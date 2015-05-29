Azure Stack: Немного теории
Хабр, привет! В этой статье мы хотим рассказать вам немного теории про Azure Stack, который стал доступен относительно недавно. Под катом вы найдёте также описание возможных сценариев использования продукта и приглашение на одно из крупнейших российских мероприятия от Microsoft «Платформа цифрового бизнеса».
10 июля 2017 года Майк Нил (Mike Neil), корпоративный вице-президент по инфраструктуре и управлению Azure, объявил, что отгрузки Microsoft Azure Stack начнутся в сентябре 2017 года. Финальная версия Azure Stack была предоставлена партнерам Microsoft в сфере аппаратного обеспечения (HPE, Dell EMC и Lenovo и некоторым другим), чтобы они могли начать процесс сертификации своих интегрированных систем. Более подробная информация, в том числе о ценах и возможности заказа, приводится в блоге Майка Нила.
Вот как выглядят интегрированные системы Azure Stack, предлагаемые партнерами Microsoft в сфере аппаратного обеспечения. Здесь показаны тестовые образцы аппаратных интегрированных систем Azure Stack.
Azure Stack — гибридное облачное решение, которое позволяет запускать сервисы Azure в собственном центре обработки данных организации, а значит, получить удобные средства разработки, управления и обеспечения безопасности, аналогичные общедоступным облачным службам Azure. Azure Stack представляет собой расширение Azure. Это решение позволяет работать с сервисами Azure в локальных средах, а при необходимости — переходить на использование публичного облака Azure.
Azure Stack позволяет развертывать и использовать службы двух типов — IaaS («инфраструктура как услуга») и PaaS («платформа как услуга»), — используя такие же инструменты, как в общедоступном облаке Azure.
Службами Azure Stack можно управлять с помощью PowerShell или веб-портала — в обоих случаях интерфейсы и возможности аналогичны таковым в Azure. Ниже показано, как выглядит инструмент подготовки виртуальной машины и управления ею в Azure Stack. Как вы можете заметить, он выглядит так же, как в Azure.
Джефри Сновер (Jeffrey Snover), главный архитектор подразделения Enterprise Cloud Group, в ведении которого находится платформа Azure Stack, а также продуктовые линейки Windows Server, System Center и Operations Management Suite, считает, что Azure Stack — один из самых инновационных продуктов Microsoft за всю историю компании. По его словам, это первый продукт совершенно новой категории — гибридная облачная платформа. Назначение этого продукта — помочь компаниям ускорить цифровую трансформацию, но реализовывать ее так, как удобно им. Облако при этом рассматривается не как конкретное решение, а как модель. Azure Stack позволяет организации уделять меньше внимания вспомогательным задачам (таким как управление локальной ИТ-инфраструктурой) и больше — основным направлениям деятельности.
Azure Stack поможет компаниям решить самые сложные ИТ-задачи бизнеса, в том числе обеспечить безопасность данных, их суверенитет и соответствие требованиям. Также эти решения позволяют создавать высокопроизводительные аналитические системы, выполнять вычисления и запускать Azure-приложения в автономных или изолированных средах, а также подготовить платформу для разработки современных приложений.
Azure Stack позволяет выполнять одну и ту же службу на устройствах в нескольких странах, как при использовании облака, но при этом обеспечить суверенитет данных, развернув одно и то же приложение в центре обработки данных в каждой отдельной стране, а значит, обрабатывать данные в пределах государственных границ.
Общедоступное облако не всегда подходит для выполнения приложений, которые требуют высочайшей производительности и скорости приема и передачи данных.
Например, чтобы проанализировать в облаке большой объем данных из вашего центра обработки данных, эти данные сначала потребуется загрузить в облако. Это может занять много времени — иногда непозволительно много с точки зрения внутренних бизнес-процессов или конкурентоспособности.
В некоторых случаях требуется выполнять вычисления и запускать Azure-приложения в автономных или изолированных средах, которые не подключаются к центру обработки данных в течение длительных периодов времени. Вот некоторые примеры таких сред: морские суда, подводные лодки, шахты, удаленные объекты без надежных каналов связи.
Ориентированные на облако приложения разрабатываются так, чтобы выполняться в виде микросервисов во множестве различных сред. Разработчикам вряд ли понравится необходимость использовать разные инструменты разработки для разных микросервисов только потому, что они выполняются в разных средах. Самый быстрый и эффективный вариант — разрабатывать приложение с помощью целостного набора инструментов, а затем развертывать его там, где требуется. Azure Stack и Azure совместимы на уровне API, поэтому с ними такой проблемы не возникнет.
Локальная ИТ-инфраструктура позволяет создать безопасную и управляемую среду для бизнес-решений, но использование такой инфраструктуры требует решения множества задач, в числе которых конфигурирование, развертывание, резервное копирование и управление. Большая часть рабочего времени ИТ-администраторов уходит именно на решение этих задач — просто на то, чтобы локальные среды работали. Работа с Azure Stack отличается от использования ресурсов общедоступного облака (например, Azure): для того чтобы успешно развернуть и использовать Azure Stack, представителям организации потребуется понять, какие требования предъявляются к системе.
В ходе дальнейшей разработки Azure Stack мы уделяем наибольшее внимание перечисленным ниже ИТ-задачам. Для ИТ-администраторов они являются самыми важными, самыми сложными и самыми долгими, поэтому Microsoft считает упрощение именно этих задач наиболее приоритетной целью.
Обеспечение способности ИТ-инфраструктуры справляться с нагрузкой, при необходимости обращаясь к ресурсам облака.
Простые и эффективные инструменты для мониторинга, аварийного восстановления, обеспечения безопасности и непрерывности деятельности.
ИТ-инфраструктуру можно считать эффективной лишь в том случае, если пользователи довольны работой служб, а вы можете успешно использовать их и предоставлять пользователям непрерывный доступ к ним.
А если вы хотите узнать больше об Azure Stack, приглашаем 30 ноября на ключевое событие первого полугодия – форум Microsoft «Платформа цифрового бизнеса».
Форум будет освещать три основных аспекта создания успешного бизнеса: экономическую эффективность, технологические возможности и доверие к бизнес-окружению.
Эти темы рассматриваются в пленарном докладе, обсуждаются в рамках трех очных треков для руководителей и детально раскрываются внутри 28 онлайн-докладов для профессионалов информационных технологий. Технологические доклады будут доступны исключительно в рамках прямой трансляции в виртуальной среде форума.
В рамках мероприятия будут представлены: Microsoft Azure, Azure Stack, SQL Server 2017, Microsoft 365 и Dynamics 365.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться. Возможные форматы участия очно и в формате трансляции. Также, обратите внимание, что первый трек трансляции можно будет посмотреть в наших социальных сетях Microsoft Developer: VK и YouTube.
10 июля 2017 года Майк Нил (Mike Neil), корпоративный вице-президент по инфраструктуре и управлению Azure, объявил, что отгрузки Microsoft Azure Stack начнутся в сентябре 2017 года. Финальная версия Azure Stack была предоставлена партнерам Microsoft в сфере аппаратного обеспечения (HPE, Dell EMC и Lenovo и некоторым другим), чтобы они могли начать процесс сертификации своих интегрированных систем. Более подробная информация, в том числе о ценах и возможности заказа, приводится в блоге Майка Нила.
Вот как выглядят интегрированные системы Azure Stack, предлагаемые партнерами Microsoft в сфере аппаратного обеспечения. Здесь показаны тестовые образцы аппаратных интегрированных систем Azure Stack.
Что такое Azure Stack?
Azure Stack — гибридное облачное решение, которое позволяет запускать сервисы Azure в собственном центре обработки данных организации, а значит, получить удобные средства разработки, управления и обеспечения безопасности, аналогичные общедоступным облачным службам Azure. Azure Stack представляет собой расширение Azure. Это решение позволяет работать с сервисами Azure в локальных средах, а при необходимости — переходить на использование публичного облака Azure.
Azure Stack позволяет развертывать и использовать службы двух типов — IaaS («инфраструктура как услуга») и PaaS («платформа как услуга»), — используя такие же инструменты, как в общедоступном облаке Azure.
Службами Azure Stack можно управлять с помощью PowerShell или веб-портала — в обоих случаях интерфейсы и возможности аналогичны таковым в Azure. Ниже показано, как выглядит инструмент подготовки виртуальной машины и управления ею в Azure Stack. Как вы можете заметить, он выглядит так же, как в Azure.
Джефри Сновер (Jeffrey Snover), главный архитектор подразделения Enterprise Cloud Group, в ведении которого находится платформа Azure Stack, а также продуктовые линейки Windows Server, System Center и Operations Management Suite, считает, что Azure Stack — один из самых инновационных продуктов Microsoft за всю историю компании. По его словам, это первый продукт совершенно новой категории — гибридная облачная платформа. Назначение этого продукта — помочь компаниям ускорить цифровую трансформацию, но реализовывать ее так, как удобно им. Облако при этом рассматривается не как конкретное решение, а как модель. Azure Stack позволяет организации уделять меньше внимания вспомогательным задачам (таким как управление локальной ИТ-инфраструктурой) и больше — основным направлениям деятельности.
Варианты использования Azure Stack
Azure Stack поможет компаниям решить самые сложные ИТ-задачи бизнеса, в том числе обеспечить безопасность данных, их суверенитет и соответствие требованиям. Также эти решения позволяют создавать высокопроизводительные аналитические системы, выполнять вычисления и запускать Azure-приложения в автономных или изолированных средах, а также подготовить платформу для разработки современных приложений.
Обеспечение безопасности, суверенитета данных и соответствия требованиям
Azure Stack позволяет выполнять одну и ту же службу на устройствах в нескольких странах, как при использовании облака, но при этом обеспечить суверенитет данных, развернув одно и то же приложение в центре обработки данных в каждой отдельной стране, а значит, обрабатывать данные в пределах государственных границ.
Обеспечение максимальной производительности и скорости передачи данных
Общедоступное облако не всегда подходит для выполнения приложений, которые требуют высочайшей производительности и скорости приема и передачи данных.
Например, чтобы проанализировать в облаке большой объем данных из вашего центра обработки данных, эти данные сначала потребуется загрузить в облако. Это может занять много времени — иногда непозволительно много с точки зрения внутренних бизнес-процессов или конкурентоспособности.
Пограничные развёртывания и изолированный режим использования
В некоторых случаях требуется выполнять вычисления и запускать Azure-приложения в автономных или изолированных средах, которые не подключаются к центру обработки данных в течение длительных периодов времени. Вот некоторые примеры таких сред: морские суда, подводные лодки, шахты, удаленные объекты без надежных каналов связи.
Разработка приложений специально для облака
Ориентированные на облако приложения разрабатываются так, чтобы выполняться в виде микросервисов во множестве различных сред. Разработчикам вряд ли понравится необходимость использовать разные инструменты разработки для разных микросервисов только потому, что они выполняются в разных средах. Самый быстрый и эффективный вариант — разрабатывать приложение с помощью целостного набора инструментов, а затем развертывать его там, где требуется. Azure Stack и Azure совместимы на уровне API, поэтому с ними такой проблемы не возникнет.
Облачная модель работы Azure Stack
Локальная ИТ-инфраструктура позволяет создать безопасную и управляемую среду для бизнес-решений, но использование такой инфраструктуры требует решения множества задач, в числе которых конфигурирование, развертывание, резервное копирование и управление. Большая часть рабочего времени ИТ-администраторов уходит именно на решение этих задач — просто на то, чтобы локальные среды работали. Работа с Azure Stack отличается от использования ресурсов общедоступного облака (например, Azure): для того чтобы успешно развернуть и использовать Azure Stack, представителям организации потребуется понять, какие требования предъявляются к системе.
В ходе дальнейшей разработки Azure Stack мы уделяем наибольшее внимание перечисленным ниже ИТ-задачам. Для ИТ-администраторов они являются самыми важными, самыми сложными и самыми долгими, поэтому Microsoft считает упрощение именно этих задач наиболее приоритетной целью.
Управление доступными ресурсами
Обеспечение способности ИТ-инфраструктуры справляться с нагрузкой, при необходимости обращаясь к ресурсам облака.
Отслеживание и поддержание работоспособности
Простые и эффективные инструменты для мониторинга, аварийного восстановления, обеспечения безопасности и непрерывности деятельности.
Управление потреблением ресурсов
ИТ-инфраструктуру можно считать эффективной лишь в том случае, если пользователи довольны работой служб, а вы можете успешно использовать их и предоставлять пользователям непрерывный доступ к ним.
Дополнительные материалы по Azure Stack
- Microsoft Azure Stack можно заказать прямо сейчас
- Документация по Azure Stack
- Пограничные и автономные решения Azure Stack: демонстрация
- Эксплуатация Azure Stack
А если вы хотите узнать больше об Azure Stack, приглашаем 30 ноября на ключевое событие первого полугодия – форум Microsoft «Платформа цифрового бизнеса».
Форум будет освещать три основных аспекта создания успешного бизнеса: экономическую эффективность, технологические возможности и доверие к бизнес-окружению.
Эти темы рассматриваются в пленарном докладе, обсуждаются в рамках трех очных треков для руководителей и детально раскрываются внутри 28 онлайн-докладов для профессионалов информационных технологий. Технологические доклады будут доступны исключительно в рамках прямой трансляции в виртуальной среде форума.
В рамках мероприятия будут представлены: Microsoft Azure, Azure Stack, SQL Server 2017, Microsoft 365 и Dynamics 365.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться. Возможные форматы участия очно и в формате трансляции. Также, обратите внимание, что первый трек трансляции можно будет посмотреть в наших социальных сетях Microsoft Developer: VK и YouTube.
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