Непрерывная интеграция, непрерывная доставка, непрерывное развертывание: просто матрешка
https://semaphoreci.com/blog/2017/07/27/what-is-the-difference-between-continuous-integration-continuous-deployment-and-continuous-delivery.html
- Перевод
Привет всем!
Напоминаем, что в самом начале сентября у нас вышла интересная книга Эберхарда Вольфа «Continuous delivery. Практика непрерывных апдейтов»
В любой бурно развивающейся отрасли порой бывает полезно определиться с терминами. Для тех, кто пока не успел познакомиться с книгой Вольфа, мы решили перевести небольшую статью Марко Анастасова, где доступно и внятно описаны отличия между Continuous Integration, Continuous Delivery и Continuous Deployment. Добро пожаловать под кат!
Непрерывная интеграция, непрерывное развертывание и непрерывная доставка — словно векторы, направление которых совпадает, а модуль отличается. Цель всех трех приемов одинакова: повысить надежность разработки и релизов ПО, а также ускорить разработку и релизы.
Основное отличие между тремя подходами — объем автоматизации при каждом из них. Новички часто путают эти феномены, поскольку не догадываются, что они не взаимоисключающие, а входят друг в друга как матрешки.
Ядро: непрерывная интеграция
Большинство разработчиков, вкатываясь в тему, первым делом знакомятся с непрерывной интеграцией (CI), которая заключается в следующем: все изменения, вносимые в код, объединяются в центральном репозитории (операция называется «слияние»). Слияние происходит несколько раз в день, и после каждого слияния в конкретном проекте срабатывает автоматическая сборка и тестирование.
Бывает, что перед сборкой и тестированием программу требуется скомпилировать (это зависит от языка, на котором она написана). Сегодня все чаще возникает необходимость упаковать приложение в контейнер Docker. Затем автоматические тесты проверяют конкретные модули кода, работу UI, производительность приложения, надежность API и пр. Все эти этапы в совокупности обычно называют «сборкой».
CI – это своеобразная страховочная сетка, позволяющая разработчикам избежать массы проблем перед сдачей проекта. Поэтому программисты чувствуют себя увереннее, сдавая такой код, но сама работа при этом вряд ли ускорится – возможно, развертывание так и будет выполняться вручную, подолгу, и на этом этапе также могут возникать ошибки.
Максимум, что разработчики могут сделать на первом этапе – добиться, чтобы комплект автоматизированных тестов получился исчерпывающим и достаточно стабильным, чтобы можно было спокойно пускать любую сборку, прошедшую CI, сначала в обкатку, а затем и в продакшен. Так можно обойтись без длительного ручного тестирования (QA).
Во-вторых, обратите внимание на скорость CI: я убежден, что разработчики должны получать результат CI максимум за 10 минут, иначе продуктивность падает из-за потери концентрации и частого переключения между задачами. Чтобы ускорить CI, удобно распараллеливать тесты на какой-нибудь мощной платформе.
Переход к непрерывной доставке и развертыванию
Непрерывная доставка (CD) – это практика автоматизации всего процесса релиза ПО. Ижея заключается в том, чтобы выполнять CI, плюс автоматически готовить и вести релиз к продакшену. При этом желательно добиться следующего: любой, кто обладает достаточными привилегиями для развертывания нового релиза может выполнить развертывание в любой момент, и это можно сделать в несколько кликов. Программист, избавившись практически от всей ручной работы, трудится продуктивнее.
Как правило, в процессе непрерывной доставки требуется выполнять вручную как минимум один этап: одобрить развертывание в продакшен и запустить его. В сложных системах с множеством зависимостей конвейер непрерывной доставки может включать дополнительные этапы, выполняемые вручную либо автоматически.
Непрерывное развертывание располагается «на уровень выше» непрерывной доставки. В данном случае все изменения, вносимые в исходный код, автоматически развертываются в продакшен, без явной отмашки от разработчика. Как правило, задача разработчика сводится к проверке запроса на включение (pull request) от коллеги и к информированию команды о результатах всех важных событий.
Непрерывное развертывание требует, чтобы в команде существовала отлаженная культура мониторинга, все умели держать руку на пульсе и быстро восстанавливать систему.
Мне приходилось беседовать со многими командами, практикующими непрерывное развертывание. Выяснилось, что разработчики очень ценят умение настраивать развертывание под различные среды; не менее важно, чтобы все представляли, кто, что и когда развертывал. Разработчики, практикующие CI и желающие перейти к непрерывному развертыванию, для начала автоматизируют развертывание в обкаточную среду, а развертывание в продакшен продолжают делать вручную – одним кликом.
Границы понятий
Поскольку «непрерывная доставка» — более зыбкая концепция, нежели «непрерывная интеграция» и «непрерывное развертывание», первый термин применим в более широком контексте, чем на уровне отдельной службы или приложения – он может описывать работу целой системы и даже организации.
Например, можно сказать, что при полноценной непрерывной интеграции должна быть возможность в случае аварии с нуля создать полноценную копию продакшен-среды – одной командой. Либо условиться, что мы не сможем держать требуемый в команде темп разработки, если не укладываемся с развертыванием нового микросервиса примерно в 5 минут. Именно здесь сложно провести грань между непрерывной доставкой и DevOps. Действительно, логичнее оставить в категории DevOps такие задачи, как автоматизированное предоставление инфраструктуры (для этого применяется практика «инфраструктура как код»), логирование в масштабах всего продукта и отслеживание метрик.
Кроме того, иногда возникает путаница, что означает аббревиатура «CD» в паре «CI/CD». Четкого ответа на этот вопрос нет, но в большинстве случаев эта пара понимается как «непрерывная интеграция и непрерывная доставка». Это логично, если учесть, что непрерывное развертывание – частный случай непрерывной доставки, применимый не в каждой системе.
Небольшое резюме и заключительные мысли
Итак:
В этом посте я хотел подчеркнуть основные характеристики непрерывной интеграции, непрерывной доставки и непрерывного развертывания, описать отличия между этими феноменами. Естественно, каждую из трех тем можно изучить гораздо подробнее – рекомендую сходить по ссылкам, указанным в этой статье.
Напоминаем, что в самом начале сентября у нас вышла интересная книга Эберхарда Вольфа «Continuous delivery. Практика непрерывных апдейтов»
В любой бурно развивающейся отрасли порой бывает полезно определиться с терминами. Для тех, кто пока не успел познакомиться с книгой Вольфа, мы решили перевести небольшую статью Марко Анастасова, где доступно и внятно описаны отличия между Continuous Integration, Continuous Delivery и Continuous Deployment. Добро пожаловать под кат!
Непрерывная интеграция, непрерывное развертывание и непрерывная доставка — словно векторы, направление которых совпадает, а модуль отличается. Цель всех трех приемов одинакова: повысить надежность разработки и релизов ПО, а также ускорить разработку и релизы.
Основное отличие между тремя подходами — объем автоматизации при каждом из них. Новички часто путают эти феномены, поскольку не догадываются, что они не взаимоисключающие, а входят друг в друга как матрешки.
Ядро: непрерывная интеграция
Большинство разработчиков, вкатываясь в тему, первым делом знакомятся с непрерывной интеграцией (CI), которая заключается в следующем: все изменения, вносимые в код, объединяются в центральном репозитории (операция называется «слияние»). Слияние происходит несколько раз в день, и после каждого слияния в конкретном проекте срабатывает автоматическая сборка и тестирование.
Бывает, что перед сборкой и тестированием программу требуется скомпилировать (это зависит от языка, на котором она написана). Сегодня все чаще возникает необходимость упаковать приложение в контейнер Docker. Затем автоматические тесты проверяют конкретные модули кода, работу UI, производительность приложения, надежность API и пр. Все эти этапы в совокупности обычно называют «сборкой».
CI – это своеобразная страховочная сетка, позволяющая разработчикам избежать массы проблем перед сдачей проекта. Поэтому программисты чувствуют себя увереннее, сдавая такой код, но сама работа при этом вряд ли ускорится – возможно, развертывание так и будет выполняться вручную, подолгу, и на этом этапе также могут возникать ошибки.
Максимум, что разработчики могут сделать на первом этапе – добиться, чтобы комплект автоматизированных тестов получился исчерпывающим и достаточно стабильным, чтобы можно было спокойно пускать любую сборку, прошедшую CI, сначала в обкатку, а затем и в продакшен. Так можно обойтись без длительного ручного тестирования (QA).
Во-вторых, обратите внимание на скорость CI: я убежден, что разработчики должны получать результат CI максимум за 10 минут, иначе продуктивность падает из-за потери концентрации и частого переключения между задачами. Чтобы ускорить CI, удобно распараллеливать тесты на какой-нибудь мощной платформе.
Переход к непрерывной доставке и развертыванию
Непрерывная доставка (CD) – это практика автоматизации всего процесса релиза ПО. Ижея заключается в том, чтобы выполнять CI, плюс автоматически готовить и вести релиз к продакшену. При этом желательно добиться следующего: любой, кто обладает достаточными привилегиями для развертывания нового релиза может выполнить развертывание в любой момент, и это можно сделать в несколько кликов. Программист, избавившись практически от всей ручной работы, трудится продуктивнее.
Как правило, в процессе непрерывной доставки требуется выполнять вручную как минимум один этап: одобрить развертывание в продакшен и запустить его. В сложных системах с множеством зависимостей конвейер непрерывной доставки может включать дополнительные этапы, выполняемые вручную либо автоматически.
Непрерывное развертывание располагается «на уровень выше» непрерывной доставки. В данном случае все изменения, вносимые в исходный код, автоматически развертываются в продакшен, без явной отмашки от разработчика. Как правило, задача разработчика сводится к проверке запроса на включение (pull request) от коллеги и к информированию команды о результатах всех важных событий.
Непрерывное развертывание требует, чтобы в команде существовала отлаженная культура мониторинга, все умели держать руку на пульсе и быстро восстанавливать систему.
Мне приходилось беседовать со многими командами, практикующими непрерывное развертывание. Выяснилось, что разработчики очень ценят умение настраивать развертывание под различные среды; не менее важно, чтобы все представляли, кто, что и когда развертывал. Разработчики, практикующие CI и желающие перейти к непрерывному развертыванию, для начала автоматизируют развертывание в обкаточную среду, а развертывание в продакшен продолжают делать вручную – одним кликом.
Границы понятий
Поскольку «непрерывная доставка» — более зыбкая концепция, нежели «непрерывная интеграция» и «непрерывное развертывание», первый термин применим в более широком контексте, чем на уровне отдельной службы или приложения – он может описывать работу целой системы и даже организации.
Например, можно сказать, что при полноценной непрерывной интеграции должна быть возможность в случае аварии с нуля создать полноценную копию продакшен-среды – одной командой. Либо условиться, что мы не сможем держать требуемый в команде темп разработки, если не укладываемся с развертыванием нового микросервиса примерно в 5 минут. Именно здесь сложно провести грань между непрерывной доставкой и DevOps. Действительно, логичнее оставить в категории DevOps такие задачи, как автоматизированное предоставление инфраструктуры (для этого применяется практика «инфраструктура как код»), логирование в масштабах всего продукта и отслеживание метрик.
Кроме того, иногда возникает путаница, что означает аббревиатура «CD» в паре «CI/CD». Четкого ответа на этот вопрос нет, но в большинстве случаев эта пара понимается как «непрерывная интеграция и непрерывная доставка». Это логично, если учесть, что непрерывное развертывание – частный случай непрерывной доставки, применимый не в каждой системе.
Небольшое резюме и заключительные мысли
Итак:
- Непрерывная интеграция (CI): короткоживущие функциональные ветки, команда сливает их с основной веткой разработки по несколько раз в день, процессы сборки и тестирования полностью автоматизированы, результат имеем в пределах 10 минут; развертывание выполняется вручную.
- Непрерывная доставка (CD): автоматизируется CI + весь процесс релиза ПО. Может состоять из нескольких этапов. Развертывание в продакшен выполняется вручную.
- Непрерывное развертывание: CI + CD + полностью автоматизированное развертывание в продакшен.
В этом посте я хотел подчеркнуть основные характеристики непрерывной интеграции, непрерывной доставки и непрерывного развертывания, описать отличия между этими феноменами. Естественно, каждую из трех тем можно изучить гораздо подробнее – рекомендую сходить по ссылкам, указанным в этой статье.
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