Анонс митапа ThinkPHP #15 в Харькове
Приглашаем всех на уже пятнадцатую встречу ThinkPHP-сообщества! Актуальные темы, насыщенные доклады, оживленные кофе-брейки — идеальная атмосфера для того, чтобы поговорить о тенденциях современной веб-разработки и круто провести пятницу.
Докладчики и темы ThinkPHP #15
Максим Корабельский, «Что не так с современным фронтендом»
Как перестать париться и начать писать качественные и легко поддерживаемые JS-приложения.
Роман Пронский, «Асинхронный PHP»
- текущее положение дел, обзор реализаций;
- когда, где и как стоит применять;
- примеры использования;
- перспективы развития.
После выступлений наши докладчики ответят на вопросы участников, поделятся собственным опытом и дадут полезные советы.
Дата проведения встречи: 17.11.2017, пятница.
Время: 19:00, регистрация стартует в 18:45.
Место: Украина, г. Харьков, ул. Благовещенская (бывшая Карла Маркса), 1, хаб «Фабрика»
Стоимость: бесплатно.
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Видео с ивента мы традиционно выложим на YouTube-канале.
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