OWASP Top 10 2013

A1 Внедрение кода

A2 Некорректная аутентификация и управление сессией

A3 Межсайтовый скриптинг

A4 Небезопасные прямые ссылки на объекты

A5 Небезопасная конфигурация

A6 Утечка чувствительных данных

A7 Отсутствие контроля доступа к функциональному уровню

A8 Подделка межсайтовых запросов

A9 Использование компонентов с известными уязвимостями

A10 Невалидированные редиректы

OWASP Top 10 2017

A1 Внедрение кода

A2 Некорректная аутентификация и управление сессией

A3 Утечка чувствительных данных

A4 Внедрение внешних XML- сущностей (XXE)

A5 Нарушение контроля доступа

A6 Небезопасная конфигурация

A7 Межсайтовый скриптинг

A8 Небезопасная десериализация

A9 Использование компонентов с известными уязвимостями

A10 Отсутствие журналирования и мониторинга

Изменения

Ссылки

Состоялся финальный релиз Топ-10 уязвимостей от OWASP — наиболее критичных рисков безопасности веб-приложений. Обновление происходит примерно раз в 3-4 года, этот релиз затрагивает текущие и будущие проблемы безопасности веб приложений.На проект OWASP Топ-10 ссылается множество стандартов, инструментов и организаций, включая MITRE, PCI DSS, DISA, FTC, и множество других. OWASP Топ-10 является признанной методологией оценки уязвимостей веб-приложений во всем мире. Проект OWASP Топ-10 отражает наиболее значимые угрозы веб-приложению.Список самых опасных рисков (уязвимостей) веб-приложений от 2013 года:Список самых опасных рисков (уязвимостей) веб-приложений от 2017 года:Новая редакция отличается как от редакции 2013.XSS уязвимости покинули тройку лидеров, но туда перенеслась с 6 места утечка критичных (чувствительных данных) — видимо последние громки утечки и взломы не прошли даром и консорциум OWASP решил сфокусировать внимание на этой проблеме.Добавилось новый тип уязвимостей — eXternal Entity XML (XXE). XXE Инъекция — это тип атаки на приложение или препроцессор, которые анализируют ввод XML.Также мы видим добавление пункта о небезопасной десериализации — такого рода уязвимости могут приводить к удаленному выполнению кода, позволять повышать привилегии и многое другое.Добавился пункт об отсутствии мониторинга — по данным OWASP среднее время обнаружения инцидента составляет 200(!) дней.Открытые редиректы и CSRF покинули 10 самых значимых уязвимостей. Общая тенденция изменения списка OWASP говорит о смещении приоритетов уязвимостей/векторов атак из client-side в server-side.