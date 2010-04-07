Ориентировочное время выполнения — 1,5 — 2 часа.

Вам необходимо создать докер образ для проведения соревнования типа CTF(https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag) на тему IPC в системах UNIX. Образ должен содержать в себе приложение(-я) реализующие следующие задания:



1) Серверное приложение, слушает UDP порт 7777 и при любом запросе выдает ФЛАГ №1 и текстовую информацию где искать второй флаг (shmkey).



2) Приложение использует IPC Shared memory и записывает по адресу shmkey ФЛАГ №2 и инструкции по поиску флага №3.



3) Приложение использует IPC Signals, при поступлении сигнала SIGUSR2 выдает ФЛАГ3.

Результатом выполнения тестового задания является Docker/docker-compose файл и образ с проброшеным 7777 портом + исходные коды задач.



Можете использовать любой язык программирования.

