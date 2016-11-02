Регистрация
128,14
Рейтинг
NIX Solutions
Компания
сегодня в 09:40

Анонс митапа ThinkPHP #15 в Харькове


    Приглашаем всех на уже пятнадцатую встречу ThinkPHP-сообщества! Актуальные темы, насыщенные доклады, оживленные кофе-брейки — идеальная атмосфера для того, чтобы поговорить о тенденциях современной веб-разработки и круто провести пятницу.



    Докладчики и темы ThinkPHP #15


    Максим Корабельский, «Что не так с современным фронтендом»
    Как перестать париться и начать писать качественные и легко поддерживаемые JS-приложения.

    Роман Пронский, «Асинхронный PHP»
    • текущее положение дел, обзор реализаций;
    • когда, где и как стоит применять;
    • примеры использования;
    • перспективы развития.

    После выступлений наши докладчики ответят на вопросы участников, поделятся собственным опытом и дадут полезные советы.

    Дата проведения встречи: 17.11.2017, пятница.
    Время: 19:00, регистрация стартует в 18:45.
    Место: Украина, г. Харьков, ул. Благовещенская (бывшая Карла Маркса), 1, хаб «Фабрика»
    Стоимость: бесплатно.

    Заинтересовались? Подпишитесь на нашу Meetup-группу и отправляйте RSVP для участия в митапе.

    Подписывайтесь на наши странички в соцсетях и первыми узнавайте все новости из жизни комьюнити:

    Facebook
    Twitter

    Видео с ивента мы традиционно выложим на YouTube-канале.
    Метки:
    NIX Solutions 128,14
    Компания
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 0

    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

    Информация
    • Дата основания 1994 год
    • Локация Харьков
      Украина
    • Сайт nixsolutions.com
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 25 февраля 2015
    Facebook
    Twitter
      Читать @nixsolutions
      ВКонтакте
      Блог на Хабрахабре
      Самое читаемое
      Интересные публикации

      Аккаунт

      Разделы

      Информация

      Услуги

      Приложения

      © 2006 – 2017 «TM»
      Служба поддержки
      Мобильная версия