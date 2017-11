Видео докладов с конференции Agile Kitchen в «М.Видео»

Всем привет! Тема Agile вечна, вот и в нашем офисе не так давно прошла ScrumTrek’овская кухня. На этот раз обсуждали работу с требованиями, искали новые подходы к разработке и решали, как найти ценность для продукта.На встрече было 10 докладов от спикеров из М.Видео, ScrumTrek, ZeptoLab, Альфа-Банка, Сбербанка, Citigroup, EPAM, Renault Digital и Look At Media. Программа была насыщенная, так что не проходите мимо, наверняка найдёте что-то для себя интересное. Комментарии приветствуются!Для особо нетерпеливых есть лайфхак: последней строкой я добавлю ссылку на все видео разом. Не благодарите. Открывали Кухню в этот раз Иван Селеверстов из ScrumTrek и Евгений Джамалов ( @Eugene4880 ) из М.Видео. Иван представил спикеров, рассказал о программе встречи и темах выступлений. Евгений рассказал о том, как М.Видео превратилась в высокотехнологичную компанию, что вовсю использует Agile, SAFe и все новые и хайповые методы и технологии; рассказал, как розница переводится на цифровые рельсы, а также поделился нашим опытом работы с онлайн-каналами. Заодно упомянул и о рабочем решении с использованием блокчейна С первым докладом выступал Игорь Филлипьев из Альфа-Банка. Тема. Игорь рассказал небольшую историю про скрам-мастера, который знал всё о Канбане. На его же примере Игорь описал важные основные постулаты для начинающего Scrum-мастера. Презентация видео имеются.Евгений Рязанов из ZeptoLab (игрушка про того самого Ам-Няма) рассказал про. Советы о том, как сокращать затраты на обновления, где фиксировать результаты, как выдвигать гипотезы и как их доказывать или опровергать, а также как сделать продакт-менеджера счастливым, ищите в этом видео И, конечно, в презентации спикера Около полудня на сцену поднялся Алексей Пименов из ScrumTrek. «Канбан-дядька» рассказал о Risk Assessment Framework — мощнейшем инструменте, позволяющим определить собственные измерения в рисковом профиле для оценки новых инициатив, корпоративного портфолио или эпиков. «В морг, или еще живой?» — ответ смотрите в этом видео Денис Тучин из Сбербанка провёл мастер-класс по написанию пользовательских историй и критериев приёмки. В начале было немного вводных про user-stories и критерии приёмки, а позже отработали полученный опыт на практике.Ян Чехановский из Citigroup поделился опытом работы с заказчиком в Кремниевой долине. Рассказал о важности частых встреч с настоящими владельцами продукта, а не с номинальными, ну и выдал много специфики работы с гигантами Кремниевой долины.Подробнее в нашем видео Насущную темуподнял Иван Спресов из EPAM. Иван на реальном проекте показал работу над идеями: плюсы, минусы, подводные камни. Рассмотрел самые частые случаи неудач стартаперов.В другой аудитории Александра Зарынь из Octoberry начала двухчасовую игру Playing Lean, которая увлекла 16 игроков в мир успешных подходов бережливого производства: как строить продукт и с каким сложностями можно встретиться по ходу производства, как можно успешно вложить в продукт ценность для пользователя.После небольшого перерыва на энергетик Александр Лесневский и Николай Дмитриев из Renault Digital рассказали, как измерять ценность проекта. Конечно, сделали они это на примере проекта Renault Digital по классификации лидов. Презентация с красочными картинками видео к вашим услугам.Елена Колобаева из Look At Media показала, как превратить успешный внутренний продукт в успешный рыночный. В докладе много рассказывается про управление требованиями и работу с командой.Завершил день Сергей Герасимов из М.Видео. В своём докладеСергей рассказал о том, как описывать потребности пользователя в требованиях, и как это было реализовано на практике. Доклад хоть и был завершающим, но спровоцировал больше всего интересных вопросов, слушателям был очень интересен опыт Сергея по работе с требованиями, и даже ведущие не могли остановить этот вечер.Кстати, те зрители, кто задавал самые интересные вопросы во время докладов, получили ценные (честно!) и памятные призы в виде рюкзаков, игральных scrum-карт и других сувениров. Также в конце вечера всем желающим раздали промо-коды М.Видео на сумму в 1000р.Как и обещала, посмотреть весь поток видео можно в нашем плейлисте на Youtube . Презентации в облаке