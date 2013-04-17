Формула роста мобильных продуктов
Выступление Евгения Лисовского (CEO Maps.me) на конференции по продуктовому маркетингу Epic Growth Conference, которую организовали Mobio и Getloyal при поддержке Appsflyer и myTarget.
В своем выступлении Евгений Лисовский рассказал про основные критерии, которые влияют на рост мобильных продуктов. Смотрите видео или читайте краткие заметки ниже.
Если попытаться вывести усредненную формулу роста мобильных продуктов, то она выглядела бы следующим образом:
Product = Team * DNA * Analytics * (UA + RR + CLV) * WW
Разберем отдельно все составляющие.
Команда
Команда — это основа основ. У команды должны быть одни на всех ценности. Одна общая цель. Одно видение. Одно направление. Только при этих обстоятельствах получится прогрессивно двигаться вперед. В то время, как руководителям крайне важно подавить свое ЭГО и желание быть суперэкспертом.
Руководитель тот, кто отвечает за силу своей команды. Развивайте, обучайте сотрудников — это инвестиция, которая обеспечит прорыв вашему бизнесу.
Костяк команды: CMO + CTO — маркетинг директор + технический директор. Руководителю важно уметь их мирить. Совмещение технического бэкграунда и маркетингового видения очень продуктивно и полезно для развития проекта.
ДНК продукта
ДНК продукта характеризует основные ценности компании в целом. На примере Maps.me: Maps.me— это карты, но их нельзя сравнивать с Google Maps. А все потому, что Maps.me — это карты только для путешественников. Также их нельзя сравнивать с Tripadvisor, так как последний не предоставляет геокарты. Итого, Maps.me — лидер среди офлайн-карт для путешествий. Они нашли свою уникальную нишу и отстроились от конкурентов.
Обязательное условие для обеспечения эффективного стратегического лидерства — долгосрочное видение развития продукта.
Успех мобильного приложения держится не на магии. Все, что мы видим, это верхушка айсберга, основа всему — качественная аналитика. У Maps.me продуктовая аналитика держится на таких черепахах, как: Retention, Монетизация, UA и Близость к ДНК продукта. Бизнес модель же с когортами в компании расписана до 2019 года.
Каждый месяц в Maps.me проводят большой опрос пользователей и сочетают это с feedback-ом из службы поддержки. Опросы пользователей помогают больше понять про собственный продукт, про преимущества и недостатки.
UA, RR и CLV
В Maps.me добились 2 млн. органических установок в месяц. Органика растет вместе с продуктом. Социальные фичи, которые интегрированы в приложение, только усиливают прирост органики. Но здесь важно соблюдать баланс монетизации с RR продуктом.
Quick wins еще одна из фич для повышения RR, которую практикуют ребята. Quick wins — быстрые решения, которые приносят быстрый результат. Но на этом не стоит слишком много фокусироваться, так как quick wins отвлекают от стратегического развития продукта.
Никогда не прекращайте работу над монетизацией, всегда старайтесь расширять воронку.
Переводите ваше приложение на другие языки. Чем больше языковых версий, тем больше охват. Используйте локальных провайдеров.
В конце, еще раз закрепим формулу:
Product = Team * DNA * Analytics * (UA + RR + CLV) * WW
Читайте расшифровку на vc.ru.
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В своем выступлении Евгений Лисовский рассказал про основные критерии, которые влияют на рост мобильных продуктов. Смотрите видео или читайте краткие заметки ниже.
Если попытаться вывести усредненную формулу роста мобильных продуктов, то она выглядела бы следующим образом:
Product = Team * DNA * Analytics * (UA + RR + CLV) * WW
Разберем отдельно все составляющие.
Команда
Команда — это основа основ. У команды должны быть одни на всех ценности. Одна общая цель. Одно видение. Одно направление. Только при этих обстоятельствах получится прогрессивно двигаться вперед. В то время, как руководителям крайне важно подавить свое ЭГО и желание быть суперэкспертом.
Руководитель тот, кто отвечает за силу своей команды. Развивайте, обучайте сотрудников — это инвестиция, которая обеспечит прорыв вашему бизнесу.
Костяк команды: CMO + CTO — маркетинг директор + технический директор. Руководителю важно уметь их мирить. Совмещение технического бэкграунда и маркетингового видения очень продуктивно и полезно для развития проекта.
ДНК продукта
ДНК продукта характеризует основные ценности компании в целом. На примере Maps.me: Maps.me— это карты, но их нельзя сравнивать с Google Maps. А все потому, что Maps.me — это карты только для путешественников. Также их нельзя сравнивать с Tripadvisor, так как последний не предоставляет геокарты. Итого, Maps.me — лидер среди офлайн-карт для путешествий. Они нашли свою уникальную нишу и отстроились от конкурентов.
Обязательное условие для обеспечения эффективного стратегического лидерства — долгосрочное видение развития продукта.
Аналитика
Успех мобильного приложения держится не на магии. Все, что мы видим, это верхушка айсберга, основа всему — качественная аналитика. У Maps.me продуктовая аналитика держится на таких черепахах, как: Retention, Монетизация, UA и Близость к ДНК продукта. Бизнес модель же с когортами в компании расписана до 2019 года.
Каждый месяц в Maps.me проводят большой опрос пользователей и сочетают это с feedback-ом из службы поддержки. Опросы пользователей помогают больше понять про собственный продукт, про преимущества и недостатки.
UA, RR и CLV
В Maps.me добились 2 млн. органических установок в месяц. Органика растет вместе с продуктом. Социальные фичи, которые интегрированы в приложение, только усиливают прирост органики. Но здесь важно соблюдать баланс монетизации с RR продуктом.
Quick wins еще одна из фич для повышения RR, которую практикуют ребята. Quick wins — быстрые решения, которые приносят быстрый результат. Но на этом не стоит слишком много фокусироваться, так как quick wins отвлекают от стратегического развития продукта.
Никогда не прекращайте работу над монетизацией, всегда старайтесь расширять воронку.
Масштабирование
Переводите ваше приложение на другие языки. Чем больше языковых версий, тем больше охват. Используйте локальных провайдеров.
В конце, еще раз закрепим формулу:
Product = Team * DNA * Analytics * (UA + RR + CLV) * WW
Читайте расшифровку на vc.ru.
Подписывайтесь на наш Хабра-блог и канал Epic Growth Channel в Telegram, чтобы не пропустить контент по продуктовому маркетингу.
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