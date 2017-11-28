Встроить кратный рост в ДНК команды
Михаил Трутнев, COO самого популярного в мире музыкального сервиса Ultimate Guitar c ежемесячной аудиторией более 30 млн человек, выступил на конференции по продуктовому маркетингу Epic Growth Conference.
На Epic Growth Conference исполнительный директор Ultimate Guitar поделился нестандартными подходами к организации бизнес-процессов, работе с командой и просто к жизни. Смотрите видео или читайте заметки ниже.
Если сотрудника Ultimate Guitar разбудить посреди ночи и спросить, какую характеристику он/она даст своему руководителю, то ответ будет один: «Да он повернут на кратном росте». Для Михаила Трутнева не будет лучшего комплимента.
Михаил Трутнев называет себя и свою команду ненормальными: «Мы сфокусированы только на одном: на кратном росте». Многое из того, что делают эти ребята, вызывает интерес и эмоции: «Да ладно! Серьезно?». В компании все пропитано эффективностью. Возможно, это и есть причина такого успеха на мировой арене.
Максимального результата и эффективности рок-н-ролльной команде помогают достичь ритуалы и своеобразная внутренняя культура. Ритуалы и культура тот фундамент, на котором держатся стратегические цели #1 сервиса для музыкантов.
Главные двигатели эффективности и роста от СEO Ultimate Guitar:
Ритуалы
В UG существует особый ритуал — питч от сотрудников. В офисе создали специальную площадку для публичного выражения идей по развитию и росту прибыли в компании. Каждое утро вторника в 10:00 брейншторм. Питчинг не право, а обязанность каждого сотрудника Ultimate Guitar.
Интересно, что в питчах участвуют не только разработчики, маркетологи, дизайнеры, но и девушки-официантки, которые каждое утро готовят в офисе завтрак (кстати, еще один ритуал). Вместе с остальными они выходят на питч, предлагая свои идеи, например, по созданию коктейлей против вирусов и простуды, просчитав, сколько будет стоить компании отсутствие сотрудников из-за болезни.
Качественная идея содержит:
Конечно, не сразу все было идеально. Людям в целом сложно осмелиться и высказать свои идеи публично. На первом этапе большинство идей были просто ни о чем.
Чтобы перебороть страх перед неудачами, UG исключили наказание в любом его проявлении. Денежное вознаграждение не зависит от результатов работы. Также наняли коуча, который учил, как правильно питчить. Это ускорило процесс и обеспечение качественных идей. Были созданы все условия, которые зарядили сотрудников желанием пробовать новое, войти в кураж и предлагать только «густые идеи».
Люди
Были в компании и «мудаки», которые гнобили выдвигаемые идеи, тем самым, демотивировали других сотрудников выступать снова. Поэтому в UG было принято решение расставаться с такими людьми. Отбор в команду Ultimate Guitar очень тщательный. Михаил Трутнев внедрил практику расставания с «троешниками», которые тянут команду вниз. В команде должны работать исключительно лучшие люди.
В школе учителя тратят 80% времени на троечников. Отличники справляются сами. Так и в команде: лучшие работники (отличники) тратят 80% времени на подтягивание середнячков (троечников), это снижает эффективность в разы. Сегодня в команде UG только ненормальные the best of the best.
Скорость
Лишних профессий в UG нет, задачи решаются в маленьких командах. Чем больше команда, тем больше времени на коммуникацию, а значит меньше времени на работу. Редко, когда продуктовая команда Ultimate Guitar больше двух человек.
Рабочий день в компании — с 9:00 и до 15:00. При этом компания работает шесть дней в неделю: понедельник — суббота. Почему? Для того, чтобы работать более продуктивно и иметь свободный вечер каждый день.
Команда работает в openspace, где передача инфы не требует лишних временных затрат; онлайн чаты, сервисы для корп.общения и планирования — все это не про них.
Руководители повернутые на кратном росте
Базовый принцип руководителя, сфокусированного на росте: подбор сотрудников. Это прямая обязанность фаундера, а не HR. CEO и CMO поставили себе бизнес-задачу: у них должны работать только лучшие люди. И двигаются в этом направлении ежедневно.
Еще один принцип руководителя, повернутого на росте: работайте с командой честно — забота о людях и исключительная требовательность прекрасно уживаются.
Доверяйте своей команде, но не забывайте ее контролировать. Контроль и доверие — не антиподы, и это важно понимать.
Выполнение командных задач поднимает командный дух. И никакие корпоративные походы, катания на байдарках — не сблизят ваших сотрудников, как это делает выполнение командных задач.
И последний принцип: Интрига. Вернуть день невозможно. А потерять — запросто. Поэтому каждый день рассматривайте как интригу, вызов, возможность сделать что-то полезное, что принесет рост и прибыль компании. Нельзя потерять ни одного дня.
И напутствие: не жалейте себя, не жалейте команду. Делайте осознанный выбор в пользу того, что вы считаете важным, и будьте счастливы. Это рок-н-ролл.
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На Epic Growth Conference исполнительный директор Ultimate Guitar поделился нестандартными подходами к организации бизнес-процессов, работе с командой и просто к жизни. Смотрите видео или читайте заметки ниже.
Если сотрудника Ultimate Guitar разбудить посреди ночи и спросить, какую характеристику он/она даст своему руководителю, то ответ будет один: «Да он повернут на кратном росте». Для Михаила Трутнева не будет лучшего комплимента.
Михаил Трутнев называет себя и свою команду ненормальными: «Мы сфокусированы только на одном: на кратном росте». Многое из того, что делают эти ребята, вызывает интерес и эмоции: «Да ладно! Серьезно?». В компании все пропитано эффективностью. Возможно, это и есть причина такого успеха на мировой арене.
Максимального результата и эффективности рок-н-ролльной команде помогают достичь ритуалы и своеобразная внутренняя культура. Ритуалы и культура тот фундамент, на котором держатся стратегические цели #1 сервиса для музыкантов.
Главные двигатели эффективности и роста от СEO Ultimate Guitar:
- Ритуалы
- Люди и команда
- Поведение руководителя
Ритуалы
В UG существует особый ритуал — питч от сотрудников. В офисе создали специальную площадку для публичного выражения идей по развитию и росту прибыли в компании. Каждое утро вторника в 10:00 брейншторм. Питчинг не право, а обязанность каждого сотрудника Ultimate Guitar.
Интересно, что в питчах участвуют не только разработчики, маркетологи, дизайнеры, но и девушки-официантки, которые каждое утро готовят в офисе завтрак (кстати, еще один ритуал). Вместе с остальными они выходят на питч, предлагая свои идеи, например, по созданию коктейлей против вирусов и простуды, просчитав, сколько будет стоить компании отсутствие сотрудников из-за болезни.
Качественная идея содержит:
- Сколько денег заработаем за идею. Этот критерий отметает половину идей на этапе проработки.
- Аргументация, почему это сработает (примеры исследований или опыт других компаний).
- Сам эксперимент. Как можно быстро, качественно и дешево проверить.
Конечно, не сразу все было идеально. Людям в целом сложно осмелиться и высказать свои идеи публично. На первом этапе большинство идей были просто ни о чем.
Чтобы перебороть страх перед неудачами, UG исключили наказание в любом его проявлении. Денежное вознаграждение не зависит от результатов работы. Также наняли коуча, который учил, как правильно питчить. Это ускорило процесс и обеспечение качественных идей. Были созданы все условия, которые зарядили сотрудников желанием пробовать новое, войти в кураж и предлагать только «густые идеи».
Люди
Были в компании и «мудаки», которые гнобили выдвигаемые идеи, тем самым, демотивировали других сотрудников выступать снова. Поэтому в UG было принято решение расставаться с такими людьми. Отбор в команду Ultimate Guitar очень тщательный. Михаил Трутнев внедрил практику расставания с «троешниками», которые тянут команду вниз. В команде должны работать исключительно лучшие люди.
В школе учителя тратят 80% времени на троечников. Отличники справляются сами. Так и в команде: лучшие работники (отличники) тратят 80% времени на подтягивание середнячков (троечников), это снижает эффективность в разы. Сегодня в команде UG только ненормальные the best of the best.
Скорость
Лишних профессий в UG нет, задачи решаются в маленьких командах. Чем больше команда, тем больше времени на коммуникацию, а значит меньше времени на работу. Редко, когда продуктовая команда Ultimate Guitar больше двух человек.
Рабочий день в компании — с 9:00 и до 15:00. При этом компания работает шесть дней в неделю: понедельник — суббота. Почему? Для того, чтобы работать более продуктивно и иметь свободный вечер каждый день.
Команда работает в openspace, где передача инфы не требует лишних временных затрат; онлайн чаты, сервисы для корп.общения и планирования — все это не про них.
Руководители повернутые на кратном росте
Базовый принцип руководителя, сфокусированного на росте: подбор сотрудников. Это прямая обязанность фаундера, а не HR. CEO и CMO поставили себе бизнес-задачу: у них должны работать только лучшие люди. И двигаются в этом направлении ежедневно.
Еще один принцип руководителя, повернутого на росте: работайте с командой честно — забота о людях и исключительная требовательность прекрасно уживаются.
Доверяйте своей команде, но не забывайте ее контролировать. Контроль и доверие — не антиподы, и это важно понимать.
Выполнение командных задач поднимает командный дух. И никакие корпоративные походы, катания на байдарках — не сблизят ваших сотрудников, как это делает выполнение командных задач.
И последний принцип: Интрига. Вернуть день невозможно. А потерять — запросто. Поэтому каждый день рассматривайте как интригу, вызов, возможность сделать что-то полезное, что принесет рост и прибыль компании. Нельзя потерять ни одного дня.
И напутствие: не жалейте себя, не жалейте команду. Делайте осознанный выбор в пользу того, что вы считаете важным, и будьте счастливы. Это рок-н-ролл.
Подписывайтесь наш Хабра-блог и на канал Epic Growth Channel в Telegram, читайте полезный контент по продуктовому маркетингу.
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