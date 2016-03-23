Анонс митапа ThinkJava #6, Харьков
Приглашаем всех Java-разработчиков на шестую встречу ThinkJava-комьюнити! Будем говорить о разработке реактивных приложений, а перерывах — общаться на кофе-брейках и делиться впечатлениями об услышанном и собственным опытом.
Докладчики и темы ThinkJava #6
Артур Бакулин, “Reactive Java in Spring”
- обсудим причины появления и рассмотрим, как в Java реализована реактивная парадигма;
- поговорим о том, как Spring обеспечивает реактивность в своей экосистеме и в работе с другими ресурсами — базами данных, месседж провайдерами и остальными сервисами;
- на реальном примере разберемся в чем преимущества и следует ли всем перейти на Spring 5 уже завтра.
Александр Кущев, «Reactive streams with RxJS»
- поговорим о том, что из себя представляют реактивные потоки и чем они могут быть нам полезны;
- рассмотрим, какие средства формирования и управления потоками предоставляются RxJS;
- разберемся в принципах объединения потоков и операций над элементами в потоках;
- на примерах увидим предпочтительные области применения реактивных потоков, а также обсудим где их применять не следует.
После выступлений докладчики ответят на вопросы участников, поделятся собственным опытом и дадут полезные советы.
Дата проведения встречи: 24.11.2017, пятница.
Время: 19:00, регистрация начинается в 18:45.
Место: г. Харьков, ул. Благовещенская (бывшая Карла Маркса), 1, хаб «Фабрика»
Стоимость: бесплатно.
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Видео со встречи мы традиционно выложим на YouTube-канале.
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