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Parallels
Мировой лидер на рынке межплатформенных решений
вчера в 17:09

Система мотивации: морковка спереди или морковка сзади


    О мотивации персонала можно говорить также долго, как о российском футболе или выдвижении Ксении Собчак в Президенты России. Можно ли мотивировать людей исключительно за счет компенсаций? Зачем компании используют целый арсенал бенефитов для работы с персоналом? Под катом мнение HR-менеджера Parallels Арины АНТОНОВОЙ.

    Мотивация vs Компенсация


    Для начала стоит сразу договориться об основных понятиях и определениях. Например, мотивация и компенсация имеют разную природу.



    Мотивация – это моральное состояние человека. Она, как правило, заставляет нас предпринимать какие-либо действия. Это может быть необходимость, желание, потребность или заинтересованность в чем-либо. Мотивация делится на положительную и отрицательную. Например, когда вас ругают, это тоже может быть частью мотивации, правда со знаком минус.

    Компенсация – это физическое выражение в денежном эквиваленте. Также есть разница между компенсациями и льготами (бенефитами). Компенсация – это заработная плата и ее производные в виде бонусов, а льготы – это дополнение к зарплате в форме приятных «плюшек», которые, не всегда имеют денежное выражение для конкретного человека.



    Помимо тех зарплат, которые каждый из нас получает, возможны различные премии. В случае Parallels, мы проводим оценку персонала два раза в год. По итогам возможен пересмотр либо базовой ставки оклада, либо выплата премии. Кроме того, в случае с нашими сотрудниками департамента продаж, речь также идет о выплате комиссии, т.е. процента с продаж.

    Особенность компенсаций в том, что они индивидуальны и прописаны в трудовых договорах с каждым сотрудником. Суммы выплат так или иначе зафиксированы на бумаге.



    Если же мы говорим о льготах (бенефитах), то они, как правило, даются всем сотрудникам без исключения. В нашем случае к таким вещам относятся: страхование (ДМС), парковка, оплачиваемые обеды, фитнес, бонусы за привлечение новых сотрудников, корпоративное обучение, в том числе английскому языку, оплата участия в профессиональных конференциях, корпоративные мероприятия, подарки и многое другое.

    На самом деле, на перечень бенефитов влияет ситуация на рынке. Сегодня мы конкурируем с другими работодателями по всем позициям. Соперничать по зарплате сложнее. И не всегда твой ФОТ позволяет делать максимальные предложения по зарплате потенциальным кандидатам. В этой связи на помощь приходит система льгот (бенефитов).

    Много или мало?


    Как понять, что нужно потенциальному сотруднику и насколько ваше предложение конкурентоспособно? В случае компенсаций, мы регулярно мониторим рынок, соотнося свои позиции с другими. Со льготами, все проще. Существует определенный перечень того, что, как правило, предоставляется сотрудникам в ИТ-компаниях. Там около двадцати позиций. Мы смотрим насколько наш набор бенефитов соответствует рынку и стремимся сформировать оптимальное предложение. Например, в некоторых ИТ-компаниях, помимо ДМС, сотрудникам помогают с устройством детей в детские сады. У нас этого пока нет, зато мы знаем, к чему стремиться. При этом, не все компании компенсируют обеды для своих сотрудников или парковочные места, мы же в Parallels это делаем. Эта такой тетрис, где постоянно нужно искать оптимальное соотношение потребностей и возможностей.



    Мотивация vs Лояльность


    Зачем все это? Очевидно, чтобы сотрудники были счастливы работать именно в вашей команде. В некоторых компаниях даже есть такая должность – менеджер по счастью. Его задача создавать максимально комфортную рабочую атмосферу для всех и вся. Все для того, чтобы ваша система мотивации максимально стимулировала персонал. Причем важно понимать, что мотивация и лояльность – это тоже разные вещи.

    Мотивация – это то, что позволяет тебе работать дальше, достигая все больших и больших результатов. Лояльность – то, что тебя удерживает в той или иной компании. Лояльность тебя держит, мотивация тебя двигает.

    Бенефиты создают лояльность, зарплата влияет на мотивацию. При этом надо сказать, что одно без другого особо не работает. Почему? Потому, что, когда нам повышают зарплату, это повышает нашу мотивацию. Либо потому, что нам дают шанс, либо потому, что мы чувствуем, что нас оценили. Бенефиты такого эффекта не дают, поскольку они доступны всем.



    Человеческая природа такова, что все мы довольно быстро привыкаем к нашему уровню дохода. Каждый раз увеличивая свой уровень жизни, мы надеемся на возможный рост доходов в будущем. Поэтому, ровно через N-количество месяцев, у всех индивидуально, мы начинаем грустить от еще недавно поднятой зарплаты. Увеличение оклада, как инструмент повышения мотивации, работает, но недолго. Что касается бенефитов, то они вообще не отвечают за мотивацию. Они нужны в первую очередь для того, чтобы удержать человека в компании. В случае, если сотрудник начнет искать работу и ценовые предложения будут сопоставимы, человек будет смотреть на второстепенные вещи, которые предлагает компания. Это как раз бенефиты. И в случае, если ваша система льгот лучше, он с большей вероятностью останется с вами. До момента, пока ему не предложат двойной оклад, конечно. Хотя, может быть и этот аргумент померкнет, на фоне комфортной атмосферы в коллективе и наличия интересных проектов.

    Больше не наливать! (с)


    Давайте коснёмся ситуации, когда у вас отбирают те или иные бенефиты. Это обычно неприятная история, требующая объяснений с сотрудниками. По факту, мы все понимаем, что бенефиты – добрая воля работодателя, не закрепленная в трудовом договоре. При этом, ситуация, когда еще вчера тебе компенсировали парковку, а сегодня такой возможности не стало, влияет на лояльность. Это тонкий лед. Здесь рубить с плеча не стоит. Причем, как с точки зрения введения каких-либо новых бенефитов, так и их исключения из перечня. Например, мы в Parallels, стараемся регулярно проводить опросы среди сотрудников для понимания целесообразности той или иной инициативы.



    Часто приходится слышать мнение о том, что любые бенефиты хуже финансовых выплат. Нередко люди говорят, что обменяли бы участие в том или ином корпоративном мероприятии на эквивалент в денежном выражении. Но нужно понимать, что, например, в России расходы компании по линии компенсаций и бенефитов идут по разным направлениям с точки зрения налогообложения. В одном случае к сумме нужно прибавлять платежи в фонд социального страхования, а во втором нет. Ситуация разнится в зависимости от страны и существующих там правил. У Parallels 10 офисов по всему миру и везде своя специфика. Например, в Эстонии все наши корпоративные мероприятия предполагают дополнительные налоговые отчисления за их организацию. Иной раз это увеличивает бюджет в два раза. Обещают, что в скором времени ситуация изменится.



    Пока же все так, как есть. Но как быть, в случае, если сотрудники говорят, что им не нужны те или иные бенефиты. Вариантов несколько. Во-первых, прислушаться и скорректировать систему льгот, если подобные обращения носят массовый характер. В случае единичного обращения, можно расслабиться, поскольку всем не угодишь. Третий вариант, при наличии возможности, организовать «Бенефит-кафетерий».

    Во многих прогрессивных компаниях сотрудникам предлагается право выбора тех бенефитов, которые больше отвечают их потребностям и интересам. Система работает просто. Существующие бенефиты ранжируются по баллам. Сотруднику выдается определенный объем баллов, на которые он может подобрать для себя индивидуальный набор бенефитов. Система прекрасная с единственным минусом – ее внедрение дороже. При работе со стандартным объемом услуг, компании, как правило, получают от контрагентов скидки на объем.



    Подводя итог всему вышесказанному, стоит еще раз отметить, что система компенсаций, как правило, эффективно работает в тесной связке с бенефитами. Это, как ходить на двух ногах. Сегодня крайне мало компаний, особенно в ИТ, работающих без системы бенефитов. Это, как пытаться прыгать на одной ноге на соревнованиях по бегу с препятствиями. Делать это, конечно же можно, но победа не гарантирована. Обсудим?

    Метки:
    Parallels 301,77
    Мировой лидер на рынке межплатформенных решений
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    Комментарии 9
    • +1
      Насколько сложнее управлять такой системой в компании федерального значения? Я работаю в очень крупной компании(все знают её), но такое ощущение, что систему бенефитов составлял новичок десять лет назад. Или просто не видят смысла что-либо менять?

      Хотя, стоит отметить, что в Москве система льгот и мотиваций гибка, в отличии от регионов.
      • +1
        Управлять бенефитами, как и любыми другими вещами в крупной федеральной компании намного сложнее даже чем в крупной, но локальной компании.
        Одной из причин этого является разный спрос, отношение к тому или иному бенефиту от региона к региону и от города к городу.
        Возьму для примера ДМС. Допустим, этот бенефит положен всем сотрудникам компании.
        В городах миллионниках эта услуга может пользоваться популярностью и является очень используемым бенефитом.
        В малых городах сотрудники с большим удовольствием поменяли бы ДМС на натуральные выплаты, ибо ДМС в малых городах это, по большому счёту, фикция. Поликлиника одна, врачи одни и те же. К тому же отношение к ДМС у нас не как к страховке от серьёзных заболеваний, а как к возможности сходить к врачу без очереди.

        Кстати, по статистике, одним из самых популярных бенефитов являются бесплатные обеды. Именно в форме еды. Неоднократно встречал факты замещения обедов натуральными выплатами и через пару месяцев эта добавка к зарплате начинала восприниматься людьми именно как часть зарплаты и они начинали жаловаться на то, что обедать в офисах дорого или приходится носить с собой. А вновь нанимаемый персонал эту доплату сразу не считал за бенефит.
        • +1

          Поддержу, когда обсуждался вариант компенсации обедов, то в порядке опыта их заменили: кашей в офисе с утра, всегда наличиствующими корзинками с фруктами, йогуртами, разным творогом и прочей снедью на несколько холодильников. То именно такой вариант понравился всем и воспринимался, как дополнительный бонус. *В офисе порядка 150 человек, компания средняя, видимо.

          • 0
            На одном из предыдущих мест работы у нас была компенсация обедов в денежном эквиваленте. Как часть зряплаты она не воспринималась по одной простой причине — выплата этого бонуса происходила в другой день. Приблизительно за неделю до зряплаты, насколько я помню. До сих пор очень тепло вспоминаю этот бонус. И лишний повод порадоваться свежеобретенной денежке. И помощь в случае если не рассчитал с финансами, а до выплаты основной суммы еще неделя. И повод отметить тоже.
            • 0

              На одном из предыдущих мест вообще деньги на обед давали каждый день, когда шёл на обед.

            • +4
              Меня удивляет позиция, что бенефиты выгодны для сотрудников. На самом деле, они больше выгодны для компании. Если сотрудник полноценно питается, регулярно ходит к врачу и занимается физкультурой, то КПД такого сотрудника выше, и денег от будет приносить существенно больше, чем сотрудник, которому всё вышеперечисленное компенсируют деньгами.

              > Неоднократно встречал факты замещения обедов натуральными выплатами и через пару месяцев эта добавка к зарплате начинала восприниматься людьми именно как часть зарплаты и они начинали жаловаться на то, что обедать в офисах дорого или приходится носить с собой.

              Такова психология. Человек потери воспринимает гораздо более сильно, чем приобретения. Лично я бы в принципе не стал предусматривать возможность выплаты денег вместо еды.

              Во-первых, если сотрудник носит еду из дома, но тратит на её приготовление время, и это время значительно дороже затрат на централизованное питание.

              Во-вторых, если сотрудник экономит на еде, отказываясь от обедов, либо питаясь снеками вместо полноценной еды, то эффективность работы такого сотрудника начинает снижаться — тупо мозг работает хуже.
          • 0

            С каких-то пор стал воспринимать большинство бенефитов (блин, опять новое слово) исключительно в разрезе их стоимости на розничном рынке, при условии, что я ими пользуюсь, конечно. То есть как часть оклада. Исключение из этого правила — какая-то интересная деятельность типа конференций, курсов и т. п. в оплачиваемое рабочее время. То есть не просто мне оплачивают, а ещё и доплачивают. Ну, собственно как сама работа — "а за это ещё и деньги платят?!" :)

            • +1
              Про немонетарные способы тоже интересно было бы. Вот в Америке есть доски почета, лучший работник месяца, все дела. У нас тоже, ударники труда удостаивались помимо премий публичных аплодисментов от всего коллектива. Дополнительные отпускные дни. Да и в конце концов просто приучиться хвалить своих подопечных если они сделали что-то хорошее.
              Или вот немонетарный, но уже материальный способ — дать работнику кусочек компании в виде акции. Глядишь и балду пинать будет меньше, понимая, что тем самым уменьшает стоимость этой самой акции.
              • 0
                В случае, если сотрудник начнет искать работу и ценовые предложения будут сопоставимы, человек будет смотреть на второстепенные вещи, которые предлагает компания

                Вот я был бы готов уйти на сопоставимую зарплату только если на текущей работе серьезные проблемы. И бесплатные обеды ничего не изменили бы.

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                Информация
                • Дата основания 30 ноября 1999
                • Локация США
                • Сайт parallels.com
                • Численность 201–500 человек
                • Дата регистрации 09 августа 2008
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