Рейтинг ИТ-работодателей Санкт-Петербурга и Москвы: результаты опроса разработчиков

Самый гибкий рабочий график у Grid Dynamics и Wrike Заработная плата выше рыночной в Deutsche Bank и JetBrains Самый классный офис в Яндекс и Mail.ru Group Возможности карьерного роста чуть больше других у Grid Dynamics и EPAM Больше всего возможностей переехать в другую страну в Grid Dynamics

Чуть более профессиональны коллеги в Яндексе и JetBrains Наибольшая технологическая экспертиза у Яндекса, JetBrains и Kaspersky Lab Возможности углубления имеющихся знаний чуть больше других у Яндекса, Mail.ru Group и JetBrains Приобретение новых навыков и смена специализации чуть возможней в Grid Dynamics и Яндексе, Wrike и JetBrains

Более престижно работать в Яндекс, JetBrains и Вконтакте Более интересные проекты у Яндекса, JetBrains, Wargaming и Mail.ru Group. Заметно активней других участвуют в жизни ИТ-сообщества Яндекс, Mail.ru Group, EPAM и JetBrains.

1 место делят Яндекс и JetBrains . Они безусловные лидеры почти по всем критериям: каждая была названа одной из лучших по 8 критериям из 12.

. Они безусловные лидеры почти по всем критериям: каждая была названа одной из лучших по 8 критериям из 12. 2 место делят Mail.ru Group и Grid Dynamics . Каждая была названа одной из лучших по 4 критериям из 12.

. Каждая была названа одной из лучших по 4 критериям из 12. 3 место делят EPAM и Wrike. Каждая была названа одной из лучших по 2 критериям из 12.

Яндекс и JetBrains победили бы в номинации «Профессиональное развитие» и «Социальный престиж». Они были названы одними из лучших по всем критериям в этих условных номинациях.

победили бы в номинации «Профессиональное развитие» и «Социальный престиж». Они были названы одними из лучших по всем критериям в этих условных номинациях. Grid Dynamics победила бы в номинации «Условия труда и карьера». Эта компания была названа одной из лучших по 3 из 5 критериев в этой номинации.

Некоторое время назад социологический факультет СПбГУ решил разобраться, каких работодателей считают лучшими в ИТ. В опросе приняли участие порядка 2500 человек, среди них: пользователи «Моего круга», посетители мероприятий JUG.ru, подписчики ИТ-сообществ «Вконтакте» и «Телеграма». Сегодня мы делимся получившимися результатами.Вот так примерно выглядит опрошенная аудитория. Как видим, преобладает техническая братия — разработчики, тестировщики и девопсы (77%)В Питере на ум разработчикам первыми приходят компании JetBrains (48% ответивших назвали эту компанию) и Яндекс (35%). Далее идут Вконтакте (13%) и EPAM (12%). Wrike, Luxoft и Grid Dynamics вспомнили по 6% опрошенных.В Москве первыми в голову приходят компании Яндекс (67%) и Mail.ru Group (27%). Дальше вспоминают «Лабораторию Касперского» (10%), Google (9%), Avito (7%) и Badoo (5%).Остальные компании вспоминали реже: голубым выделены компании, которые вспомнили от 2 до 5% опрошенных; а фиолетовым — до 1%.Любопытно, что в каждом городе ум разработчиков монополизирован буквально одной-двумя компаниями. Все остальные далеко отстают от них по упоминаемости.Этот вопрос чем-то похож на предыдущий. И действительно, очевидно вроде, что разработчики хотят прежде всего работать в тех же компаниях, которые считают лучшими в ИТ вообще.Но это справедливо только для самых топовых компаний из предыдущего вопроса (Яндекс, JetBrains, Mail.ru Group, Лаборатория Касперского, Вконтакте).Сразу за ними по популярности идут не совсем те же компании, что разработчики отметили как лучших в ИТ вообще. Так, в Питере, компании Wargaming и Deutsche Bank обошли EPAM, Grid Dynamics, Wrike и Luxoft. В Москве, СберТех, Parallels и Rambler обошли Avito, Badoo и Google.Видимо, когда разработчик оценивает компании не в целом в ИТ отрасли, а как своего личного работодателя, срабатывают несколько иные критерии. Оценивается конкретный стек технологий, удобство офиса и условия труда, работают личные знакомства и другое.По количеству разработчиков, осведомленных о деятельности компаний, лидеры не сильно отрываются от остальных. Как минимум, в каждом городе есть по 10 компаний, о которых хорошо осведомлен каждый второй разработчик.Но осведомлённость совсем не означает признания лучшим работодателем. Иногда бывает совсем наоборот, когда у компании негативная репутация работодателя, известная при этом многим.Далее, каждого опрошенного попросили оценить компании, в которых они хотели бы работать, по 12 разным критериям. По каждому можно было поставить оценку от 1 до 7 (чем выше, тем лучше).Далее приводим данные только по 12 компаниям, набравших наибольшее количество оценок.В этом списке точно должны бы были быть еще, как минимум, СберТех, Parallels и Rambler. Но авторы опроса их не включили скорее всего потому, что москвичей в опросе участвовало меньше питерцев, и в сумме они дали меньше оценок по названным компаниям.Еще, теоретически, сюда могли попасть Avito, Badoo и Google, но их изначально не включили в список для выбора, респонденты добавляли их вручную сами, однако ставить оценки им уже не могли.Все 12 критериев оценки мы могли бы разбить по 3 условным номинациям:Если бы мы проводили конкурс на звание лучшего работодателя по вышеназванным критериям оценки, у нас получились бы следующие лауреаты:Если бы мы проводили конкурс по вышеназванным условным номинациям:Кстати, на «Моём круге» в данный момент есть открытые вакансии большинства компаний, о которых мы говорили в этом отчете: