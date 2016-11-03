Запускаем сервис зарплат на «Моём круге»
Рады представить вам новый сервис зарплат на «Моём круге». Теперь каждый сможет узнать, сколько зарабатывают в той или иной сфере ИТ. Схема работы сервиса проста: вы рассказываете «Моему кругу» свою зарплату, а взамен получаете доступ к базе данных о любых других зарплатах на рынке. Испытайте наш новый сервис зарплат.
Зарплаты выводим в агрегированной форме: показываем среднюю и медианную, минимальную и максимальную зарплаты. Сервис гарантирует полную приватность и обезличенность ваших зарплатных данных. После внесения зарплаты в базу, её отдельно от других зарплат не увидит уже никто, включая вас самих.
Далее расскажем подробней, как всё работает.
Чтобы получить доступ ко всей накопленной сервисом базе зарплат, сначала нужно внести свою собственную. При внесении зарплаты вы должны ещё, как минимум, указать свою специализацию. Дополнительно можете уточнить свою квалификацию, главные профессиональные навыки, удалённость работы, полноту рабочего дня, город проживания и компанию, в которой работаете.
После этого вы сможете узнавать зарплаты по любым вышеназванным параметрам.
Чем больше параметров вы зададите, тем менее вероятно получите по ним точную зарплату. Ведь с каждым дополнительным параметром уменьшается число зарплат, собираемых сервисом.
В ИТ-сообществе нет строго утвержденного каталога специализаций: чтобы все называли одни и те же позиции одними и теми же именами. Причем это характерно как для русскоязычного сообщества, так и для англоязычного. И это понятно, ведь ИТ-отрасль бурно развивается, каждый день тут может появляться новая специализация, которой раньше не было (из последних, которые на слуху, — Devops, например).
Поэтому и в нашем каталоге мы не претендуем на истину в последней инстанции. Он составлен на основе нашего собственного опыта в отрасли, а также на основе серии соцопросов, которые мы провели в ВК-группах «Моего круга» и «Хабрахабра».
Будем вам признательны за конструктивную критику и предложения по улучшению каталога. Главное, чтобы он не был очень большим, но вмещал бы в себя большинство специализаций, существующих ныне в ИТ.
Безусловно, многие знают, чем средняя зарплата отличается от медианной. Но всё же лишний раз уточнить не помешает.
Итак, средняя зарплата, она же средняя арифметическая, — это сумма всех зарплат, делённая на число этих зарплат. То есть это та зарплата, которая получится, если мы заберем у всех их зарплаты и затем поделим поровну. Согласитесь, несколько странная величина, мало говорящая о том, что происходит с каждым в действительности.
Медианная же зарплата — это та зарплата, которая лежит ровно посередине всех зарплат, если их разложить друг за другом, упорядочив от меньшей к большей. То есть у половины людей зарплаты такие же или выше медианной, у половины — такие же или ниже. Этот показатель нам уже говорит о многом.
В своё время мы с коллегами шутили, что среднюю зарплату можно назвать «средней коммунистической», а медианную — «средней капиталистической». Ведь в первом случае мы показываем, сколько у каждого будет, если поделить между всеми поровну. А во втором — насколько беднее или богаче каждый из нас относительно статистического центра.
p.s. Любую зарплату, если она отрисовалась в виде диаграммы на экране, можно скачать картинкой. Такая картинка стоит обложкой к данной публикации.
Любую зарплату также можно расшарить в соцсети. Мы разработали специальные карточки, чтобы заплата при расшаривании выглядела красиво.
Насколько нам известно, в России до сих пор не было подобного сервиса. В США, Европе, Украине и Белоруссии был, а у нас нет. Давайте же создадим все вместе базу данных по российским зарплатам, которой и будем совместно пользоваться.
Приглашаем всех испытать наш новый сервис зарплат!
Зарплаты выводим в агрегированной форме: показываем среднюю и медианную, минимальную и максимальную зарплаты. Сервис гарантирует полную приватность и обезличенность ваших зарплатных данных. После внесения зарплаты в базу, её отдельно от других зарплат не увидит уже никто, включая вас самих.
Далее расскажем подробней, как всё работает.
Чтобы получить доступ ко всей накопленной сервисом базе зарплат, сначала нужно внести свою собственную. При внесении зарплаты вы должны ещё, как минимум, указать свою специализацию. Дополнительно можете уточнить свою квалификацию, главные профессиональные навыки, удалённость работы, полноту рабочего дня, город проживания и компанию, в которой работаете.
После этого вы сможете узнавать зарплаты по любым вышеназванным параметрам.
Чем больше параметров вы зададите, тем менее вероятно получите по ним точную зарплату. Ведь с каждым дополнительным параметром уменьшается число зарплат, собираемых сервисом.
О каталоге специализаций
В ИТ-сообществе нет строго утвержденного каталога специализаций: чтобы все называли одни и те же позиции одними и теми же именами. Причем это характерно как для русскоязычного сообщества, так и для англоязычного. И это понятно, ведь ИТ-отрасль бурно развивается, каждый день тут может появляться новая специализация, которой раньше не было (из последних, которые на слуху, — Devops, например).
Поэтому и в нашем каталоге мы не претендуем на истину в последней инстанции. Он составлен на основе нашего собственного опыта в отрасли, а также на основе серии соцопросов, которые мы провели в ВК-группах «Моего круга» и «Хабрахабра».
Будем вам признательны за конструктивную критику и предложения по улучшению каталога. Главное, чтобы он не был очень большим, но вмещал бы в себя большинство специализаций, существующих ныне в ИТ.
Некоторые правила расчёта зарплат
- Если вы вводите несколько зарплат, то сервис будет учитывать только ту, которую вы ввели последней.
- Не учитываются зарплаты, сильно отличающиеся от всех других: как в меньшую, так и в большую сторону.
- На малом числе данных мы не показываем никаких зарплат, полагая, что расчёт будет слишком неточным.
О средней и медианной зарплатах
Безусловно, многие знают, чем средняя зарплата отличается от медианной. Но всё же лишний раз уточнить не помешает.
Итак, средняя зарплата, она же средняя арифметическая, — это сумма всех зарплат, делённая на число этих зарплат. То есть это та зарплата, которая получится, если мы заберем у всех их зарплаты и затем поделим поровну. Согласитесь, несколько странная величина, мало говорящая о том, что происходит с каждым в действительности.
Медианная же зарплата — это та зарплата, которая лежит ровно посередине всех зарплат, если их разложить друг за другом, упорядочив от меньшей к большей. То есть у половины людей зарплаты такие же или выше медианной, у половины — такие же или ниже. Этот показатель нам уже говорит о многом.
В своё время мы с коллегами шутили, что среднюю зарплату можно назвать «средней коммунистической», а медианную — «средней капиталистической». Ведь в первом случае мы показываем, сколько у каждого будет, если поделить между всеми поровну. А во втором — насколько беднее или богаче каждый из нас относительно статистического центра.
p.s. Любую зарплату, если она отрисовалась в виде диаграммы на экране, можно скачать картинкой. Такая картинка стоит обложкой к данной публикации.
Любую зарплату также можно расшарить в соцсети. Мы разработали специальные карточки, чтобы заплата при расшаривании выглядела красиво.
Насколько нам известно, в России до сих пор не было подобного сервиса. В США, Европе, Украине и Белоруссии был, а у нас нет. Давайте же создадим все вместе базу данных по российским зарплатам, которой и будем совместно пользоваться.
Приглашаем всех испытать наш новый сервис зарплат!
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.