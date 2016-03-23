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сегодня в 10:25

Анонс митапа ThinkJava #6, Харьков

    Приглашаем всех Java-разработчиков на шестую встречу ThinkJava-комьюнити! Будем говорить о разработке реактивных приложений, а перерывах — общаться на кофе-брейках и делиться впечатлениями об услышанном и собственным опытом.


    Докладчики и темы ThinkJava #6


    Артур Бакулин, “Reactive Java in Spring”

    • обсудим причины появления и рассмотрим, как в Java реализована реактивная парадигма;
    • поговорим о том, как Spring обеспечивает реактивность в своей экосистеме и в работе с другими ресурсами — базами данных, месседж провайдерами и остальными сервисами;
    • на реальном примере разберемся в чем преимущества и следует ли всем перейти на Spring 5 уже завтра.

    Александр Кущев, «Reactive streams with RxJS»

    • поговорим о том, что из себя представляют реактивные потоки и чем они могут быть нам полезны;
    • рассмотрим, какие средства формирования и управления потоками предоставляются RxJS;
    • разберемся в принципах объединения потоков и операций над элементами в потоках;
    • на примерах увидим предпочтительные области применения реактивных потоков, а также обсудим где их применять не следует.

    После выступлений докладчики ответят на вопросы участников, поделятся собственным опытом и дадут полезные советы.

    Дата проведения встречи: 24.11.2017, пятница.
    Время: 19:00, регистрация начинается в 18:45.
    Место: г. Харьков, ул. Благовещенская (бывшая Карла Маркса), 1, хаб «Фабрика»
    Стоимость: бесплатно.

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    Видео со встречи мы традиционно выложим на YouTube-канале.
    Метки:
    NIX Solutions 164,24
    Компания
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    Информация
    • Дата основания 1994 год
    • Локация Харьков
      Украина
    • Сайт nixsolutions.com
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 25 февраля 2015
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