17</x:String> <x:String>Item 18</x:String> <x:String>Item 19</x:String> <x:String>Item 20</x:String> <x:String>Item 21</x:String> </ListView> </Grid>

Swipe

INFO

<Page.Resources> <SymbolIconSource x:Key="DeleteIcon" Symbol="Delete" /> <SwipeItems x:Key="ExecuteDelete" Mode="Reveal"> <SwipeItem Text="Delete" IconSource="{StaticResource DeleteIcon}" Invoked="SwipeDeleteItem_Invoked" /> </SwipeItems> </Page.Resources>

<ListView x:Name="sampleList" Width="400" Height="300"> <ListView.ItemTemplate> <DataTemplate x:DataType="x:String"> <SwipeControl RightItems="{StaticResource ExecuteDelete}"> <StackPanel Orientation="Vertical" Margin="5"> <TextBlock Text="{x:Bind}" FontSize="18"/> <StackPanel Orientation="Horizontal"> <TextBlock Text="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit..." FontSize="12"/> </StackPanel> </StackPanel> </SwipeControl> </DataTemplate> </ListView.ItemTemplate> <ListView.Items> <x:String>Demo item 1</x:String> <x:String>Demo item 2</x:String> <x:String>Demo item 3</x:String> </ListView.Items> </ListView>

<SwipeControl Width="400" Height="75" RightItems="{StaticResource ExecuteDelete}"> <StackPanel Orientation="Vertical" Margin="5" Background="DarkGray"> <TextBlock Text="Какой-нибудь заголовок" FontSize="18"/> <StackPanel Orientation="Horizontal"> <TextBlock Text="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit..." FontSize="12"/> </StackPanel> </StackPanel> </SwipeControl>

Acrylic Material

<AcrylicBrush TintColor="#ED3462ED" TintOpacity="0.8" FallbackColor="#ADAFAFFF"/>

Reveal

<Button Content="Button Content" Style="{StaticResource ButtonRevealStyle}"/>

Еще одно улучшение в дизайнере XAML

.NET Standard 2.0

Автозапуск приложения

xmlns:uap5="http://schemas.microsoft.com/appx/manifest/uap/windows10/5"

<uap5:Extension Category="windows.startupTask" Executable="App1.exe" EntryPoint="App1.App"> <uap5:StartupTask TaskId="SomeIdThatIUseWithThisApp" Enabled="false" DisplayName="Name of Test App" /> </uap5:Extension>

Package Applications Application Extensions <uap5:Extension>

// Сначала проверяем состояние автозапуска. Получаем его в переменную startupTask StartupTask startupTask = await StartupTask.GetAsync("SomeIdThatIUseWithThisApp"); switch (startupTask.State) { case StartupTaskState.Disabled: // В случае если автозапуск просто выключен пробуем его включить StartupTaskState newState = await startupTask.RequestEnableAsync(); // в переменной newState будет получен результат того было ли включение автозапуска благополучным break; case StartupTaskState.DisabledByUser: // Здесь автоматически включить автозапуск не получится. Раз выключено пользователем, то значит он автоматически его не хочет включать… break; case StartupTaskState.DisabledByPolicy: // автозапуск выключен групповыми политиками или не поддерживается устройством break; case StartupTaskState.Enabled: // все уже включено :) break; }

using Windows.ApplicationModel;

INFO

protected override void OnActivated(IActivatedEventArgs args) { Frame rootFrame = Window.Current.Content as Frame; if (rootFrame == null) { rootFrame = new Frame(); Window.Current.Content = rootFrame; } if (args.Kind == ActivationKind.StartupTask) { // здесь вы можете получить аргументы автозапуска var startupArgs = args as StartupTaskActivatedEventArgs; } rootFrame.Navigate(typeof(MainPage)); Window.Current.Activate(); }

Перезапуск приложения

AppRestartFailureReason result = await CoreApplication.RequestRestartAsync("строка с какими-нибудь параметрами, которые можно считать при активации приложения");

using Windows.ApplicationModel.Core;

NotInForeground, RestartPending, Other

WARNING

WWW

Заключение