Почему у вас нет будущего без стратегии?
CEO Prisma Алексей Моисеенков на конференции Epic Growth Conference, которую организовали Mobio и Getloyal при поддержке AppsFlyer и myTarget.
Выступление было посвящено важной теме: почему у компании нет будущего без стратегии, и какие проблемы кроются на пути быть первым?
Полную текстовую расшифровку можно посмотреть по ссылке. Или прочитать короткие заметки ниже.
Копирование может быть весьма успешной стратегией, хотя не так заманчиво, как титул первопроходца-победителя. Хорошо это или нет, решайте сами, но на российском продуктовом рынке самая распространенная стратегия — это копирование. На вопрос, почему именно копирование прижилось в России, CEO Prisma ссылается на культуру и людей.
Проблема #1 — люди и культура
В России люди катастрофически боятся рисков. Боятся потерять то, что у них уже есть, боятся совершить ошибку, и быть за это наказанными. Особенно ситуация усугубляется в случае с неудачами и факапами. Неудивительно, ведь со стороны начинают бросать тухлые помидоры и тыкать пальцем в «лузеров».
Проблема #2 — боязнь потерять репутацию
По этой причине люди в России скептически относится ко всякому роду новшествам, инновациям и креативу. Ведь это может просто дестабилизировать их текущее устойчивое положение хорошистов.
Проблема #3 — экспертиза
За каждым продуктом, за каждым нововведением, за каждым шагом компании — должна стоять стратегия и цели. Имея стратегию, вы будете двигаться не просто куда-то, а двигаться в правильном направлении. Это то, чего не хватает в России.
Кейс: Если Google делают Self Driving Car — их цель сократить количество городских автомобильных парковок, которые занимают порой до 50% площади города, а значит занимают очень дорогую площадь под недвижимость.
Что менять?
Главное развить в себе качества постоянно пробовать новое, менять свое ощущение, стать открытым к новым идеям. Чтобы выйти на новый уровень — умейте принимать изменения!
Подписывайтесь на канал Epic Growth Channel в Telegram, и узнавайте о топовом контенте по продуктовому маркетингу первыми.
Выступление было посвящено важной теме: почему у компании нет будущего без стратегии, и какие проблемы кроются на пути быть первым?
Полную текстовую расшифровку можно посмотреть по ссылке. Или прочитать короткие заметки ниже.
Копирование может быть весьма успешной стратегией, хотя не так заманчиво, как титул первопроходца-победителя. Хорошо это или нет, решайте сами, но на российском продуктовом рынке самая распространенная стратегия — это копирование. На вопрос, почему именно копирование прижилось в России, CEO Prisma ссылается на культуру и людей.
Проблема #1 — люди и культура
В России люди катастрофически боятся рисков. Боятся потерять то, что у них уже есть, боятся совершить ошибку, и быть за это наказанными. Особенно ситуация усугубляется в случае с неудачами и факапами. Неудивительно, ведь со стороны начинают бросать тухлые помидоры и тыкать пальцем в «лузеров».
Проблема #2 — боязнь потерять репутацию
По этой причине люди в России скептически относится ко всякому роду новшествам, инновациям и креативу. Ведь это может просто дестабилизировать их текущее устойчивое положение хорошистов.
Проблема #3 — экспертиза
За каждым продуктом, за каждым нововведением, за каждым шагом компании — должна стоять стратегия и цели. Имея стратегию, вы будете двигаться не просто куда-то, а двигаться в правильном направлении. Это то, чего не хватает в России.
Кейс: Если Google делают Self Driving Car — их цель сократить количество городских автомобильных парковок, которые занимают порой до 50% площади города, а значит занимают очень дорогую площадь под недвижимость.
Что менять?
Главное развить в себе качества постоянно пробовать новое, менять свое ощущение, стать открытым к новым идеям. Чтобы выйти на новый уровень — умейте принимать изменения!
- Меняйте (сь) или увольняйте(сь).
- Чувствуете рынок и адаптируйтесь.
- Создавайте культуру, работайте с инноваторами.
- Учитесь много.
- Делайте это или умирайте! Леша делает.
Подписывайтесь на канал Epic Growth Channel в Telegram, и узнавайте о топовом контенте по продуктовому маркетингу первыми.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.