Как сделать Public API, которым будут пользоваться
Во фронтенде практически безраздельно правит OpenSource, а с недавних пор набирает популярность компонентный подход. Вроде бы всё чудесно. Небольшим компаниям компонентный подход помогает переиспользовать код, а крупным компаниям выравнивать UX во всей линейке продуктов, сервисов и прочего. И вот мы все такие замечательные крутые разработчики пилим свои фреймворки, библиотеки и виджеты, радостно полагая, что если они решают наши задачи, то решают и проблемы окружающего мира. Мы выкладываем их в паблик, ожидая благодарных пользователей, звезд на GitHub, скачиваний на NPM-е. Но почему-то одни библиотеки взлетают, а другие остаются незамеченными и позабытыми.
Почему же так происходит. Наверняка бывало, что когда вы искали какую-нибудь библиотеку с необходимой функциональностью или тот же NPM-ный пакет, находили что-то такое:
По сути просто кусок кода. Безо всякого объяснения, что это такое, что оно делает, как этим пользоваться. Если это NPM-ный пакет, то, наверно, можно залезть к нему в кишочки, понять, как он работает, и пользоваться на свой страх и риск. Но если это сервис, то уже ничего не поделаешь — не будешь ведь перебором выяснять, какие у него есть методы и какие данные они ожидают на вход.
Что же мы ожидаем увидеть, когда находим какой-нибудь публичный API? Наверно, что-то такое:
Это NPM от Babel. Здесь рассказывается, что это такое, что оно делает и как этим пользоваться. То есть когда мы выкладываем что-то в публичный доступ, мы должны приложить документацию. Иначе это просто бессмысленно.
Во фронтенде фреймворки и библиотеки появляются почти каждый день, поэтому сейчас стало очень популярно снабжать их еще и лендинговой страницей.
По сути это реклама, в которой нам рассказывают какую задачу решает этот API, чем он круче конкурентов, почему вы обязательно должны его использовать, даже если вам это не нужно и всё в таком духе. А уже с этой лендинговой страницы есть ссылки на документацию, в которой обычно есть разделы Getting Started и API Reference.
Getting Started — это раздел для пользователей, которые впервые видят ваш API. В этом разделе описано где скачать, как собрать, как запустить и тому подобное. Также здесь принято описывать, как использовать различные функции продукта. Например, мы в APS, в Getting Started берем маленькое приложение и пошагово добавляем в него различную функциональность, доводя до полноценного боевого решения по которому уже можно делать какие-то свои приложения.
API Reference же предназначен для продвинутых пользователей, которые знают, как пользоваться вашим API и просто хотят уточнить название какого-то свойства или параметры какого-то метода.
Может показаться, что документация это сложно и дорого, потому что её нужно поддерживать в актуальном состоянии, но это, к счастью, немножко не так. Я надеюсь, что вы все себя любите и пишете код с комментариями. Скорее всего, вы описываете свои модули и методы в формате JSDoc, ну просто потому, что это стандарт де-факто в индустрии. А если вы используете React, то у вас есть data-props. Существует много утилит, умеющих собрать JSDoc по вашему коду и выдать JSON-словари, которые можно отображать различными вьюверами так как вам удобно, то есть с сортировкой, поиском, подсветкой, разбиением на категории и всем остальным. С TypeScript говорят тоже все хорошо.
В любой документации должны быть примеры. И очень важно следить за тем, чтобы они работали. Ничто так не портит впечатление о проекте, как сразу же неработающие примеры из документации. Удивительно, но это случается не так редко, как можно было бы подумать.
Хорошо, у нас есть примеры, нам кажется что мы помогли людям. Но обычно люди хотят сами с этим поиграться, поэкспериментировать, то есть хотят сами понять, можно ли из этих примеров сделать то, что решает их задачи. Причем они хотят делать это быстро, просто, ничего не скачивая и не устанавливая. И это тоже решаемая задача, ведь мы JavaScript-разработчики, мы практически всё можем запустить в браузере, и у нас давным давно есть наши замечательные песочницы: codepen, jsfiddle, jsbin. Вы можете собрать свой небольшой сниппет с использованием вашего API и добавить в документацию ссылку по которой люди будут сразу переходить и экспериментировать.
Вам может стать тесно в рамках публичной песочницы и вы захотите сделать свою. Это тоже не так сложно, потому что у нас есть две замечательные библиотеки редакторов кода в браузере. Первая — CodeMirror, она используется, например, в jsfiddle и Firefox DevTools. Вторая — Ace, она используется в Atom, многими любимом. Мы в APS-е не стали мелочится и сделали собственную публичную песочницу, как раз с использованием CodeMirror.
Изначально мы рассчитывали, что песочницей будут пользоваться новички, поэтому сделали так, что любые примеры из документации можно открыть в песочнице, а также сразу добавили автодополнение кода. И в этом тоже нет никакого рокет сайнса, ведь у нас есть JSON-словари нашего API и их можно просто скормить редактору кода. Причем так можно делать не только с браузерными редакторами. К примеру, мне удалось завести такое автодополнение кода в Sublime. Позже мы добавили выбор версии API, одновременную работу нескольких пользователей с одним фрагментом кода и прочее, но это всё необязательные рюшечки. Главное — совсем не сложно сделать простую песочницу с редактором кода и результатами в Iframe. И опять же, для React-а есть уже готовый генератор таких песочниц.
Вот мы сделали документацию, сделали песочницу и кажется что на этом можно остановиться. Верно, но только если вы собирается остановится в развитии вашего API. Если вы хотите развивать его дальше, то лучше взаимодействовать со своими пользователями. Причем лицом к лицу, а не бросая им новую функциональность через как можно более высокую стену, чтобы не слышать их «благодарных” криков. Проще всего этого сделать с помощью каких-нибудь issues на GitHub-е или всевозможных чатиков и каналов в месенджерах. Но есть вещи о которых пользователи вам не расскажут. Например, у человека была проблема, он её как-то решил, даже пускай костылем, и он этот костыль любовно переносит ctrl-c/ctrl-v из проекта в проект. Но может оказаться, что такой сценарий вы не предусмотрели и в худшем случае пользователь мог даже залезть в какой-нибудь ваш приватный API. Как же с этим бороться?
Первый способ — это собирать различные метрики, то есть логировать вызовы методов и отсылать их куда-то. Можно отслеживать, какие создавались модули и виджеты, с какими параметрами и тому подобное. Разумеется, нужно ещё отслеживать окружение, в котором выполнялся ваш код (версии браузеров, мобильные устройства), потому что статистика по использованию браузеров в мире — вещь полезная, но ваши пользователи могут оказаться стильными/модными/молодежными, которые используют только современные браузеры, а вы зачем-то тратите время и силы на поддержку IE.
Второй способ взаимодействия больше подходит для крупных компаний, которые заинтересованы в использовании их публичного API — заводить специальные команды по обучению. Помните, как Яндекс нам всем мозг ковырял со своим БЭМом на различных субботниках и митапах? У нас в Odin тоже есть команда тренеров, которые катаются по всему миру и обучают людей APS-у. На занятиях тренеры видят, где у людей возникает больше всего затруднений, где они вставляют костыли, любовно переносимые из проекта в проект, тогда мы аккуратненько асфальтируем эти протоптанные людьми тропиночки и делаем им удобные дороги.
Хорошо, мы наладили взаимодействие с пользователем, меняем API так, как они просят, делаем его лучше, лучше… И тут нас ожидает мина, которая называется обратная совместимость. Представьте, вы тихо мирно спите себе дома или нежитесь на райском острове в отпуске, и тут звонит начальник и кричит, что всё пропало, всё сломалось, сервер лежит, клиенты уходят, гипс снимают, сделай что-нибудь.
Вы начинаете вспоминать и понимаете, что там ничего не менялось уже месяц. Лезете разбираться — оказывается, там какая-то маленькая библиотечка обновила минорную версию, а тот, кто её поддерживает, решил, что метод А делает не то, что надо, и поменял его поведение. Но вы-то ожидали от метода старого поведения. И ваш код ожидал старого поведения. Если вы будете вести себя как владелец этой библиотечки, то очень быстро растеряете всех пользователей.
Как же с этим бороться?
Я не могу предложить здесь ничего оригинального: только тесты, тесты и еще раз тесты. Причем тесты не просто на покрытие кода, а на покрытие публичного API. Мы в Odin, подошли к этому совсем тоталитарно и проверяем на этапе pull-request-а, во-первых, деградацию по line of coverage, а, во-вторых, деградацию по публичному API. Поскольку у нас есть JSON-словари мы можем сопоставить их с отчетом о покрытии и выяснить какие методы не были покрыты тестами. Если такие появились, то проверка считается не пройденной и такой pull-request нельзя объединять с мастер-веткой.
Что нужно сделать, чтобы публичным API было приятно пользоваться?
Во-первых, писать документацию. Выкладывать что либо в публичный доступ без документации, как минимум глупо, потому что этим никто не будет пользоваться. Причем с документацией есть интересный лайфхак. Попросите коллег-новичков, не знакомых еще с вашим API, что-нибудь с ним сделать по вашей документации. Потому что когда вы читаете документацию, то „накладываете“ её на знания об устройстве API и вам всё понятно. А у нового человека таких знаний нет, он делает строго по документации и, как показывает практика, обязательно находит какие-нибудь косяки. В качестве бонуса он вливается в работу уже имея некоторое представление чем вы тут занимаетесь и зачем все это надо.
Во-вторых, нужно взаимодействовать с пользователями, чтобы не делать сферического коня в вакууме.
Ну и в-третьих, нужно писать тесты. Причем заливая всё трехметровым слоем бетона, полностью контролируя любые изменения, то есть чтобы публичный API менялся только при изменении мажорной версии.
Почему же так происходит. Наверняка бывало, что когда вы искали какую-нибудь библиотеку с необходимой функциональностью или тот же NPM-ный пакет, находили что-то такое:
По сути просто кусок кода. Безо всякого объяснения, что это такое, что оно делает, как этим пользоваться. Если это NPM-ный пакет, то, наверно, можно залезть к нему в кишочки, понять, как он работает, и пользоваться на свой страх и риск. Но если это сервис, то уже ничего не поделаешь — не будешь ведь перебором выяснять, какие у него есть методы и какие данные они ожидают на вход.
Что же мы ожидаем увидеть, когда находим какой-нибудь публичный API? Наверно, что-то такое:
Это NPM от Babel. Здесь рассказывается, что это такое, что оно делает и как этим пользоваться. То есть когда мы выкладываем что-то в публичный доступ, мы должны приложить документацию. Иначе это просто бессмысленно.
Документация
Во фронтенде фреймворки и библиотеки появляются почти каждый день, поэтому сейчас стало очень популярно снабжать их еще и лендинговой страницей.
По сути это реклама, в которой нам рассказывают какую задачу решает этот API, чем он круче конкурентов, почему вы обязательно должны его использовать, даже если вам это не нужно и всё в таком духе. А уже с этой лендинговой страницы есть ссылки на документацию, в которой обычно есть разделы Getting Started и API Reference.
Getting Started — это раздел для пользователей, которые впервые видят ваш API. В этом разделе описано где скачать, как собрать, как запустить и тому подобное. Также здесь принято описывать, как использовать различные функции продукта. Например, мы в APS, в Getting Started берем маленькое приложение и пошагово добавляем в него различную функциональность, доводя до полноценного боевого решения по которому уже можно делать какие-то свои приложения.
API Reference же предназначен для продвинутых пользователей, которые знают, как пользоваться вашим API и просто хотят уточнить название какого-то свойства или параметры какого-то метода.
Может показаться, что документация это сложно и дорого, потому что её нужно поддерживать в актуальном состоянии, но это, к счастью, немножко не так. Я надеюсь, что вы все себя любите и пишете код с комментариями. Скорее всего, вы описываете свои модули и методы в формате JSDoc, ну просто потому, что это стандарт де-факто в индустрии. А если вы используете React, то у вас есть data-props. Существует много утилит, умеющих собрать JSDoc по вашему коду и выдать JSON-словари, которые можно отображать различными вьюверами так как вам удобно, то есть с сортировкой, поиском, подсветкой, разбиением на категории и всем остальным. С TypeScript говорят тоже все хорошо.
В любой документации должны быть примеры. И очень важно следить за тем, чтобы они работали. Ничто так не портит впечатление о проекте, как сразу же неработающие примеры из документации. Удивительно, но это случается не так редко, как можно было бы подумать.
Песочница
Хорошо, у нас есть примеры, нам кажется что мы помогли людям. Но обычно люди хотят сами с этим поиграться, поэкспериментировать, то есть хотят сами понять, можно ли из этих примеров сделать то, что решает их задачи. Причем они хотят делать это быстро, просто, ничего не скачивая и не устанавливая. И это тоже решаемая задача, ведь мы JavaScript-разработчики, мы практически всё можем запустить в браузере, и у нас давным давно есть наши замечательные песочницы: codepen, jsfiddle, jsbin. Вы можете собрать свой небольшой сниппет с использованием вашего API и добавить в документацию ссылку по которой люди будут сразу переходить и экспериментировать.
Вам может стать тесно в рамках публичной песочницы и вы захотите сделать свою. Это тоже не так сложно, потому что у нас есть две замечательные библиотеки редакторов кода в браузере. Первая — CodeMirror, она используется, например, в jsfiddle и Firefox DevTools. Вторая — Ace, она используется в Atom, многими любимом. Мы в APS-е не стали мелочится и сделали собственную публичную песочницу, как раз с использованием CodeMirror.
Изначально мы рассчитывали, что песочницей будут пользоваться новички, поэтому сделали так, что любые примеры из документации можно открыть в песочнице, а также сразу добавили автодополнение кода. И в этом тоже нет никакого рокет сайнса, ведь у нас есть JSON-словари нашего API и их можно просто скормить редактору кода. Причем так можно делать не только с браузерными редакторами. К примеру, мне удалось завести такое автодополнение кода в Sublime. Позже мы добавили выбор версии API, одновременную работу нескольких пользователей с одним фрагментом кода и прочее, но это всё необязательные рюшечки. Главное — совсем не сложно сделать простую песочницу с редактором кода и результатами в Iframe. И опять же, для React-а есть уже готовый генератор таких песочниц.
Взаимодействие с пользователем
Вот мы сделали документацию, сделали песочницу и кажется что на этом можно остановиться. Верно, но только если вы собирается остановится в развитии вашего API. Если вы хотите развивать его дальше, то лучше взаимодействовать со своими пользователями. Причем лицом к лицу, а не бросая им новую функциональность через как можно более высокую стену, чтобы не слышать их «благодарных” криков. Проще всего этого сделать с помощью каких-нибудь issues на GitHub-е или всевозможных чатиков и каналов в месенджерах. Но есть вещи о которых пользователи вам не расскажут. Например, у человека была проблема, он её как-то решил, даже пускай костылем, и он этот костыль любовно переносит ctrl-c/ctrl-v из проекта в проект. Но может оказаться, что такой сценарий вы не предусмотрели и в худшем случае пользователь мог даже залезть в какой-нибудь ваш приватный API. Как же с этим бороться?
Первый способ — это собирать различные метрики, то есть логировать вызовы методов и отсылать их куда-то. Можно отслеживать, какие создавались модули и виджеты, с какими параметрами и тому подобное. Разумеется, нужно ещё отслеживать окружение, в котором выполнялся ваш код (версии браузеров, мобильные устройства), потому что статистика по использованию браузеров в мире — вещь полезная, но ваши пользователи могут оказаться стильными/модными/молодежными, которые используют только современные браузеры, а вы зачем-то тратите время и силы на поддержку IE.
Второй способ взаимодействия больше подходит для крупных компаний, которые заинтересованы в использовании их публичного API — заводить специальные команды по обучению. Помните, как Яндекс нам всем мозг ковырял со своим БЭМом на различных субботниках и митапах? У нас в Odin тоже есть команда тренеров, которые катаются по всему миру и обучают людей APS-у. На занятиях тренеры видят, где у людей возникает больше всего затруднений, где они вставляют костыли, любовно переносимые из проекта в проект, тогда мы аккуратненько асфальтируем эти протоптанные людьми тропиночки и делаем им удобные дороги.
Обратная совместимость
Хорошо, мы наладили взаимодействие с пользователем, меняем API так, как они просят, делаем его лучше, лучше… И тут нас ожидает мина, которая называется обратная совместимость. Представьте, вы тихо мирно спите себе дома или нежитесь на райском острове в отпуске, и тут звонит начальник и кричит, что всё пропало, всё сломалось, сервер лежит, клиенты уходят, гипс снимают, сделай что-нибудь.
Вы начинаете вспоминать и понимаете, что там ничего не менялось уже месяц. Лезете разбираться — оказывается, там какая-то маленькая библиотечка обновила минорную версию, а тот, кто её поддерживает, решил, что метод А делает не то, что надо, и поменял его поведение. Но вы-то ожидали от метода старого поведения. И ваш код ожидал старого поведения. Если вы будете вести себя как владелец этой библиотечки, то очень быстро растеряете всех пользователей.
Как же с этим бороться?
Я не могу предложить здесь ничего оригинального: только тесты, тесты и еще раз тесты. Причем тесты не просто на покрытие кода, а на покрытие публичного API. Мы в Odin, подошли к этому совсем тоталитарно и проверяем на этапе pull-request-а, во-первых, деградацию по line of coverage, а, во-вторых, деградацию по публичному API. Поскольку у нас есть JSON-словари мы можем сопоставить их с отчетом о покрытии и выяснить какие методы не были покрыты тестами. Если такие появились, то проверка считается не пройденной и такой pull-request нельзя объединять с мастер-веткой.
Итого
Что нужно сделать, чтобы публичным API было приятно пользоваться?
Во-первых, писать документацию. Выкладывать что либо в публичный доступ без документации, как минимум глупо, потому что этим никто не будет пользоваться. Причем с документацией есть интересный лайфхак. Попросите коллег-новичков, не знакомых еще с вашим API, что-нибудь с ним сделать по вашей документации. Потому что когда вы читаете документацию, то „накладываете“ её на знания об устройстве API и вам всё понятно. А у нового человека таких знаний нет, он делает строго по документации и, как показывает практика, обязательно находит какие-нибудь косяки. В качестве бонуса он вливается в работу уже имея некоторое представление чем вы тут занимаетесь и зачем все это надо.
Во-вторых, нужно взаимодействовать с пользователями, чтобы не делать сферического коня в вакууме.
Ну и в-третьих, нужно писать тесты. Причем заливая всё трехметровым слоем бетона, полностью контролируя любые изменения, то есть чтобы публичный API менялся только при изменении мажорной версии.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.