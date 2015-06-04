Отчёт PVS-Studio теперь в Html формате

Введение

Просмотр отчёта в веб-браузере

В анализаторе PVS-Studio уже давно существовал Html отчёт, но он был настолько простым, что годился только для ознакомления с результатами анализа маленького объёма, например, по электронной почте. В этой заметке я расскажу, как был переработан этот формат и какие новые возможности он открывает для пользователей анализатора.Дополнительным популярным сценарием контроля качества кода является просмотр результатов анализа проекта на сервере удалённо через веб-браузер. Поэтому в PVS-Studio появился второй вариант Html-отчетов, названный нами FullHtml. В отличии от первого варианта (SimpleHtml), новый Html отчёт делает доступными другие сценарии работы. Далее я расскажу, в каких случаях будет удобно использовать тот или иной тип отчёта.– полноценный отчёт для просмотра результатов анализа. Есть возможность поиска и сортировки сообщений по типу, файлу, уровню, коду и тексту предупреждения. Особенностью этого отчёта является возможность навигации к месту ошибки в файле с исходным кодом. Сами файлы с исходным кодом, на которых были предупреждения анализатора, копируются в html и являются частью отчёта. Примеры отчёта приведены на рисунках 1-2.

Рисунок 1 – Пример главной страницы Html отчёта

Рисунок 2 – Просмотр предупреждения в коде

Просмотр отчёта в почтовом клиенте

Такой отчёт удобно рассылать в архиве или предоставлять к нему доступ по локальной сети с помощью любого веб-сервера, например, Lighttpd и т.п.– легковесный отчёт, состоящий из одного файла в формате .html. Содержит краткую информацию о найденных предупреждениях и подходит для уведомления о результатах по электронной почте. Пример отчёта приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример страницы SimpleHtml

Заключение

Прочитали статью и есть вопрос? Часто к нашим статьям задают одни и те же вопросы. Ответы на них мы собрали здесь: Ответы на вопросы читателей статей про PVS-Studio, версия 2015 . Пожалуйста, ознакомьтесь со списком.