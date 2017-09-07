Как кассовое ПО борется с экономическими правонарушениями
Любой крупной торговой сети регулярно приходится сталкиваться с экономическими правонарушениям — их совершают как покупатели, так и сотрудники магазина. И если с первыми можно бороться с помощью системы видеозаписи и наблюдения, то защитить бизнес-процессы от персонала, напрямую участвующего в них, гораздо сложнее. Давайте поговорим о том, как это можно сделать на уровне ПО, управляющего работой кассового узла.
Современные фронт-офисные системы при закрытии чека на POS-терминале передают информацию на кассовый сервер, где накапливаются данные за смену. Это позволяет, в том числе и службе безопасности, анализировать события, происходящие в кассовой зоне. Однако информации чека зачастую недостаточно для полноценного контроля за действиями кассира.
Системы видеоконтроля кассовых операций объединяют функции видеозаписи и наблюдения с контролем кассовых событий: то есть запись действий кассира и данные чековой ленты синхронизируется по времени. Это позволяет получить информацию о событиях, которые происходили на POS-терминале, но не были отражены в чеке (открытия денежного ящика, попытки совершения кассиром несанкционированных действий). Для получения видеоинформации над кассовым узлом устанавливается видеокамера, позволяющая контролировать весь процесс общения кассира и покупателя. Параллельно с этим кассовое ПО может посылать системе видеоконтроля данные чеков в требуемом формате. Например, кассовая программа «Профи-Т» легко интегрируется с такими популярными системами видеоконтроля кассовых операций по протоколам, как Prisma, ITV, G2.
Сервер системы видеоконтроля постоянно работает в сети и принимает пакеты от сервера «Профи-Т» с информацией о кассовых событиях. При получении события «начало чека» захватывается слайд и ко времени появления события по номеру кассы привязывается непрерывное видео.
Все современные фронт-офисные системы умеют разграничивать права доступа к операциям. Обычно персонал градируют на роли:
— «кассира» — в его обязанности входит формирование товарной части чека (сканирование товара) и наличный или безналичный расчет с покупателем. В конце смены ему необходимо сдать ту сумму, которая, по данным кассовой программы, находится в денежном ящике.
— «старшего кассира» или «администратора» — он выполняет операции, оставляющие лазейки для недобросовестного кассира.
Это:
• сторнирование (отмена товарной позиции) в формируемом чеке (до того, как он был закрыт);
• возврат — если покупатель по какой-то причине хочет вернуть товар;
• отложенный чек — эта операция производится в тот момент, когда необходимо временно отложить оформление покупки (например, кассир уже отсканировал товары, и перешел в режим оплаты, а покупатель обнаружил, что забыл кошелек в машине). В таком случае, чтобы не задерживать других покупателей, чек аннулируется с возможностью последующего восстановления. Однако отложенные и невостребованные чеки окончательно упраздняются при закрытии смены и информация о них нигде не сохраняется. Этим пользуются некоторые недобросовестные кассиры — принимая оплату, они не восстанавливают чек, а деньги за покупку кладут в свой карман.
«Профи-Т» позволяет разграничить права доступа пользователей двумя способами:
— аппаратными средствами (на кассовой клавиатуре) с помощью поворота ключа;
— программным способом с помощью назначения пользователям прав доступа и последующего ввода индивидуального логина и пароля, сканирования индивидуального штрих-кода или прокатыванием ключ-карты.
Также можно разграничить права доступа к любым кассовым операциям, например, сделать так, чтобы сторно продажи товара выполняли только администраторы:
Как мы уже сказали выше, произведенные кассиром действия можно воссоздать, воспользовавшись данными системы видеоконтроля. Но это не единственная возможность. Действия кассира можно отследить в режиме реальном времени через сервер кассовой программы. Это актуально в том случае, когда необходимо проконтролировать нового сотрудника или проверить подозрения в отношении одного из кассиров.
«Профи-Т» в этом случае может работать в режиме зеркала — позволяет с кассового сервера подключиться к определенной кассе и понаблюдать за действиями ее оператора. Если обнаружатся какие-то злоупотребления со стороны кассира, то данные о них можно использовать для доказательства подозрений или аргументации претензий.
Запрет продажи товара позволяет магазину бороться как с экономическими правонарушениями, так и с пересортицей. Обычно такие инциденты возникают в сетевых магазинах, где товарный справочник формируется для всех точек продаж. При этом иногда случается так, что в каком-то магазине нет в наличии определенных товарах, выгруженных на кассу. В таком случае кассир может случайно или по злому умыслу, например, продать дорогие яблоки по более дешевой цене.
Однако администратор магазина может заранее пресечь такую возможности, запретив в кассовой программе продажу отсутствующих товаров. Когда кассир попытается продать товар из этой категории, ПО выдаст уведомление о запрете.
Когда заходит речь об экономических правонарушениях со стороны сотрудников магазина, многих покупателей сразу интересует вопрос: а могут ли быть использованы мошенниками данные банковских карт, с помощью которых они расплачивались за товары. Однозначно ответить на него тяжело — у каждого кассового ПО свои возможности и принципы действия.
Однако постараемся пролить свет на эту проблему на примере «Профи-Т». Наша кассовая программа не хранит персональные карты покупателей: они в автоматическом режиме передаются банку и не остаются в системе. Оплата по банковской карте — трехсторонняя сделка, в которой принимают участие кассовый софт, банк-эмитент и компания, предоставляющая эквайринг. Кассовое ПО отправляет эквайрингу запрос на транзакцию. При положительном ответе банка-эмитента происходит списание средств покупателя. При этом в кассовом софте остается только номер транзакции на тот случай, если по чеку придется совершить возврат. Полная информация о всей произведенной сделке хранится в зашифрованном виде только в терминале оплаты, который не относится к кассовому ПО.
Конечно, перечисленные нами возможности кассового софта не уберегут магазин от всех экономических правонарушений со стороны сотрудников, однако могут помочь существенно снизить их количество.
Передача чековой информации в систему видеоконтроля
Современные фронт-офисные системы при закрытии чека на POS-терминале передают информацию на кассовый сервер, где накапливаются данные за смену. Это позволяет, в том числе и службе безопасности, анализировать события, происходящие в кассовой зоне. Однако информации чека зачастую недостаточно для полноценного контроля за действиями кассира.
Системы видеоконтроля кассовых операций объединяют функции видеозаписи и наблюдения с контролем кассовых событий: то есть запись действий кассира и данные чековой ленты синхронизируется по времени. Это позволяет получить информацию о событиях, которые происходили на POS-терминале, но не были отражены в чеке (открытия денежного ящика, попытки совершения кассиром несанкционированных действий). Для получения видеоинформации над кассовым узлом устанавливается видеокамера, позволяющая контролировать весь процесс общения кассира и покупателя. Параллельно с этим кассовое ПО может посылать системе видеоконтроля данные чеков в требуемом формате. Например, кассовая программа «Профи-Т» легко интегрируется с такими популярными системами видеоконтроля кассовых операций по протоколам, как Prisma, ITV, G2.
Сервер системы видеоконтроля постоянно работает в сети и принимает пакеты от сервера «Профи-Т» с информацией о кассовых событиях. При получении события «начало чека» захватывается слайд и ко времени появления события по номеру кассы привязывается непрерывное видео.
Разграничение прав доступа к операциям
Все современные фронт-офисные системы умеют разграничивать права доступа к операциям. Обычно персонал градируют на роли:
— «кассира» — в его обязанности входит формирование товарной части чека (сканирование товара) и наличный или безналичный расчет с покупателем. В конце смены ему необходимо сдать ту сумму, которая, по данным кассовой программы, находится в денежном ящике.
— «старшего кассира» или «администратора» — он выполняет операции, оставляющие лазейки для недобросовестного кассира.
Это:
• сторнирование (отмена товарной позиции) в формируемом чеке (до того, как он был закрыт);
• возврат — если покупатель по какой-то причине хочет вернуть товар;
• отложенный чек — эта операция производится в тот момент, когда необходимо временно отложить оформление покупки (например, кассир уже отсканировал товары, и перешел в режим оплаты, а покупатель обнаружил, что забыл кошелек в машине). В таком случае, чтобы не задерживать других покупателей, чек аннулируется с возможностью последующего восстановления. Однако отложенные и невостребованные чеки окончательно упраздняются при закрытии смены и информация о них нигде не сохраняется. Этим пользуются некоторые недобросовестные кассиры — принимая оплату, они не восстанавливают чек, а деньги за покупку кладут в свой карман.
«Профи-Т» позволяет разграничить права доступа пользователей двумя способами:
— аппаратными средствами (на кассовой клавиатуре) с помощью поворота ключа;
— программным способом с помощью назначения пользователям прав доступа и последующего ввода индивидуального логина и пароля, сканирования индивидуального штрих-кода или прокатыванием ключ-карты.
Также можно разграничить права доступа к любым кассовым операциям, например, сделать так, чтобы сторно продажи товара выполняли только администраторы:
Работа ПО в режиме зеркала
Как мы уже сказали выше, произведенные кассиром действия можно воссоздать, воспользовавшись данными системы видеоконтроля. Но это не единственная возможность. Действия кассира можно отследить в режиме реальном времени через сервер кассовой программы. Это актуально в том случае, когда необходимо проконтролировать нового сотрудника или проверить подозрения в отношении одного из кассиров.
«Профи-Т» в этом случае может работать в режиме зеркала — позволяет с кассового сервера подключиться к определенной кассе и понаблюдать за действиями ее оператора. Если обнаружатся какие-то злоупотребления со стороны кассира, то данные о них можно использовать для доказательства подозрений или аргументации претензий.
Запрет продажи товара
Запрет продажи товара позволяет магазину бороться как с экономическими правонарушениями, так и с пересортицей. Обычно такие инциденты возникают в сетевых магазинах, где товарный справочник формируется для всех точек продаж. При этом иногда случается так, что в каком-то магазине нет в наличии определенных товарах, выгруженных на кассу. В таком случае кассир может случайно или по злому умыслу, например, продать дорогие яблоки по более дешевой цене.
Однако администратор магазина может заранее пресечь такую возможности, запретив в кассовой программе продажу отсутствующих товаров. Когда кассир попытается продать товар из этой категории, ПО выдаст уведомление о запрете.
Миф: Персональные данные в магазине
Когда заходит речь об экономических правонарушениях со стороны сотрудников магазина, многих покупателей сразу интересует вопрос: а могут ли быть использованы мошенниками данные банковских карт, с помощью которых они расплачивались за товары. Однозначно ответить на него тяжело — у каждого кассового ПО свои возможности и принципы действия.
Однако постараемся пролить свет на эту проблему на примере «Профи-Т». Наша кассовая программа не хранит персональные карты покупателей: они в автоматическом режиме передаются банку и не остаются в системе. Оплата по банковской карте — трехсторонняя сделка, в которой принимают участие кассовый софт, банк-эмитент и компания, предоставляющая эквайринг. Кассовое ПО отправляет эквайрингу запрос на транзакцию. При положительном ответе банка-эмитента происходит списание средств покупателя. При этом в кассовом софте остается только номер транзакции на тот случай, если по чеку придется совершить возврат. Полная информация о всей произведенной сделке хранится в зашифрованном виде только в терминале оплаты, который не относится к кассовому ПО.
Конечно, перечисленные нами возможности кассового софта не уберегут магазин от всех экономических правонарушений со стороны сотрудников, однако могут помочь существенно снизить их количество.
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