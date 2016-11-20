RxPM — реактивная реализация паттерна Presentation Model

Через полгода после выхода прошлой статьи о сравнении RxPM c другими презентационными паттернами мы с Jeevuz, наконец, готовы представить библиотеку RxPM — реактивную реализацию паттерна Presentation Model. Давайте сделаем небольшой обзор основных компонентов библиотеки и покажем, как их использовать.

Для начала посмотрим на общую схему:

PresentationModel хранит состояние для View, реагирует на UI-события, изменяя модель и состояние View.

View подписывается на изменения состояния и отправляет действия пользователя в PresentationModel.

Model — это слой, за которым скрывается бизнес-логика, хранение и получение данных.

Перейдем к рассмотрению основных компонентов библиотеки.

State

Основная задача RxPM — описать все состояния в PresentationModel и предоставить возможность взаимодействовать с ними в реактивном стиле. Зачастую нам необходимо не только получать доступ к состоянию, но и реагировать на его изменения для синхронизации представления (View). Для этого в библиотеке есть класс State, который реализует реактивное свойство.

Реактивное свойство — это разновидность свойства, которое уведомляет о своих изменениях и предоставляет реактивные интерфейсы для взаимодействия с ним.

В статье про паттерн мы говорили что, нужно описать два свойства, чтобы скрыть от View доступ к изменению состояния:

private val inProgressRelay = BehaviorRelay.create() val inProgressObservable = inProgressRelay.hide()

Это был один из раздражающих моментов в паттерне, поэтому мы решили обернуть BehaviorRelay в State и предоставить observable и consumer для взаимодействия с ним. Теперь можем писать в одну строчку:

val inProgress = State<Boolean>(initialValue = false)

Во View подписываемся на изменения состояния:

pm.inProgress.observable.bindTo(progressBar.visibility())

bindTo — расширение в библиотеке для привязки к реактивным свойствам

Изменить состояние можно через consumer, который доступен только внутри PresentationModel:

inProgress.consumer.accept(true)

Так же как и у обычного свойства мы можем взять текущее значение состояния:

inProgress.value

Преимущество реактивного свойства не только в том, что можно наблюдать за его изменением, но также связывать и компоновать с другими реактивными свойствами. Так мы получаем новое состояние, которое будет зависеть и реагировать на изменения других. Например, можно блокировать кнопку на время выполнения запроса в сеть:

val inProgress = State(initialValue = false) val buttonEnabled = State(initialValue = true) inProgress.observable .map { progress -> !progress } .subscribe(buttonEnabled.consumer) .untilDestroy()

untilDestroy — расширение в PresentationModel, которое добавляет Disposable в CompositeDisposable .

Ещё один пример — включать и отключать кнопку в зависимости от заполненности полей в форме:

// Реактивные свойства для получения событий от View: val nameChanges = Action<String>() val phoneChanges = Action<String>() val buttonEnabled = State(initialValue = false) Observable.combineLatest(nameChanges.observable, phoneChanges.observable, BiFunction { name: String, phone: String -> name.isNotEmpty() && phone.isNotEmpty() }) .subscribe(buttonEnabled.consumer) .untilDestroy()

Таким образом, мы можем декларативно связывать одни реактивные свойства (состояния) и получать другие — зависимые. В этом и есть суть реактивного программирования.

Action

Аналогично State этот класс инкапсулирует доступ к PublishRelay и предназначен для описания пользовательских действий, таких как нажатия на кнопки, переключения и т. п.

val buttonClicks = Action<Unit>() buttonClicks.observable .subscribe { // handle click } .untilDestroy()

Логичным вопросом будет, а не легче описать метод в PresentationModel, зачем объявлять свойство и подписываться на него? В некоторых случаях это справедливо. Например, если действие очень простое, такое как открытие следующего экрана или прямой вызов модели. Однако если нужно по клику сделать запрос в сеть, и при этом фильтровать нажатия во время прогресса, то в этом случае взаимодействие через Action предпочтительнее. Основное преимущество Action — это то, что он не разрывает Rx-цепочку. Объясню на примере.

Вариант с методом:

private var requestDisposable: Disposable? = null fun sendRequest() { requestDisposable?.dispose() requestDisposable = model.sendRequest().subscribe() } override fun onDestroy() { super.onDestroy() requestDisposable?.dispose() }

Как видно из примера выше, необходимо на каждый запрос объявлять переменную Disposable , чтобы при каждом новом клике завершать предыдущий запрос. А также не забыть отписаться в onDestroy . Это следствие того, что каждый раз когда вызывается метод sendRequest по клику на кнопку, создается новая Rx-цепочка.

Вариант с Action:

buttonClicks.observable .switchMapSingle { model.sendRequest() } .subscribe() .untilDestroy()

Используя Action, нужно только один раз инициализировать Rx-цепочку и подписаться на нее. Кроме того, мы можем использовать многочисленные полезные Rx-операторы, такие как debounce , filter , map и т. д.

Для примера рассмотрим задержку запроса при вводе строки для поиска:

val searchResult = State<List<Item>>() val searchQuery = Action<String>() searchQuery.observable .debounce(100, TimeUnit.MILLISECONDS) .switchMapSingle { // send request } .subscribe(searchResult.consumer) .untilDestroy()

А в сочетании с RxBinding связывать View и PresentationModel ещё удобнее:

button.clicks().bindTo(pm.buttonClicks.consumer)

Command

Ещё одна важная проблема — это отображение ошибок и диалогов, либо других команд. Они не являются состоянием, так как должны выполниться один раз. Например, чтобы показать диалог, нам State не подойдет, так как при каждой подписке к State будет получено последнее значение, соответственно, каждый раз будет показываться новый диалог. Для решения этой проблемы был создан класс Command, который реализует желаемое поведение, инкапсулируя PublishRelay .

Но что же произойдет, если послать команду в тот момент, когда View ещё не привязана к PresentationModel? Мы потеряем эту команду. Чтобы не допустить этого, мы предусмотрели буфер, который накапливает команды, пока View отсутствует, и посылает их когда View привязывается. Когда View привязана к PresentationModel, то Command работает так же, как PublishRelay .

По умолчанию буфер накапливает неограниченное количество команд, но можно задать конкретный размер буфера:

val errorMessage = Command<String>(bufferSize = 3)

Если нужно сохранять только последнюю команду:

val errorMessage = Command<String>(bufferSize = 1)

Если указать 0, то Command будет работать как PublishRelay :

val errorMessage = Command<String>(bufferSize = 0)

Привязываемся во View:

errorMessage.observable().bindTo { message -> Toast.makeText(context, message, Toast.LENGTH_SHORT).show() }

Наиболее наглядно работу Command демонстрирует marble-диаграмма:

По умолчанию буфер включается при привязке View к PresentationModel. Но можно реализовать свой механизм, задав открывающий/закрывающий observable .

Так, например, при работе с Google Maps, признаком готовности View является не только привязка к PresentationModel, но и готовность карты. В библиотеке уже есть готовая команда для работы с картой:

val moveToLocation = mapCommand<LatLng>()

PresentationModel

Мы описали основные примитивы RxPM: State, Action и Command, из которых строится PresentationModel. Теперь разберём базовый класс PresentationModel . В нём ведётся вся основная работа с жизненным циклом. Всего у нас имеется 4 callback-а:

onCreate — вызывается при первом создании, это хорошее место для инициализации Rx-цепочек и связывания состояний.

— вызывается при первом создании, это хорошее место для инициализации Rx-цепочек и связывания состояний. onBind — вызывается, когда View привязывается к PresentationModel.

— вызывается, когда View привязывается к PresentationModel. onUnbind — вызывается, когда View отвязывается от PresentationModel.

— вызывается, когда View отвязывается от PresentationModel. onDestroy — PresentationModel завершает свою работу. Подходящее место для освобождения ресурсов.

Также можно отслеживать жизненный цикл через lifecycleObservable .

Для удобной отписки есть расширения Disposable , доступные в PresentationModel :

protected fun Disposable.untilUnbind() { compositeUnbind.add(this) } protected fun Disposable.untilDestroy() { compositeDestroy.add(this) }

На onBind и onDestroy очищаются compositeUnbind и compositeDestroy соответственно.

Давайте рассмотрим пример работы с PresentationModel :

Необходимо по Pull To Refresh посылать запрос в сеть и обновлять данные на экране, во время запроса отображать прогресс, а в случае ошибки показывать пользователю диалог с сообщением.

Для начала нужно определить, какие состояния и команды нужны для View и какие пользовательские события мы можем получать от View:

class DataPresentationModel( private val dataModel: DataModel ) : PresentationModel() { val data = State<List<Item>>(emptyList()) val inProgress = State(false) val errorMessage = Command<String>() val refreshAction = Action<Unit>() // ... }

Теперь нужно связать свойства и модель в методе onCreate :

class DataPresentationModel( private val dataModel: DataModel ) : PresentationModel() { // ... override fun onCreate() { super.onCreate() refreshAction.observable // расширение в библиотеке .skipWhileInProgress(inProgress.observable) .flatMapSingle { dataModel.loadData() .subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) // расширение в библиотеке .bindProgress(inProgress.consumer) .doOnError { errorMessage.consumer.accept("Loading data error") } } .retry() .subscribe(data.consumer) .untilDestroy() // обновляем данные при входе на экран refreshAction.consumer.accept(Unit) } }

Обратите внимание на оператор retry , он тут необходим, так как при получении ошибки, цепочка завершит свою работу и экшены больше не будут обрабатываться. Оператор retry переподпишет цепочку в случае ошибки. Но будьте осторожны и не используйте его, если начинаете цепочку от State.

PmView

Когда PresentationModel спроектирована, то остается только привязать её ко View.

В библиотеке уже реализованы базовые классы для реализации PmView: PmSupportActivity , PmSupportFragment и PmController (для пользователей фреймворка Conductor). Каждый из них реализует интерфейс AndroidPmView и прокидывает нужные callback-и в соответствующий делегат, который управляет жизненным циклом PresentationModel и обеспечивает корректное сохранение её во время поворота экрана.

Наследуемся от PmSupportFragment и реализуем всего два обязательных метода:

providePresentationModel — вызывается при создании PresentationModel.

— вызывается при создании PresentationModel. onBindPresentationModel — в этом методе нужно привязаться к свойствам PresentationModel (используйте RxBinding и расширение bindTo ).

class DataFragment : PmSupportFragment<DataPresentationModel>() { override fun providePresentationModel() = DataPresentationModel(DataModel()) override fun onBindPresentationModel(pm: DataPresentationModel) { pm.inProgress.observable.bindTo(swipeRefreshLayout.refreshing()) pm.data.observable.bindTo { // adapter.setItems(it) } pm.errorMessage.observable.bindTo { // show alert dialog } swipeRefreshLayout.refreshes().bindTo(pm.refreshAction.consumer) } }

bindTo — это удобное расширение в AndroidPmView . Используя его, вам не нужно беспокоится об отписке от свойств из PresentationModel и переключении на главный поток.

Для работы с Google Maps в библиотеке есть дополнительные базовые классы: MapPmSupportActivity , MapPmSupportFragment и MapPmController . В них добавляется отдельный метод для привязки GoogleMap :

fun onBindMapPresentationModel(pm: PM, googleMap: GoogleMap)

В этом методе мы можем отображать пины на карте, передвигать и анимировать местоположение и т. п.

Two-way databinding

Пока мы рассматривали только одностороннее изменение State, когда PresentationModel изменяет состояние, а View подписывается на него. Но достаточно часто возникает потребность изменять состояние с двух сторон. Классический пример — это поле ввода: его значение может изменить как пользователь так и PresentationModel, инициализируя начальным значением или форматируя ввод. Такая связка носит название двустороннего датабиндинга. Покажем на схеме, как она реализуется в RxPM:

Пользователь вводит текст ➔ срабатывает слушатель ➔ изменение передается в Action ➔ PresentationModel фильтрует и форматирует текст и подставляет его в State ➔ измененное состояние получает View ➔ текст подставляется в поле ввода ➔ срабатывает слушатель ➔ круг замыкается и система впадает в бесконечный цикл.

Мы написали класс InputControl , который реализует эту двустороннюю связку для полей ввода и решает проблему зацикливания.

Объявляем в PresentationModel:

val name = inputControl()

Привязываемся во View через привычный bindTo

pm.name bindTo editText

Также можно задать форматтер:

val name = inputControl( formatter = { it.take(50).capitalize().replace("[^a-zA-Z- ]".toRegex(), "") } )

Аналогичную проблему зацикливания и двустороннего связывания для CheckBox решает CheckControl .

RxPM

Мы рассмотрели основные классы и особенности библиотеки. Вот далеко не полный список фич, которые есть в RxPM:

Базовая реализация PresentationModel .

. Сохранение PresentationModel во время поворота экрана.

во время поворота экрана. Обработка жизненного цикла, подписка и отписка.

Базовые классы для реализации PmView , в том числе и для Conductor.

, в том числе и для Conductor. State , Action , Command .

, , . InputControl , CheckContol , ClickControl .

, , . Связывание свойств через bindTo и другие полезные расширения.

и другие полезные расширения. Базовые классы для работы с Google Maps.

Библиотека написана на Kotlin и использует RxJava2.

RxPM используется уже в нескольких приложениях в продакшне и показала стабильность в своей работе. Но мы продолжаем над ней работать, есть много идей для дальнейшего развития и улучшения. Недавно вышла версия 1.1 с очень полезной фичей для навигации, но об этом мы поговорим в следующей статье.

Только одной статьи будет недостаточно, чтобы понять возможности RxPM. Поэтому пробуйте, смотрите исходники и примеры, задавайте свои вопросы. Мы будем рады обратной связи.

RxPM: https://github.com/dmdevgo/RxPM

Sample: https://github.com/dmdevgo/RxPM/tree/develop/sample

Чат в телеграм: https://t.me/Rx_PM

P. S.

24 ноября (в эту пятницу) я выступлю с мини-докладом про RxPM на Droidcon Moscow 2017. Приходите — пообщаемся.