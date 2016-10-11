Анонс встречи WordPress Meetup #4 в Харькове
Приглашаем на четвертую встречу WordPress Meetup! В программе 2 интересных доклада, блок вопросов и ответов с нашими докладчиками, возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, а также с уютом и пользой провести пятницу в компании единомышленников.
Докладчики и темы WordPress Meetup #4
Юрий Наливайко, «Разработка плагина 80-го уровня»
- Поговорим о хороших практиках при разработке плагинов.
- Рассмотрим структуру плагина на базе стандарта PSR-0, «Plug and play», обновляемость и шаблоны, локализацию и многое другое.
Александр Прокопенко, «Эффективные методы сборки Landing-страниц»
Поговорим об инструментах и подходах, которые помогут вам быстро и качественно строить посадочные страницы.
Блок вопросов и ответов
Традиционно подводим итоги встречи за чашечкой кофе, обсуждаем самые актуальные вопросы и новости мира WordPress с докладчиками.
Дата проведения встречи: 8.12.2017, пятница.
Время: 19:00, регистрация стартует в 18:45.
Место: Харьков, ул. Благовещенская (бывшая Карла Маркса), 1, хаб «Фабрика»
Стоимость: бесплатно.
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Видео со встречи мы традиционно выложим на YouTube-канале.
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