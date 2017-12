Настройка пользовательского интерфейса при установке приложений на nanoCAD Plus 8.5

Обзор установщика примеров

Что устанавливает инсталлятор

Файл описания приложения (*.package)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ApplicationPackage xmlns="hostApplicationPackage/v01" Name="nanoCAD SDK Samples" > <Components> <ConfigEntry FileName="NCADSDK.cfg" FileType="CFG" /> <ComponentEntry AppName="HelloNRX minimal NRX sample" ModuleName="HelloNRX.nrx" ModuleType="NRX" /> <ComponentEntry AppName="CrossCircle Object Enabler" ModuleName="CrossCircle.nrx" ModuleType="NRX" /> <ComponentEntry AppName="CrossCircle Commands" ModuleName="CrossCircleUI.nrx" ModuleType="NRX" /> <ComponentEntry AppName="CrossCircle Managed Wrapper" ModuleName="CrossCircleMg.dll" ModuleType="NRX" /> <ComponentEntry AppName="CrossCircle Managed Commands" ModuleName="CrossCircleMgdList.dll" ModuleType="MGD" /> <ComponentEntry AppName="HelloHost .NET Sample" ModuleName="HelloHost.dll" ModuleType="MGD" /> <ComponentEntry AppName="HelloHost VB.NET Sample" ModuleName="HelloHostVB.dll" ModuleType="MGD" /> <ComponentEntry AppName="MultiCAD Objects" ModuleName="McsObjects.dll" ModuleType="MultiCAD" /> <ComponentEntry AppName="MultiCAD Symbols" ModuleName="Symbols.dll" ModuleType="MultiCAD" /> <ComponentEntry AppName="MultiCAD .NET Symbols" ModuleName="SymbolsMgd.dll" ModuleType="MGD" /> <ComponentEntry AppName="MultiCAD .NET CustomObjects" ModuleName="CustomObjects.dll" ModuleType="MGD" /> <ComponentEntry AppName="NSF Commands" ModuleName="hello_nsf.nsf" ModuleType="NSF" /> <ComponentEntry AppName="Tiles LISP Sample" ModuleName="Tiles.lsp" ModuleType="LISP" /> <ComponentEntry AppName="Hello World DCL Sample" ModuleName="helloworld.lsp" ModuleType="LISP" /> <ComponentEntry AppName="ListDialog DCL Sample" ModuleName="listdialog.lsp" ModuleType="LISP" /> <ComponentEntry AppName="MessageBox DCL Sample" ModuleName="messagebox.lsp" ModuleType="LISP" /> <ComponentEntry AppName="SinDialog DCL Sample" ModuleName="sindialog.lsp" ModuleType="LISP" /> </Components> </ApplicationPackage>

Параметры командной строки, создание ярлыка

Стартовая конфигурация – содержит информацию о том, какой основной и какие дополнительные файлы пользовательского интерфейса (*.cfg) загружены, а также ссылку на текущий профиль. Предназначена для создания независимых конфигураций (ярлыков), в которых запускаются приложения.

Профиль – содержит настройки программы. Различные стартовые конфигурации могут как ссылаться на различные, независимые профили, так и использовать одинаковые настройки, ссылаясь на один и тот же профиль.

Заключение

Для значительного числа пользователей установка приложения равнозначна появлению ярлыка на рабочем столе или кнопки на панели инструментов. В данной статье мы рассмотрим механизм добавления меню и панелей инструментов для пользовательских приложений, устанавливаемых на nanoCAD Plus 8.5, а также разберём процедуру создания ярлыка, который позволит запускать конкретное пользовательское приложение в среде nanoCAD.Для тех, кому интереснее попробовать, чем читать описание, сразу же приводим ссылку на дистрибутив приложения «Примеры nanoCAD SDK 8.5» . После установки данного приложения при запуске nanoCAD Plus 8.5 будут автоматически загружаться примеры, созданные на LISP, C++, С#, VB.NET, JScript и VBScript, а в пользовательский интерфейс будут добавляться выпадающее меню и панель инструментов (как на заглавном скриншоте), позволяющие вызывать команды примеров.Для начала проиллюстрируем готовое приложение для установки примеров, идущих в комплекте с nanoCAD Plus 8.5 — «Примеры nanoCAD SDK 8.5», а затем рассмотрим, как включить в его состав файл описания меню и панелей инструментов.Инсталлятор примеров для nanoCAD представляет собой файл в формате Windows Installer с именем SamplesApp<версия>.msi. После запуска он построит список установленных версий nanoCAD, совместимых с инсталлятором, и предложит выбрать, на какие версии устанавливать приложение, а на какие — нет:Папка установки: C:\Program Files (x86)\Nanosoft\Примеры nanoCAD SDK 8.5\NCAD80x64.Установленное приложение «Примеры nanoCAD SDK 8.5» следует добавить в список автозагрузки:При запуске nanoCAD 8.5 в командную строку выводится сообщение о загружаемом приложении:Загруженные команды можно выполнить:• из командной строки,• из установленного вместе с приложением выпадающим меню:• или при помощи панели инструментов, куда вынесены некоторые команды примеров SDK:Для каждой из выбранных в процессе установки версий nanoCAD, инсталлятор создает директорию с файлами примеров:Для платформ 8.0-8.5 устанавливается полный набор примеров (папка NCAD80x64), а для предыдущих версий платформы устанавливаются только скрипты (JS, VBS), не требующие пересборки под каждую платформу (папки получают имена по номеру версии: NC70x64 и т.п.). Это не является ограничением технологии установки приложений: если построить примеры SDK всех предыдущих версий, то можно создать единый инсталлятор, который будет устанавливать полный набор примеров на все поддерживаемые платформы.Кроме файлов приложений, в папке с установленными примерами находится файл пакета — с расширением .package, который содержит всю необходимую информацию о пользовательских конфигурациях nanoCAD (включая приложения для загрузки и пользовательские меню) и позволяет загружать выбранную конфигурацию непосредственно при старте nanoCAD.Рассмотрим пакетный файл для загрузки NRX-модулей из комплекта примеров для nanoCAD. Содержимое файла представляет собой следующую XML-структуру:Элементы, которые используются для описания пакета:• ApplicationPackage• Components• ConfigEntry• ComponentEntryГлавный элемент ApplicationPackage содержит атрибут Name для задания имени приложения, которое по окончании загрузки будет отображаться в командной строке.Элемент Components описывает компоненты пакета: загружаемый модуль приложения – элемент ComponentEntry, а также конфигурационный файл приложения с меню – ConfigEntry.ComponentEntry содержит атрибуты: AppName — имя приложения, ModuleName – имя исполняемого модуля, ModuleType – тип модуля. Допускается использование следующих типов:Дистрибутив «Примеры nanoCAD SDK 8.5» добавляет приложение в автозагрузку и оно загружается при каждом запуске платформы. Рассмотрим ситуацию, когда приложение автоматически загружать не нужно, но оно должно загружаться при запуске nanoCAD с помощью специального ярлыка на рабочем столе Windows.1. Отключим автозагрузку:2. Создадим ярлык для «C:\Program Files\Nanosoft

anoCAD x64 Plus 8.5

Cad.exe» (исходим из того, что вы установили nanoCAD x64 Plus 8.5 на диск C, в папку Program Files), назовем его “nanoCAD Plus 8.5 c Примерами SDK”.lnk.3. Добавим в командную строку параметры:a. -r — Название стартовой конфигурации (NCADSamples),b. -p — Название профиля (если не указан, соответствует названию стартовой конфигурации),c. -g — путь к загружаемому приложению, может быть указан несколько раз.При первом запуске при помощи нового ярлыка будет создан профиль, имя которого было указано в командной строке ярлыка:Важно не путать понятия стартовой конфигурации и профиля:Исходный код инсталлятора примеров для nanoCAD входит в состав SDK. Для того, чтобы собрать инсталлятор самостоятельно, потребуется WiX Toolset версии 3.8. Пример файла с расширением .cfg также включен в состав SDK, описание процесса создания пользовательской панели инструментов и пользовательского меню nanoCAD приведено в статье