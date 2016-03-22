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Издательский дом «Питер»
Компания
24 ноября в 13:17

Издательство Питер. Черная пятница 2017

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    Метки:
    Издательский дом «Питер» 117,51
    Компания
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    Комментарии 4
    • 0
      А по вакансиям у вас информация где-то размещается?
      • 0
        Ответили в личку, здесь — нет.
      • 0
        Я проникаюсь уважением к конторе, продающей книги 2018 года издания!
        • 0
          А оригинал какого года?

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        Информация
        • Дата основания 05 сентября 1991
        • Локация Санкт-Петербург
          Россия
        • Сайт piter.com
        • Численность 201–500 человек
        • Дата регистрации 15 августа 2012
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