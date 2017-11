Обзор дефектов кода музыкального софта. Часть 5. Steinberg SDKs

Введение

Я продолжаю обзор кода музыкальных приложений, и перед нами первый представитель коммерческого программного обеспечения. В комментариях к предыдущим статьям я заметил популярность программы Cubase и решил почитать о ней. Это продукт компании Steinberg, у которой есть несколько программ с закрытым исходным кодом. Случайно на их сайте я нашёл SDK для сторонних разработчиков, и, изучив его, обнаружил множество интересных ошибок. Steinberg GmbH (Steinberg Media Technologies GmbH) – немецкая компания, основанная в Гамбурге, разрабатывающая музыкальное программное обеспечение и оборудование. В большей степени она производит программное обеспечение для записи, аранжировки и редактирования музыки для использования как на цифровых аудио рабочих станциях, так и на синтезаторах с программным обеспечением VSTi формата. Steinberg — дочерняя компания Yamaha Corporation , Steinberg является полной собственностью Yamaha Corporation.

Оператор «запятая» (,)

tresult PLUGIN_API BaseProcessor::setState (IBStream* state) { .... // read each parameter for (uint32 i = 0; i < temp, i < numParams; i++) { state->read (¶ms[i], sizeof (ParamValue)); SWAP64_BE(params[i]) } .... }

bool BaseProcessor::bypassProcessing (ProcessData& data) { .... for (int32 bus = 0; bus < data.numInputs, // <= bus < data.numOutputs; bus++) { .... if (data.numInputs <= bus || data.inputs[bus].numChannels <= channel) { memset(data.outputs[bus].channelBuffers32[channel], ....); data.outputs[bus].silenceFlags |= (uint64)1 << channel; } else { .... } .... } .... }

Разные ошибки

void AmbienceProcessor::doProcessing (ProcessData& data) { .... ++p &= 1023; ++d1 &= 1023; ++d2 &= 1023; ++d3 &= 1023; ++d4 &= 1023; .... }

bool run (bool replace) override { CBitmap* inputBitmap = getInputBitmap (); uint32_t radius = static_cast<uint32_t>(static_cast<double>( .... * inputBitmap->getPlatformBitmap()->getScaleFactor()); if (inputBitmap == nullptr || radius == UINT_MAX) return false; .... }

void App::startAudioClient (....) { std::string error; module = VST3::Hosting::Module::create (path, error); if (!module) { std::string reason = "Could not create Module for file:"; reason += path; reason += "

Error: "; reason += error; // EditorHost::IPlatform::instance ().kill (-1, reason); } auto factory = module->getFactory (); .... }

using VirtMap = std::unordered_map<guint, uint16_t>; const VirtMap keyMap = { {GDK_KEY_BackSpace, VKEY_BACK}, {GDK_KEY_Tab, VKEY_TAB}, {GDK_KEY_ISO_Left_Tab, VKEY_TAB}, {GDK_KEY_Clear, VKEY_CLEAR}, {GDK_KEY_Return, VKEY_RETURN}, {GDK_KEY_Pause, VKEY_PAUSE}, {GDK_KEY_Escape, VKEY_ESCAPE}, {GDK_KEY_space, VKEY_SPACE}, {GDK_KEY_KP_Next, VKEY_NEXT}, // <= {GDK_KEY_End, VKEY_END}, {GDK_KEY_Home, VKEY_HOME}, {GDK_KEY_Left, VKEY_LEFT}, {GDK_KEY_Up, VKEY_UP}, {GDK_KEY_Right, VKEY_RIGHT}, {GDK_KEY_Down, VKEY_DOWN}, {GDK_KEY_Page_Up, VKEY_PAGEUP}, {GDK_KEY_Page_Down, VKEY_PAGEDOWN}, {GDK_KEY_KP_Page_Up, VKEY_PAGEUP}, {GDK_KEY_KP_Page_Down, VKEY_PAGEDOWN}, // <= .... };

using VirtMap = std::unordered_map<guint, uint16_t>; const VirtMap keyMap = { {0xff08, VKEY_BACK}, {0xff09, VKEY_TAB}, {0xfe20, VKEY_TAB}, {0xff0b, VKEY_CLEAR}, {0xff0d, VKEY_RETURN}, {0xff13, VKEY_PAUSE}, {0xff1b, VKEY_ESCAPE}, {0x020, VKEY_SPACE}, {0xff9b, VKEY_NEXT}, // <= {0xff57, VKEY_END}, {0xff50, VKEY_HOME}, {0xff51, VKEY_LEFT}, {0xff52, VKEY_UP}, {0xff53, VKEY_RIGHT}, {0xff54, VKEY_DOWN}, {0xff55, VKEY_PAGEUP}, {0xff56, VKEY_PAGEDOWN}, {0xff9a, VKEY_PAGEUP}, {0xff9b, VKEY_PAGEDOWN}, // <= .... };

Несколько примеров из тестов

bool VstTestBase::teardown () { if (vstPlug) { if (vstPlug) { vstPlug->activateBus (kAudio, kInput, 0, false); vstPlug->activateBus (kAudio, kOutput, 0, false); } plugProvider->releasePlugIn (vstPlug, controller); } return true; }

bool VstTestBase::teardown () { if (plugProvider) // <= { if (vstPlug) { vstPlug->activateBus (kAudio, kInput, 0, false); vstPlug->activateBus (kAudio, kOutput, 0, false); } plugProvider->releasePlugIn (vstPlug, controller); } return true; }

bool PLUGIN_API VstScanParametersTest::run (....) { .... int32* paramIds = new int32[numParameters]; bool foundBypass = false; for (int32 i = 0; i < numParameters; ++i) { ParameterInfo paramInfo = {0}; tresult result = controller->getParameterInfo (i, paramInfo); if (result != kResultOk) { addErrorMessage (testResult, printf ("Param %03d: is missing!!!", i)); return false; // Memory Leak } int32 paramId = paramInfo.id; paramIds[i] = paramId; if (paramId < 0) { addErrorMessage (testResult, printf ("Param %03d: Invalid Id!!!", i)); return false; // Memory Leak } .... if (paramIds) delete[] paramIds; return true; }

Замечания по коду

void JX10Processor::noteOn (....) { .... if (!polyMode) //monophonic retriggering { voice[v].env += SILENCE + SILENCE; } else { //if (params[15] < 0.28f) //{ // voice[v].f0 = voice[v].f1 = voice[v].f2 = 0.0f; // voice[v].env = SILENCE + SILENCE; // voice[v].fenv = 0.0f; //} //else voice[v].env += SILENCE + SILENCE; //anti-glitching trick } .... }

void CScrollView::setContainerSize (....) { CRect oldSize (containerSize); .... CRect oldScrollSize = vsb->getScrollSize (oldScrollSize); float oldValue = vsb->getValue (); .... }

CRect& getScrollSize (CRect& rect) const { rect = scrollSize; return rect; }

CRect oldScrollSize = vsb->getScrollSize(); .... CRect& getScrollSize () const { return scrollSize; }

V573 Uninitialized variable 'oldScrollSize' was used. The variable was used to initialize itself. cscrollview.cpp 503

V573 Uninitialized variable 'oldClip' was used. The variable was used to initialize itself. ctabview.cpp 359

void PitchNamesDataBrowserSource::dbCellTextChanged( int32_t row, int32_t column, ....) { if (pitchnames) { UString128 str (newText); if (str.getLength () == 0) pitchnames->removePitchName (0, (int16)row); else pitchnames->setPitchName (0, (int16)row, str); } }

void ComboProcessor::recalculate () { .... case 4: trim = 0.96f; lpf = filterFreq(1685.f); mix1 = -0.85f; mix2 = 0.41f; del1 = int (getSampleRate () / 6546.f); del2 = int (getSampleRate () / 3315.f); break; case 5: trim = 0.59f; lpf = lpf = filterFreq(2795.f); // <= mix1 = -0.29f; mix2 = 0.38f; del1 = int (getSampleRate () / 982.f); del2 = int (getSampleRate () / 2402.f); hpf = filterFreq(459.f); break; .... }

Заключение

Прочитали статью и есть вопрос? Часто к нашим статьям задают одни и те же вопросы. Ответы на них мы собрали здесь: Ответы на вопросы читателей статей про PVS-Studio, версия 2015 . Пожалуйста, ознакомьтесь со списком.

Даже для небольшого количества исходников из SDK будет мало одной обзорной статьи, поэтому для просмотра полного отчёта авторы могут самостоятельно проверить проект, запросив в поддержке временный ключ для оценки возможностей статического анализатора PVS-Studio . Это инструмент для выявления ошибок в исходном коде программ, написанных на языках С, C++ и C#. Работает в средах Windows и Linux.Оператор «запятая» (,) используется для выполнения стоящих по обе стороны от него выражений в порядке слева направо и получения значениявыражения. Чаще всего оператор применяется в выражении изменения счётчика для цикла. Иногда его удобно использовать в макросах отладки и тестирования. Но чаще всего этим оператором злоупотребляют и используют неправильно. V521 Such expressions using the ',' operator are dangerous. Make sure the expression 'i < temp, i < numParams' is correct. mdaBaseProcessor.cpp 309Небольшой пример неправильного использования оператора «запятая». Непонятно, что хотел сказать этим автор кода. Код вроде выглядит безобидным, поэтому перейдём к следующему примеру. V521 Such expressions using the ',' operator are dangerous. Make sure the expression is correct. mdaBaseProcessor.cpp 142Вот тут уже допущена серьёзная ошибка. В цикле обращаются к массивам, но условное выражение написано с ошибкой. Выражениехоть и вычисляется, но на результат не влияет. Следовательно, возможно обращение к памяти за пределом массиваЯ специально привёл два примера, чтобы показать, что один из программистов злоупотребляет использованием этим оператором и допускает ошибки. V567 Undefined behavior. The 'p' variable is modified while being used twice between sequence points. mdaAmbienceProcessor.cpp 151Анализатор обнаружил выражения, которые приводят к неопределенному поведению программы. Переменные неоднократно используются между двумя точками следования, при этом их значения изменяются. В итоге невозможно предсказать результат работы такого выражения. Всего найдено около 11 таких мест. V595 The 'inputBitmap' pointer was utilized before it was verified against nullptr. Check lines: 409, 410. cbitmapfilter.cpp 409Указательсравнивается ссразу после использования. Программист хотел проверить указательи переменнуюв одном условии, но так сделать невозможно, т.к. одно значение вычисляется с помощью другого. Необходимо проверять каждую переменную по отдельности. V1004 The 'module' pointer was used unsafely after it was verified against nullptr. Check lines: 76, 84. audiohost.cpp 84Ранее, если указательбыл равен нулю, выполнение функции прерывалось с помощью вызова. Сейчас вызов этой функции закомментирован, поэтому появился риск разыменования нулевого указателя. V766 An item with the same key '0xff9b' has already been added. x11frame.cpp 51Вот такую неочевидную ошибку нашёл анализатор. В этом можно убедиться только при просмотре вывода препроцессора:Действительно, константыимеют одинаковое значение. Вот только не понятно, что с этим делать, т.к. константы взяты из библиотеки GDK3. V571 Recurring check. The 'if (vstPlug)' condition was already verified in line 170. vsttestsuite.cpp 172Довольно часто диагностика V571 просто находит лишние проверки, но тут, видимо, настоящая ошибка. Я посмотрел подобные фрагменты в файле и, скорее всего, следует исправить код так: V773 The function was exited without releasing the 'paramIds' pointer. A memory leak is possible. vsttestsuite.cpp 436Функцияимеет более десяти точек выхода, при которых происходит утечка памяти. Только при выполнении функции до конца будет выполнено освобождение памяти для этого массива по указателю V523 The 'then' statement is equivalent to the 'else' statement. mdaJX10Processor.cpp 522После комментирования части кода ветви условного оператора стали выполнять одинаковые действия. Сложно сказать, приводит ли это к ошибке или теперь можно просто избавиться от проверки. Поэтому это место стоит проверить и переписать более наглядно. V573 Uninitialized variable 'oldScrollSize' was used. The variable was used to initialize itself. cscrollview.cpp 482Анализатор обнаружил потенциальное использование неинициализированной переменной. Как оказалось, ошибки не будет, но реализация функцииужасна:Наверняка, такой код выглядел бы лучше:Ещё несколько таких инициализаций: V751 Parameter 'column' is not used inside function body. pitchnamesdatabrowsersource.cpp 227В функциине используется номер столбца, который был передан в функцию. Мне сложно сказать, есть тут ошибка или нет, поэтому авторам проекта следует перепроверить код. V570 The same value is assigned twice to the 'lpf' variable. mdaComboProcessor.cpp 274Небольшое замечание по коду: в коде присутствует лишнее присваивание переменной. Скорее всего, это опечатка, случайным образом не приводящая к ошибке.Steinberg SDKs содержит разные исходники, включая примеры плагинов. Найденные ошибки могут отражать состояние кода других продуктов компании с закрытым исходным кодом.Моя позиция по вопросу, какой код качественнее — открытый или закрытый — очень проста. Качество кода в большей степени зависит от руководителя проекта, чем от закрытости/открытости кода. С открытым кодом, конечно, хорошо: легко сообщить о баге, кто-то добавит функционал, кто-то исправит ошибку… но если руководитель не обеспечит использование в проекте методик контроля качества, то лучше не станет. Необходимо использовать все доступные бесплатные решения и по возможности добавлять к ним платные инструменты.Другие обзоры музыкального софта:Если вы знаете интересный софт для работы с музыкой и хотите увидеть его в обзоре, то присылайте названия мне на почту Попробовать анализатор PVS-Studio на своём проекте очень легко, достаточно перейти на страницу загрузки Если хотите поделиться этой статьей с англоязычной аудиторией, то прошу использовать ссылку на перевод: Svyatoslav Razmyslov. Review of Music Software Code Defects Part 5. Steinberg SDKs