Передаю привет разработчикам компании Yandex

Анализ проекта с помощью PVS-Studio

также были исключены различные тесты, например, ClickHouse/dbms/src/Common/tests

int format_version; .... if (format_version < 1 || format_version > 4) throw Exception("Bad checksums format version: " + ....); if (format_version == 1) return false; if (format_version == 2) return read_v2(in); if (format_version == 3) return read_v3(in); if (format_version == 4) return read_v4(in); return false;

switch(format_version) { case 1: return false; case 2: return read_v2(in); case 3: return read_v3(in); case 4: return read_v4(in); default: throw Exception("Bad checksums format version: " + ....); }

namespace CurrentMemoryTracker { void alloc(Int64 size); void realloc(Int64 old_size, Int64 new_size); void free(Int64 size); }

using Large = HyperLogLogCounter<K, Hash, UInt32, DenominatorType>; Large * large = nullptr; .... CurrentMemoryTracker::alloc(sizeof(large));

Интересные фрагменты кода

bool executeForNullThenElse(....) { .... const ColumnUInt8 * cond_col = typeid_cast<const ColumnUInt8 *>(arg_cond.column.get()); .... if (cond_col) { .... } else if (cond_const_col) { .... } else throw Exception( "Illegal column " + cond_col->getName() + // <= " of first argument of function " + getName() + ". Must be ColumnUInt8 or ColumnConstUInt8.", ErrorCodes::ILLEGAL_COLUMN); .... }

void processHigherOrderFunction(....) { .... const DataTypeExpression * lambda_type = typeid_cast<const DataTypeExpression *>(types[i].get()); const DataTypes & lambda_argument_types = lambda_type->getArgumentTypes(); if (!lambda_type) throw Exception("Logical error: .....", ErrorCodes::LOGICAL_ERROR); .... }

if (!lambda_type) throw Exception("Logical error: .....", ErrorCodes::LOGICAL_ERROR); const DataTypes & lambda_argument_types = lambda_type->getArgumentTypes();

struct TryResult { .... explicit TryResult(Entry entry_) : entry(std::move(entry)) // <= , is_usable(true) , is_up_to_date(true) { } .... Entry entry; .... }

: entry(std::move(entry_))

using Strings = std::vector<std::string>; .... int mainEntryClickhousePerformanceTest(int argc, char ** argv) { .... Strings input_files; .... for (const String filename : input_files) // <= { FS::path file(filename); if (!FS::exists(file)) throw DB::Exception(....); if (FS::is_directory(file)) { input_files.erase( // <= std::remove(input_files.begin(), // <= input_files.end(), // <= filename) , // <= input_files.end() ); // <= getFilesFromDir(file, input_files, recursive); } else { if (file.extension().string() != ".xml") throw DB::Exception(....); } } .... }

struct StringRange { const char * first; const char * second; .... StringRange(TokenIterator token_begin, TokenIterator token_end) { if (token_begin == token_end) { first = token_begin->begin; // <= second = token_begin->begin; // <= } TokenIterator token_last = token_end; --token_last; first = token_begin->begin; // <= second = token_last->end; // <= } };

V519 The 'first' variable is assigned values twice successively. Perhaps this is a mistake. Check lines: 26, 33. StringRange.h 33

V519 The 'second' variable is assigned values twice successively. Perhaps this is a mistake. Check lines: 27, 34. StringRange.h 34

if (token_begin == token_end) { first = token_begin->begin; second = token_begin->begin; return; }

DataTypePtr getReturnTypeImpl(const DataTypes & arguments) const override { .... if (!((.....)) || ((left_is_string || left_is_fixed_string) && (.....)) || (left_is_date && right_is_date) || (left_is_date && right_is_string) || (left_is_string && right_is_date) || (left_is_date_time && right_is_date_time) // 1 || (left_is_date_time && right_is_string) // 1 || (left_is_string && right_is_date_time) // 1 || (left_is_date_time && right_is_date_time) // 2 || (left_is_date_time && right_is_string) // 2 || (left_is_string && right_is_date_time) // 2 || (left_is_uuid && right_is_uuid) || (left_is_uuid && right_is_string) || (left_is_string && right_is_uuid) || (left_is_enum && right_is_enum && .....) || (left_is_enum && right_is_string) || (left_is_string && right_is_enum) || (left_tuple && right_tuple && .....) || (arguments[0]->equals(*arguments[1])))) throw Exception(....); .... }

V501 Instantiate FunctionComparison < EqualsOp, NameEquals >: There are identical sub-expressions '(left_is_date_time && right_is_date_time)' to the left and to the right of the '||' operator. FunctionsComparison.h 1057

V501 Instantiate FunctionComparison < EqualsOp, NameEquals >: There are identical sub-expressions '(left_is_date_time && right_is_string)' to the left and to the right of the '||' operator. FunctionsComparison.h 1057

V501 Instantiate FunctionComparison < EqualsOp, NameEquals >: There are identical sub-expressions '(left_is_string && right_is_date_time)' to the left and to the right of the '||' operator. FunctionsComparison.h 1057

static void ipv6_scan(const char * src, unsigned char * dst) { .... uint16_t val{}; unsigned char * colonp = nullptr; while (const auto ch = *src++) { const auto num = unhex(ch); if (num != -1) { val <<= 4; val |= num; if (val > 0xffffu) // <= return clear_dst(); saw_xdigit = 1; continue; } .... }

static void formatIP(UInt32 ip, char *& out) { char * begin = out; for (auto i = 0; i < 3; ++i) *(out++) = 'x'; for (size_t offset = 8; offset <= 24; offset += 8) { if (offset > 0) // <= *(out++) = '.'; /// Get the next byte. UInt32 value = (ip >> offset) & static_cast<UInt32>(255); /// Faster than sprintf. if (value == 0) { *(out++) = '0'; } else { while (value > 0) { *(out++) = '0' + value % 10; value /= 10; } } } /// And reverse. std::reverse(begin, out); *(out++) = '\0'; }

Заключение

Приблизительно раз в полгода нам пишет кто-то из сотрудников компании Yandex, интересуется лицензированием PVS-Studio, качает триал и пропадает. Это нормально, мы привыкли к медленным процессам продажи нашего анализатора в крупные компании. Однако, раз представился повод, будет не лишним передать разработчикам Yandex привет и напомнить об инструменте PVS-Studio.Честно скажу, что статья получилась во многом случайным образом. Нам уже предлагали проверить ClickHouse, но как-то эта идея забылась. На днях, гуляя по просторам интернета, я вновь встретил упоминание ClickHouse и заинтересовался этим проектом. В этот раз я решил не откладывать и проверить этот проект.ClickHouse — это столбцовая СУБД для OLAP (online обработки аналитических запросов). ClickHouse был разработан в Яндексе для решения задач Яндекс.Метрики. ClickHouse позволяет выполнять аналитические запросы по обновляемым данным в режиме реального времени. Система линейно масштабируемая и способна работать с триллионами записей и петабайтами данных. В июне 2016-го года ClickHouse был выложен в open-source под лицензией Apache 2.0.Я проверял исходный код ClickHouse, взятый из репозитория 14 августа 2017 года. Для проверки я использовал beta-версию анализатора PVS-Studio v6.17. К моменту публикации статьи уже состоялся релиз этой версии.Из проверки были исключены следующие каталоги:Размер оставшегося исходного кода на языке C++ равен 213 KLOC. При этом, 7.9% строк являются комментариями. Получается, что собственного кода, который был проверен, совсем немного: около 196 KLOC.Как видите, проект ClickHouse имеет меленький размер. При этом качество кода однозначно высокое и у меня не получится написать шокирующую статью. Всего анализатор выдал 130 предупреждений (General analysis, High и Medium сообщения).Про количество ложных срабатываний дать ответ затрудняюсь. Много предупреждений, которые нельзя формально назвать ложными, но при этом и практической пользы от них нет. Проще всего, это будет пояснить, приведя пример.Анализатор обращает внимание на то, что если начнётся вычисляться выражение, то оно будет всегда истинно. Как видите, выше есть проверка, что если значениевыходит за пределы [1..4], то генерируется исключение. А операторвообще никогда не выполняется.Формально, анализатор прав и непонятно, как обосновать, что это ложное срабатывание. С другой стороны, видно, что этот код корректен и просто написан с «запасом надёжности».В подобных случаях, предупреждения анализатора можно подавить различными способами или переписать код. Например, можно написать так:Ещё есть предупреждения, про которые я просто не могу сказать: указывают они на ошибку или нет. Я не знаком с проектом и понятия не имею, как должны работать некоторые фрагменты кода. Рассмотрим такой случай.Есть некая область видимости с 3 функциями:Названия формальных аргументов функций подсказывают, что функции должны принимать на вход какие-то размеры. Подозрение у анализатора вызывают случаи, когда, например, в функциюпередаётся не размер структуры, а размер указателя.Анализатор не знает, ошибка это или нет. Я тоже не знаю, но на мой взгляд, этот код подозрительный.В общем, про такие случаи я говорить не буду. Если у разработчиков ClickHouse возникнет интерес, они смогут самостоятельно проверить проект и изучить список предупреждений более подробно. Я же в статье рассмотрю только те фрагменты кода, которые показались мне наиболее интересными.Предупреждение PVS-Studio: V522 Dereferencing of the null pointer 'cond_col' might take place. FunctionsConditional.h 765Здесь неправильно обрабатывается ситуация, когда возникает ошибка. Вместо генерации исключения, произойдёт разыменование нулевого указателя.Для создания сообщения об ошибке, происходит вызов функции:. Этого делать нельзя, так как указательбудет нулевым.Аналогичная ошибка обнаруживается здесь: V522 Dereferencing of the null pointer 'cond_col' might take place. FunctionsConditional.h 1061Рассмотрим другую вариацию на тему использования нулевого указателя:Предупреждение PVS-Studio: V595 The 'lambda_type' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 359, 361. TypeAndConstantInference.cpp 359В начале указательразыменовывается, а только затем осуществляется его проверка. Чтобы исправить код, нужно переместить проверку указателя чуть выше: V546 Member of a class is initialized by itself: 'entry(entry)'. PoolWithFailoverBase.h 74Из-за опечатки, членинициализируется сам собой и в результате на самом деле остаётся неинициализированным. Чтобы исправить код, надо добавить подчеркивание:Предупреждение PVS-Studio: V789 Iterators for the 'input_files' container, used in the range-based for loop, become invalid upon the call of the 'erase' function. PerformanceTest.cpp 1471Контейнериспользуется в range-based for loop. При этом, внутри цикла, контейнер может изменяться из-за удаления некоторых элементов. Если читателю не понятно, почему так делать нельзя, предлагаю ознакомиться с описанием диагностики V789 Анализатор выдаёт два предупреждения:При определённом условии вначале переменнойи переменнойприсваивается значение. Далее значение этих переменных в любом случае вновь изменяется. Скорее всего этот код содержит какую-то логическую ошибку или в нём чего-то не хватает. Например, возможно забыт операторВ этом условии три подвыражения повторяются дважды. Предупреждения PVS-Studio:Возможны два варианта. Первый — ошибки нет, условие просто избыточное и его можно упростить. Второй — здесь ошибка и какие-то условия не проверяются. В любом случае, авторам стоит проверить этот фрагмент кода.Рассмотрим ещё один случай, когда условие всегда ложно.Предупреждение PVS-Studio: V547 Expression 'val > 0xffffu' is always false. The value range of unsigned short type: [0, 65535]. FunctionsCoding.h 339При парсинге строки, содержащей IPv6 адрес, некоторые некорректные IPv6 адреса будут восприняты как правильные. Ожидается, что между разделителями могут быть записаны числа в шестнадцатеричном формате со значением не более FFFF. Если число больше, то адрес должен считаться некорректным. Для выявления этой ситуации в коде имеется проверка "". Но она не работает. Переменнаяимеет тип, а значит не может быть больше 0xFFFF. В результате, функция будут «проглатывать» некорректные адреса. В качестве очередной части адреса будут выступать 4 последние 16-ричные числа до разделителя.Предупреждение PVS-Studio: V547 Expression 'offset > 0' is always true. FunctionsCoding.h 649Условие "" выполняется всегда, поэтому всегда добавляется точка. Мне кажется, ошибки здесь нет и проверка просто лишняя. Хотя конечно я не уверен. Если это всё-таки не ошибка, то проверку следует удалить, чтобы она не смущала других программистов и статические анализаторы кода.Возможно, разработчики проекта смогут найти ещё ряд ошибок, просматривая предупреждения анализатора, которые не нашли отражения в статье. Я же закончу повествование, тем более что для того чтобы «передать привет», мне хватило материала :).В целом хочу отметить высокое качество кода разработчиков проекта ClickHouse. Впрочем, какими высококлассными не были бы разработчики, они не застрахованы от ошибок, и данная статья вновь это демонстрирует. Статический анализатор кода PVS-Studio поможет предотвратить многие ошибки. Наибольший эффект от статического анализа разработчики получают при написании нового кода. 