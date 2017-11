Обзор дефектов кода музыкального софта. Часть 4. Ardour

Введение

В чём задумка автора?

void Session::butler_transport_work () { .... do { more_disk_io_to_do = _butler->flush_tracks_to_disk_after_.... if (errors) { break; } if (more_disk_io_to_do) { continue; } } while (false); .... }

static char * read_string (FILE *fp) { char buf[MAX_STRING_LEN]; if (!fgets (buf, MAX_STRING_LEN, fp)) { return 0; } if (strlen (buf) < MAX_STRING_LEN) { if (strlen (buf)) { buf[strlen (buf)-1] = 0; } return strdup (buf); } else { return 0; } }

void MeterStrip::set_tick_bar (int m) { std::string n; _tick_bar = m; if (_tick_bar & 1) { n = meter_ticks1_area.get_name(); if (n.substr(0,3) != "Bar") { meter_ticks1_area.set_name("Bar" + n); } } else { n = meter_ticks1_area.get_name(); if (n.substr(0,3) == "Bar") { meter_ticks1_area.set_name(n.substr(3,-1)); // <= } } if (_tick_bar & 2) { n = meter_ticks2_area.get_name(); if (n.substr(0,3) != "Bar") { meter_ticks2_area.set_name("Bar" + n); } } else { n = meter_ticks2_area.get_name(); if (n.substr(0,3) == "Bar") { meter_ticks2_area.set_name(n.substr(3,-1)); // <= } } }

string substr (size_t pos = 0, size_t len = npos) const;

Что-то в программе работает не так

void MixerStrip::parameter_changed (string p) { if (p == _visibility.get_state_name()) { .... } else if (p == "track-name-number") { // <= name_changed (); } else if (p == "use-monitor-bus") { .... } else if (p == "track-name-number") { // <= update_track_number_visibility(); } }

V517 The use of 'if (A) {...} else if (A) {...}' pattern was detected. There is a probability of logical error presence. Check lines: 160, 170. event_type_map.cc 160

V517 The use of 'if (A) {...} else if (A) {...}' pattern was detected. There is a probability of logical error presence. Check lines: 4065, 4151. session_state.cc 4065

V517 The use of 'if (A) {...} else if (A) {...}' pattern was detected. There is a probability of logical error presence. Check lines: 4063, 4144. session_state.cc 4063

V517 The use of 'if (A) {...} else if (A) {...}' pattern was detected. There is a probability of logical error presence. Check lines: 498, 517. ardour_ui_options.cc 498

V517 The use of 'if (A) {...} else if (A) {...}' pattern was detected. There is a probability of logical error presence. Check lines: 477, 519. ardour_ui_options.cc 477

void Editor::split_regions_at (....) { .... if (working_on_selection) { .... } else { if( working_on_selection ) { //these are the new regions created after the split selection->add (latest_regionviews); } } commit_reversible_command (); }

Ещё 10 интересных ошибок

#1

class HttpGet { .... char error_buffer[CURL_ERROR_SIZE]; .... }; HttpGet::HttpGet (bool p, bool ssl) : persist (p) , _status (-1) , _result (-1) { memset (error_buffer, 0, sizeof (*error_buffer)); .... }

V512 A call of the 'memset' function will lead to underflow of the buffer 'error_buffer'. ardour_http.cc 208

#2

void LuaWindow::save_script () { .... do { char buf[80]; time_t t = time(0); struct tm * timeinfo = localtime (&t); strftime (buf, sizeof(buf), "%s%d", timeinfo); sprintf (buf, "%s%ld", buf, random ()); // is this valid? .... }

char s[100] = "test"; sprintf(s, "N = %d, S = %s", 123, s);

N = 123, S = test

N = 123, S = N = 123, S =

char s1[100] = "test"; char s2[100]; sprintf(s2, "N = %d, S = %s", 123, s1);

#3

void AudioLibrary::search_members_and (vector<string>& members, const vector<string>& tags) { .... sort(members.begin(), members.end()); unique(members.begin(), members.end()); .... }

sort(members.begin(), members.end()); auto last = unique(members.begin(), members.end()); v.erase(last, members.end());

#4

void Session::add_post_transport_work (PostTransportWork ptw) { PostTransportWork oldval; PostTransportWork newval; int tries = 0; while (tries < 8) { oldval = (PostTransportWork) g_atomic_int_get (....); newval = PostTransportWork (oldval | ptw); if (g_atomic_int_compare_and_exchange (....)) { /* success */ return; } } error << "Could not set post transport work! ...." << endmsg; }

#5

void Editor::set_minsec_ruler_scale (samplepos_t lower, samplepos_t upper) { samplepos_t fr = _session->sample_rate() * 1000; samplepos_t spacer; if (_session == 0) { return; } .... }

V595 The 'rui' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 250, 253. analysis_window.cc 250

V595 The 'scan_dlg' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 5089, 5099. ardour_ui.cc 5089

V595 The '_session' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 352, 361. ardour_ui_options.cc 352

V595 The 'al' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 581, 586. editor_mouse.cc 581

V595 The '_a_window' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 423, 430. fft_graph.cc 423

V595 The '_editor->_session' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 140, 142. verbose_cursor.cc 140

#6

TimeAxisView::TimeAxisView (....) { .... boost::scoped_ptr<Gtk::Entry> an_entry (new FocusEntry); an_entry->set_name (X_("TrackNameEditor")); Gtk::Requisition req; an_entry->size_request (req); name_label.set_size_request (-1, req.height); name_label.set_ellipsize (Pango::ELLIPSIZE_MIDDLE); .... }

void size_request(const Requisition& requisition);

#7

int ARDOUR_UI::build_session (....) { .... try { new_session = new Session (....); } catch (SessionException e) { .... return -1; } catch (...) { .... return -1; } .... }

V746 Object slicing. An exception should be caught by reference rather than by value. ardour_ui.cc 3670

V746 Object slicing. An exception should be caught by reference rather than by value. luawindow.cc 467

V746 Object slicing. An exception should be caught by reference rather than by value. luawindow.cc 518

V746 Object slicing. An exception should be caught by reference rather than by value. luainstance.cc 1326

V746 Object slicing. An exception should be caught by reference rather than by value. luainstance.cc 1363

#8

class PublicEditor : .... { .... virtual void set_mouse_mode (Editing::MouseMode m, bool force = false) = 0; virtual void set_follow_playhead (bool yn, bool catch_up = false) = 0; .... } class Editor : public PublicEditor, .... { .... void set_mouse_mode (Editing::MouseMode, bool force=true); void set_follow_playhead (bool yn, bool catch_up = true); .... }

#9

std::string SoundFileBrowser::freesound_get_audio_file(Gtk::TreeIter iter) { Mootcher *mootcher = new Mootcher; std::string file; string id = (*iter)[freesound_list_columns.id]; string uri = (*iter)[freesound_list_columns.uri]; string ofn = (*iter)[freesound_list_columns.filename]; if (mootcher->checkAudioFile(ofn, id)) { // file already exists, no need to download it again file = mootcher->audioFileName; delete mootcher; (*iter)[freesound_list_columns.started] = false; return file; } if (!(*iter)[freesound_list_columns.started]) { // start downloading the sound file (*iter)[freesound_list_columns.started] = true; mootcher->fetchAudioFile(ofn, id, uri, this); } return ""; }

#10

XMLProcessorSelection processors; ProcessorSelection& ProcessorSelection::operator= (ProcessorSelection const & other) { if (this != &other) { processors = other.processors; } return *this; }

class XMLProcessorSelection { public: XMLProcessorSelection() : node (0) {} ~XMLProcessorSelection() { if (node) { delete node; } } void set (XMLNode* n) { if (node) { delete node; } node = n; } void add (XMLNode* newchild) { if (!node) { node = new XMLNode ("add"); } node->add_child_nocopy (*newchild); } void clear () { if (node) { delete node; node = 0; } } bool empty () const { return node == 0 || ....empty(); } const XMLNode& get_node() const { return *node; } private: XMLNode* node; // <= };

Где ещё можно поискать ошибки?

void Transcribe(....) { .... for (j=0;j<112;j++) { .... if(A1[j]>0) { D[j]=A1[j];D2[j]=A1[j]; } else { D[j]=A1[j];D2[j]=A1[j]; } } .... }

Заключение

Ardour пока является самым крупным из музыкальных проектов, участвующих в обзоре дефектов кода. Проект включает около 1000 файлов исходного кода на языке C++. Проект активно поддерживается сообществом разработчиков, при этом я не нашёл упоминаний об использовании каких-либо инструментов статического анализа. Как следствие — множество ошибок разного характера. В статье будут описаны самые интересные из них. Ardour — цифровая звуковая рабочая станция (Digital Audio Workstation). Работает на Linux, Mac OS X и FreeBSD. Возможности Ardour ограничены только оборудованием, на котором он запущен. Это делает программу одним из самых востребованных инструментов для работы со звуком в профессиональной среде.В Ardour используется множество сторонних библиотек. Некоторые из них располагаются с исходниками Ardour и редактируются его авторами. Также проект разбит на разные компоненты. В статью вошли только наиболее интересные ошибки из каталогов. Для просмотра полного отчёта авторы могут самостоятельно проверить проект, запросив в поддержке временный ключ.Анализ был выполнен с помощью PVS-Studio . Это инструмент для выявления ошибок в исходном коде программ, написанных на языках С, C++ и C#. Работает в среде Windows и Linux.В этом разделе приведу несколько примеров кода, по которым мнения читателей могут разделиться: ошибка или ложное срабатывание. А правильным решением будет всё равно переписать код, чтобы он не смущал других разработчиков и инструменты анализа. V696 The 'continue' operator will terminate 'do {… } while (FALSE)' loop because the condition is always false. Check lines: 394, 397. session_transport.cc 394Циклможет использоваться совместно операторомдля перехода в конец блока (аналог), но зачем тогда здесь оператор? Возможно, в коде допущена ошибка и цикл должен быть. В общем, код можно и нужно переписать.Примечание. Возможно, не все поняли в чём суть, поэтому поясню чуть подробнее. Операторпередаёт управление не на начало оператора, а на условие. Так как условие всегда ложное, то здесь операторработает в точности так же, как оператор V547 Expression 'strlen(buf) < 256' is always true. vst_info_file.cc 262Функцияпринимает вторым аргументом максимальную длину строки, включая терминальный ноль, т.е. буфербудет корректно завершаться нулевым символом. И что происходит дальше по коду? Условиевсегда истинно, т.к. функциясчитывает не болеесимволов. Далее, если строка не пустая, то из неё удаляется последний символ. Не уверен, что это то, что планировал написать программист. Скорее всего, он ожидал, что строка ещё не ограничена нулевым символом, но тогда такую строку нельзя передавать в функцию. В общем, код следует переписать, чтобы не нужно было гадать как он работает и соответствует ли это первоначально задуманному. V575 The 'substr' function processes '-1' elements. Inspect the second argument. meter_strip.cc 491Обратите внимание на все вызовы функции. Вторым аргументом передаётся значение. Но что это значит? Вот так выглядит прототип функции:Согласно документации, без 2-го аргумента функциявозвращает подстроку от указанной позиции до конца строки. Т.е. вместо того, чтобы просто написатьили хотя бы, программист решил передать значение, которое в итоге неявно преобразуется к типуи превратится в значение. Наверное, код правильный, но некрасивый. В общем, это можно и нужно переписать. V517 The use of 'if (A) {...} else if (A) {...}' pattern was detected. There is a probability of logical error presence. Check lines: 2389, 2409. mixer_strip.cc 2389Из-за одинаковых условных выражений, функцияникогда не вызывается. Похоже, номер трека не обновляется правильно в нужный момент.Ещё пяток подозрительных мест:Другой пример: V571 Recurring check. The 'if (working_on_selection)' condition was already verified in line 284. editor_ops.cc 314Логическую переменнуюпроверяют второй раз, причём так, что условие будет всегда ложным. Возможно, из-за такой ошибки какой-нибудь элемент интерфейса неправильно выделяется. V512 A call of the 'memset' function will lead to underflow of the buffer 'error_buffer'. ardour_http.cc 142Я часто встречал ошибки, когда в функциюпередают, например, не размер объекта, а размер указателя на него, но тут нашлось что-то новенькое. Вместо всего массива обнулят всего один байт.Ещё одно такое место: V541 It is dangerous to print the 'buf' string into itself. luawindow.cc 490Здесь формируют некую строку в буфере. Потом хотят получить новую строку, сохранив предыдущее значение строки и добавив к ней значение функции. Вроде всё просто.В коде оставлен оригинальный комментарий разработчика, который засомневался в правильности кода. Для объяснения, почему здесь может быть получен неожиданный результат, я процитирую простой и понятный пример из документации к этой диагностике:В результате работы этого кода хочется получить строку:Но на практике в буфере будет сформирована строка:В других ситуациях аналогичный код может привести не только к выводу некорректного текста, но и к аварийному завершению программы. Код может быть исправлен, если использовать для сохранения результата новый буфер. Корректный вариант:В случае управляющей строки "%s%ld" беды может и не произойти, и будет распечатана корректная строка. Но код очень опасный и ненадёжный. V530 The return value of function 'unique' is required to be utilized. audio_library.cc 162Удаление повторяющихся элементов из векторасделано неправильно. После вызова функциив векторе остаются неопределённые элементы.Исправленный вариант кода: V654 The condition 'tries < 8' of loop is always true. session_transport.cc 68Приведённый код предполагает 8 попыток некой операции, но переменная-счётчикне изменяется в цикле. Следовательно, из цикла всего одна точка выхода и, судя по комментарию, она свидетельствует об успешном выполнении. Из-за такого дефекта в коде, в программе происходит сокрытие потенциальных ошибок и возможны зависания при выполнении. V595 The '_session' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 1576, 1579. editor_rulers.cc 1576Это место похоже на серьёзную ошибку. Если полебудет нулевым, то разыменование не валидного указателя произойдёт до соответствующей проверки.Ещё небольшой список похожих мест: V614 Uninitialized variable 'req.height' used. Consider checking the second actual argument of the 'set_size_request' function. time_axis_view.cc 159По этому примеру не сразу было понятно, почему структуране инициализируется. Но заглянув в исходники и документацию, я нашёл прототип функции:Структура передаётся по константной ссылке и не может быть изменена. V746 Object slicing. An exception should be caught by reference rather than by value. ardour_ui.cc 3806Анализатор обнаружил потенциальную ошибку, связанную с перехватом исключения по значению. Это значит, что с помощью конструктора копирования будет сконструирован новый объекттипа. При этом будет потеряна часть информации об исключении, которая хранилась в классах, унаследованных от. Более правильно и, вдобавок, более эффективно, перехватывать исключение по ссылке.Другие предупреждения этого типа: V762 It is possible a virtual function was overridden incorrectly. See second argument of function 'set_mouse_mode' in derived class 'Editor' and base class 'PublicEditor'. editor.h 184Сразу две функции в классебыли переопределены неправильно. Нельзя просто вот так взять и изменить значение аргумента по умолчанию :). V773 The function was exited without releasing the 'mootcher' pointer. A memory leak is possible. sfdb_ui.cc 1064Указательосвобождается при одном условии. В остальных случаях происходит утечка памяти. V1002 The 'XMLProcessorSelection' class, containing pointers, constructor and destructor, is copied by the automatically generated operator=. processor_selection.cc 25Одна из новых диагностик PVS-Studio нашла интересную ошибку. Присваивание одного объекта классак другому приводит к тому, что указатель внутри этих объектов будет ссылаться на один и тот же участок памяти.Определение классаКак мы видим, класс содержит указатель, но не имеет переопределённого оператора присваивания. Скорее всего, вместо присваивания необходимо было воспользоваться функциямиилиВ статьи всегда входит ограниченное количество примеров ошибок. Также в этом обзоре я брал примеры только из каталоговНо исходников в проекте Ardore очень много, и при изучении всех результатов анализа можно значительно улучшить как качество кода проекта, так и стабильность работы программы.Приведу один пример интересной ошибки из каталога V523 The 'then' statement is equivalent to the 'else' statement. Transcription.cpp 1827Анализатор обнаружил одинаковые ветви условного оператора. Тот факт, что в условии выполняется проверка, является ли элемент положительным или нет, делает этот фрагмент кода ещё более подозрительным.Проект Ardour, вероятно, является более востребованным в профессиональной среде, чем предыдущие проекты из обзора. Поэтому заинтересованных в исправлении ошибок должно быть достаточно много.Другие обзоры:Если вы знаете интересный софт для работы с музыкой и хотите увидеть его в обзоре, то присылайте названия мне на почту Попробовать анализатор PVS-Studio на своём проекте очень легко, достаточно перейти на страницу загрузки Если хотите поделиться этой статьей с англоязычной аудиторией, то прошу использовать ссылку на перевод: Svyatoslav Razmyslov. Review of Music Software Code Defects Part 4. Ardour