Встроить кратный рост в ДНК команды

Ритуалы

Люди и команда

Поведение руководителя

Ритуалы



Сколько денег заработаем за идею. Этот критерий отметает половину идей на этапе проработки. Аргументация, почему это сработает (примеры исследований или опыт других компаний). Сам эксперимент. Как можно быстро, качественно и дешево проверить.

Люди



Скорость



Руководители повернутые на кратном росте



Михаил Трутнев, COO самого популярного в мире музыкального сервиса Ultimate Guitar c ежемесячной аудиторией более 30 млн человек, выступил на конференции по продуктовому маркетингу Epic Growth Conference На Epic Growth Conference исполнительный директор Ultimate Guitar поделился нестандартными подходами к организации бизнес-процессов, работе с командой и просто к жизни. Смотрите видео или читайте заметки ниже. Если сотрудника Ultimate Guitar разбудить посреди ночи и спросить, какую характеристику он/она даст своему руководителю, то ответ будет один: «Да он повернут на кратном росте». Для Михаила Трутнева не будет лучшего комплимента.Михаил Трутнев называет себя и свою команду ненормальными: «Мы сфокусированы только на одном: на кратном росте». Многое из того, что делают эти ребята, вызывает интерес и эмоции: «Да ладно! Серьезно?». В компании все пропитано эффективностью. Возможно, это и есть причина такого успеха на мировой арене.Максимального результата и эффективности рок-н-ролльной команде помогают достичь ритуалы и своеобразная внутренняя культура. Ритуалы и культура тот фундамент, на котором держатся стратегические цели #1 сервиса для музыкантов.Главные двигатели эффективности и роста от СEO Ultimate Guitar:В UG существует особый ритуал — питч от сотрудников. В офисе создали специальную площадку для публичного выражения идей по развитию и росту прибыли в компании. Каждое утро вторника в 10:00 брейншторм. Питчинг не право, а обязанность каждого сотрудника Ultimate Guitar.Интересно, что в питчах участвуют не только разработчики, маркетологи, дизайнеры, но и девушки-официантки, которые каждое утро готовят в офисе завтрак (кстати, еще один ритуал). Вместе с остальными они выходят на питч, предлагая свои идеи, например, по созданию коктейлей против вирусов и простуды, просчитав, сколько будет стоить компании отсутствие сотрудников из-за болезни.Конечно, не сразу все было идеально. Людям в целом сложно осмелиться и высказать свои идеи публично. На первом этапе большинство идей были просто ни о чем.Чтобы перебороть страх перед неудачами, UG исключили наказание в любом его проявлении. Денежное вознаграждение не зависит от результатов работы. Также наняли коуча, который учил, как правильно питчить. Это ускорило процесс и обеспечение качественных идей. Были созданы все условия, которые зарядили сотрудников желанием пробовать новое, войти в кураж и предлагать только «густые идеи».Были в компании и «мудаки», которые гнобили выдвигаемые идеи, тем самым, демотивировали других сотрудников выступать снова. Поэтому в UG было принято решение расставаться с такими людьми. Отбор в команду Ultimate Guitar очень тщательный. Михаил Трутнев внедрил практику расставания с «троешниками», которые тянут команду вниз. В команде должны работать исключительно лучшие люди.В школе учителя тратят 80% времени на троечников. Отличники справляются сами. Так и в команде: лучшие работники (отличники) тратят 80% времени на подтягивание середнячков (троечников), это снижает эффективность в разы. Сегодня в команде UG только ненормальные the best of the best.Лишних профессий в UG нет, задачи решаются в маленьких командах. Чем больше команда, тем больше времени на коммуникацию, а значит меньше времени на работу. Редко, когда продуктовая команда Ultimate Guitar больше двух человек.Рабочий день в компании — с 9:00 и до 15:00. При этом компания работает шесть дней в неделю: понедельник — суббота. Почему? Для того, чтобы работать более продуктивно и иметь свободный вечер каждый день.Команда работает в openspace, где передача инфы не требует лишних временных затрат; онлайн чаты, сервисы для корп.общения и планирования — все это не про них.Базовый принцип руководителя, сфокусированного на росте: подбор сотрудников. Это прямая обязанность фаундера, а не HR. CEO и CMO поставили себе бизнес-задачу: у них должны работать только лучшие люди. И двигаются в этом направлении ежедневно.Еще один принцип руководителя, повернутого на росте: работайте с командой честно — забота о людях и исключительная требовательность прекрасно уживаются.Доверяйте своей команде, но не забывайте ее контролировать. Контроль и доверие — не антиподы, и это важно понимать.Выполнение командных задач поднимает командный дух. И никакие корпоративные походы, катания на байдарках — не сблизят ваших сотрудников, как это делает выполнение командных задач.И последний принцип: Интрига. Вернуть день невозможно. А потерять — запросто. Поэтому каждый день рассматривайте как интригу, вызов, возможность сделать что-то полезное, что принесет рост и прибыль компании. Нельзя потерять ни одного дня.И напутствие: не жалейте себя, не жалейте команду. Делайте осознанный выбор в пользу того, что вы считаете важным, и будьте счастливы. Это рок-н-ролл.Подписывайтесь наш Хабра-блог и на канал Epic Growth Channel в Telegram, читайте полезный контент по продуктовому маркетингу.