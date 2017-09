Маскировка UDP трафика в TCP/ICMP при помощи udp2raw

Обзор возможностей

Практический пример

wget https://github.com/wangyu-/udp2raw-tunnel/releases/download/20170826.0/udp2raw_binaries.tar.gz

root@kalix64:~/tunneling/udp2raw# tar -xvzf udp2raw_binaries.tar.gz udp2raw_amd64 udp2raw_mips34kc udp2raw_arm udp2raw_amd64_hw_aes udp2raw_arm_asm_aes udp2raw_mips34kc_asm_aes udp2raw_x86 udp2raw_x86_asm_aes

usage: run as client : ./this_program -c -l local_listen_ip:local_port -r server_ip:server_port [options] run as server : ./this_program -s -l server_listen_ip:server_port -r remote_ip:remote_port [options]

./udp2raw_amd64 -s -l 0.0.0.0:5555 -r 192.168.2.2:161 -a -k "snmptunnel" --raw-mode faketcp

./udp2raw_amd64 -c -l 0.0.0.0:4444 -r 192.168.1.5:5555 -a -k "snmptunnel" --raw-mode faketcp

В заключении

В данной статье речь пойдет про утилиту udp2raw, которая позволяет обходить межсетевые экраны, настроенные на блокировку протокола UDP, используя RAW сокеты, а также туннелировать любые другие протоколы при работе в связке с OpenVPN.На нем же представлена схема работы утилитыИх схемы становится ясно, что инструмент состоит из клиента и сервера, причем второй требуется разместить за межсетевым экраном. Другие утилиты для туннелирования трафика, как правило, требуют то же самое, например, reGeorg, работа которой описана в другой моей статье на defcon.ru Один сервер может обслуживать одновременно несколько клиентов, а один клиент несколько UDP соединений через один RAW сокет.Вы можете использовать udp2raw как для Linux (включая Android, OpenWRT, Raspberry PI) с правами root, так и для Windows и MacOS, правда, в довольно специфическом виде — в виде образа виртуальной машины. Но образ виртуальной машины занимает всего 4.4 МБ, так что это вполне применимо.В базовом виде udp2raw может добавлять фейковые ICMP/TCP заголовки к сетевым пакетам, тем самым заставляя межсетевой экран считать их пакетами соответствующих сетевых протоколов, а не UDP.В режиме FakeTCP, udp2raw симулируем трехсторонний TCP handshake при установке соединения и затем поддерживает корректную установку SYN/ACK флагов непосредственно при передаче данных.udp2raw может использоваться и как вспомогательный инструмент для стабилизации соединения, защиты от replay атаки ( anti-replay window ) или просто для шифрования трафика (AES-128-CBC) в режиме обычного UDP туннеля. В этом случае фейковые ICMP/TCP заголовки к пакетам добавляться не будут.Так же возможно использование udp2raw в связке с OpenVPN, что позволяет использовать udp2raw для туннелирования не только UDP трафика. Схема работы представлена нижеДля конкретно этого случая есть отдельная несложная инструкция на гитхабе разработчика.Для начала работы с udp2raw в Linux скачиваем архив с githubи распаковываемКлиент и сервер представляют из себя одно и то же приложение. Различаться будут только ключи при запускеПредположим, что в сети есть Windows машина с активированным SNMP сервисом и шлюз, блокирующий UDP пакеты, но разрешающий TCP доступ к Windows машине.Злоумышленнику удалось получить доступ со своей Kali Linux машины к шлюзу и разместить там udp2raw сервер. Если злоумышленник попытается напрямую подключиться к Windows машине на UDP порт 161, то ничего не выйдет.Тогда он может воспользоваться udp2raw, чтобы спрятать природу SNMP пакетов от межсетевого экрана, запустив на шлюзеИ на Kali машинеТеперь злоумышленник может получать доступ к SNMP сервису удаленной машины через зашифрованный туннель такПри этом в Wireshark будет виден только TCP трафикЕсли использовать ICMP заголовки, то в Wireshark мы увидим следующееЕсли проверить трафик на стороне шлюза, то будет видно, что Windows машине отсылаются самые обыкновенные SNMP UDP пакетыДополнительно можно ускорить работу туннеля, используя kcptun , а так же ознакомиться с другими инструментами для туннелирования трафика: reGeorg icmptunnel и другими.В случае использования udp2raw злоумышленником, подобные аномалии в корпоративной сети могут быть обнаружены при помощи IDS, IPS и DPI систем обеспечения сетевой безопасности.