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NIX Solutions
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сегодня в 11:22

Анонс встречи WordPress Meetup #4 в Харькове


    Приглашаем на четвертую встречу WordPress Meetup! В программе 2 интересных доклада, блок вопросов и ответов с нашими докладчиками, возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, а также с уютом и пользой провести пятницу в компании единомышленников.

    Докладчики и темы WordPress Meetup #4


    Юрий Наливайко, «Разработка плагина 80-го уровня»

    • Поговорим о хороших практиках при разработке плагинов.
    • Рассмотрим структуру плагина на базе стандарта PSR-0, «Plug and play», обновляемость и шаблоны, локализацию и многое другое.

    Александр Прокопенко, «Эффективные методы сборки Landing-страниц»

    Поговорим об инструментах и подходах, которые помогут вам быстро и качественно строить посадочные страницы.

    Блок вопросов и ответов


    Традиционно подводим итоги встречи за чашечкой кофе, обсуждаем самые актуальные вопросы и новости мира WordPress с докладчиками.

    Дата проведения встречи: 8.12.2017, пятница.
    Время: 19:00, регистрация стартует в 18:45.
    Место: Харьков, ул. Благовещенская (бывшая Карла Маркса), 1, хаб «Фабрика»
    Стоимость: бесплатно.

    Заинтересовались? Подпишитесь на нашу Meetup-группу и отправляйте RSVP для участия в митапе.

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    Видео со встречи мы традиционно выложим на YouTube-канале.
    Метки:
    NIX Solutions 280,62
    Компания
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    Информация
    • Дата основания 1994 год
    • Локация Харьков
      Украина
    • Сайт nixsolutions.com
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 25 февраля 2015
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