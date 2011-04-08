Магазин VS праздники. Как сделать так, чтобы Новый год не положил ритейлера на лопатки
Любой крупный праздник — серьёзное испытание для магазина. С одной стороны, растут продажи, с другой — увеличившийся поток покупателей может существенно усложнить жизнь и работу торговой точки. Поэтому подготовка к праздникам включает целый ряд мероприятий, касающихся всех узлов магазина: торгового зала, склада и кассовой зоны. Рассказываем, как она затрагивает именно кассы и кассовое ПО.
Все крупные праздники по влиянию, которое они оказывают на продажи в ритейле, условно можно разделить на две категории:
- праздники для продуктового ритейла (новогодние и майские праздники, День защитника Отечества, Международный женский день);
- праздники для non-food сегмента — магазины одежды, косметики и парфюмерии, ювелирные, детские магазины (новогодняя и сезонные распродажи, День знаний, День защитника Отечества, Международный женский день).
Крупные праздники в цифрах
Приведём небольшую статистику, которой мы обладаем на основе опыта работы в ритейле. К майским праздникам для продуктового ритейла рост количества покупателей, в среднем, составляет 7-10%. Основной пик приходится на вечерние часы и выходные дни. К новогодним праздникам Shopping Index оказывается даже значительнее: 10-15%, а рост покупательского потока также приходится на вечерние часы и выходные дни. Именно поэтому некоторые магазины перед Новым годом изменяют режим работы: открываются на час раньше и закрываются позже, а то и вовсе переходят на 24-часовой формат.
Магазины парфюмерии и косметики и другие представители drogerie-сегмента также наблюдают прирост покупателей к праздникам. В среднем он составляет 20%.
В детских магазинах к 1 сентября Shopping Index вырастает до 30%, а к новогодним праздникам — до 50%.
Однако, говоря о покупательском траффике, стоит учитывать, что из года в год цифры меняются (на это влияет множество факторов, начиная от общей экономической ситуации в стране и заканчивая даже погодными условиями). В декабре 2016 года в период предновогодних распродаж в Москве Shopping Index был на 4% меньше в сравнении с 2015 годом. Но поскольку в крупных торговых центрах с развлекательной составляющей был зафиксирован рост на 7,5%, это способствовало общему росту посещаемости за год на 3%, пишет New Retail.
«Коммерсант» отмечает, что в периоды перед 23 февраля и 8 марта этого года московские торговые центры столкнулись с падением трафика. В предпраздничные дни он сократился почти на 10% по сравнению с показателями 2016 года. Хотя обычно ситуация выглядит иначе: в 2016 году в период перед 8 марта и 23 февраля Shopping Index вырос на 10% (до 644,3) и 7% (до 575,3) соответственно к уровню 2015 года. Даже относительно 2014 года индекс был в плюсе почти на 2%.
Зато холодная погода, стоявшая в июне этого года, привлекла покупателей в торговые центры. По данным «Коммерсанта», посещаемость столичных торговых центров выросла на 4%. Рост Shopping Index был замечен и к 1 сентября: так, с 7 по 13 августа посетителей торговых центров стало больше на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пишет агентство городских новостей «Москва».
И что же делают магазины
Итак, при условии, что, чаще всего, к большим праздникам (в зависимости от сегмента) в магазинах растёт поток покупателей, ритейлерам приходится готовиться тому, чтобы приток клиентов не осложнил бизнес-процессы. Если говорить про торговый зал магазина, то тут всё просто: достаточно вывести дополнительных сотрудников. Гораздо жарче обстоят дела на кассе — ритейлеру нужно максимально быстро и без заминок обслужить увеличившийся поток покупателей.
Открыть незадействованные кассы. Самый простой вариант (в том случае, если в магазине достаточно касс) — также вывести дополнительный персонал. На этот шаг могут пойти большие магазины — супер- и гипермаркеты. Однако далеко не всегда он оказывается эффективным: ритейлер должен иметь чёткое представление о том, в какой именно период времени прибегать к помощи дополнительных кассиров. Выводить их на весь день — не всегда рационально, если, например, основной поток посетителей заметен только в утренние и вечерние часы. К слову, исключением тут являются дни накануне Нового года, Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В эти периоды люди активно посещают магазины в течение всего дня, стараясь максимально плодотворно подготовиться к наступающим праздникам.
Внедрить самообслуживание. Другая возможность — внедрение в магазине системы самообслуживания. Однако нужно понимать, что установка классического SCO (экспресс-касс для небольших покупок) не особенно повлияет на ситуацию. Конечно, с помощью этих устройств в магазине станет больше касс. Но по сравнению с продавцами покупатели медленнее сканируют товары, да и на оплату у них уходит немало времени — особенно, если говорить о наличной или смешанной оплате. Зато в этом случае себя полностью оправдывает технология Scan&Pay. В таком случае сканирование товаров производится кассиром, а оплачивает их клиент сам на станции самообслуживания. Таким образом увеличиваются поток покупателей через кассовые узлы, скорость обслуживания и удовлетворенность посетителей магазина.
Кассир сканирует товары покупателей
Покупатели по полученным чекам с QR-кодом оплачивают товары
К слову, долгое время самым популярным из предлагаемых на рынке решением был «Кубастер» — так называемый «Убийца очередей». Вы могли столкнуться с ним в фастфуде: к человеку, стоящему в очереди, подходил сотрудник магазина, который с помощью терминала сбора данных сканировал товары, упаковывал покупки и отправлял данные на кассу. Это незначительно ускоряло прохождение очереди. Однако сегодня можно сказать, что технология устарела, так и не получив на территории нашей страны должного распространения.
Организация дополнительных кассовых мест. Третья возможность, которая поможет спасти бизнес ритейлера во время крупных праздников, это вывод дополнительных кассовых мест. Например, магазины, использующие нашу кассовую программу «Профи-Т», могут совершенно спокойно создать дополнительное кассовое место благодаря моноблоку или даже обычному системному блоку. Это особенно актуально для fashion-ритейла. Однако нужно понимать, что для реализации этого плана необходимо иметь в наличии дополнительное оборудование и возможность перемещать его из магазина в магазин, если мы говорим о сетевом ритейлере. А это стало значительно тяжелее делать после внедрения в России новых правил 54-ФЗ.
В последнее время, особенно в non-food сегменте получило популярность переформатирование обслуживания в самом магазине и уход к технологии мобильных касс. Принцип технологии несколько похож на «Кубастер», однако в этом случае она шагнула дальше. Сотрудник магазина с мобильным устройством может подойти к покупателю в любой точке торгового зала, отсканировать выбранные им товары и принять оплату по безналичному расчёту и распечатать фискальный документ на установленной в торговом зале контрольно-кассовой технике. А ведь именно безналичный расчёт сегодня крайне популярен — у некоторых наших клиентов объём безналичных продаж доходит до 80% и выше. Чтобы реализовать такую схему работы понадобится одна-две ККТ, несколько мобильных устройств (терминал сбора данных, планшетный компьютер или даже обычный планшет, который сможет работать со штрих-кодами). В результате, как показывает практика, у ритейлеров получается существенно разгрузить очереди и ускорить обслуживание покупателей.
Перераспределить поток покупателей между онлайн- и офлайн магазинами. Хорошо работает и стимулирование покупателей делать заказы удалённо (в интернет-магазине сети). В этом случае в торговом зале устанавливают стойки заказа и оплаты интернет-магазина — то есть, покупатель может выбрать понравившийся товар в торговом зале, но не стоять в очереди на кассу, а оформить доставку домой. Это легко можно сделать при помощи информационного киоска, где составляется корзина заказа, а затем он отправляется на оплату.
Все четыре приведённые нами способа, как показывает практика, помогают ритейлеру смягчить авральный режим и качественно обслуживать покупателей в период крупных праздников.
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