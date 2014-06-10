Договоры — это как отладка

7.2. Как форс-мажор указана забастовка в отрасли и регионе, это лучше вычеркнуть, т.к. неясно, в какой отрасли и в каком регионе.

Протокол

Исполнитель имеет право вносить изменения в Операционные правила, которые являются обязательными для заказчика с момента их размещения. В URI запятая вместо одной из точек.

На сайте условия оплаты, тарифы, формы отчётных документов. Агент может менять условия в любой момент. Если мы не согласны с изменениями, можем расторгнуть договор в одностороннем порядке. Было бы гораздо лучше распечатать условия, формы и тарифы как приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью; изменять их допсоглашениями.



1.3. Стороны руководствуются Правилами пользования. В случае расхождения с условиями договора используются Правила пользования.

Рекламная брошюра не может быть приложением к договору, но может содержаться в приложении.

Последний документ, не обозначенный как приложение (а надо бы) называется протокол согласования услуг № 1. Согласно п. 6 этого протокола, он отменяет сам себя.

Ещё моменты отладки

Уважительные причины в форс-мажорах — невозможность связаться с клиентом, задержка выдачи по просьбе клиента, отсутствие клиента по адресу. Как это будет подтверждаться?

5.3, 5.5. За нарушение сроков перечисления денег и размещения в терминалах — неустойка 0,1% от вознаграждения за данное отправление.

Надо дописать «за каждый день просрочки», как в п.5.8.

2.3.9. При нарушении исполнителем Закона о правах потребителей компенсируем мы: скорее всего, перепутан Исполнитель и Заказчик.

«Арендодатель не несёт ответственности в случае кражи или другого правонарушения в отношении Арендатора». Надо прописать, что только в рабочее время ТЦ. А в нерабочее — несёт.

5.1.5. Если коммунальные услуги не оказываются, а виноват не Арендодатель, а поставщики, арендная плата идёт 100%.

6.2.2. Мы должны немедленно сообщать об уведомлениях и предписаниях в отношении помещения от органов власти и не предпринимать каких-либо действий в отношении таких уведомлений и предписаний без согласования с Арендодателем.



Это требование противоречит закону, т.к. невыполнение законных требований представителя власти может быть правонарушением, предусмотренным п. 17.7 КоАП. 6.2.3. А если мы не исполнили предыдущий пункт, а Арендодатель понёс убытки, мы возмещаем.

Так как читать договор?

1.2. Обязанности агента прописаны неконкретно. Агент заключает договоры с партнёрами с целью продвижения товаров, услуг. Конкретные действия не прописаны.

Арендатор отказывается от исполнения договора только если по вине Арендодателя нельзя работать 90 дней подряд. Изменить на 2 дня.

В договоре транспортной компании нет ответственности при несоблюдении температуры, нормативной утечке, потере веса, объёма, самовозгорания, гниения, старения и т.п.

Агент платит неустойку 0,1 % / день до 5 % за удержание наших денег и за нарушение сроков (тут процент считается от вознаграждения). Мы платим 0,5 % / день до 5 % за несвоевременную оплату, это неравенство.

Ещё примеры сборной солянкой

Отчётные документы предоставляются в виде оригиналов или заверенных копий. Нужны только оригиналы.

Пролонгируется на следующий период (Какой? Надо написать «на следующий календарный год»).

Договор аренды, ст. 10. когда Арендодатель делает ремонт, и мы не можем работать, он нам ничего не возмещает

Сложно проконтролировать использование рекламных материалов только в РФ в условиях наличия Интернета, однако.

2.2.1 — Агент в праве отступать от указаний Принципала, если это необходимо в интересах Принципала. Точно?

2.5.3 — вместо «всё исполненное по договору» нужно написать «результат выполнения работ, выполненных на основании настоящего договора».

Приложение 2 — нет возможности внесения замечаний, если работа сдана не идеально.

4.9. Агент блокирует личный кабинет, если принципал нарушил договор и законодательство. Я бы законодательство вычеркнул, т.к. это не правоохранительный орган.

5.1. Мы предоставляем право использовать объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. товарные знаки. Я бы вставил слова, что агенту разрешено использование наших товарных знаков «исключительно с целью исполнения обязательств по договору».

Итог

5.14, 5.17. — по этим пунктам они не несут ответственности за сохранность самого товара при целостности упаковки.

Чтобы быть плохим юристом, не надо обладать специальными навыками: достаточно здравого смысла, чтобы разбираться в документах. Чтобы быть приемлемым юристом — ещё нужна хорошая память для того, чтобы помнить, что и где в нормативах и прецедентах. А чтобы быть отличным — ещё иметь огромную практику и нездоровое чувство юмора. Хотя последнее необязательно, конечно.Каждый наш договор страхует юрист-отладчик, который как брекпоинтами размечает точки рисков. Сейчас покажу пару примеров того, что он видит и чувствует.Иногда в договорах попадаются отсылки к условиям, которые лежат где-то на сайте. Предполагается, что вы с ними согласны и их проверяете. Естественно, там может внезапно всё поменяться, и это в корне изменит договор.Оптимально — задать уведомление о таком изменении в договоре. Это похоже на подключение сторонних библиотек, которые могут в любой момент поменяться и всё порушить. Пример комментария юриста:Нередко вместо термина остаются от образца слова вродеВот почти разыменование указателя: обсуждали договор, выкинули пункт 3.2. Другой пункт ссылался на 3.3. Но нумерацию контрагент поменять забыл, и теперь пункт ссылается на бывший 3.4 и так далее. Некоторые пункты ссылаются в пустоту. Когда речь про нашу ответственность, это, наверное, хорошо. Когда речь про наши права или ответственность контрагента — точно плохо.Иногда можно увидеть длинную циклическую переадресацию — пункт договора ссылается на дополнение 1, то ссылается на другой пункт договора, он на дополнение 2, там вилка на условия, по одному из них может быть протокол согласования, который составляется при наступлении… В списке приложений до кучи может не оказаться одного из них.Совсем простой цикл:Помните анекдот про. Так вот, некоторые шутники переименовывают термины договора совершенно свободно. Имеют право, словарь тут не решает, если термин явно определён. Например, я видел «ссылка = баннер», что создавало определённые особенности подсчёта посетителей в приложении о статистике, завышая их количество примерно на порядок.Или вот вообще замечательное отсутствие экранирования, комментарий юриста к договору:Просто и элегантно:Ещё у нас был договор, где срок предоставления отчёта и счёта к нему не совпадал со сроком неустойки. В конце месяца запускался таймер, который контрагент по договору (если бы мы его подписали) мог продлять вечно, не выдавая отчёт. А нет отчёта — не запускается таймер неустойки. Красавцы.А дальше я просто предлагаю насладиться комментариями юриста. По понятным причинам сами документы я показывать не могу, но и комментарии для меня — прямо гикпорн:Азы такие (сразу — это далеко не самый полный список, но примерное представление даёт):Если это Иван Иванов, действующий на основании Устава — в целом, хорошо. Если это Иван Иванов, действующий на основании доверенности — вам нужна будет копия этой доверенности, потому что если окажется, что её нет, или что она без права подписания, договор может быть аннулирован в любой момент.Если это договор аренды, то предмет должен быть про аренду или субаренду, а не оказание информационных услуг.Например, собственники очень часто хотят договориться устно про вывеску на фасаде, но мы просим занести это в договор. Или вот пример — бывают помещения, в которых нельзя зарегистрировать контрольно-кассовую машину. Если в договоре было прописано, зачем вам оно — виноват контрагент. Если нет — делайте, что хотите., больше всего вас волнует что контрагент имеет право, а вы обязаны. Моя любимая история — соглашаясь на аренду на этих условиях, вы соглашаетесь на местного провайдера, а он берёт всего 40 тысяч рублей в месяц за 2 Мбит/с. То есть как бы арендная ставка одна, а по факту затраты на помещение — другие.Потому что ну извините, так получилось. Если вам должны денег и капает пеня, такой вопрос просто не возникнет. Ну и смотрите, что если вам вменяют какие-то санкции за нарушения, аналогичные санкции должны быть применены и к другой стороне в случае уже их нарушения.Обязательно проверьте, как выходить — бывает, в договоре прячется штраф размером с пару миллионов. Бывают документы, где выход вообще не предполагается.Возьмите бумагу и выписывайте для себя следующие вещи: кто отвечает за исполнение договора (в вашей компании, он потом распишется на этом листке), какие сроки договора, есть ли штрафные санкции за что-то, ваш текст или текст контрагента, какая система налогообложения контрагента. И всё то, что вы посчитаете правильным сделать для листка из примеров выше и ниже как правила, вродеилиИли вот ещё пример: неплохой идеей будет проверять процедуры получения чего-то. Например, они могут быть только на физлицо из-за предъявления паспорта или других особенностей, зафиксированных в договоре. У юрлица паспорта нет, а с образца сохранилась не та процедура: придётся страдать.Читайте, что подписываете. Если непонятно — спросите юриста. У нас юрист — обязательный этап согласования документа. И сколько раз он уже спасал лично мою задницу от гипотетических ситуаций — не перечесть. Понятно, что все контрагенты изначально добрые, и им надо доверять: но подписывать лучше то, что заведомо не создаст проблем. Даже если надо вчера. Особенно, если надо вчера.К счастью, наш юрист очень любит сладкие глазированные сырки и умеет ставить в приоритет то, что важно для компании в целом (благо он уже 9 лет с нами). Так что всё важное согласуется быстро.И напоследок пара важных примечаний. Во-первых, юрист работает как компилятор — может докопаться до буквы кода, но не до сути. То есть если вы договаривались на постоплату, а в договоре предоплата — этого юрист не увидит. Поэтому каждый руководитель подразделения на своей шкуре проходит некоторые базовые вещи. Во-вторых, конечно, всё выше — это ни в коем случае не руководство, а просто иллюстрация того, как может быть. Построить систему по такому не выйдет, а вот быстро понять, насколько тема вам интересна или нет — наверное, да.Ну и прямо жемчужина: