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Нетология
Университет интернет-профессий
сегодня в 13:06

27 бесплатных сервисов для создания визуального контента без дизайнера

https://adespresso.com/blog/online-design-tools/
  • Перевод
Лера Матвиишина, маркетолог хостинговой компании HOSTiQ, специально для блога Нетологии адаптировала статью Andrew Tate c ресурса AdEspresso и выбрала из подборки 27 бесплатных инструментов, которые помогут создавать визуальный контент без помощи дизайнера.

К 2018 году 84% маркетинговых материалов будут визуальными. Благодаря визуальному контенту любая компания сможет интересно общаться с пользователями и отстроиться от конкурентов.

Правильный визуальный контент помогает:

  1. Легко объяснить сложные понятия. Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем слова. Это значит, что с помощью иллюстраций вы донесете свой посыл до клиентов гораздо эффективнее.
  2. Установить эмоциональную связь с пользователями. Клиенты хотят видеть лицо компании, чтобы знать, что она заботится о них. Компания Dropbox создала лицо своего продукта, инвестировав $50,000 в ознакомительные видео. Вскоре конверсия компании выросла на 10%, принеся 5 млн новых пользователей и $24 миллиона дохода.
  3. Отстроиться от конкурентов. Известные компании создали сильные визуальные образы: Coca-Cola, Starbucks. Чтобы отличиться от конкурентов, вам также нужно создать уникальный символ бренда.

Для создания визуального контента вам не нужен дизайнер — вы можете использовать бесплатные инструменты из нашей подборки.

1. Soapbox


Что делает: создает видео.



Бесплатное расширение для браузера Google Chrome поможет создать, отредактировать и поделиться видео.

У Soapbox много опций для персонализации видео. Вы сможете:

  • выставить цвет плеера;
  • добавить ссылку в конце видео;
  • сделать заставку для видео;
  • обрезать видео;
  • редактировать видео после того, как вы им поделились.

2. Stencil


Что делает: редактирует картинки.
Цена: базовый план бесплатен, план Pro стоит $9 в месяц.
С бесплатным планом вы сможете сделать до 10 картинок в месяц и выбрать из ограниченного количества шаблонов и иконок. С планом Pro у вас будет выбор из 1 110 000 картинок для фона, 610+ шаблонов, 100 000 цитат, 21 000 веб-шрифтов Гугла, 300 000 иконок.



3. Canva


Что делает: создает дизайн для картинок.
Цена: базовый план бесплатен, план Canva for work стоит $12.95 в месяц.



Canva — фоторедактор, который работает по принципу Drag & Drop. С ним вы можете создать всё — от картинок для соцсетей до красивых документов компании и презентаций. Эта особенность делает Canva одним из лучших бесплатных инструментов для дизайна в SMM.

4. Giphy


Что делает: создает гифки.



В базе данных Giphy миллионы 2-секундных видео, которые оживят имидж компании и помогут очеловечить бренд. Сделать гифку на ресурсе очень просто:

  1. Запостите ютубовскую ссылку или загрузите видеофайл на сайт Giphy.
  2. Выберите время начала и продолжительность гифки.
  3. Сделайте описание гифки. Готово!

5. Bitmoji


Что делает: персонализированные эмодзи.

На платформе Bitmoji вы создадите уникальную подпись с аватаром компании в почте, которую будут видеть коллеги и клиенты при получении сообщений от вас. С расширением Bitmoji в Google Chrome ваш аватар будет выражать ваши мысли и чувства везде, где вы общаетесь в онлайне.



Таким образом вы сможете персонализировать онлайн-общение с клиентами компании, коллегами и друзьями.

6. Infogram


Что делает: создает графики, диаграммы и инфографики.
Цена: базовый план бесплатен, $19/месяц за план Pro, $67/месяц за план Business.



Сервис Infogram предлагает:

  • более 35 интерактивных прототипов карт;
  • 500 прототипов карт;
  • 1 миллион картинок и иконок;
  • редактор для индивидуального дизайна графиков;
  • экспорт карт, графиков и диаграмм в форматах .png, .gif и .pdf и возможность поделиться ими.

7. Piktochart


Что делает: создает инфографику.
Цена: базовый план бесплатен, $15/месяц за план Lite, $29/месяц за план Pro.



Чтобы сделать инфографику в Piktochart:

  1. Выберите один из шаблонов.
  2. Кастомизируйте шаблон, добавив свои штрихи, включая диаграммы и графики, иконки, фотографии и видео.
  3. Когда инфографика готова — можете поделиться ей в интернете или распечатать ее.

8. Ease.ly


Что делает: создает инфографику.
Цена: базовый план бесплатен, $36 за план Pro.



Ease.ly предлагает ряд ключевых функций, которые помогут создать отличную инфографику:

  • понятные пользователю дизайн-инструменты;
  • доступ к 100 000 картинкам и шаблонам инфографики;
  • доступ к дежурным дизайнерам сервиса;
  • доступ к сотням статей и вебинаров.

На сегодня пользователи Ease.ly уже создали более 4 миллионов инфографик.

9. BeFunky


Что делает: редактирует фотографии и создает коллажи, визитки, приглашения.
Цена: базовый план бесплатен, $2.91/в месяц за план Pro.



Если кроме визиток и коллажей вам нужно отредактировать видео или фотографию, вы можете использовать программу BeFunky для этих целей.

С BeFunky очень легко редактировать фотографии:

  1. Загрузите фотографию.
  2. Отредактируйте цвет, насыщенность и размер.
  3. Сохраните фотографию и поделитесь ею.

10. Vizme


Что делает: создает инфографику.
Цена: бесплатный базовый план, $10/в месяц за план Standart.



С Vizme вы получите:

  • более 500 шаблонов различных форматов;
  • полный контроль и персонализацию;
  • 6,000 иконок;
  • миллионы картинок;
  • возможность сделать ссылки с графиков на нужные сайты.

11. Quozio


Что делает: создает цитаты.
Введите цитату и подпишите ее:



Нажмите на «Go» и получите картинку:



C Quozio цитаты превращаются в картинки, которыми можно поделиться в соцсетях.
Также можно установить расширение для браузера, с которым вы за секунды создадите цитату из любого текста с любой веб-страницы.

12. Quotes Cover


Что делает: создает цитаты.



C Quote Cover вы cделаете яркую карточку с собственной цитатой или с цитатой из базы данных программы.

13. Fotor


Что делает: создает и редактирует коллажи.
Цена: бесплатно, $3.99/в месяц за план Pro.



Fotor работает в облаке и использует HTML5 — это самая быстрая программа по редактированию картинок. Вы сможете сохранять картинки в форматах .jpg, .png, .hd, .pdf, а также печатать картинки в высоком разрешении.

14. Photovisi


Что делает: создает открытки, визитки и коллажи.

Для коллажей и открыток можете использовать свои картинки или выбрать из 100 категорий шаблонов Photovisi.



15. Google Photos


Что делает: редактирует фотографии, создает коллажи и анимации.



Google Photos — отличный ресурс, чтобы хранить все фотографии в одном месте.
Из этих фотографий Google Photos поможет вам создать коллажи и анимации.

16. Adobe Spark


Что делает: создает картинки и гифки для соцсетей.



Приложение поможет создать картинки и гифки для соцсетей. Используя шаблоны, вы создадите фотографии, оптимизированные под каждый канал. Работать в редакторе очень просто — вы уложитесь за пять или меньше шагов.

17. Jing


Что делает: создает скриншоты и видео.



С видеоредактором Jing можно записать экран компьютера и снимки с камеры в оффлайне. Вы также сможете упаковать эти записи в видео, которым можно поделиться, когда появится интернет.

Вы сделаете видео в 3 простых шага:

  1. Запишите экран компьютера или снимки с камеры в онлайне или оффлайне.
  2. Загрузите записи на сайт Jing и сделайте из этих записей видео.
  3. Поделитесь ссылкой на видео.

18. Awesome Screenshots


Что делает: скриншоты и редактирует фотографии.
Цена: Noobie план бесплатен, план Pro стоит $99/месяц.



C Awesome Screenshots вы сможете:

  • делать скриншоты;
  • упорядоченно хранить их;
  • делиться скриншотами с другими.

19. Landscape by Sprout Social


Что делает: редактирует фотографии.



Landscape поможет подогнать размер картинок под стандарты разных соцсетей. Для этого:

  1. Загрузите картинку на сайт Landscape.
  2. Выберите соцсеть, где вы хотите ей поделиться.
  3. Обрежьте картинку до нужного размера.
  4. Поделитесь ей.

20. Simple Image Resizer


Что делает: редактирует фотографии.



Вы сможете загрузить картинки и выбрать нужный размер, указав всего 3 вещи:

  • процент картинки, который вы хотите обрезать или добавить;
  • размеры;
  • формат (.png, .gif, .bmp, .jpg, или .tiff).

21. Picresize


Что делает: редактирует фотографии.



Чтобы изменить размер картинки:

  1. Укажите, насколько нужно ее уменьшить.
  2. Выберите спецэффект: фон, рамку.
  3. Укажите формат, в котором нужно сохранить фото.

22. Gifmaker.me


Что делает: создает гифки, слайд-шоу и видеоанимацию.



Какой бы вид графики вы ни выбрали, создать ее будет легко. Нужно загрузить несколько фотографий и отрегулировать конечный результат с помощью контрольной панели программы.

23. Imgflip


Что делает: создает гифки, мемы и графики.



Cайт поможет сжать любое видео в гифку или картинку за несколько простых шагов:

  1. Загрузите видео или вставьте ссылку на него.
  2. Обрежьте видео в нужном месте.
  3. Добавьте к гифке или картинке текст, укажите продолжительность и другие настройки.
  4. Поделитесь картинкой.

24. Makeagif


Что делает: создает гифки.



Makeagif создаст гифку из чего угодно: YouTube, Facebook, из картинки или записи с веб-камеры.

25. MemeCenter


Что делает: создает гифки и мемы.



С MemeCenter вы сделаете гифку или мем онлайн за три шага:

  1. Создайте контент с помощью простого редактора.
  2. Опубликуйте контент: запостите мем или гифку на домашнюю страницу MemeCenter.
  3. Поделитесь картинкой в любой социальной сети.

26. Kap


Что делает: записывает видео с экрана.



Программа Kap запишет все, что вы делаете на компьютере, сохранит запись и превратит ее в гифку. Как записать экран с Kap:

  1. Сначала загрузите программу на компьютер.
  2. Решите, что хотите записывать, и нажмите красную кнопку «Play» в центре контрольной панели.
  3. Вы увидите прямоугольник на экране. Все, что попадет в радиус прямоугольника, запишется. Поэтому правильно позиционируйте его, чтобы записать нужное.
  4. Когда закончите, нажмите на кнопку «Stop» и поделитесь гифкой.

27. Logo Garden


Что делает: создает логотипы.



С помощью этой программы уже более 2 миллионов компаний создали логотипы.

Приложение сделали дизайнеры, поэтому всё на сайте: от структуры до библиотеки, выглядит привлекательно.

От редакции


А как же без рекламы? Собрали вот курсы по теме.

Бесплатные программы:

  • «Графический дизайн: композиция, цвет, типографика» — расширить кругозор и узнать, по каким принципам делаются красивые картинки, если рисование в школе прошло мимо и вообще вы никогда не занимались дизайном; а если занимались, то просто послушать преподавателя программы, Григория Коченова, и заново влюбиться в графический дизайн.
  • «Adobe Photoshop: основы для веб-дизайнера» — на самом деле пригодится не только начинающим веб-дизайнерам, но и всем, кто так или иначе работает с изображениями, даже по касательной.
  • «Adobe XD: основы для дизайнера интерфейсов» — начинающие UI и UX дизайнеры, верстальщики и продуктологи, you are welcome.

Платные онлайн-программы:

  • «Скетчинг: яркие образы и эффектная подача» — научиться делать быстрые зарисовки, чтобы больше не ставить задачи дизайнерам «на пальцах», а говорить с ними на одном языке. Профессиональным же дизайнерам навык скетчинга нужен по умолчанию.
  • «Профессия Fullstack-дизайнер» — прокачаться от начального уровня до уровня универсального дизайн-солдата.

Офлайн-курс:

  • «Контент-продюсер» — разобраться в форматах контента, научиться руководить контент-проектами, делать нативку, спецпроекты, виральный контент и прочие клевыё штуки. Не для новичков.
Метки:
Нетология 45,66
Университет интернет-профессий
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Информация
  • Дата основания апрель 2011 года
  • Локация Москва
    Россия
  • Сайт netology.ru
  • Численность 201–500 человек
  • Дата регистрации 10 марта 2017
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