Великолепные придурки в разработке

Выдуманная Алиса, бескорыстный великолепный придурок

Выдуманный Боб, эгоистичный великолепный придурок

Какие беды приносят великолепные придурки

Как быть с великолепными придурками

В команде мечты нет «великолепных придурков». Они слишком сильно бьют по командной работе. По нашему мнению, великолепные люди тоже могут вести себя по-человечески, и мы на этом настаиваем. Когда высокоодарённые люди работают вместе, рука об руку, они вдохновляют друг друга, взаимно повышают продуктивность, и в команде работают гораздо эффективнее группы одиночек.

«I'd rather have a hole in my organization than an asshole.»

– Fred Wilson, Velocity NY 2013 keynote.

Когда я вёл себя как придурок

Дополнительные темы

Заключение

Многие из нас работали с ними — с разработчиками-придурками, которые великолепно делают свою работу, но обращаются с другими, как с мусором. Под катом парочка примечательных историй и целая поляна для обсуждений. В некоторых компаниях таких людей отказываются брать на работу (например, в Netflix действует правило " No Brilliant Jerks " — одна из многих причин, по которым я устроился в компанию). Можно упомянуть политику Amazon " No Asshole Rule ", популяризированную одноимённой книгой.В ней есть такой тест 1. После общения с человеком люди чувствуют себя угнетёнными или униженными, или ощущают, что с ними как-то иначе плохо обошлись?2. Нападает ли человек на тех, кто менее влиятелен, чем он/она?Вот тест проверка для вас или вашей компании: вы будете терпеть замечательного разработчика с характером му… ка? (или более вежливая версия: вы будете терпеть великолепного придурка?)На эту тему есть много мнений и статей, включая « Великолепные придурки того не стоят » и « Лучше не взять неприятного сотрудника, чем нанять суперзвезду ». Мой коллега Джастин Бекер выступил на QConSF 2017 с докладом « Я великолепный придурок? ».Должен сказать, что термин «» люди понимают по-разному. Чтобы не было толкований, опишу два вида великолепных придурков — бескорыстных и эгоистичных, а также расскажу об особенностях их поведения. А затем мы обсудим вред, наносимый этими людьми, и что с ними делать.. Это не два настоящих человека, а собирательные образы, поведение которых мы рассмотрим, не ограничиваясь правилом «no asshole rule».Алиса великолепный разработчик. Алиса заботится о компании. Она прямолинейная и честная. Если она верит, что непопулярное мнение будет правильным для компании, то выскажет это мнение без колебаний. Она даже будет давить на других, чтобы её поддержали, зачастую доходя до подлости. Алиса будет уточнять, что не хочет зла, что её намерения изначально верные, и что её подлое поведение в любом случае не должно повредить компании. У Алисы туго с эмпатией, она плохо распознаёт эмоции других людей, да и не видит в этом особого смысла.Алиса прекрасно работает в одиночку над трудными задачами. Она прекрасно ладит со своей непосредственной командой и начальником, который понимает особенности её характера. Но у неё натянутые отношения с теми, с кем сталкивается лишь время от времени. За пределами своей команды у Алисы репутация придурочной, люди стараются не работать с ней.Алисе нет равных в исправлении трудных багов, написании тестовых пакетов, слиянии кода и прочей негламурной работе. Если компании нужно что-то сделать, Алиса счастлива будет помочь, и её не волнует, поспособствует ли это её карьере.Хотя бескорыстные придурки в целом могут быть полезны для компании, толку может быть больше, если они поймут, что доброта и вежливость повышают продуктивность. Эта тем была поднята в статье « Будьте добрыми ». В разных компаниях поведение Алисы либо будут терпеть, либо не будут (большинство моих рецензентов сказали «нет», один колебался). Стартапы могут быть терпеливы к Алисе, к примеру, если компания такая маленькая, что все знают Алису и понимают, чего от неё ждать.Но бескорыстных придурков я описал главным образом для того, чтобы подчеркнуть особенности придурков эгоистичных.Боб великолепный разработчик. Боб заботится о Бобе. Он эгоист, лишён эмпатии и наделён манией величия. Он верит, что любое поведение оправдано, если приносит ему пользу, включая оскорбления и использование других людей, причём он не чувствует вины или сожалений.Он может быть обаятельным и харизматичным, когда хочет добиться своего, поэтому люди могут игнорировать или прощать его плохое поведение.Ниже я привёл список черт, характерных для Боба, крайний случай великолепного разработчика-придурка. Не каждый великолепный придурок демонстрирует весь диапазон описанного поведения, но я лично сталкивался со всеми перечисленными проявлениями.Он считает себя самым важным человеком в комнате, ему наплевать, что другим нужно что-то сказать, он часто их перебивает. Он может парализовать встречу, начав рассказывать длинную историю, в которой восхваляет себя. Менее напористые люди при этом замолкают, даже если их мнение на этой встрече важнее.. Он может хорошо работать над решением трудной задачи, но только если ему это нравится, или это помогает его карьере, или так он «рекламирует» свою предыдущую работу. Он создаёт новые проекты и сразу же требует признания, но доведение дела до конца оставляет другим, при этом избегая ответственности в случае неудачи. Он изумительно убеждает компанию позволить ему делать то, что он хочет, даже если это не учитывает требований рынка или прошлую производительность самого Боба. Он никогда всерьёз не обучает и не курирует других сотрудников — он не видит в этом пользы для своей карьеры.В спорах с нетехнарями он побеждает, дурача их ненужными техническими подробностями, заставляя людей чувствовать себя дураками. В общении с младшими сотрудниками-технарями Боб любит высмеивать их идеи, всячески показывая людям, какие они идиоты и какой он умный. Когда требуются его технические знания и навыки, Боб заставляет других умолять и выпрашивать его помощь, тем самым опять унижая. Когда кто-то ошибается, Боб наслаждается, всячески позоря, фонтанируя сарказмом и остроумными оскорблениями. При аргументировании он использует ту же риторику, стараясь победить любой ценой.Ему нравится демонстрировать свою важность и безнаказанность, в том числе с помощью чистого хамства. Он опаздывает на встречи (намеренно), задирает ноги, а затем пялится в смартфон или ноутбук, игнорируя всех вокруг. Иногда делает непристойные замечания в офисе, хвастаясь: «Если бы это сказал кто-то другой, его бы уволили!». Также Боб настаивает, чтобы у него был самый лучший компьютер/ноутбук/монитор, таким образом демонстрируя свой статус., включая те сферы, в которых он ничего не смыслит. Если он не может что-то контролировать, он это порочит. Например, будучи разработчиком, утверждает, что маркетологи идиоты, бесполезные, ненужные и что «этим может заниматься кто угодно».Он ругает другие технологии и компании, за глаза плохо отзывается о людях, всегда находя, чего можно сказать гадкого. Он поднимает свой статус, критикуя других людей. Он поносит технологии, не использующие плоды его собственного труда или не соответствующие его убеждениям. Другие разработчики избегают использовать новые технологии, опасаясь насмешек Боба.Иногда делает это тонко, подавая произошедшее таким образом, чтобы ввести людей в заблуждение. В каких-то случаях он просто врёт, так уверенно и настойчиво, что ему почти всегда верят. Отстаивает свои предпочтения и мнения как факты.Он в упор смотрит в глаза тем, кто ему не нравится, и может вторгаться в личное пространство. Также может делать агрессивные жесты, вроде стучания кулаком по столу.. Некоторые разработчики оказались сыты Бобом по горло и уволились. Талантливые изгнаны Бобом, чтобы не создавать угрозы его положению в компании. Боб демонизирует ушедших, прошлые неудачи приписывая им, а успехи — оставшимся, особенно себе. Так он убеждает начальство, что уход тех сотрудников был благом для компании, мешая понять, что настоящая проблема — сам Боб. Если спросить некоторых из уволившихся, то они назовут другие причины ухода, в надежде избежать очернения со стороны Боба.. Поскольку он великолепный разработчик и замечательный оратор, Боб часто выступает на конференциях и митапах. Со сцены он рассказывает о своих заслугах, перевирая истории в свою пользу, приписывая себе чужие заслуги — если не нагло, то молчаливо или косвенно. За пределами компании у него есть группа заклятых последователей, героизирующих и обожествляющих его, и ему нравится с ними работать. Он очень нравится людям со стороны.: находит восхищающихся его великолепием и убеждает делать работу, продвигающую идеи и проекты Боба, отражая на него славу. Джуниоры настолько увязают в продвижении карьеры Боба, что им не хватает сил и времени на собственные карьеры.Боб — плохой образец для подражания. Боб может сгубить весь коллектив, став плохим образцом для подражания. Те, кто превозносят Боба, начинают вести себя как он, унижать и оскорблять других, надеясь на его одобрение и желая стать такими же, как Боб. Другие люди просто используют его в качестве оправдания своего текущего плохого поведения: если Боб может, то и я могу.. Они наблюдают, как Боб унижает и порочит других, но ничего не делают. Либо смеются, поощряя такое поведение Боба. Ему нравится окружать себя такими лизоблюдами. Или они могут быть разумными людьми, но ещё не понимающими, что стали свидетелями плохого обращения. Они могут открыто защищать Боба и отрицать, что он был с кем-то некорректен, или сгладить остроту обвинений, или даже задурить жертв Боба («все иногда бывают придурками»).. Он знает, что неприятен людям, но «это их проблемы». Повторюсь: со всеми такими видами поведения я сталкивался лично, общаясь с многочисленными великолепными придурками. Боб — полностью выдуманный персонаж, которого я наделил всеми чертами. В жизни кто-то может повести себя в чём-то как Боб, но этот человек не обязательно придурок. Однако если вы замечаете в своём коллеге — или в себе — многое из описанного, то да, вероятно, это придурок высшей пробы.Некоторые из читателей говорили мне, что Боб выглядит слишком невероятным: никто не может быть настолько плохим! Им просто повезло не сталкиваться с Бобом, из чего можно сделать вывод: ваше представление о «великолепном придурке» может отличаться от впечатлений тех, кто действительно работал с ним или с придурком другого типа.• Своим отношением ранит или оскорбляет некоторых сотрудников.• Заставляет свою команду и начальника тратить силы на ограждение Алисы от других сотрудников.• Проекты Алисы могут быть менее успешными, если другие избегают работать с ней.• Никто не хочет задавать Алисе вопросы, поэтому её знания часто невостребованы.• Боб заглушает мнения других специалистов, снижает общий технический IQ компании.• Людям приходится доделывать брошенные Бобом проекты.• Боб деморализует многих сотрудников, снижается их продуктивность.• Боб провоцирует у своих жертв стресс, психологические и физические проблемы.• Из-за Боба некоторые сотрудники могут пропускать работу, например, сказываясь больными.• Из-за Боба люди увольняются и уже не возвращаются в компанию.• Боб может усилить конкурентов, потому что те будут нанимать ушедших сотрудников.• Из-за Боба труднее нанимать новых хороших работников (сарафанное радио).• Боб лишает компанию клиентов и инвесторов (сарафанное радио).• Некоторые сотрудники строят рабочие процессы так, чтобы избегать Боба, из-за этого снижается эффективность компании.• Кто-то может саботировать работу Боба, а значит саботировать саму компанию.• Боб вдохновляет некоторых сотрудников вести себя так же, как он, что только ухудшает ситуацию.• Боб создаёт враждебную рабочую среду, чреватую судебными исками.Во второй главе книги «The No Asshole Rule» описано больше подробностей (но уже не про разработчиков), и рассказывается, как подсчитать TCA (Total Cost of Assholes) — Общие затраты на му… ков в вашей организации.Здесь нужно решать две задачи: помочь жертвам придурков и тем, кто невольно наблюдал за их выходками, и что-то сделать с самими придурками. Обе темы вкратце не осветишь, так что я пройдусь по верхам.В каких-то компаниях никто не говорит Алисе и Бобу, что их поведение недопустимо. Все видят, как они себя ведут, но терпят, потому что Алиса и Боб такие великолепные и ценные. Это ошибка! В компании нужно открыто объявить политику непримиримости к великолепным придуркам. В Netflix это стало частью презентации о культуре компании Это не какой-то бесполезный благостный текст из неизвестного источника: изначально он был опубликован под SlideShare-аккаунтом CEO Рида Гастингса. Чтобы такая политика была эффективной, возможно, потребуется поддержка на самом верху. Все кандидаты на работу в Netflix должны прочитать памятку о культуре компании, их предупреждают, что мы относимся к этому серьёзно. Хотя памятка даёт людям понять, что в компании не терпят придурков, это не означает, что придурки не смогут проскользнуть: Боб великолепен и харизматичен, поэтому, наверняка пройдёт собеседование. Но потом он обнаружит, что новые коллеги не готовы мириться с его поведением и открыто об этом говорят.За три года работы в Netflix я не встретил ни одного великолепного придурка. Политика компании работает, и это замечательно. Если кого-то подобного и нанимали за это время, то эти люди либо изменились, либо ушли до того, как я с ними столкнулся.Некоторые великолепные придурки могут встать на путь исправления. Алиса может осознать, что её поведение вредит компании, о которой она так беспокоится. Алису нужно поощрять в развитии эмпатии, поддерживая в ней положительные эмоции и мотивируя к усердной работе. Мой коллега Джастин Бекер подробно рассказал об этом в своём выступлении на QCon, затронув и тему эмоционального интеллекта. В следующей главе поделюсь примером.Что касается Боба, то ему нужно сказать, что его поведение вредит людям и компании, и дать возможность измениться. Но ему, скорее всего, будет наплевать. Он уверен, что «хорошие парни проигрывают», и роль придурка всегда ему помогала. Начальство Боба может изменить это его ментальное уравнение, контролируя всё то, к чему стремится Боб: можно позволить ему работать над своими проектами и выступать со сцены, продвигать и выплачивать премии, и вообще не уволив.Если вы коллега/жертва/свидетель, то сообщите начальству о поведении Боба. Но вряд ли стоит требовать его увольнения (помимо прочего, что, если однажды вас самих начнут считать Бобом?).Сообщите начальству, но пусть оно само решает, что делать. Вообще-то, увольнение великолепного придурка — это сложная тема, требующая отдельной статьи, написанной руководителем, который уже решал такие задачи. Обычно нужно соблюсти определённую процедуру, чем Боб может воспользоваться и показать, что он стал лучше, стараясь сохранить работу. Но затем он вернётся к прежнему поведению. Он даже может убедить начальство, что его знания и репутация так важны, что компания загнётся без него. Это не так, но подобные опасения могут заставить руководство колебаться.Сами руководители должны быть убеждены, что нельзя терпеть поведение Боба, невзирая на его достоинства. В каких-то компаниях придётся осознать, какой вред наносит Боб (см. выше), чтобы оправдать дальнейшие действия. Если в компании уже принята открытая политика «без великолепных придурков», то руководителям легче справляться с такими сотрудниками, потому что не придётся никого убеждать в их вреде: это уже прописано в политике компании.Регулярные встречи с глазу на глаз, плановые встречи с командами, которые не подчинены ему, помогут информировать начальство о вреде придурка для компании. В Netflix порядок такой: раз в две недели я встречаюсь со своим начальником, раз в месяц — с его начальником, и как минимум раз в год — с ещё более высоким начальником. То есть я непосредственно и один на один общаюсь с руководителями на трёх уровнях, даже не прося о встрече. Также у нас в компании принято говорить с другими прямо и честно, вмешиваться, если замечаешь нелицеприятное поведение, доводя разбирательство вплоть до уровня CEO.Что касается публичных выступлений, то Бобу нравится быть лицом компании. Но нужно давать возможность выступать и другим, если они хотят этого, помогать развивать навыки публичных выступлений, чтобы Боб не был единственным хорошим докладчиком. Организаторы конференций тоже могут придерживаться политики «без великолепных придурков» (некоторые уже так делают), поэтому другие участники могут избегать конференций, на которых собираются выступать известные придурки. Если Алисе нужно научиться эмпатии, то Бобу нужно ещё и перестать быть эгоистом, в частности, не мешая другим выступать от лица компании или участвовать в других проектах.Многие люди иногда ведут себя как Алиса, и можно просто обсудить это с ними (с настоящей Алисой это будет сделать труднее из-за её поведения по умолчанию). Приведу пример из своего опыта, когда я сам вёл себя как придурок.Когда-то один из разработчиков допустил большую ошибку в сфере, в которой я хорошо разбирался, после чего отправил письмо, в котором уклонился от ответственности и не предложил способов исправления. Я пришёл в ярость и позвонил разработчику: я хотел заставить его понять, что он сделал большую ошибку, и наставить на пусть истинный. Я был груб, отругал его. Мне самому это не нравилось, но казалось, что я делаю для компании Хорошее Дело и решаю проблему.Через неделю мне неожиданно позвонил начальник этого разработчика. Он сказал, что знает о моём звонке, хотя технически я не был неправ, но известно ли мне, что после нашего разговора разработчик не может оправиться, он демотивирован, всё валится из рук; вы умышленно довели до этого? Нет, конечно нет. Звонивший продолжил: вам не кажется, что вы могли бы поговорить с моим сотрудником в другом ключе, чтобы после разговора с вами у человека остался положительный настрой, чтобы он хотел исправить ошибку? Да, вероятно, мог бы. Хорошо. Пожалуйста, в будущем всегда так и делайте. И я делал.Этот разговор по телефону длился меньше двух минут, и подействовал сразу же. Подозреваю, что тот человек уже проводил подобные беседы. Обратите внимание, он не обвинял меня в том, что я придурок, а задал два вопроса, по сути означавшие: 1) вы намерены вредить компании? и 2) вы способны вести себя сдержанно? И на каждый вопрос есть лишь один правильный ответ. Если бы он сказал мне «ты придурок», я мог бы ответить «ничего подобного», на задавая вопросы, он заставил меня задуматься над ответами, включив во мне саморефлексию.Есть ещё несколько тем, о которых я не рассказывал, но не могу они не упомянуть:Рекомендую почитать статью « Больше никаких рок-звёзд », в которой описан рок-звезда, очень похожий на Боба.Боб может добиваться продвижения по службе, и ему могут предложить руководящую должность. Это причинит компании ещё больше вреда. Боб-начальник эксплуатирует и терроризирует своих подчинённых. Это тема для большой статьи.Будет ли Боб домогаться, учитывая его манию величия и ощущение собственной правоты ( Теория Аль Капоне ), или он достаточно умён, чтобы не заходить так далеко? Или он просто не относится к такому виду придурков? Не знаю. Я с подобным не сталкивался, поэтому и не писал.Тех, которых Боб эксплуатировал в своих корыстных целях. Это ещё одна большая тема. Можете почитать здесь здесь (из этой статьи я позаимствовал слова «отражать славу»).На это не так просто ответить, поскольку Боб присваивает себе славу за чужую работу. Также он наживает врагов в своей отрасли, а некоторые сотрудники даже саботируют работу Боба. В долгосрочной перспективе это повредит его карьере. Не великолепный результат, надо сказать.Тогда последствия для компании могут быть ещё хуже. Здесь я не поднимал эту тему, но могут встречаться люди, такие же как Боб, но вовсе не великолепные, а лишь притворяющиеся, и вполне успешно. Цитата : «Миф о «великолепных придурках» вреден, потому что позволяет любому придурку пускать пыль в глаза, притворяясь, что он может так себя вести благодаря своему великолепию. Хотя вполне вероятно, что придурок просто боится разоблачения».Да. К счастью, их мало. Один из моих читателей считает, что статья будет не столь эффективной, если я не приведу в пример настоящего Боба. Может, он и прав, но я не хочу никого называть. Эта статья не о конкретном Бобе, а обо всех эгоистичных великолепных придурках.Сложный вопрос. Автор книги Is Shame Necessary считает, что позор и порицание обществом должны быть естественным следствием оскорбительного поведения. Это также обсуждается здесь . Открытое порицание придурка может спасти его будущих жертв, но только в том случае, если это порицание адекватно и само по себе не оскорбительно. Я не могу дать рекомендаций, как защититься от придурка: всё зависит от конкретной ситуации, можете ли вы говорить об этом в голос. Я сам был в роли жертвы, были серьёзные угрозы мне и моей семье, так что я понимаю возможные риски.Если вы считаете себя правым в любой ситуации, не думаете о своём влиянии на командную работу или отношения, то вы можете быть Алисой или Бобом. Если считаете, что для движения вперёд нужно причинять боль другим, то вы можете быть Бобом. Читайте описания персонажей в предыдущих главах и посмотрите презентацию моего коллеги « Я великолепный придурок? Нужно ли терпеть великолепных придурков? Я описал два вымышленных персонажа: бескорыстную Алису и эгоистичного Боба. Очевидно, что терпеть поведение эгоистичного придурка нельзя. Боб может погубить компанию. Когда некоторые топ-менеджеры говорят, что содержание великолепных придурков может быть оправданным, мне кажется, они думают об Алисе, а не о Бобе (о целесообразности использования Алисы ещё можно поспорить).Когда-то я поддерживал любых великолепных придурков и считал, что они стоят таких неудобств. Я ошибался. Меня предупреждали, что поведение придурков недопустимо, но никто не объяснял, почему. Здесь я рассказал об этом достаточно подробно. Я не понимал, пока сам не столкнулся с придурками и последствиями их действий (пожалуй, я уже сыт придурками по горло).Ваша компания может применять политику «без му… ков», или более вежливо — «без великолепных придурков». Ваши коллеги могут всерьёз спорить о том, как работать с Бобом: с одной стороны, он реальный придурок, но с другой — «ценный сотрудник», так что, может быть, для компании важнее терпеть его поведение? Решить этот вопрос поможет принятие политики, всё просто, как три слова: никаких великолепных придурков.