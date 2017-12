Присвоение имён: руководство для программиста

Уровень абстракции

class DistancePresenter def to_s 'The distance between Warsaw and Paris is 1591 km' end end

km

to_s

kilometers_or_miles

kilometers_or_miles

unit

class DistancePresenter def initialize(unit) @unit = unit end def to_s "The distance between Warsaw and Paris is 1591 #{unit}" end private attr_reader :unit end

unit

distance_warsaw_paris

distance_warsaw_paris

class DistancePresenter def initialize(unit) @unit = unit end def to_s "The distance between Warsaw and Paris is #{distance} #{unit}" end private attr_reader :unit def distance if unit == 'km' 1591 else 998 end end end

Уровень абстракции и имена классов

Car

Vehicle

Car

CarPickup

Car

Принцип единственной обязанности

Bottle

BottleCarrier

Разбивайте всё на более мелкие части

Wheel

Tire

steeringWheel

Итог

Поднимайтесь на один уровень абстракции выше тела элемента (за исключением имён классов).

Имя класса должно описывать его обязанность.

Уважайте принцип единственной обязанности (одно из SOLID-правил).

Разбивайте задачу на более мелкие подзадачи.

Присвоение имён — одна из главных трудностей в разработке. Невозможно подсчитать, сколько времени мы тратим на обдумывание имён и на попытки разобраться в коде с плохими именами. И не важно, объекты это, методы, классы или что-то другое. Считается доказанным фактом, что мы тратим больше времени на чтение кода, а не на его написание, поэтомуХорошие имена делают код лучше и чище. Они помогают интуитивно определять, за что отвечает каждая часть кода. В будущем другим разработчикам будет легче читать ваш код, да и вам самим тоже.Ниже объясним важность хороших правил присвоения имён и поделимся полезными советами.Методам и переменным нужно присваивать имена в соответствии с их назначением. Прежде чем выбирать имя, поймите, за что отвечает этот кусок кода.Давайте разберём ситуацию, когда метод возвращает строковое значение расстояния между Варшавой и Парижем:Код простой, и вроде бы работает правильно. А если немного поменять требования? Скажем, нужно отображать расстояние в километрах и милях. Для этого введём переменную класса взамен ключевого словав методе. Это значит, что в первую очередь нужно думать о назначении переменной. Это поможет давать более общие имена, но в то же время не слишком причудливые.Так за что отвечает наша новая переменная? Она предоставляет объекту слова km или mi. Так что назвать переменную можно, но такое наименование будет на том же уровне абстракции, что и сами значения переменной. Если нам нужна возможность использовать другие единицы измерения (к примеру, дни), то имябудет неверным. Нужно что-то более общее. Раз километры и мили — это единицы измерения, то можем назвать переменную. Новая реализация класса:Расстояние между Варшавой и Парижем 1591 км, но в милях получается 988. Нужно реализовать метод, возвращающий правильное значение. Правило такое же, как и в случае с переменной. Давайте сначала подумаем о решаемой задаче. Новый метод должен возвращать значения 1591 или 988. Не важно, как метод будет это делать. Можно было бы назвать его, но получится тот же уровень абстракции, что и у переменной. То есть имя метода будет предполагать возвращаемые значения. Слишком подробно.В будущем города могут поменяться, к примеру, на Нью-Йорк и Лондон. Тогда имяустареет, а менять его по всему коду будет трудозатратно. Лучше назвать просто distance. Именно то, что нужно: на один уровень абстракции выше тела метода.Теперь наши методы выглядят так:Методы и переменные нужно называть на один уровень абстракции выше, чем их тела, но. При создании класса нам не нужно думать о будущем. Именовать класс нужно на основе текущих предположений. Мы не предполагаем, что машина может обрести свойства лодки. Следовательно, если сейчас приложению требуется машина, то класс нужно назвать, а неДочерние классы нужно именовать таким же образом. Если у нас есть класс, можно добавить специфическую версию, например,для машинс большей грузоподъёмностью.Один из SOLID-принципов гласит, что каждый модуль или класс должен отвечать за что-то одно. Гораздо проще выбирать имя элементу, если у него лишь одна функция.Например, единственная обязанность бутылки — быть контейнером для жидкостей. Не нужно наделять бутылку возможностью двигаться или делать что-то другое, для чего она не предназначена (в приложении). Как бы вы назвали контейнер для жидкостей, который может двигаться? Не так это легко, и бутылка — довольно простой пример. Вместо того, чтобы плодить ходячие (а затем, возможно, танцующие, бегающие и говорящие) бутылки, лучше придерживаться. Создайте один класс для контейнера под жидкости, назовите, а потом создайте класс для перемещения бутылки —Принцип единственной обязанности применим и к переменным. Каждая переменная должна делать что-то одно, будь она хоть переменной метода, класса или переменной иного типа. Как и в случае с классом, гораздо проще выдумать имя переменной, которая отвечает за что-то одно.Хорошая архитектура неотделима от хорошего присвоения имён. Если вы понимаете, какую задачу решает элемент, вам будет легче подобрать ему имя. Есть полезная методика, помогающая создавать хорошую архитектуру: разбивайте каждую часть вашей задачи на более мелкие подзадачи. Тогда выбирать имена будет быстрее и проще.Задумайтесь, разве не лучше давать имена модулям и объектам, когда вы знаете их назначение? Допустим, нужно описать машину. Трудно в одном классе перечислить каждую функциональность, но если разделить на много маленьких частей, то получим классыи другие, отражающие всевозможные компоненты машины. Этим маленьким компонентам легче подбирать имена, а их назначение легко определить. Так что если вам трудно даются имена компонентов, вероятно, у архитектуры какие-то недостатки.Каждое хорошее имя, подобранное для переменной, метода, объекта или класса, рано или поздно облегчит вам жизнь. В этой статье показано несколько простых методик, которые помогут вам выбирать хорошие имена:Выбор хороших имён не должен вызывать затруднения. Рекомендуем потратить время на подбор правильных имён, оно того стоит.* * *На эту статью вдохновила книга “ 99 Bottles of OOP ”, написанная Сэнди Метц и Катриной Оуэн. Хорошая книга. Из неё можно узнать много полезного, в том числе о хороших методиках рефакторинга кода.