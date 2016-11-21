Перекрестное опыление: управляем Linux из-под Windows, и наоборот

В прошлой статье я обещал рассмотреть механизм удаленного подключения с Windows на серверы под управлением *nix, и наоборот при помощи PowerShell. Обещанного обычно ждут три года, но я успел чуть раньше. Что ж, если хочется с верного макбука управлять гетерогенной инфраструктурой, или наоборот ― с Surface Pro рулить Linux-серверами без всяких putty, ― прошу под кат.

Microsoft Loves Linux

Еще в 2015 году Microsoft торжественно объявила о запуске программы «Microsoft Linux». Сюда вошла как банальная поддержка гостевых *nix-like OS на Hyper-V, так и встроенная в Windows 10 Ubuntu и возможность запуска в Docker продуктов Microsoft, таких как SQL Server.

Компания также опубликовала исходный код PowerShell, что позволило запускать «Ракушку Мощи» не только на Windows. Из-под одноименного аккаунта на Github, помимо исходного кода, выложены и бинарники под большинство современных систем (лицензия MIT).

Это позволяет настроить удаленное управление с помощью единого инструмента ― PowerShell. Помимо подключения к консоли компьютера, можно запускать отдельные команды, в том числе и на нескольких серверах одновременно. Довольно удобно для автоматизации задач администрирования, таких как массовое изменение настроек, инвентаризация, сбор логов.

Порой удобно совмещать традиционные консольные команды со вставками PowerShell:

cat /etc/passwd | ConvertFrom-Csv -Delimiter ':' -Header Name,Passwd,UID,GID,Description,Home,Shell | Sort-Object Name | Format-Table

Для подключения к Windows-машинам при помощи PowerShell используется протокол WS-Man. Для GNU\Linux привычен SSH. Так как сегодня становятся универсальными оба протокола, разберем их подробнее.

PowerShell 6.0 под Windows и *nix, пока еще находится в бете. Поэтому не рекомендую без хорошего тестирования применять на боевых серверах описанное ниже.

Магомед не идет к горе

Когда технология удаленного доступа при помощи PowerShell только набирала обороты, единственным универсальным способом подключения к разным системам был протокол WS-Man. Для тестового стенда я взял Windows Server 2016 и Centos 7, для которых и буду настраивать возможность удаленного подключения и выполнения команд при помощи этого протокола.

Для начала установим на Centos свежий PowerShell:

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/microsoft.repo yum install -y powershell pwsh

После установки появилась возможность запускать привычные Windows-администратору командлеты. Например, посмотрим версию PS и получим список запущенных процессов командлетами $PSVersionTable и Get-Process:



Работаем в консоли PowerShell на CentOS.

Чтобы подключаться к Linux-машине с консоли Windows, нам понадобится установить и настроить:

OMI (Open Management Infrastructure) ― адаптация WMI, которую также можно использовать для управления компьютерами с ОС, отличными от Windows;

PSRP (PowerShell Remoting Protocol) ― библиотека, необходимая для удаленного подключения PowerShell.

Подробно с работой и эволюцией OMI и PSRP можно ознакомиться в отличном материале от Matt Wrock, я же просто установлю OMI командой:

yum install omi

Далее нужно настроить порты и аутентификацию в конфигурационном файле /etc/opt/omi/conf/omiserver.conf, после чего перезапустить сервер командой:

/opt/omi/bin/service_control restart

Для упрощения эксперимента я не буду настраивать ни NTLM-аутентификацию, ни Kerberos. Еще и шифрование отключу ― разумеется, в боевой среде делать этого не стоит. Для включения текстовой аутентификации и шифрования на стороне Windows в работе winrm достаточно выполнить следующие команды:

winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"} winrm set winrm/config/client @{AllowUnencrypted="true"} winrm set winrm/config/service/auth @{Basic="true"} winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted="true"}

После настройки можно проверить работу OMI из консоли Windows:

winrm enumerate http://schemas.microsoft.com/wbem/wscim/1/cim-schema/2/OMI_Identify?__cimnamespace=root/omi -r:http://server:5985 -auth:Basic -u:root -p:"password" -skipcncheck -skipcacheck -encoding:utf-8 -unencrypted



Подключаемся к CentOS из cmd.

Теперь проверим работу обратным подключением ― из Linux к Windows:

/opt/omi/bin/omicli ei root/cimv2 Win32_Environment --auth Basic --hostname server -u username -p password --port 5985



… а затем с CentOS подключаемся к Windows.

После того, как WMI\OMI заработал, нужно установить и настроить PSRP. К сожалению и вопреки инструкции, бинарник отсутствует. Библиотеку пришлось компилировать, долго и нудно исправляя возникающие ошибки зависимостей:

yum groupinstall 'Development Tools' yum install openssl-devel pam-devel git clone --recursive [https://github.com/PowerShell/psl-omi-provider.git](https://github.com/PowerShell/psl-omi-provider.git) cd psl-omi-provider/ make release rpm -ihv target/Linux_ULINUX_1.0_x64_64_Release/psrp-1.4.1-0.universal.x64.rpm

Теперь мы сможем подключаться с Windows на Linux и наоборот при помощи PowerShell. Начнем с Windows на Linux:

$cred = Get-Credential #пропустим проверку сертификата для нашей тестовой лаборатории $o = New-PSSessionOption -SkipCACheck -SkipRevocationCheck -SkipCNCheck #выполнение команды: Invoke-Command -ComputerName server -ScriptBlock { Get-Process } -Authentication Basic -SessionOption $o -Credential $cred -UseSSL | Select-Object -First 5 #подключение к консоли Enter-PSSession -ComputerName 'server' -Credential $cred -Authentication basic -UseSSL -SessionOption $o



С Windows на Linux.

Аналогичным образом можно провести и обратное подключение.

Invoke-Command можно «натравить» на список компьютеров, и с рабочей станции Windows создать пользователя на всех серверах Linux командой вида:

Invoke-Command -ComputerName server1,server2,server3 -ScriptBlock { adduser admin;echo admin:password | chpasswd }

Надо сказать, что способ не самый удобный и эффективный. Минусов добавляет компиляция библиотек, разнообразные баги ― например, на момент написания статьи PSRP не позволял нормально подключиться из Linux в Windows.

Да и сами разработчики рекомендуют не плясать вокруг WS-Man, а обратиться к проверенному способу ― SSH. Что ж, попробуем и его.

Гора идет к Магомету

На этот раз машина с Windows получит чуть больше специфической подготовки ― нужно установить свежий PowerShell и OpenSSH.

После можно проверить синтаксис командлета New-PSSession. Если все произошло как надо, то командлет, помимо привычного параметра ComputerName, будет поддерживать и HostName.



PowerShell 6.0.0-beta.9 и обновленный синтаксис командлета.

Установка OpenSSH описана в отдельной инструкции.

Но под спойлером вы найдете все основные моменты. Качаем последний релиз или используем пакет из репозитория Chocolatey. Все это разархивируем в \Program Files\OpenSSH.

В консоли с правами администратора переходим в папку с разархивированным содержимым и запускаем установку командой:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1

Теперь генерируем ключи:

.\ssh-keygen.exe -A .\FixHostFilePermissions.ps1 -Confirm:$false

В тестовой среде мы будем использовать парольную аутентификацию, поэтому стоит убедиться что она включена в файле sshd_config:

```bash PasswordAuthentication yes ```

Если вы также хотите автоматически запускать PowerShell при подключении по SSH, то в параметре subsystem нужно прописать путь к желаемой версии PS:

Subsystem powershell C:/Program Files (x86)/PowerShell/6.0.0-beta.9/pwsh.exe -sshs -NoLogo -NoProfile

Для работы клиента SSH нужно добавить директорию в %PATH% любым удобным способом. Например, таким:

setx path "%path%;C:\Program Files\OpenSSH"

Остается только настроить и запустить службы:

Set-Service sshd -StartupType Automatic Set-Service ssh-agent -StartupType Automatic net start sshd

После установки уже можно наслаждаться подключением к серверу Windows по ssh.



C Windows через Putty на Linux, с Linux обратно на Windows по SSH.

На достигнутом останавливаться не будем и перейдем к настройке Linux. При настройке сервера SSH по умолчанию достаточно прописать PowerShell в Subsystem:

Subsystem powershell /usr/bin/pwsh -sshs -NoLogo -NoProfile

Теперь проверим подключение через командлет New-PSSession и Invoke-Command.

Сначала Windows:



Работаем из PowerShell с Linux-сервером.

Теперь подключимся из Linux к Windows:



Работаем из PowerShell с Windows-сервером.

В отличие от WS-Man, SSH настраивается намного проще и работает стабильнее. Да и беспарольное подключение по ключам настраивать привычнее.

В хозяйстве пригодится

С однозначным «советом потребителю» все опять сложно: SSH проще в настройке и стабильнее, но WS-Man использует API и позволяет применять инструменты вроде JEA. На боевых серверах использовать WS-Man я бы не стал однозначно, а вот реализация OpenSSH в Windows как сервера, так и клиента мне понравилась. Для самопальной автоматизации вполне подойдет даже без PowerShell.

В любом случае, границы между Linux и Windows хоть и медленно, но начинают стираться, что безусловно радует.