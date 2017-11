Новые маршрутизаторы Juniper MX Series

В данной статье рассматриваются три модели, представляющие собой обновление модельного ряда мультисервисных маршрутизаторов Juniper MX Series – MX150, MX10003 и MX204. Они предназначены в основном для сервис-провайдеров и покрывают практически весь спектр требований для устройств, работающих в современных облачных решениях.MX150 – высокоэффективный маршрутизатор для приложений, не требующих широкой полосы пропускания.Компактный MX150 — высокоэффективный, многофункциональный пограничный маршрутизатор (edge router) на 40 Гбит/с, который идеально подходит для поставляемых сервис-провайдером не требующих широкой полосы пропускания для приложений, распределенной сервисной архитектуры, и предприятий, использующих WAN.Устройство поддерживает 10/100/1000 и 10GbE интерфейсы, а также ряд интегрированных сервисов, включая IPsec. Конструктивно все смонтировано в единственном стойко-месте 1U. Таким образом, MX150 занимает минимум стоечного пространства и сокращает затраты, связанные с потребляемой электрической мощностью и охлаждением.MX150 работает под управлением сетевой операционной системы Junos OS на виртуализированном программируемом чипсете Trio (vTrio). Вместе они обеспечивают маршрутизатору возможности подобных устройств мирового класса в экономичном исполнении.Junos OS – современная полноценная сетевая операционная система, которая охватывает маршрутизацию, коммутацию и обеспечение безопасности – как в физических, так и в виртуальных устройствах.Главные характеристики Junos OS – простота и инновации. Это – единственная ОС, которая обеспечивает работу всех продуктов, входящих в обширный портфель Juniper, и их безопасность.Junos OS совершенствовалась в течение более 20 лет, повышая надежность, безопасность и гибкость ядра. Она управляет одними из самых сложных сетевых развертываний в мире, давая операторам конкурентное преимущество перед другими сетевыми ОС.Junos OS автоматизирует сетевые операции с высокой точностью, гарантирует эксплуатационную эффективность и освобождает время и ресурсы пользователей.На платформах датацентров Junos OS разъединена и работает в виртуализированной среде Linux. Приложения, которые работают на основе контейнерных технологий, и другие гостевые виртуализированные ОС могут сосуществовать на том же самом комплексе аппаратных средств и центрального процессора.Такие системы обеспечивают защищенную окружающую среду Linux для системного взаимодействия и открытую платформу для интеграции сторонних приложений. API низкого уровня улучшает функции телеметрии и программирования. API также значительно улучшает доступ к контролю и управлению, обеспечивая высокий уровень автоматизации.— Открытая и программируемая автоматизация обеспечивает подход DevOps, который упрощает сложные сетевые операции и повышает гибкость сервисов.— Разукрупнение (Disaggregation) ОС обеспечивает доступ низкого уровня к программируемым интерфейсам и прикладной окружающей среде на платформах датацентра.— Конвергенция заключается в объединении параллельных сетей, которые работают на единственном шасси, используя технологию Junos Node Slicing, чтобы оптимизировать сетевую инфраструктуру и ускорить развертывание сервисов.— Высокая доступность обеспечивает установку и смену дополнительного оборудования (Line Cards), а также обновление ОС без необходимости привлечения фирменной службы поддержки.— Простое управление правилами маршрутизации поддерживает управление трафиком в мелкозернистых сетях, – в то время, как отдельный контроль и управление повышают надежность и безопасность.Подробное описание Junos OS см. здесь . Описание и спецификации чипсета Trio см. здесь Junos OS и поддержка vTrio также гарантируют эксплуатационную преемственность со всем портфелем продуктов MX Series, включая полную поддержку Junos Automation Toolkit и Juniper Extension Toolkit. Кроме автоматической поддержки интерфейсов 10/100/1000 и 10GbE, компактного исполнения и низкого расхода энергии, MX150 характеризуется высоким уровнем автоматизации.Среди других особенностей MX150 следует отметить интегрированный IPsec, который обеспечивает использование безопасных сервисов VPN, а также высокий уровень управления маршрутизатором и возможность масштабирования.Juniper дает этому устройству следующую характеристику – «ультравысокие эффективность и плотность в ультраэффективном форм-факторе».Ориентированный на сервисы маршрутизатор MX10003 – пограничное устройство облачной эры. Он оптимизирован по занимаемому в стойке пространству и потребляемой электрической мощности. Его назначение – помогать поставщикам сервисов и облачным операторам, которые предоставляют клиентам долгосрочный трафик, подписку и дальнейшее расширение спектра сервисов.МХ10003 занимает только три стойко-места. Его пропускная способность составляет 4,8 ТБ/с. Маршрутизатор поддерживает до 144 подключений 10GbE, а также имеет 36 портов 40GbE (или 24 100GbE) в единственном шасси.Высокая эффективность и плотность устройства делают его идеальным выбором для широкого диапазона применений в следующих направлениях:— предоставление бизнес-сервисов— предоставление сетевых сервисов по месту жительства бытовых потребителей— предоставление мобильных и облачных приложений, включая— бизнес-VPN— широкополосный мультиплей нового поколения— потребление большого объема интернет трафика— сервисы metro-Ethernet— соединение с датацентрамиДополнительно MX10003 поддерживает «умный тайминг», шифрование MACsec, высокий уровень автоматизации и способности телеметрии. Эти свойства, по сути, закладывают основу для построения и эффективного использования автономных сетей.MX10003 также обеспечивает высокий уровень сетевой доступности с особенностями «упругости», которые включают избыточность систем контроля и модулей электропитания по схеме N+1.Кроме того, технология «виртуального шасси» (Virtual Chassis) поддерживает избыточность уровня шасси, позволяя пользователям управлять двумя маршрутизаторами как единственным элементом. Сочетание Junos OS с избыточной архитектурой обеспечивает бесперебойную поставку сервисов клиенту в любых сетевых условиях.MX10003 имеет MEF CE2.0 Certification для сервисов на базе E-Line (100GbE), E-LAN (10GbE), E-Tree (10GbE) и E-Access (100GbE).– 1,2T per slot– Multi-rate 1GE/10GE/40GE/100GE with MACSec Option– 3D Memory, TRIO 3rd Gen, Microcode driven– Service Edge, Peering, Metro, Colo / Data Center– богатый набор вариантов организации очередей— Модульная платформа, 2 слота Line Card 3RU— Стандартная стойка 19”, глубиной 760 мм.— Модульный, избыточный и допускающий апгрейд многоядерный x86 движок маршрутизатора (Routing Engine).— Потребляемая мощность ~ 0.9W/G— AC/DC PSMs с избыточностью N+N— Избыточное охлаждение по всему корпусу— Совместимость со стандартом NEBSСтандарт NEBS был разработан Bell Labs в 1970-х гг., чтобы стандартизировать оборудование, которое будет установлено во всех офисах компании. Его цель состояла в том, чтобы облегчить проектирование типового оборудования. Это должно было привести к меньшим затратам на разработку и развертывание новых устройств в сети.Позже четыре крупнейших телекома США (AT&T, Verizon, BellSouth и Qwest) создали Telecommunications Carrier Group (TCG), – группу, сформированную, чтобы синхронизировать стандарты NEBS по всей индустрии страны. Задачи соблюдения критериев NEBS – обеспечение безопасности персонала, защита собственности владельца оборудования и эксплуатационная непрерывность.Хотя стандарты NEBS сосредоточены на телекоммуникационной среде США, они в основном основаны на национальных / международных стандартах и требованиях FCC. В частности, тепловые критерии стандарта NEBS требуют, чтобы оборудование работало в определенных диапазонах температуры и влажности, и возобновляло свою работу после возврата в указанные диапазоны. В дополнение к тепловым требованиям, стандарт NEBS также содержит различные физические и электрические критерии.— 1,2T на слот; возможен апгрейд до 6,4T на слот— Порты 100GE, 40GE и 10GE ports— 12x100GE, 18x40GE или 72x10GE на одну Line Card— 12x100GE MACSec MIC support— Полный HQoS и сервис L4-L7— L2/L3 VPN, VPLS, расширенная поддержка VPN— Богатый набор особенностей IP/MPLS— Полный набор свойств маршрутизации и коммутации— Поддержка свойств OAM и сертификация MEF— High-density 10GbE/100GbE interfaces— L2/L3 VPN, MPLS-over-GRE, VXLAN, GRE support— Поддержка возможностей IP Peering и отражения маршрута— Мониторинг трафика, маршрутизация сегментов, BGP, GRE— Поддержка особенностей Broadband Network Gateway (BNG) с текущими маршрутизаторами MX SeriesСовременные шлюзы широкополосной сети (Broadband Network Gateways,BNG) должны иметь технические характеристики и преимущества, за счет которых сетевые операторы улучшат скорость работы своих сервисов, и. как следствие, – долю на рынке и доходность.Решение Juniper BNG, основанное на MX Series 3D Universal Edge Routers и Junos OS, помогает операторам широкополосных сетей достигнуть своих целей, обеспечивая гибкость сервисов, оптимальную плотность подписчиков и высокий уровень автоматизации.Портфель MX Series включает физические и виртуальные платформы маршрутизации с пропускной способностью до 80 Tbps, которые гибко встраиваются как в централизованную, так и в распределенную архитектуру BNG. Маршрутизаторы MX Series помогают максимально использовать сетевые инвестиции.Дополнением решения Juniper BNG является большое разнообразие пограничных сетевых сервисов для организации облачной сети облака и гармоничного сочетания с Junos Space Network Management Platform. Junos Space представляет собой централизованный инструмент для контроля и управления всей широкополосной окружающей средой через единственное «оконное стекло».Interop Tokyo – одна из самой больших и престижных компьютерных выставок Азии. В ее рамках группа экспертов выбирает наиболее инновационные продукты, решения и сервисы из сотен, представленных производителями всего мира. В этом году MX10003, как пограничный маршрутизатор масштаба облака, в разделе Career / ISP Networking Division получил две главные награды – Grand Prix и Best of ShowNet.Выпуск запланирован на второе полугодие 2017 г. Маршрутизатор обеспечивает высокую плотность 10GbE/100GbE в компактном форм-факторе, оптимизированном по занимаемому в стойке пространству и потребляемой электрической мощности.MX204 полностью готов к использованию в SDN-решениях. Он фактически является платформой масштаба облака, которая предлагает клиентам ультравысокую пропускную способность.MX204 предназначен для работы на границе сети и в Metro Ethernet, – для сервис-провайдеров, мобильных операторов масштаба Web, а также для MSO. Он имеет пропускную способность 800 Гбит/с и поддерживает интерфейсы 10GbE, 40GbE и 100GbE – все в одном стойко-месте.Приводимый в действие OS Junos и программируемым чипсетом Trio, MX204 поддерживает полный набор средств для маршрутизации, коммутации, безопасности и поддержки сервисов, которые доступны в больших платформах MX Series, – включая поддержку автоматизации и телеметрии, которые служат основой для будущих поколений Self-Driving Network (SDN).Дополнительно, MX204 поддерживает строгие требования тайминга и синхронизации для мобильных и финансовых сервисов.— Форм-фактор 1RU— Стандартная стойка 19”, глубиной 515 мм (совместима с ETSI 600)— Полоса пропускания 400G— Порты 4x100GE, 4x40GE и 24 10/1GE— Полная поддержка HQoS, 1588, SyncE— Модульный, избыточный и допускающий апгрейд многоядерный x86 движок маршрутизатора (Routing Engine).— Потребляемая мощность ~ 0.9W/G— AC/DC PSMs с избыточностью N+N— Избыточное охлаждение по всему корпусу— Совместимость со стандартом NEBS