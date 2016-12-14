OWASP Top 10 2017
Состоялся финальный релиз Топ-10 уязвимостей от OWASP — наиболее критичных рисков безопасности веб-приложений. Обновление происходит примерно раз в 3-4 года, этот релиз затрагивает текущие и будущие проблемы безопасности веб приложений.
На проект OWASP Топ-10 ссылается множество стандартов, инструментов и организаций, включая MITRE, PCI DSS, DISA, FTC, и множество других. OWASP Топ-10 является признанной методологией оценки уязвимостей веб-приложений во всем мире. Проект OWASP Топ-10 отражает наиболее значимые угрозы веб-приложению.
OWASP Top 10 2013
Список самых опасных рисков (уязвимостей) веб-приложений от 2013 года:
- A1 Внедрение кода
- A2 Некорректная аутентификация и управление сессией
- A3 Межсайтовый скриптинг
- A4 Небезопасные прямые ссылки на объекты
- A5 Небезопасная конфигурация
- A6 Утечка чувствительных данных
- A7 Отсутствие контроля доступа к функциональному уровню
- A8 Подделка межсайтовых запросов
- A9 Использование компонентов с известными уязвимостями
- A10 Невалидированные редиректы
OWASP Top 10 2017
Список самых опасных рисков (уязвимостей) веб-приложений от 2017 года:
- A1 Внедрение кода
- A2 Некорректная аутентификация и управление сессией
- A3 Утечка чувствительных данных
- A4 Внедрение внешних XML- сущностей (XXE)
- A5 Нарушение контроля доступа
- A6 Небезопасная конфигурация
- A7 Межсайтовый скриптинг
- A8 Небезопасная десериализация
- A9 Использование компонентов с известными уязвимостями
- A10 Отсутствие журналирования и мониторинга
Изменения
Новая редакция отличается как от редакции 2013.
XSS уязвимости покинули тройку лидеров, но туда перенеслась с 6 места утечка критичных (чувствительных данных) — видимо последние громки утечки и взломы не прошли даром и консорциум OWASP решил сфокусировать внимание на этой проблеме.
Добавилось новый тип уязвимостей — eXternal Entity XML (XXE). XXE Инъекция — это тип атаки на приложение или препроцессор, которые анализируют ввод XML.
Также мы видим добавление пункта о небезопасной десериализации — такого рода уязвимости могут приводить к удаленному выполнению кода, позволять повышать привилегии и многое другое.
Добавился пункт об отсутствии мониторинга — по данным OWASP среднее время обнаружения инцидента составляет 200(!) дней.
Открытые редиректы и CSRF покинули 10 самых значимых уязвимостей. Общая тенденция изменения списка OWASP говорит о смещении приоритетов уязвимостей/векторов атак из client-side в server-side.
Ссылки
→ Проект OWASP
→ PDF версия OWASP Top 10 2017
→ OWASP testing guide на русском
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