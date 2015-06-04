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PVS-Studio
Ищем ошибки в C, C++ и C# на Windows и Linux
сегодня в 10:48

Отчёт PVS-Studio теперь в Html формате

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    В анализаторе PVS-Studio уже давно существовал Html отчёт, но он был настолько простым, что годился только для ознакомления с результатами анализа маленького объёма, например, по электронной почте. В этой заметке я расскажу, как был переработан этот формат и какие новые возможности он открывает для пользователей анализатора.

    Введение


    Дополнительным популярным сценарием контроля качества кода является просмотр результатов анализа проекта на сервере удалённо через веб-браузер. Поэтому в PVS-Studio появился второй вариант Html-отчетов, названный нами FullHtml. В отличии от первого варианта (SimpleHtml), новый Html отчёт делает доступными другие сценарии работы. Далее я расскажу, в каких случаях будет удобно использовать тот или иной тип отчёта.

    Просмотр отчёта в веб-браузере


    FullHtml – полноценный отчёт для просмотра результатов анализа. Есть возможность поиска и сортировки сообщений по типу, файлу, уровню, коду и тексту предупреждения. Особенностью этого отчёта является возможность навигации к месту ошибки в файле с исходным кодом. Сами файлы с исходным кодом, на которых были предупреждения анализатора, копируются в html и являются частью отчёта. Примеры отчёта приведены на рисунках 1-2.

    Рисунок 1 – Пример главной страницы Html отчёта


    Рисунок 1 – Пример главной страницы Html отчёта

    Рисунок 2 – Просмотр предупреждения в коде


    Рисунок 2 – Просмотр предупреждения в коде

    Такой отчёт удобно рассылать в архиве или предоставлять к нему доступ по локальной сети с помощью любого веб-сервера, например, Lighttpd и т.п.

    Просмотр отчёта в почтовом клиенте


    SimpleHtml – легковесный отчёт, состоящий из одного файла в формате .html. Содержит краткую информацию о найденных предупреждениях и подходит для уведомления о результатах по электронной почте. Пример отчёта приведен на рисунке 3.

    Рисунок 3 – Пример страницы SimpleHtml


    Рисунок 3 – Пример страницы SimpleHtml

    Заключение


    Html отчёты могут быть очень удобны в некоторых сценариях работы с анализатором, но они не предназначены для настройки и фильтрации результатов анализа. Для этого все настройки необходимо производить либо в самом анализаторе (например, исключение из анализа каталога с библиотеками), либо в конвертере отчётов (выбор типов диагностик, уровней предупреждения и т.п.).

    Чтобы посмотреть, как выглядит FullHtml в живую, я сконвертировал в этот формат один из недавних отчётов, который я использовал при написании статьи о проекте MuseScore: MuseScoreHtml.7z.



    Если хотите поделиться этой статьей с англоязычной аудиторией, то прошу использовать ссылку на перевод: Svyatoslav Razmyslov. PVS-Studio Reports Now in Html

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    Метки:
    PVS-Studio 311,59
    Ищем ошибки в C, C++ и C# на Windows и Linux
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    • Дата регистрации 06 мая 2013
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