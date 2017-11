Разбор задач викторины Postgres Pro на Highload++ 2017

1. Какой тип индексов позволяет эффективно выполнить запрос SELECT * FROM users WHERE lower(name) = ’vasya’?

lower(name)

CREATE INDEX ON users ( lower(name) );

CREATE INDEX ON users ( somefield) WHERE lower(name) = ’vasya’ ;

somefield

users

2. Какого типа индексов из следующего списка НЕ существует?

INCLUDE

CREATE TABLE users ( name text, score int ); СREATE INDEX users_name_score ON users ( name, score );

SELECT name, score FROM users WHERE name = 'vasya';

name

users_name_score

UNIQUE

name, score

CREATE UNIQUE INDEX ON users ( name ) INCLUDE ( score );

3. Что из следующего списка НЕ является индексом?

4. Что обеспечивает выполнение буквы I в ACID ?

5. Может ли логическая репликация быть синхронной?

synchronous_standby_names

6. Может ли пользователь X может узнать, какие временные таблицы создал пользователь Y? Если да, то как, если нет — почему?

SELECT nspname, ( SELECT json_agg(json_build_object('name',relname, 'owner', rolname)) FROM pg_class JOIN pg_roles ON pg_roles.oid = relowner WHERE relnamespace = pg_namespace.oid ) FROM pg_namespace WHERE nspname LIKE 'pg_temp%';

7. На каком языке надо писать хранимые процедуры, чтобы они исполнялись быстрее всего?

8. Сколько раз будет вызвана функция F в запросе

SELECT F(a%a) FROM generate_series(-1,1) a ?

a%a

a

F

a

generate_series

9. Запрос SELECT t.abc FROM t; успешно выполняется, хотя колонки abc в таблице t нет (при этом t – действительно таблица). Как такое возможно, и что окажется в столбце abc выборки?



abc(t%rowtype)

t.abc

abc(t)

10. Экземпляр PostgreSQL работал с параметром fsync=off (не рекомендуем так делать), обслуживая сессии, ведущие активную запись в БД. В самый разгар работы OOM killer убил один из backend’ов, а postmaster соответственно убил весь экземпляр. После этого экземпляр PostgreSQL был запущен заново. Чем завершится процесс recovery и почему?

fsync=off

fsync

