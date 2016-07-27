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Plarium
Разработчик мобильных и браузерных игр
сегодня в 17:47

29 ноября, Харьков: доклад «Analytics in a Gaming Company: Big Data Architecture and Tools»

    Как построить систему аналитики для проектов с миллионами пользователей?



    Открылась регистрация на седьмую встречу uDev Tech Events! 29 ноября в Харькове пройдет uDev Tech Event #7 на тему “Analytics in a Gaming Company: Big Data Architecture and Tools”.

    Мы разберем систему аналитики Plarium, которая ежедневно обрабатывает:

    • 8 проектов,
    • 600 миллионов событий,
    • 400 GB данных.

    Тезисы доклада:

    • выбор архитектуры для системы аналитики;
    • продукты и решения для построения Big Data системы;
    • использование данных для улучшения игр Plarium.

    Вход бесплатный по предварительной регистрации!

    Дата: 29 ноября, среда
    Время: 18:00
    Адрес: просп. Независимости, 2, Premier Palace Hotel Kharkiv

    uDev Tech Events – это бесплатные ивенты для разработчиков, где обсуждают методологии, рассказывают о новых инструментах и перенимают опыт лучших специалистов IT-индустрии.
    Метки:
    Plarium 86,11
    Разработчик мобильных и браузерных игр
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      Краснодар Полный рабочий день
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    Информация
    • Дата основания 10 марта 2009
    • Локация Герцелия
      Израиль
    • Сайт company.plarium.com
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 25 марта 2014
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