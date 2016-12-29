ИИ на Физтехе: цифровая экономика, блокчейн, чат-боты и вот это всё
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- Блог компании Московский физико-технический институт (МФТИ)
Осенью Физтех запустил цикл семинаров по искусственному интеллекту. В ходе обсуждений рассматриваются различные темы мира машинного обучения и технологического предпринимательства: как и почему интеллектуальные системы станут доминирующей частью нашей жизни и экономики в ближайшие годы, какие инициативы и проекты развиваются за рубежом, тренды рынка и как их создавать, что можно разрабатывать вместе с командами лабораторий МФТИ уже сейчас и как втянуться в союз и сотрудничество с «умными» машинами. Материалы курса доступны в Telegram-канале и группе AI@MIPT Вконтакте.
Третья встреча на тему: «Проект iPavlov. Как на Физтехе разрабатывают разговорный искусственный интеллект» состоится 13 ноября в 18:30 в 107 Биокорпуса МФТИ. Для очного участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться. Лекция также будет транслироваться онлайн на официальной странице Физтеха Вконтакте.
Может ли алгоритм выучить язык? Можно ли заставить его «заговорить»? Как устроить его на работу в банк? О создании чат-ботов будущего расскажет заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаил Бурцев.
Проект iPavlov стартовал в марте этого года. Он концентрируется на разработке «разговорного» машинного интеллекта, способного вести содержательный диалог с человеком и достигать цели, поставленной в диалоге, не только отвечая на вопросы, но и запрашивая недостающую информацию. Для этого специально созданный алгоритм «обучается» на больших массивах документов и текстовых записей диалогов между людьми. Такая технология, в частности, позволит создать платформу, где с помощью текстовой информации искусственный интеллект сможет общаться с пользователем, помогая ему решить ту или иную проблему.
В октябре состоялись две встречи (видео доступны на youtube):
«Машинное обучение: шаг в цифровую экономику». Ведущий — Константин Воронцов, профессор РАН, заведующий лабораторией машинного интеллекта МФТИ, преподаватель ШАД, МФТИ, МГУ, ВШЭ.
Константин рассказал, как научиться замечать задачи интеллектуального анализа данных в науке, бизнесе и повседневной жизни, и насколько серьёзной может быть роль открытых данных и конкурсов анализа данных в развитии экономики. Также были рассмотрены отчёты Белого Дома США за 2016 год «о влиянии искусственного интеллекта на экономику будущего» и их основная терминология.
«Использование искусственного интеллекта в финансовом и банковском секторе». Ведущий — Андрей Черток, управляющий директор по исследованиям и разработкам и руководитель Академии технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка.
Он рассказал о том, как банки адаптируют методы и подходы машинного обучения и искусственного интеллекта для решения своих бизнес-кейсов и о классификации инициатив в искусственном интеллекте.
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