Регистрация
49,09
Рейтинг
Mobio
Агентство по продвижению мобильных приложений
сегодня в 12:18 Маркетинг

Epic Growth Conference — конференция по продуктовому маркетингу в Москве

    27 сентября в Москве Mobio и Getloyal при поддержке AppsFlyer и myTarget организуют конференцию по продуктовому маркетингу Epic Growth Conference.



    Докладчики EGC:

    • Алексей Моисеенков (CEO, Prisma Labs)
    • Евгений Лисовский (CEO, Maps.me)
    • Михаил Трутнев (COO, Ultimate Guitar)
    • Байрам Аннаков (CEO, App in the Air)
    • Денис Литвинов (COO, FunСorp)

    Подать заявку на участие можно бесплатно на сайте egconf.ru. Количество участников ограничено, ведется ручной отбор заявок.
    Метки:
    Mobio 49,09
    Агентство по продвижению мобильных приложений
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 0

    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

    Информация
    • Дата основания 17 апреля 2013
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт mobio.ru
    • Численность 51–100 человек
    • Дата регистрации 24 октября 2016
    Ссылки
    Facebook
    Блог на Хабрахабре
    Самое читаемое
    Интересные публикации

    Аккаунт

    Разделы

    Информация

    Услуги

    Приложения

    © 2006 – 2017 «TM»
    Служба поддержки
    Мобильная версия