Андрей Карпов считает, что код проекта Manticore качественнее, чем код проекта Sphinx

Sphinx и Manticore

Сравнительный анализ

Общие ошибки

CWE-476: NULL Pointer Dereference

Expr_StrIn_c ( const CSphAttrLocator & tLoc, int iLocator, ConstList_c * pConsts, UservarIntSet_c * pUservar, ESphCollation eCollation ) : Expr_ArgVsConstSet_c<int64_t> ( NULL, pConsts ) , ExprLocatorTraits_t ( tLoc, iLocator ) , m_pStrings ( NULL ) , m_pUservar ( pUservar ) { assert ( tLoc.m_iBitOffset>=0 && tLoc.m_iBitCount>0 ); assert ( !pConsts || !pUservar ); m_fnStrCmp = GetCollationFn ( eCollation ); const char * sExpr = pConsts->m_sExpr.cstr(); // <= .... }

ISphExpr * ExprParser_t::CreateInNode ( int iNode ) { .... case TOK_ATTR_STRING: return new Expr_StrIn_c ( tLeft.m_tLocator, tLeft.m_iLocator, NULL, // <= pUservar, m_eCollation ); .... }

void ISphOutputBuffer::SendBytes ( const void * pBuf, int iLen ) { int iOff = m_dBuf.GetLength(); m_dBuf.Resize ( iOff + iLen ); memcpy ( m_dBuf.Begin() + iOff, pBuf, iLen ); }

void SendMysqlOkPacket ( ISphOutputBuffer & tOut, BYTE uPacketID, int iAffectedRows=0, int iWarns=0, const char * sMessage=NULL, bool bMoreResults=false ) { DWORD iInsert_id = 0; char sVarLen[20] = {0}; void * pBuf = sVarLen; pBuf = MysqlPack ( pBuf, iAffectedRows ); pBuf = MysqlPack ( pBuf, iInsert_id ); int iLen = (char *) pBuf - sVarLen; int iMsgLen = 0; if ( sMessage ) iMsgLen = strlen(sMessage) + 1; tOut.SendLSBDword ( (uPacketID<<24) + iLen + iMsgLen + 5); tOut.SendByte ( 0 ); tOut.SendBytes ( sVarLen, iLen ); if ( iWarns<0 ) iWarns = 0; if ( iWarns>65535 ) iWarns = 65535; DWORD uWarnStatus = iWarns<<16; if ( bMoreResults ) uWarnStatus |= ( SPH_MYSQL_FLAG_MORE_RESULTS ); tOut.SendLSBDword ( uWarnStatus ); tOut.SendBytes ( sMessage, iMsgLen ); }

const char * sMessage=NULL,

inline void Ok( int iAffectedRows=0, int iWarns=0, const char * sMessage=NULL, bool bMoreResults=false ) { SendMysqlOkPacket ( m_tOut, m_uPacketID, iAffectedRows, iWarns, sMessage, bMoreResults ); if ( bMoreResults ) m_uPacketID++; }

void HandleMysqlMultiStmt (....) { .... dRows.Ok ( 0, 0, NULL, bMoreResultsFollow ); .... }

CWE-570: Expression is Always False

enum ESphBinRead { BIN_READ_OK, ///< bin read ok BIN_READ_EOF, ///< bin end BIN_READ_ERROR, ///< bin read error BIN_PRECACHE_OK, ///< precache ok BIN_PRECACHE_ERROR ///< precache failed };

ESphBinRead CSphBin::ReadBytes ( void * pDest, int iBytes ) { .... return BIN_READ_EOF; .... return BIN_READ_ERROR; .... return BIN_READ_OK; }

static void DictReadEntry (....) { .... if ( pBin->ReadBytes ( pKeyword, iKeywordLen )<0 ) { assert ( pBin->IsError() ); return; } .... }

if ( pBin->ReadBytes ( pKeyword, iKeywordLen ) != BIN_READ_OK)

CWE-14: Compiler Removal of Code to Clear Buffers

static bool GetFileStats (....) { .... struct_stat tStat; memset ( &tStat, 0, sizeof ( tStat ) ); if ( stat ( szFilename, &tStat ) < 0 ) { if ( pError ) *pError = strerror ( errno ); memset ( &tStat, 0, sizeof ( tStat ) ); // <= return false; } .... }

CWE-762: Mismatched Memory Management Routines

#define SafeDelete(_x) \ { if (_x) { delete (_x); (_x) = nullptr; } } #define SafeDeleteArray(_x) \ { if (_x) { delete [] (_x); (_x) = nullptr; } }

int CSphIndex_VLN::DebugCheck ( FILE * fp ) { .... CSphRowitem * pInlineStorage = NULL; if ( pQword->m_iInlineAttrs ) pInlineStorage = new CSphRowitem [ pQword->m_iInlineAttrs ]; .... // cleanup SafeDelete ( pInlineStorage ); .... }

Уникальные ошибки

static bool CheckServedEntry(const ServedIndex_c * pEntry, // <= const char * sIndex, CSphString & sError );

static bool RotateIndexMT ( .... ) { .... ServedIndex_c * pServed = g_pLocalIndexes->GetWlockedEntry ( sIndex ); pServed->m_sNewPath = ""; // <= if ( !CheckServedEntry ( pServed, sIndex.cstr(), sError ) ) { if ( pServed ) // <= pServed->Unlock(); return false; } .... }

Подведём итоги

Прочитали статью и есть вопрос? Часто к нашим статьям задают одни и те же вопросы. Ответы на них мы собрали здесь: Ответы на вопросы читателей статей про PVS-Studio, версия 2015 . Пожалуйста, ознакомьтесь со списком.

Мои читатели попросили сравнить проекты Manticore и Sphinx с точки зрения качества кода. Я могу сделать это только одним освоенным мною способом — проверить проекты с помощью статического анализатора PVS-Studio и посчитать плотность ошибок в коде. Итак, я проверил C и C++ код в этих проектах и, на мой взгляд, качество кода Manticore выше, чем качество кода Sphinx. Естественно, это очень узкий взгляд, и я не претендую на достоверность своего исследования. Однако меня попросили, и я сделал сравнение так, как умею.Вначале давайте познакомимся с проектами Sphinx и Manticore.— система полнотекстового поиска, разработанная Андреем Аксёновым и распространяемая по лицензии GNU GPL. Отличительной особенностью является высокая скорость индексации и поиска, а также интеграция с существующими СУБД и API для распространённых языков веб-программирования.Исходный код я взял отсюда . Размер проекта, если брать код на языке C и С++ и не включать сторонние библиотеки — 156 KLOC. Комментарии составляют 10.2%. Это значит, что «чистого кода» — 144 KLOC.это форкSphinx. Начиная в качестве ключевых членов первоначальной команды Sphinx, команда Manticore установила для себя следующую цель – поставлять быстрое, стабильное и мощное свободное обеспечение по полнотекстовому поиску.Исходный код я взял отсюда . Размер проекта, если брать код на языке C и С++ и не включать сторонние библиотеки — 170 KLOC. Комментарии составляют 10.1%. Это значит, что «чистого кода» — 152 KLOC.Количество строк кода в проекте Manticore чуть больше, и я учту это при оценке плотности найденных ошибок.Код этих проектов очень похож, и очень часто одна и та же ошибка присутствует как в одном, так и другом проекте. Сразу скажу, что в этот раз я проводил анализ поверхностно и изучал только общие предупреждения уровня High, выданные анализатором PVS-Studio.Почему я поленился сравнить проекты более тщательно? Как я уже сказал, проекты весьма похожи, и уже при просмотре предупреждений уровня High мне стало скучно. В целом картина и так понятна. Анализатор выдал очень похожие списки предупреждений, но только в проекте Sphinx их чуть больше. Думаю, с предупреждениями других уровней ситуация будет точно такая же.В статье я рассмотрю только некоторые фрагменты кода с ошибками, которые по какой-то причине показались мне интересными. Более подробный анализ проектов могут выполнить их разработчики. Я готов предоставить им временные лицензионные ключи.Предлагаю читателям также скачать демонстрационную версию PVS-Studio и проверить код своих проектов. Уверен, вы найдёте в них много интересного.Начну я с ошибок, которые нашлись как в проекте Sphinx, так и в Manticore.Я привёл достаточно большой фрагмент кода, но не пугайтесь, здесь всё просто. Обратите внимание на формальный аргумент. Этот указатель используется в конструкторе для инициализации переменной. При этом в конструкторе нигде нет проверки на тот случай, если в качестве аргумента будет передано значение, т.е. нет никакой защиты от нулевого указателя. Переменнаяпросто смело разыменовывается.Примечание. Есть проверка в виде, но она не поможет в Release-версии, поэтому такая проверка не может считаться достаточной.Теперь взглянем на код функции, где создается экземпляр классаТретьим фактическим аргументом является. Соответственно, если этот фрагмент кода будет выполнен, то произойдёт разыменование нулевого указателя.Анализатор сигнализирует об этой ошибке, выдавая предупреждение: V522 Dereferencing of the null pointer 'pConsts' might take place. The null pointer is passed into 'Expr_StrIn_c' function. Inspect the third argument. Check lines: 5407, 5946. sphinxexpr.cpp 5407Эта ошибка интересна тем, что PVS-Studio выполняет data-flow анализ, рассматривая тела двух разных функций. Однако он способен выполнить и куда более сложный вложенный анализ. Рассмотрим такой случай.Сначала рассмотрим функцию, в которой, собственно, и будет происходить разыменование нулевого указателя.Обратите внимание на указатель. Он нигде не проверяется и сразу передаётся как фактический аргумент в функцию. Соответственно, если указательбудет нулевым, то при вызове функциипроизойдёт чтение по нулевому указателю.Почему PVS-Studio решил, что здесь будет ошибка? Чтобы ответить на этот вопрос, поднимемся по цепочке вызовов выше и рассмотрим функциюПрошу прощения, что мне пришлось привести тело функции целиком. Я хотел показать, что в функции нет какой-то защиты от того, что аргументокажется равен. Указательпросто передаётся в функциюЕщё хочу обратить внимание, что значение формального аргументапо умолчанию равноЭто опасно уже само по себе. Однако то, что аргумент по умолчанию равен, ещё ничего не означает. Возможно, в функцию всегда передают правильные аргументы. Поэтому пойдём дальше:В функцииаргументпросто передаётся в функцию. Продолжим.Здесь мы заканчиваем наше путешествие. В функцию передаются только 4 фактических аргумента. Остальные аргументы принимают значение по умолчанию. Это означает, что пятый параметр— будет равен, и произойдёт разыменование нулевого указателя.Предупреждение анализатора PVS-Studio, которое указывает на эту ошибку: V522 Dereferencing of the null pointer 'pBuf' might take place. The null pointer is passed into 'Ok' function. Inspect the third argument. Check lines: 2567, 12267, 12424, 14979. searchd.cpp 2567Для начала рассмотрим перечислениеКак видите, в нём нет именованных констант с отрицательными значениями.На всякий случай заглянем в функциюи убедимся, что она честно возвращает значения без всяких хитростей.Как видите, все возвращаемые функцией значения больше или равны 0. Теперь настала очередь кода с ошибкой:Предупреждение PVS-Studio: V547 Expression is always false. sphinx.cpp 22416Подобная проверка не имеет смысла. Условие всегда ложное, и в результате некорректные ситуации при чтении данных не обрабатываются. Скорее всего, здесь должно было быть написано:Этот код демонстрирует, что автору кода только кажется, что программа будет обрабатывать некорректные ситуации. На самом деле, я очень часто встречаю дефекты в коде, который отвечает за обработку некорректных/нестандартных ситуаций. Поэтому программы нередко падают, когда что-то идёт не так. В них просто некорректно написаны обработчики ошибок.Никакой загадки, почему так происходит, конечно нет. Тестировать такие участки программы сложно и неинтересно. Этот один из тех случаев, когда статический анализатор может оказаться хорошим помощником, так как проверяет код вне зависимости от того, как часто он получает управление.Предупреждение PVS-Studio: V597 The compiler could delete the 'memset' function call, which is used to flush 'tStat' object. The memset_s() function should be used to erase the private data. sphinx.cpp 19987Компилятор вправе удалить вызов функции, которая, в случае возникновения ошибки в программе, должна очистить приватные данные вПочему компилятор так поступает, я писал много раз, поэтому не буду повторяться. Для тех, кто ещё не сталкивался с такими ситуациями, предлагаю прочитать описание диагностики V597 или посмотреть описание CWE-14 Для начала нам понадобится посмотреть на реализацию двух макросов:Теперь, думаю, вам не составит труда самим обнаружить ошибку в этом коде:Предупреждение PVS-Studio: V611 The memory was allocated using 'new T[]' operator but was released using the 'delete' operator. Consider inspecting this code. It's probably better to use 'delete [] pInlineStorage;'. sphinx.cpp 19178Как видите, память выделяется для массива, а освобождается, как если бы создавался только один элемент. Вместо макросаздесь следовало использовать макросВыше я рассмотрел несколько ошибок, которые обнаруживают себя как в коде Sphinx, так и Manticore. При этом, конечно, есть ошибки, свойственные только одному проекту. Рассмотрим для примера один такой случай.В обоих проектах есть функция. Но реализована она по-разному. В реализации проекта Sphinx эта функция содержит дефект CWE-690 (Unchecked Return Value to NULL Pointer Dereference).Вначале посмотрим на объявление функцииПервый аргумент — это указатель на константный объект. Следовательно, функция не может изменить этот объект и сам указатель.Теперь функция, содержащая ошибку:Предупреждение PVS-Studio: V595 The 'pServed' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 17334, 17337. searchd.cpp 17334Сначала указательразыменовывается. Далее вызывается функция, которая, как мы уже выяснили, не может изменить указатель, передаваемый в качестве первого фактического аргумента.Далее указательпроверяется на равенство. Ага! Значит указатель мог быть нулевым. Следовательно, выше перед первым разыменованием указателя нужно добавить проверку.Другой вариант: проверкалишняя, если указатель никогда не равен. В любом случае код надо исправить.Проект Sphinx меньше по размеру проекта Manticore. При этом в проекте Sphinx я заметил больше ошибок и «кода с запахом», чем в проекте Manticore.Учитывая размер проектов и количество замеченных дефектов, я получил следующий результат. Возьмём плотность ошибок в Manticore за 1. Тогда в проекте Sphinx плотность ошибок по моим прикидкам составляет 1,5.Плотность ошибок в проекте Sphinx в полтора раза выше, по сравнению с проектом Manticore. Следовательно, качество кода Manticore лучше, чем у проекта Sphinx. Форк получился качественнее оригинала.Вновь повторю, что это моё субъективное мнение, основанное на очень малом количестве информации. Плотность ошибок в коде некоторых компонент ещё не говорит о качестве и надёжности проекта в целом.Скачайте и попробуйте анализатор PVS-Studio. Это просто. В конце концов, даже если вы пишете идеальный код, то всегда можно поискать ошибки в коде своих коллег :).Спасибо за внимание. Подписывайтесь на Twitter или RSS , чтоб быть в курсе наших новых публикаций.Если хотите поделиться этой статьей с англоязычной аудиторией, то прошу использовать ссылку на перевод: Andrey Karpov considers that code of the Manticore project is better than code of the Sphinx project