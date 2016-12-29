Регистрация
84,51
Рейтинг
Московский физико-технический институт (МФТИ)
Компания
вчера в 17:18

ИИ на Физтехе: цифровая экономика, блокчейн, чат-боты и вот это всё

    image

    Осенью Физтех запустил цикл семинаров по искусственному интеллекту. В ходе обсуждений рассматриваются различные темы мира машинного обучения и технологического предпринимательства: как и почему интеллектуальные системы станут доминирующей частью нашей жизни и экономики в ближайшие годы, какие инициативы и проекты развиваются за рубежом, тренды рынка и как их создавать, что можно разрабатывать вместе с командами лабораторий МФТИ уже сейчас и как втянуться в союз и сотрудничество с «умными» машинами. Материалы курса доступны в Telegram-канале и группе AI@MIPT Вконтакте.

    Третья встреча на тему: «Проект iPavlov. Как на Физтехе разрабатывают разговорный искусственный интеллект» состоится 13 ноября в 18:30 в 107 Биокорпуса МФТИ. Для очного участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться. Лекция также будет транслироваться онлайн на официальной странице Физтеха Вконтакте.

    Может ли алгоритм выучить язык? Можно ли заставить его «заговорить»? Как устроить его на работу в банк? О создании чат-ботов будущего расскажет заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаил Бурцев.

    Проект iPavlov стартовал в марте этого года. Он концентрируется на разработке «разговорного» машинного интеллекта, способного вести содержательный диалог с человеком и достигать цели, поставленной в диалоге, не только отвечая на вопросы, но и запрашивая недостающую информацию. Для этого специально созданный алгоритм «обучается» на больших массивах документов и текстовых записей диалогов между людьми. Такая технология, в частности, позволит создать платформу, где с помощью текстовой информации искусственный интеллект сможет общаться с пользователем, помогая ему решить ту или иную проблему.

    В октябре состоялись две встречи (видео доступны на youtube):

    «Машинное обучение: шаг в цифровую экономику». Ведущий — Константин Воронцов, профессор РАН, заведующий лабораторией машинного интеллекта МФТИ, преподаватель ШАД, МФТИ, МГУ, ВШЭ.

    Константин рассказал, как научиться замечать задачи интеллектуального анализа данных в науке, бизнесе и повседневной жизни, и насколько серьёзной может быть роль открытых данных и конкурсов анализа данных в развитии экономики. Также были рассмотрены отчёты Белого Дома США за 2016 год «о влиянии искусственного интеллекта на экономику будущего» и их основная терминология.

    image

    «Использование искусственного интеллекта в финансовом и банковском секторе». Ведущий — Андрей Черток, управляющий директор по исследованиям и разработкам и руководитель Академии технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка.

    Он рассказал о том, как банки адаптируют методы и подходы машинного обучения и искусственного интеллекта для решения своих бизнес-кейсов и о классификации инициатив в искусственном интеллекте.

    image
    Метки:
    Московский физико-технический институт (МФТИ) 84,51
    Компания
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 0

    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

    Информация
    • Дата основания 25 ноября 1946
    • Локация Долгопрудный
      Россия
    • Сайт mipt.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 21 января 2014
    Блог на Хабрахабре
    Самое читаемое
    Интересные публикации

    Аккаунт

    Разделы

    Информация

    Услуги

    Приложения

    © 2006 – 2017 «TM»
    Служба поддержки
    Мобильная версия