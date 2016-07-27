29 ноября, Харьков: доклад «Analytics in a Gaming Company: Big Data Architecture and Tools»
Как построить систему аналитики для проектов с миллионами пользователей?
Открылась регистрация на седьмую встречу uDev Tech Events! 29 ноября в Харькове пройдет uDev Tech Event #7 на тему “Analytics in a Gaming Company: Big Data Architecture and Tools”.
Мы разберем систему аналитики Plarium, которая ежедневно обрабатывает:
Тезисы доклада:
Вход бесплатный по предварительной регистрации!
Дата: 29 ноября, среда
Время: 18:00
Адрес: просп. Независимости, 2, Premier Palace Hotel Kharkiv
uDev Tech Events – это бесплатные ивенты для разработчиков, где обсуждают методологии, рассказывают о новых инструментах и перенимают опыт лучших специалистов IT-индустрии.
Открылась регистрация на седьмую встречу uDev Tech Events! 29 ноября в Харькове пройдет uDev Tech Event #7 на тему “Analytics in a Gaming Company: Big Data Architecture and Tools”.
Мы разберем систему аналитики Plarium, которая ежедневно обрабатывает:
- 8 проектов,
- 600 миллионов событий,
- 400 GB данных.
Тезисы доклада:
- выбор архитектуры для системы аналитики;
- продукты и решения для построения Big Data системы;
- использование данных для улучшения игр Plarium.
Вход бесплатный по предварительной регистрации!
Дата: 29 ноября, среда
Время: 18:00
Адрес: просп. Независимости, 2, Premier Palace Hotel Kharkiv
uDev Tech Events – это бесплатные ивенты для разработчиков, где обсуждают методологии, рассказывают о новых инструментах и перенимают опыт лучших специалистов IT-индустрии.
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