Epic Growth Conference — конференция по продуктовому маркетингу в Москве
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- Блог компании Mobio
27 сентября в Москве Mobio и Getloyal при поддержке AppsFlyer и myTarget организуют конференцию по продуктовому маркетингу Epic Growth Conference.
Докладчики EGC:
Подать заявку на участие можно бесплатно на сайте egconf.ru. Количество участников ограничено, ведется ручной отбор заявок.
Докладчики EGC:
- Алексей Моисеенков (CEO, Prisma Labs)
- Евгений Лисовский (CEO, Maps.me)
- Михаил Трутнев (COO, Ultimate Guitar)
- Байрам Аннаков (CEO, App in the Air)
- Денис Литвинов (COO, FunСorp)
Подать заявку на участие можно бесплатно на сайте egconf.ru. Количество участников ограничено, ведется ручной отбор заявок.
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